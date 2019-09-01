Руководитель АО «ТАИФ» поздравляет с Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

Уважаемые коллеги!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности!

Топливно-энергетический комплекс — это фундамент российской экономики, гарант стабильности и уверенности в завтрашнем дне, залог развития и процветания нашей страны!

От всей души желаем вам, профессионалам своего дела, доброго здоровья на долгие годы, счастья и благополучия, неиссякаемого источника энергии и сил для новых трудовых успехов и достижений!

Мира, добра и процветания вам и вашим близким!

Генеральный директор АО «ТАИФ» Р.А. Шигабутдинов

