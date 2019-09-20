Жемчужина Нижнекамска: сотрудники ТАИФ-НК помогли очистить берег озера Каракуль

Уникальный водоем стал местом проведения масштабной республиканской акции «Чистый берег». В прошлом году отсюда было вывезено более 5 тонн отходов

Фото: предоставлено АО «ТАИФ-НК»

Сегодня сотрудники ТАИФ-НК присоединились к федеральной акции «Зеленая Россия». В ее рамках на территории Нижнекамска было инициировано мероприятие «Чистый берег». В нем приняли участие более 100 человек, в том числе работники нефтеперерабатывающей компании. Для ТАИФ-НК бережное отношение к окружающей среде является одним из главных приоритетов текущей и перспективной деятельности. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

«Зеленая Россия» шагает по стране

Общероссийское экологическое движение «Зеленая Россия» появилось 4 года назад. Оно призвано сохранить окружающую среду, минимизировать негативное воздействие на экологию промышленных предприятий. Масштабный экопроект поддержал Владимир Путин. На экономическом форуме в Санкт-Петербурге президент России призвал предпринимателей обратить внимание на проблемы экологии и расширить свою корпоративно-социальную ответственность в этой сфере.

В этом году масштабная Всероссийская экологическая акция, ставшая уже традиционной, проходит во всех городах России с 6 по 29 сентября. Нижнекамск не стал исключением. Сегодня по инициативе экологов, исполкома города, волонтеров на берегу озера Каракуль состоялось мероприятие под названием «Чистый берег», призванное сохранить уникальные водные объекты.

Вопросы экологической безопасности в Нижнекамске всегда стояли во главе угла. Власти города обеспокоены не только состоянием атмосферного воздуха, но и качеством воды в водоемах и реках. Год назад исполком города обратился за помощью к ученым Казанского федерального университета, чтобы лучшие умы республики провели научное-исследование озера Каракуль, растянувшегося от поселка Красный Ключ до Ильинки. Это озеро выбрано неслучайно — каждую зиму под толщей льда здесь гибнет рыба.

Вопросы экологической безопасности в Нижнекамске всегда стояли во главе угла

«Мы стали выяснять причины этой ситуации. Без комплексного анализа это нельзя сделать. У нас были предположения, почему так происходит, но необходима точность. Нужно было выработать меры, которые позволяли бы реабилитировать это озеро», — пояснил корреспонденту «Реального времени» заместитель руководителя исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ по экономическому и проектному управлению Ленар Ахметов.

Крупнейшее озеро в Татарстане

На протяжении двух сезонов биологи проводили комплексный мониторинг водоема. Изучили качество воды, состав донных отложений, морфологию, ихтиофауну растений. К слову, это крупнейший водоем Татарстана. Его площадь составляет более 200 гектаров. Кроме того, здесь были обнаружены исчезающие виды растений.

«Это озеро — жемчужина Нижнекамска. Во время научного-исследования мы нашли два краснокнижных вида. Причем в Красной книге их местоположение в этой области не зафиксировано. Это сальвиния и кубышка. Рыб всего удалось обнаружить три вида, это как раз связано с заморными явлениями, когда рыба гибнет», — делится Олег Никитин, доцент кафедры прикладной экологии Казанского федерального университета.

По мнению ученых, озеро Каракуль загрязненное, и уже сейчас необходимо улучшить его экологическую обстановку. «Раньше озеро сообщалось с Камой, вода из реки шла сюда, сейчас такой подпитки нет. Эта одна из причин, почему произошло ухудшение экологической среды. Кроме того, на берегу озера расположены садово-дачные массивы. Это тоже оказало влияние на качество воды. Помимо этого, нужно учитывать поверхностные стоки и плохо оборудованные бани», — рассказала заведующая кафедрой прикладной экологии Казанского федерального университета Надежда Степанова.

По мнению ученых, озеро Каракуль загрязненное, и уже сейчас необходимо улучшить его экологическую обстановку

Акция «Чистый берег»

В исполкоме города рассказали, что рекомендации, разработанные учеными, взяты на вооружение. Из Камы в озеро периодически будут подавать воду, производить зарыбление и, как только будут изысканы средства, произведут очистку дна от ильных отложений.

Однако поддерживать благоприятную экологическую обстановку необходимо не только в самом водоеме, но и на берегу. В рамках экологической акции «Чистый берег» неравнодушные нижнекамцы, экологи, сотрудники крупных промышленных предприятий навели порядок на береговой линии озера Каракуль. По словам организаторов, только в прошлом году отсюда было вывезено более 5 тонн отходов.

«Население необходимо информировать о тех катастрофических объемах мусора, который мы вывозим на полигон. Эта акция проходит весной и летом, она инициирована Министерством экологии и природных ресурсов РТ. Представьте только, сколько тонн мусора мы вывозим с этого берега. Все потому, что не работают те службы, которые должны просвещать именно на рабочих местах», — с сожалением отметила Гузель Абдуллина, руководитель некоммерческой организации «Эко Мир».

Неравнодушные нижнекамцы, экологи, сотрудники крупных промышленных предприятий навели порядок на береговой линии озера «Каракуль»

ТАИФ-НК за сохранность уникальных водных объектов

Свой вклад в улучшение экологической обстановки уникального в Татарстане озера Каракуль внесли сотрудники нефтеперерабатывающего предприятия ТАИФ-НК. Работники, вооружившись перчатками и мешками для мусора, приняли активное участие в масштабной экологической акции «Чистый берег». Благодаря их стараниям, трепетному отношению к природе, десятки мешков с мусором были вывезены на полигон.

«Мусора очень много. Встречаются стеклянные и пластиковые бутылки, бумажки, пустые пачки от сигарет. Обидно, что все это оставляют отдыхающие. Если каждый из нас будет убирать за собой мусор, то такого беспорядка не будет», — делится впечатлениями сотрудница АО «ТАИФ-НК» Кристина Наумова.

Слова благодарности в адрес сотрудников компании выразили организаторы мероприятия.

Слова благодарности в адрес сотрудников ТАИФ-НК выразили организаторы мероприятия

«Сотрудники ТАИФ-НК пришли в массовом составе. Нам отрадно видеть, что в экологической акции принимают участие работники промышленных предприятий, осознавая всю нагрузку, которую оказывают производства на окружающую среду. Они вносят свой личный вклад в очистку территории в Нижнекамском районе», — сказал заместитель руководителя исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ по экономическому и проектному управлению Ленар Ахметов.

Стоит отметить, что акция «Чистый берег» на озере Каракуль проводится второй раз. В прошлом году сотрудники ТАИФ-НК также не остались в стороне и помогли очистить берег водоема от накопившегося бытового мусора.

Акция «Чистый берег» на озере «Каракуль» проводится во второй раз

Снег, мусор и газоны — ТАИФ-НК постоянный участник экоакций



Вообще, сотрудники ТАИФ-НК регулярно присоединяются к масштабной санитарной очистке города. Так, работники компании всегда принимают участие в весеннем общегородском субботнике, когда приводят в порядок одну их нижнекамских улиц, закрепленную за предприятием. Также компания ежегодно присоединяется к реализации мероприятий в рамках экологического двухмесячника и к масштабной республиканской акции #экоВесна. А в 2017 году, сотрудники ТАИФ-НК вместе с воспитанниками детского сада №28 на территории дошкольного учреждения повесили на деревьях порядка 50 скворечников.

Сотрудники ТАИФ-НК вместе с воспитанниками детского сада №28 на территории дошкольного учреждения повесили на деревьях порядка 50 скворечников

Помимо этого, компания «ТАИФ-НК» неоднократно становилась лауреатом конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент». А генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов за достижения в области рационального природопользования был награжден почетным знаком «Эколог года — 2016».

Обязательное условие успешного развития бизнеса



В целом АО «ТАИФ-НК» рассматривает свою деятельность в области экологической безопасности и охраны окружающей среды как одно из обязательных условий успешного развития бизнеса. В своей ежедневной работе компания руководствуется принципом, выбранным во всем цивилизованном мире, — не наносить урон окружающей среде, постоянно модернизируя существующие и расширяя строительство новых объектов для снижения экологических рисков.

Генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов за достижения в области рационального природопользования был награжден почетным знаком «Эколог года — 2016»

Еще в рамках Года экологии, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным, было подписано соглашение между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, правительством Республики Татарстан и ТАИФ-НК, по которому компания приняла и исполнила все обязательства по реализации четырех природоохранных мероприятий на общую сумму более 3,8 млрд рублей. Большая часть из них — 3,7 млрд рублей была направлена на ввод в эксплуатацию локальных биологических очистных сооружений (БОС) нефтеперерабатывающего завода. Торжественный запуск БОС состоялся 8 июня 2017 года с участием президента РТ Рустамом Миннихановым.



Сегодня цех стабильно работает, очищая все производственно-ливневые сточные воды. Технология финальной очистки с применением активного ила в сочетании с механической фильтрацией в мембранном биореакторе является уникальной для российской нефтепереработки. Она позволяет возвращать в производство 100% очищенных сточных вод и при этом удалять из них 99,99% нефтепродуктов и загрязняющих веществ.

Торжественный запуск БОС состоялся 8 июня 2017 года с участием президента РТ Рустамом Миннихановым

Благодаря этому на предприятии создан «замкнутый водооборотный цикл», при котором все промышленные сточные воды очищаются и возвращаются в производство. Запуск такого современного и высокоэффективного природоохранного объекта позволил компании сократить внешнюю подпитку водооборотных систем свежей речной осветленной водой в пять раз!

Республика Татарстан сегодня — это мощный, динамично развивающийся регион, инициатор многих прогрессивных начинаний в стране. Нефтеперерабатывающая отрасль вносит весомый вклад в рост благосостояния жителей, достижение новых результатов социально-экономического развития республики и снижение негативного воздействия на окружающую среду Нижнекамского промышленного узла. Вся деятельность АО «ТАИФ-НК» — одного из ведущих профильных предприятий республики — направлена на совершенствование процессов, что напрямую способствует реализации программ развития нефтегазохимического комплекса страны и решению задач по формированию основ национальной конкурентоспособности.

