Вместе в мировой топ-5: ТАИФ и СИБУР вышли на финишную прямую объединения активов

Крупнейшие участники нефтехимической промышленности России договорились об окончательных условиях сделки по объединению активов

Фото: Роман Хасаев

24 сентября в казанском Кремле состоялось важное для отечественной и мировой нефтехимической отрасли событие: президент Татарстана и ПАО «СИБУР Холдинг» заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве. А также для эффективной реализации всех достигнутых соглашением договоренностей, Группа ТАИФ и ПАО «СИБУР Холдинг» договорились об окончательных условиях сделки по объединению бизнесов. Все подробности — в материале «Реального времени».



Историческое событие мирового масштаба

В таком составе делегация крупнейшей нефтехимической компании России в Татарстан еще не приезжала ни разу.

Делегация СИБУРа сразу после прибытия в Казань посетила действующий и новый офисы Группы ТАИФ. Фото: Роман Хасаев

Утром в пятницу в Казань прибыло руководство ПАО «СИБУР Холдинг»: председатель совета директоров — Леонид Михельсон, член совета директоров Геннадий Тимченко, заместитель председателя совета директоров Александр Дюков и председатель правления компании Дмитрий Конов.

Руководители СИБУРа осмотрели действующее и новое здания офисов Групп ТАИФ. Фото: Ринат Назметдинов

Сразу по прибытию делегация СИБУРа отправилась в ТАИФ: посетили действующий и новый офисы головной компании, где осмотрели здания и рабочие помещения, а затем приняли участие в совещаниях по предстоящей совместной работе компаний, входящих в ПАО «СИБУР Холдинг» и АО «ТАИФ».

Главное событие состоялось в казанском Кремле: президент Татарстана и правительство республики встретились с руководством и акционерами ПАО «СИБУР Холдинг» и Группы ТАИФ.

В казанском Кремле состоялась встреча руководства ПАО «СИБУР Холдинг» и Группы ТАИФ с президентом Татарстана. Фото: Роман Хасаев

Ключевым событием встречи стало торжественное подписание соглашения о долгосрочном сотрудничестве между республикой и ПАО «СИБУР Холдинг». Подписи под документом поставили президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» Леонид Михельсон.

В число приоритетных направлений совместной работы компании и республики вошли:

взаимодействие в области устойчивого развития, в том числе реализация проектов, направленных на снижение выбросов парниковых газов и совершенствование системы сбора и переработки полимерных отходов;

реализация утвержденных инвестиционных программ;

сотрудничество по ключевым направлениям программы социальных инвестиций ПАО «СИБУР Холдинг» «Формула хороших дел»;

создание благоприятных условий для повышения уровня жизни населения путем оказания благотворительной и спонсорской помощи социальной сфере;

стимулирование инвестиционной, научно-технической и инновационной деятельности на территории Татарстана;

проработка и реализация совместных проектов в рамках государственно-частного партнерства;

реализация проектов, направленных на развитие связей и взаимовыгодного сотрудничества с малыми и средними предприятиями;

подготовка современных профессионалов в области нефтегазохимии и энергетики.

Республика Татарстан и ПАО «СИБУР Холдинг» подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: Роман Хасаев

— Вы берете на себя большую ответственность продолжить реализацию инвестиционных планов. Для нас очень важно также то, что вы продолжаете большие социальные проекты: по спорту, общественным и социальным проектам. Все это отображено в подписанном нами соглашении. Дальше нужно только двигаться вперед, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Для реализации всех достигнутых между республикой и ПАО «СИБУР Холдинг» и зафиксированных в соглашении договоренностей, там же — в казанском Кремле, в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова и председателя совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» Леонида Михельсона, было подписано соглашение об окончательных условиях создания объединенной компании. Подписи под документом поставили председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.

ТАИФ и СИБУР подписали соглашение об окончательных условиях создания объединенной компании. Фото: Роман Хасаев

— Мы обсудили с нашими акционерами и с акционерами СИБУРа, и с Дмитрием Владимировичем, что если сложить возможности ТАИФа и СИБУРа, то мы сможем постоянно наращивать наши совместные результаты работы и темпы развития, с применением самых современных технологий и оборудования, используемых в мировой нефтехимической промышленности, сможем больше сделать для развития экономики республики, реализации социальных программ. Это все отображено в соглашении, подписанном между республикой и ПАО «СИБУР Холдинг». Работая вместе, мы выведем объединенную компанию в пятерку мировых лидеров производства нефтехимической продукции. Говоря простым языком: если государство и акционеры получали до объединения от СИБУРа — рубль и от ТАИФа — рубль, то от объединенной компании смогут получать до 6 рублей. Такой — ответственный подход получил поддержку президента и руководства Республики Татарстан, акционеров ТАИФа, одобрен акционерами ПАО «СИБУР Холдинг». Было принято решение, устраивающее все стороны, и подписано соглашение, — рассказал журналисту «Реального времени» Альберт Шигабутдинов.

Альберт Шигабутдинов: «Объединив усилия, ТАИФ и СИБУР смогут добиться большего эффекта». Фото: Роман Хасаев

— Мы прописали в соглашении, что СИБУР продолжает реализацию тех проектов и направлений, что приняты Группой ТАИФ. Кроме того, зафиксировали, что как юридические лица, мы продолжаем тот же налоговый режим, который был, и прикладываем все усилия для развития производств и увеличения объемов уплачиваемых налогов. Налоги, которые платятся в Татарстане и используются в Татарстане, помогая жителям республики повышать качество жизни, — должны оставаться здесь. Наконец, СИБУР во всех регионах своего присутствия является надежным социальным партнером, и Татарстан не станет исключением, — подчеркнул Дмитрий Конов

Леонид Михельсон: «Объединение СИБУРа и ТАИФа — событие мирового масштаба». Фото: Роман Хасаев

— Мы присутствуем на событии мирового масштаба. Рождается компания, которая может войти в пятерку ведущих нефтехимических компаний мира. Мы давно это обсуждали и к этому шли. Сегодня мы закрываем эту сделку, и создается большая объединенная компания. Мы благодарны за поддержку руководству республики. Президент России Владимир Путин в декабре 2020 года проводил совещание на «ЗапСибНефтехиме» в Тобольске: сейчас на уровне руководства страны уделяется много внимания тому, чтобы Россия продавала не только нефть и газ, а продукты высокого передела. Продукцию нефтехимических заводов. Татарстан — уникальное место с точки зрения этих площадок: по логистике, по рынкам. Большой проблемой была только сырьевая база. Считаем, что она сегодня уже решена! У НОВАТЭКа с СИБУРом наладились хорошие контакты по созданию сырьевой базы, и мы через СИБУР обеспечим все необходимое для нефтехимического производства в Татарстане — подчеркнул Леонид Михельсон.



Леонид Михельсон заверил, что инвестиционная политика объединенной компании в Татарстане будет расти. Фото: Роман Хасаев

Он также заверил, что инвестиционная политика для татарстанской нефтехимии с приходом СИБУРа если и изменится, то только в сторону роста:

— Мы не прекратим начатые ТАИФом проекты. Это вообще не обсуждается. Мы начнем новые проекты. Мы не из тех, кого устраивает создавшееся положение вещей. Нас привлекают возможности дальнейшего развития. И площадки в Татарстане позволяют и по своей энергии и по площади создавать новые производства, новые рабочие места. И Татарстан также отличается высокой подготовкой кадрового потенциала. Во всех отраслях, — заявил председатель совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг».

Рустам Минниханов: «СИБУР всегда был партнером Татарстана по многим вопросам». Фото: Роман Хасаев

— Для нас — для республики, очень важно, чтобы нефтехимия в Татарстане продолжала свое развитие. При обсуждении объединения я поставил несколько вопросов, на которые сегодня были получены ответы. Входящие в объединенную компанию производства сохраняют юрлица до полного завершения инвестиционных проектов. Более того, компании не просто намерены реализовать все принятые обязательства по развитию нефтехимического комплекса, но в их планах сделать и гораздо больше. Кроме того, для республики очень важно, чтобы компании участвовали в наших социальных проектах: в том числе поддерживали как детский, так и профессиональный спорт. В соглашении это зафиксировано. Я официально заявляю, что данная сделка принесет и для республики, для жителей Татарстана, и для объединенной компании только пользу. Я как президент, наше правительство, муниципалитеты, в которых расположены производства, мы все будем оказывать объединенной компании всяческое содействие, и сделаем все для того, чтобы достигнутые договоренности были реализованы, — подчеркнул президент Татарстана.

Руководители ПАО «СИБУР Холдинг» и Группы ТАИФ во время посещения нового офисного комплекса ТАИФ в Казани на ул. Пушкина. Фото: Роман Хасаев

— Сегодня Группа компаний ТАИФ вступает в новый этап своего развития. Объединение нефтегазохимических бизнесов с СИБУРом позволит новой компании занять лидирующие позиции на мировом рынке, войти в топ-5 мировых лидеров по производству нефтегазохимической продукции. Нам нужно будет приложить совместные усилия, использовать позитивный опыт и лучшие практики обеих сторон для того, чтобы добиться лидерства на мировом рынке. Уверен, что вместе профессиональные команды Группы ТАИФ и СИБУРа смогут достичь намеченных целей, — отметил генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

Татарстан и СИБУР — стратегические партнеры и друзья

«СИБУР» — наш стратегический партнер, мы дружим, а не только сотрудничаем», — еще в 2017 году, на площадке Международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве, подчеркивал президент Татарстана Рустам Минниханов.

В ноябре 2018-го президент Татарстана посетил научно-исследовательскую организацию «СИБУР-Томскнефтехим» (НИОСТ), где было подписано соглашение о сотрудничестве организации с татарстанским бизнесом. В первую очередь — с нефтехимическими компаниями. В конце зимы 2019-го Рустам Минниханов побывал в Тобольске — на площадке тогда еще строящегося нефтехимического комплекса «ЗапСибНефтехим», где высоко оценил и размах, и качество, и скорость, с которой работают сибиряки.

В конце зимы 2019 года Рустам Минниханов посетил на тот момент строящийся «ЗапСибНефтехим». Фото: tobolsk.ru

И в 2019-м же году. СИБУР и «Газпром» вернулись к начавшемуся еще в конце 1990-х годов обсуждению темы строительства в Татарстане газоперерабатывающего завода. Буквально в 10 км от Казани проходит газопровод, по которому из районов Крайнего Севера с 80-х годов перекачиваются огромные объемы «жирных» природных газов с большим содержанием этана.

— Мы заинтересованы в этом проекте. Вы представьте, сегодня качается жирный газ, который идет по цене обычного газа. Весь этот жирный газ через трубу пропустить и, где есть переработка, поставить газовый завод, это выгодно для страны, для «Газпрома», для всех. Такое решение мы много обсуждали, занимаем активную позицию, у меня есть уверенность, что это должно получиться, — заявил о поддержке проекта руководством Татарстана Рустам Минниханов.

В сентябре 2021 года стало известно, что СИБУР и «Газпром» завершили работу над технико-экономическим обоснование совместного газоперерабатывающего завода в Татарстане. Об этом сообщил председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов. Он также отметил, что ТЭО сейчас находится на рассмотрении.

Группа ТАИФ подчеркнула, что новый ГПЗ не будет испытывать сложности с реализацией продукции — этана. Его в качестве сырья использует ПАО «Казаньоргсинтез». И комплекс заинтересован в том, чтобы сырья было больше. Более того, дозагрузив существующие мощности, с учетом еще и предстоящей модернизации Оренбургского ГПЗ, также обещающей увеличение объемов поставки этана, КОС готов построить новый комплекс по переработке этана и ШФЛУ в этилен и пропилен, а также мощности по их дальнейшему переделу в конечную продукцию — полимеры.

У Группы ТАИФ и ПАО «СИБУР Холдинг» — давние деловые и дружеские отношения. Фото: пресс-центр АО «ТАИФ»

У Группы ТАИФ с СИБУРом — так же давние деловые и дружеские отношения. Так, компании СИБУРа уже много лет поставляют сырье для «Казаньоргсинтеза». Об этом не раз говорил председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

— У СИБУРа много продукции, которую им всегда продать легче — нам: быстро отгрузил, быстро деньги получил, при этом цена всегда рыночная — что на экспорт, что нам, — в 2016 году, в интервью «Ведомостям» отмечал он.

В 2019-м в очередном интервью «Ведомостям», подводя итоги минувшего года перед общим собранием акционеров АО «ТАИФ», Альберт Шигабутдинов (на тот момент генеральный директор АО «ТАИФ», — прим. ред.) поделился, что ТАИФ не исключает возможности привлечения мажоритарных акционеров и в числе вероятных претендентов прозвучал и СИБУР. Причем сам Альберт Шигабутдинов отметил, что если бы он сам был на месте потенциального инвестора, то приобрел бы акции не отдельных входящих в Группу компаний, а именно АО «ТАИФ». Время показало, что ПАО «СИБУР Холдинг» придерживается того же мнения.

ТАИФ и СИБУР: связанные одной целью

Планировалось, что объединение нефтехимических и энергетических бизнесов АО «ТАИФ» и ПАО «СИБУР Холдинг» будет происходить в два шага: на первом 50% + 1 акция АО «ТАИФ» (головной компании Группы, — прим. ред.) предполагалось обменять на 15% объединенной компании. Оставшийся пакет акций АО «ТАИФ» впоследствии планировалось выкупить объединенной компанией. Однако стороны договорились о досрочной реализации опциона, подписав соответствующее соглашение.

В присутствии президента Татарстана, АО «ТАИФ» и ПАО «СИБУР Холдинг» договорились об окончательных условиях сделки. Фото: Роман Хасаев

— Мы подписали соглашение об окончательных условиях сделки по объединению СИБУРа и ТАИФа. Акционеры обеих компаний договорились о том, что опцион по вторым 50% акций ТАИФа исполняется досрочно и сразу происходит сделка по всем 100% акций. Работая вместе, мы поняли, что с точки зрения развития предприятий, ускорения реализации инвестиционных программ, возможностей работы по социальным программам в республике и оптимизации объемов поставок сырья, гораздо эффективнее исполнить опцион сразу и сразу создавать единую компанию. Именно потому, что мы видим больше плюсов в таком решении, было подписано соглашение. И для объединенной компании, и для сотрудников, и для республики это будет выгодно. Под исполнение этих обязательств СИБУРом выпускаются облигации, которые передаются акционерам ТАИФа. Таким образом, в течение нескольких дней, которые потребуются на завершение процедур, связанных с закрытием сделки, в периметре объединенной компании будут консолидированы 100% акций АО «ТАИФ», состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий, — сообщил Дмитрий Конов «Реальному времени».

Объединенная компания, по мнению экспертов, уже сейчас производит порядка 70—73% российских полимеров. Уже реализующиеся и запланированные программы по дальнейшему наращению производственной мощности и расширению ассортимента выпускаемой продукции, обещают уже в обозримом будущем еще усилить позицию объединенной компании на мировом рынке.

Дмитрий Конов: «Все достигнутые ранее договоренности между ТАИФом и СИБУРом — сохранены». Фото: Ринат Назметдинов

— В наших договоренностях и с акционерами ТАИФ, и с Республикой Татарстан есть несколько ключевых моментов: мы продолжаем реализацию инвестиционной программы ТАИФа. Знаем про те проекты, которые находятся в состоянии реализации, и фиксируем свою работу по ним. Мы объединим усилия по их реализации, в том числе тот опыт, который есть у СИБУРа и у Группы компаний ТАИФ. С точки зрения социального партнерства, мы прописываем, что СИБУР продолжает те проекты и направления, которые есть у Группы компаний ТАИФ. Это важно и для республики. Для нас это тоже важно, как для объединенной компании. Также понимаем, что для ТАИФа — это исключительно принципиально. Мы договорились о том, что с точки зрения юридических лиц предприятия продолжают тот же налоговый режим, который был. Мы прикладываем усилия для развития и увеличения налогов. В любом случае это налоги, которые выплачиваются в Татарстане и помогают жителям Татарстана более качественно организовывать свою жизнь. Мы считаем, что это выигрышная сделка. СИБУР продолжает быть для разных регионов и для Татарстана надежным партнером.

Дмитрий Конов: «Сделка по объединению СИБУРа и ТАИФа — выгодна для всех сторон. Мы продолжим быть для Татарстана надежным партнером». Фото: Роман Хасаев

— «СИБУР Холдинг» — крупнейшая компания в области газохимии. Объединив усилия, мы создадим компанию, которая однозначно войдет в пятерку крупнейших мировых нефтегазохимических компаний. У коллег из СИБУРа есть огромная профессиональная экспертиза в области полимеров, у нас — экспертиза в области каучуков и сополимеров. Мы органично дополним друг друга, — в мае текущего года, в рамках подготовки к закрытию сделки, в интервью «Реальному времени» прокомментировал генеральный директор АО «ТАИФ» и председатель совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов, он также добавил, что и государству от этого будет большая польза: сокращение издержек, синхронизация в области новых разработок, грамотная организация, сбалансированный подход к поставкам сырья позволят компаниям и непосредственно заводам увеличить производство, увеличить загрузку имеющихся мощностей. А это — продукция, выручка, налоги, зарплаты, премии, стабильность и надежность.

Руслан Шигабутдинов: «Государству от объединения ТАИФа и СИБУРа будет большая польза». Фото: Роман Хасаев

Председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов уверен, что дальнейшее развитие объединенной компании пойдет еще более эффективно и с большей скоростью, нежели каждой из них по отдельности. Напомним: стратегия развития нефтехимических и энергетических компаний Группы ТАИФ — это более 30 масштабных проектов, с общей суммой планируемых инвестиций свыше 1,8 трлн рублей до 2035 года.

— У объединенной компании ресурсов с лихвой хватит для того, чтобы осилить программу ТАИФа. Это стало основой решения о совместной работе и объединении нефтехимических и энергетических бизнесов. СИБУР подтвердил, что будет оформлен договор с соответствующими гарантиями. И СИБУР, и ТАИФ берут на себя ответственность за реализацию согласованной сторонами программы. Для сравнения: за все 30 лет своей работы Группа ТАИФ инвестировала в развитие входящих в ее состав компаний более 20 млрд долларов, а тут за 10 лет — 20 млрд долларов, — в интервью «Реальному времени» подчеркнул Альберт Шигабутдинов.

Еще до окончательного объединения, две крупнейшие компании нефтехимической отрасли России наладили тесный контакт на уровне не только руководства, но и ведущих специалистов. Активно обменивались делегациями, регулярно посещали производственные площадки друг друга, знакомились с процессами и технологиями.

К решению о сделке шли более 10 лет

Объединение бизнесов Группы ТАИФ и ПАО «СИБУР Холдинг» — неудивительно. Если внимательно изучить историю взаимоотношений двух крупнейших производителей нефтехимической продукции, несложно заметить, что компании, должные активно соперничать в борьбе за рынки сбыта, уже давно, образно выражаясь, тянуло друг к другу.

Обсуждение перспектив совместной работы АО «ТАИФ» и ПАО «СИБУР Холдинг». 15 марта 2011 г. Фото: пресс-центр АО «ТАИФ»

— Первая идея, что это надо сделать, родилась 10 лет назад. Большие инвестиции сделал СИБУР в сырьевую базу. Дух этих компаний чем похож: они стремятся делать самые современные инвестпроекты, выходить на новые продукты. Рустам Нургалиевич сказал, через 3-4 года, а не через 10 лет мы увидим результаты объединения. В какой-то части совещание, которое проводил из Тобольска Владимир Владимирович, что надо развивать нефтегазохимию, подтолкнуло, и они решились и договорились, — в апреле текущего года, сразу после подписания соглашения о намерениях об объединении, напомнил председатель совета директоров СИБУРа и председатель правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон.

Встреча председателя совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» Леонида Михельсона и генерального директора АО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова. 15 марта 2011г. Фото: пресс-центр АО «ТАИФ»

Совещание, которое упомянул Леонид Михельсон, состоялось 1 декабря 2020 года. В нем в формате ВКС (пандемия новой коронавирусной инфекции вынудила организаторов перевести совещание в дистанционный формат, — прим. ред.), принимали участие представители всех нефтегазодобывающих и нефтегазоперерабатывающих компаний России. В том числе генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

Президент России провел совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли РФ. Глава государства тогда в очередной раз подчеркнул: «У российской нефтегазохимии огромный потенциал роста, и для его реализации есть все необходимое: мощная сырьевая база, передовые технологии, квалифицированные кадры». Он также особо выделил, что «нужно активнее продвигать российскую нефтехимическую продукцию внутри страны и за рубежом, наращивать эффективность и объемы производства».

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин провел совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли РФ. Фото: kremlin.ru

23 апреля 2021 года, в присутствии вице-премьера России Александра Новака, президента Татарстана Рустама Минниханова, председателя совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» Леонида Михельсона, генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова, два крупнейших нефтехимических холдинга России заявили о готовности объединить усилия. Исторически важный документ подписали в центральном офисе НОВАТЭК в Москве.

23 апреля 2021 года ТАИФ и СИБУР заключили соглашение о намерениях по созданию объединенной компании. Фото: московского филиала ТНВ

— Это даст дополнительный драйвер для развития всей отрасли. Темпы роста нефтегазохимии во всем мире выше темпов роста мировой экономики до полутора раз, есть огромные перспективы. Наша страна имеет огромные запасы углеводорода и должна на мировых рынках занимать лидерские позиции, — подчеркнул сразу после подписания соглашения вице-премьер России Александр Новак.

Александр Новак: «Объединение СИБУРа и ТАИФа даст дополнительный драйвер для развития отрасли». Фото: Арсений Фавстрицкий

В июле 2021 года ФАС удовлетворила ходатайство ПАО «СИБУР Холдинг» об объединении с АО «ТАИФ» через обмен акциями, тем самым одобрив заключение сделки.

— При выполнении всех условий предписания ведомства заключение сделки позволит усилить позиции России на мировом рынке нефтепродуктов и нефтехимии при полном удовлетворении интересов внутреннего рынка, — сообщило ведомство на своем сайте.

О том, что у ТАИФа никогда не было в планах безраздельно завладеть теми или иными активами, председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов заявлял неоднократно.

«ТАИФ на рыночных условиях входит в компанию, нуждающуюся в импульсе к развитию и активно, на плановой основе, с четкой проработкой долговременных программ развития, работает над повышением ее экономической эффективности, укреплением производственной и материально-технической базы, совершенствованием технологий. Но, когда бизнес крепко встает на ноги, он либо обретает самостоятельность и отправляется в «автономное плавание», либо передается на рыночных же условиях новому собственнику, готовому продолжить его развитие. Так было с ТРК «ТВТ», страховым и банковским направлениями, сотовым оператором «ТАИФ-Телком» и рядом других бизнесов», — в одной из бесед с журналистом «Реального времени» напомнил в одном из недавних интервью «Реальному времени» Альберт Шигабутдинов.



Альберт Шигабутдинов: «Когда бизнес под крылом ТАИФа крепко встает на ноги, он либо обретает самостоятельность, либо передается на рыночных условиях тем, кто продолжит его развитие». Фото: Роман Хасаев

После распада СССР и экономического провала 90-х, уникальные нефтехимические предприятия — ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез» чуть не пошли с молотка по частям. Энергетика не имела средств на обновление мощностей и едва сводила концы с концами. Группа ТАИФ не просто смогла сохранить для республики и России производства. Сегодня предприятия крепко стоят на ногах: материально-техническая база, мощность, ассортимент и выработка продукции увеличены в разы. Люди, работающие на производствах, уверены в завтрашнем дне и получают достойную заработную плату. Свою основную задачу по отношению к нефтехимическому и энергетическому бизнесам Группа ТАИФ — выполнила и перевыполнила.

— С начала 2000-х годов ТАИФу поступало очень много предложений от разных компаний, в том числе и от зарубежных. Главным нашим условием было — гарантия реализации всех начатых программ развития, чтобы компании продолжали наращивать производственные мощности и объемы работы, выпускать больше востребованной продукции и приносить максимальный экономический эффект и доход государству, республике и акционерам Группы. В основном поступали предложения максимально загрузить имеющиеся мощности и получать всю возможную прибыль и на этом остановиться, но никак не вкладываться в дальнейшее развитие. Поэтому процессы переговоров затягивались. В результате многолетних переговоров, обсуждений, согласований между компаниями и с руководством республики, после тщательного изучения друг друга, совместными усилиями ТАИФа и СИБУРа появилось многогранное соглашение, одним из основных условий которого была гарантированная реализация программы Стратегического развития компаний Группы ТАИФ, — пояснил «Реальному времени» Альберт Шигабутдинов.

Планы объединенной компании — более чем просто амбициозны. В том числе речь идет о том, чтобы стать по-настоящему публичной компанией, ценные бумаги которой торговались бы на ведущих мировых биржах. Озвучивалась информация о том, что IPO — первая публичная продажа акций объединенной компании, планируется на 2022 год.



Арсений Фавстрицкий