Последняя высота Дмитрия Тесленко

Коллеги вспоминают погибшего в горах начальника финансово-экономического управления АО «ТАИФ»

Фото: пресс-центр ТАИФ

Увлеченный цветовод и альпинист, запоем читающий книги и постоянно стремящийся к самосовершенствованию, добрый, с открытой, располагающей к себе улыбкой и готовый поддержать в трудную минуту. Он терпеливый учитель для подчиненных, но при этом требовательный руководитель, умеющий и спросить по порученным задачам. Человек, безгранично влюбленный в рассвет над скалистыми вершинами, в работу, которой отдал почти четверть века, и в людей… О том, каким запомнят Дмитрия Тесленко его коллеги, — в материале «Реального времени».

«Идем на штурм»

Эти слова — последние, которые вместе с несколькими фотографиями Дмитрий Тесленко прислал в корпоративный, созданный в разгар пандемии COVID-19 чат WhatsApp финансово-экономического управления АО «ТАИФ». И предупредил, что ближайшие два дня на связи его не будет. Случай для руководителя финансово-экономического управления крайне редкий. Обычно он готов ответить на любой возникающий вопрос в режиме 24/7, где бы он ни был. Но путешествия в целом и горы в особенности — это нечто особое: третья, после семьи и работы, страсть Дмитрия Тесленко.

Незадолго до трагедии Дмитрий Тесленко прислал в корпоративный чат несколько фото и сообщил, что группа идет на штурм вершины. Фото: Дмитрий Тесленко

В кабинете заместителя генерального директора АО «УК «ТАИФ» по экономике и финансам Гузелии Сафиной не так уж и много фотографий. Но эти, по-разному датированные, одновременно и похожие, и такие разные, — не заметить невозможно: на самом пике заснеженных вершин развевается флаг ТАИФа, который держит в руках Дмитрий Тесленко.

Фото с одной из покоренных Дмитрием Тесленко вершин. Фото: из архива Дмитрия Тесленко

Гузелия Мухарямовна — тот самый человек, кто в далеком 1999 году принимала на работу в АО «ТАИФ» Дмитрия Тесленко и с кем он бок о бок проработал почти 23 года, вспоминает:

— Я даже не знаю, с какого года началось это его увлечение. Причем ранее такого не было у него. Но он не просто увлекся, он загорелся горами. Он все об этом знал. Он готовился к каждой мелочи заранее. Заранее готовил самого себя. Он словно всю жизнь альпинистом был. Ему это очень нравилось. Другого ему ничего не нужно было — ни моря, ничего. У него — горы. Причем такие вершины… Для него это была жизнь. Он весь светился, и когда отправлялся в горы, и когда возвращался. Я спрашивала: «А жена не обижается на то, что в отпуск Вы один и в горы?» Он смеялся: «Нет, у нас договоренность».

Алла Евстафьева, сегодня заместитель генерального директора — директор по экономике и финансам ПАО «Нижнекамскнефтехим», одна, как она сама себя называет, из учеников Дмитрия Тесленко, в интервью журналисту «Реального времени» вспомнила, что увлечение горами у Дмитрия Ивановича проявилось около 10 лет назад. Сразу и всерьез.

— Первый раз это вызвало у нас удивление. Второй раз — понимание, что ему это нравится. Третий раз — когда ты видишь возвращающегося человека с горящими глазами, с таким воодушевлением рассказывающего о том, что он там видел, переживал, испытывал, — понятно было, что это для него такая мечта, которая каждый раз воплощается.

С Фанисом Калимуллиным, советником заместителя генерального директора АО «ТАИФ», пути Дмитрия Тесленко пересеклись в начале 2000-х. Два экономиста быстро нашли общий язык. И если по рабочим моментам могли даже где-то спорить, отстаивая каждый свое мнение, но в итоге все равно приходили к общему — оптимальному — для решения вопроса варианту, то вне кабинетов одна из часто возникающих тем была как раз увлечения.

— Горы были его отдушиной. Я чувствовал — он там отдыхает. Цифры… таблицы… компьютеры… все это — серьезная нагрузка. И в свободное время он готовился к новому восхождению, к новой встрече с горами. Каждые выходные ходил в зал, тренировался, поддерживал себя в форме. Он говорил, что у него есть цели, что у него еще несколько восхождений в планах. У него в кабинете была карта, на которой он отмечал, где бывал. Мне больше нравится просто путешествовать: посмотреть страны, познакомиться с культурой, как живут, чем живут. А для него главным были горы. Он каждый раз по возвращении показывал, куда ездил, как ездил, как добирался, какая логистика была. Какая качка была, когда он в Антарктиду ездил. Что мог сорваться обратный рейс, как он не успевал. Как он добирался 27 часов. И во всем этом был для него какой-то драйв.

Фанис Калимуллин: «В горах для Дмитрия Тесленко был какой-то драйв. Я чувствовал — он там отдыхает». Фото: Дмитрий Тесленко

Карта, о которой не раз вспоминали коллеги и знакомые Дмитрия Тесленко, появилась сравнительно недавно — около трех лет назад. Это подарок от бухгалтерии ТАИФа и ее руководителя — Ольги Игнатовской.

— Вы были в его кабинете? — первое, о чем она спросила журналиста «Реального времени» в самом начале разговора. И сразу пояснила, почему она этим поинтересовалась: — Его кабинет очень характеризует этого человека. Кроме деловой обстановки, аккуратности и большого количества бумаг, у него там очень много фотографий — где он был. Какие вершины ему покорились. На той карте, что мы ему подарили, можно стирать точки, где вы уже побывали. И он всегда говорил: «Вот видите — ваша карта. Здесь я уже был, здесь побывал…» Называл такие страны и города, о которых далеко не все и знают.

— И на этой карте в кабинете Дмитрия Ивановича еще очень много нестертых мест. Такая страсть к познанию мира, к путешествиям, к новой информации и желание ее получить есть не у каждого. Многие дальше своего города, своей дачи не выезжают. Дмитрий Иванович стремился увидеть как можно больше. А это значит, что у человека широкий кругозор, желание видеть глобальные тренды. Вся жизнь складывается из мелочей, и если ты их не замечаешь, то не сможешь увидеть во всех красках и большее, — уверен генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов. Дмитрий Иванович видеть умел. И ценить такие мгновения.

Руслан Шигабутдинов: «Дмитрий Иванович стремился успеть увидеть как можно больше». Фото: пресс-центр ТАИФ

Генеральный директор АО «Газпром межрегионгаз Казань» Ринат Сабиров с Дмитрием Ивановичем познакомился почти 20 лет назад, когда занимал должность советника премьер-министра РТ по вопросам нефтегазохимического комплекса. По достоинству оценив профессионализм друг друга, конечно, в чем-то, бывало, спорили, но по многим вопросам шли единым фронтом. И чисто рабочие отношения спустя время переросли в товарищеские. И о страстном увлечении Тесленко Сабиров, конечно же, знал:

— Я знаю, что он все горы в России обошел. Это у него было внутри. Не на поверхности. Это была его глубоко личная сфера. Поэтому многие мои коллеги даже удивились: он альпинист, что ли, был?

— Дмитрий Иванович постоянно увеличивал свои результаты. Похоже, что он всегда любил путешествовать: если был отпуск — отправлялся знакомиться с новой страной. А потом возникли горы. И вот с того момента они пошли каждый год. С нарастанием. Он как-то делился, что когда последняя атака идет, сильно уставал. Во время подъема даже мысли такие возникали: «Зачем мне все это?». Но потом, спустя небольшое время, вновь переживая в мыслях эти мгновения подъема, эти порывы ветра, рассвет на самой вершине, вновь ощущая это… послевкусие, соль, адреналин, что я это сделал, понимаешь, что это часть самого себя, и начинаешь готовиться покорять следующий пик, — поделился воспоминаниями Александр Тарасов, заместитель начальника финансово-экономического управления АО «ТАИФ» — начальник финансовой службы. Сам увлеченный спортсмен, он прекрасно понимает чувства и стремления своего непосредственного руководителя.

Александр Тарасов: «Дмитрий Иванович постоянно увеличивал свои результаты, покорял все большие вершины». Фото: из архива Дмитрия Тесленко

Ангелина Яковлева, заместитель начальника финансово-экономического управления АО «УК «ТАИФ», долгое время правая рука Дмитрия Ивановича практически во всем, что касается деятельности управления, в разговоре с журналистом «Реального времени» признала:

— Горы — действительно его страсть. Он готовился к походу. Маршруты изучал. Заранее он особо планами не делился. Но часто засиживался допоздна на работе, и когда заходили к нему с каким-то вопросом, иногда интересовались: «А куда поедете на этот раз?» Он улыбнется и может ответить загадкой. Например: «На самый большой остров». А вот после поездок он рассказывал, показывал фотографии.

— Однажды, когда он только что вернулся из одной из поездок, когда эмоции, видимо, были еще очень сильные, он показывал фотографии. И у него глаза светились. У него вообще очень интересный и очень проницательный взгляд. Настолько яркий и цепкий… Его глаза говорили. Они настолько сильно отражали его эмоции… У него по глазам сразу можно было понять: он злится, он строг, он добр или он смеется. Он смеялся не только открытой улыбкой, но еще и глазами. И вот, когда он говорил про горы, у него глаза блестели, — рассказала об одном из множества моментов заместитель генерального директора АО «ТАИФ-НК» по экономике и финансам Гузелия Абзалина.

Гузелия Абзалина: «Когда Дмитрий Иванович рассказывал о горах, его глаза светились». Фото: Дмитрий Тесленко

— Мы много с ним разговаривали о горах. Страсть к путешествиям, причем таким сложным, нельзя назвать расслабленным времяпрепровождением. Он готовился к этим экспедициям очень серьезно, подвергал себя значительным нагрузкам и испытаниям. С финальными штурмами ночью, когда темно и холодно, с тем, чтобы с рассветом встретиться уже на вершине. Удивительно, но он во все эти экспедиции с собой брал флаг ТАИФа и поднимал его над вершиной. Эти фотографии, которые были у него в кабинете, — такая галерея, которая говорила о том, что успехи его личные и успехи компании были для него чем-то одним. Это действительно была его жизнь, — дополнил коллег начальник юридического управления АО «ТАИФ» Альберт Латыпов.

Альберт Шигабутдинов: «В горах Дмитрий Тесленко набирался сил, чтобы ярче прочувствовать остроту решаемых вопросов». Фото: пресс-центр ТАИФ

И мало кто знал Дмитрия Тесленко лучше, чем Альберт Шигабутдинов. Один из основателей ТАИФа, долгое время руководивший Группой, а сегодня — генеральный директор АО «УК «ТАИФ», оставаясь при этом главным советником генерального директора АО «ТАИФ» по развитию и являясь членом совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг», к руководителю финансово-экономического управления относился с искренним уважением. Профессионал, живший и горевший работой:

— Он один из тех, кто все свое время посвящал ТАИФу. Работа, которую он выполнял, очень сложная, серьезная. И его вот это хобби — горы, было призвано, похоже, дать возможность как-то отвлечься, набраться сил, чтобы почувствовать остроту тех вопросов, которые мы решаем.

Дело жизни

Сейчас в это сложно поверить, но в 1999 году Дмитрий Тесленко целых 3 месяца пытался устроиться в ТАИФ. Но решение откладывалось, пока он, технарь по образованию (окончил Ленинградский институт точной механики и оптики по специальности «инженер-оптик-конструктор оптического и оптико-электронного приборостроения», — прим. ред.), не получил неожиданное предложение:

— Я спросила: «Хотите со мной работать?» Он: «Я же не экономист». А я говорю: «Вы же работали во внешнеэкономической службе (второе дополнительное образование у Дмитрия Ивановича — «практическое применение маркетинга», полученное в Высшей коммерческой школе при Всесоюзной ордена Дружбы народов Академии внешней торговли. Он также работал заместителем генерального директора по маркетингу и продажам на Казанском оптико-механическом заводе и в МП «Эталон» — заместителем директора по коммерции, — прим. ред.). У Вас образование техническое. Хотите, я буду Вас учить? Но терпения потребуется много. Если Вас это устроит». Но предупредила, что придется работать и день и ночь. Он взял паузу на то, чтобы обдумать.

Именно Гузелия Сафина приняла Дмитрия Тесленко на работу в экономическое управление ТАИФа. Фото: пресс-центр ТАИФ

Думал Тесленко недолго. И, приняв решение, как оказалось, выбрал дело всей своей жизни.

ТАИФ вообще отличается тем, что отношения между его сотрудниками не просто деловые, а очень открытые и теплые. Здесь умеют радоваться победам всем коллективом. И если работать над сложной задачей, то всем вместе. Не спорить до хрипоты, отстаивая свою точку зрения, а совместно искать лучшее решение:

— Вопрос же не в правоте, а в задачах и целях. У нас задача не доказать, что я прав или не прав, а в том, чтобы достигнуть цели. И задача эта стоит перед компанией, а ты нарезаешь ее всем маленькими кусочками. Это как с подводной лодкой: или все победим и придем, или никто не вернется. У каждого свои задачи: кто-то за двигатель отвечает, кто-то за перископ, а кто-то запускает торпеду. Да, управляет кораблем капитан, но и он может допустить ошибку. Важно работать в одной команде, и сыгранность в коллективе, распределение функционала, ответственность — готовность требовать и с людей, и с самого себя — вот основа основ. И Дмитрий Иванович обладал даром наперед просчитывать все возможные варианты развития событий. Не суетиться, не бегать, а спокойно: давайте посчитаем, проанализируем и разберемся, — рассказал Руслан Шигабутдинов.

В ТАИФе умеют и вместе радоваться общим победам, и совместно решать самые сложные задачи. Фото: пресс-центр ТАИФ

— Этот один из тех редких людей, которые никогда не рассуждали о том, почему что-то сделать невозможно. Он всегда находил решения, и мы с ним обсуждали, как это можно сделать. Разные предлагал варианты — столько их существует. Который из них оптимален, какой — труднее. Мы вместе с ним обсуждали те трудности, которые можем с командой осилить, чтобы взять на себя посильный груз. И мы всегда находили решения, которые потом реализовывались в объектах, в результаты, в финансово-хозяйственные достижения. Он был из очень редких людей, для кого слова «честь», «порядочность», «правдивость» — это не просто красивые слова, а образ жизни. Поэтому мне с ним было очень легко работать. Мы друг друга с полуслова понимали. Да, это была огромная нагрузка и для него, и для меня… каждый раз находить решения на, казалось бы, неразрешимые вопросы. Особенно в кризисные ситуации, которые в 2008-м, 2009-м, 2010-м, 2020-м годах… Он работал постоянно, до последнего дня практически, под руководством Гузелии Мухарямовны. И могу уверенно сказать: такую сплоченность, такую результативную работу между подчиненными и начальником очень редко можно встретить. И в нашей команде она и была, и есть. И в этом тоже немаловажна заслуга Дмитрия Ивановича, — подчеркнул Альберт Шигабутдинов.

Альберт Шигабутдинов: «Мы всегда находили решения, которые потом реализовывались в объектах, в результаты, в финансово-хозяйственные достижения». Фото: пресс-центр ТАИФ

В своей работе Дмитрий Тесленко активно использовал все те уроки, что ему в свое время преподала Гузелия Сафина. А она уверена: никаких особых секретов в том, чему она учила, нет. Думать и постоянно самосовершенствоваться — два столпа успеха. Третий — климат в коллективе.

Все годы работы в ТАИФе Дмитрий Иванович учил других и сам продолжал учиться. Фото: пресс-центр ТАИФ

— Я всегда говорила так: «Только не соглашайтесь просто так с моим мнением. Подумайте — и можете не согласиться, но с доводами. И тогда мы вместе примем правильное решение». Все эти 23 года он продолжал учиться. Мы все учимся. Жизнь меняется, производства, законы, инвестиции. Остаются неизменными только постулаты бухгалтерского учета и, конечно, эффективность, качество, цена, сумма, доходы, расходы, прибыль или убыток — незыблемые понятия. И еще у нас в экономическом управлении всегда было как в семье. Я всех сразу предупреждаю: «Если будете грызться — не потерплю». Мы же здесь фактически живем, а не только работаем. И если будут между собой конфликты или кто-то на стороне начнет говорить про других что-то, то как потом в глаза друг другу смотреть? У нас всегда есть поддержка, взаимозаменяемость. Так все организовал Дмитрий Иванович, что все работает словно хорошо отлаженный механизм. А сотрудники все едва не молились на него: «Дмитрий Иванович — то, Дмитрий Иванович — так». Как папа… (утирает слезы).

Тесленко умел и строго спрашивать по работе, и быть заботливым руководителем. Фото: пресс-центр ТАИФ

Дмитрий Иванович умел строго спросить за порученную работу. Но и заботился о своих сотрудниках всегда. Если праздник — то все вместе. Корпоратив — финансово-экономическое управление выступает единой командой. Сам он очень любил делать подарки. Пусть небольшие, но памятные именные сувениры к тому или иному событию получали все. И он всегда умел поднять настроение и зарядить на позитив.

— В управление он часто, по несколько раз на дню, заходил. И каждый раз здоровался. Даже вечером. 5 часов, домой пора уходить, а он: «Здравствуйте!» И как-то пробуждались все, настроение поднималось. Всегда на позитиве, но с полной ответственностью. Умел переключать настроение, — с улыбкой вспоминает Ангелина Яковлева.

У Дмитрия Тесленко была способность сразу видеть нюансы и особенности любого проекта. Фото: пресс-центр ТАИФ

— Вот это его спокойствие, способность постоянно выдерживать себя в любых стрессовых ситуациях, мы, наверное, смогли перенять, от него научились. Он не выплескивал свои эмоции наружу. Он никогда не срывался на своих подчиненных. Понятно, что бывают напряженные моменты, когда необходимо крайне оперативно решить те или иные порученные руководством задачи. И это всегда была такая спокойная коллективная работа. Не успеваем — значит, делаем вместе. Если что-то не получается — ищем решение вместе. Подключаем еще кого-то, чтобы нам помогли разобраться, — дополняет коллегу Алла Евстафьева.

Масштаб мышления Дмитрия Тесленко подчеркивает Ольга Игнатовская. По ее словам, у начальника ФЭУ была потрясающая способность видеть всю картину по поставленной задаче. Объемно, рельефно, со всеми возможными подводными камнями и сильными местами:

— На любые задачи он смотрел глобально. И мог всегда скорректировать, подсказать. Если надо было объяснить что-то людям, которые, быть может, не совсем в нашей теме, он делал это профессионально, очень филигранно. Его умение вести диалог — это не каждому дано, — отмечает она.

На любые задачи Дмитрий Тесленко смотрел масштабно, сразу видел сильные и слабые стороны. Фото: пресс-центр ТАИФ

— У нас, экономистов, есть такое выражение: все успехи — это успехи производственников, а все недочеты — экономистов. Если неправильно представили, неверно интерпретировали, проанализировали ту или иную ситуацию. Дмитрий Иванович был большим профессионалом. Работая в такой группе, как ТАИФ, которая объединяла десятки компаний, он умел вникать во все, быстро переключаться с одной отрасли на другую: «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», ТГК-16, ТАИФ-НК — нефтехимия, газохимия, нефтепереработка, энергетика, телекоммуникации, строительный бизнес… И у него это получалось. Эффективность нашей работы заключается в том, чтобы любой бизнес приносил доход — действовал эффективно. Сказать об эффективности мы можем, анализируя цифры. Для этого надо было понимать саму суть бизнеса. Он долгие годы являлся членом совета директоров КОСа, поэтому всегда и в комитете по аудиту участвовал, и всегда задавал четкие вопросы и машинно-техническим специалистам, и коммерческим специалистам. Он был профессионалом высочайшего класса, могу уверенно об этом говорить. И он разговаривал со специалистами-производственниками на их языке, прекрасно понимая суть технологии, — пояснил Фанис Калимуллин.

И с руководством компаний, и со специалистами-производственниками Дмитрий Тесленко разговаривал на одном языке. Фото: пресс-центр ТАИФ

И это касалось совершенно всех направлений деятельности многопрофильной Группы компаний. Сам Дмитрий Тесленко являлся членом совета директоров ряда компаний, входивших в Группу: с 2000-го — ООО «КАРСАР», 10 лет — с 2007 по 17-й — АО «ХК «Татнефтепродукт», с 2008-го — ПАО «Казаньоргсинтез», с 2012-го — АО «ТАИФ-НК» и АО «ТГК-16». В 2018-м к списку добавилось ООО «ТАИФ-НК АЗС». И в деталях каждого из бизнесов он досконально разобрался.

Дмитрий Тесленко являлся членом совета директоров целого ряда компаний Группы. И в деятельности каждой из них разбирался детально. Фото: пресс-центр ТАИФ

С этим определением полностью согласен начальник юридического управления АО «ТАИФ» Альберт Латыпов:

— Дмитрий Иванович обладал таким уникальным качеством: умением видеть нестыковки, он сводил все это в одну систему — как должно быть правильно. И если он видел, что где-то что-то недокручено, то обращал на это внимание. И это давало возможность отшлифовать все до идеального состояния. Он тащил на себе, очень сложно сейчас формулировать это в прошедшем времени, огромный блок работы. И он действительно стержневой элемент огромной компании. Он прекрасно знал все нюансы технологических процессов, у него было понимание, как делается конечный продукт, как он считается, почему продается в таком виде, как определяется вклад каждого человека. И он всегда очень переживал за результат. Он действительно отдавался своей работе на все 100%. И трудоголизм, это однозначно, его характеристика. Как бы сложно ни было, какие бы сжатые сроки ни были бы поставлены, он сможет решить задачу, он сможет это сделать.

С ним — хоть в атаку

С Ринатом Сабировым — в 2003 году советником премьер-министра Татарстана по вопросам нефтегазохимического комплекса, потом начальником отдела аппарата Кабинета министров РТ, затем помощником президента Татарстана, курирующим все те же вопросы, Дмитрий Тесленко работал не в одном коллективе, но они пересекались по множеству вопросов.

С Ринатом Сабировым Дмитрий Тесленко часто были оппонентами, но при этом — товарищами. Фото: пресс-центр ТАИФ

— Я не скажу, что мы были прямо друзья, но он был… близок именно своим созиданием, своим композиторским, новаторским таким отношением к делу. Исполнителей много, ведомых, а композиторов — мало. А он был… Слово «был» никак не клеится… Экономика — это центр управления, диспетчерская всего нефтехимического комплекса. В ТАИФе это был он — начальник ФЭУ. Мы плотно взаимодействовали, потому что правительство было акционером крупнейших нефтехимических предприятий Татарстана. Все расчеты для руководства республики мы готовили в том числе вместе. Мне не нужно было заглядывать в справочник, чтобы набрать его рабочий или сотовый телефон. И он всегда отвечал, — отметил Ринат Сабиров. И добавил: — Что еще важно: он всегда объективный экономист. А ведь нефтехимия — это больше, чем просто экономика. Неслучайны слова о том, что экономика — это квинтэссенция и продолжение политики. Он никогда не скатывался в необъективный субъективизм. И если расклад через себестоимость, через составляющие цены каучука изопрена такой, то уж он именно такой. Законы экономики не покупаются и не продаются. Эта его объективность, наряду с высокой обязательностью, ответственностью, это такое качество, которое с годами только дорожает. Мы с ним часто были оппонентами по работе в совете директоров КОС и НКНХ. И не всегда сходились во мнении. И он умело отстаивал свою точку зрения. Все те, кто рядом с ним работал, они все волей или неволей в ходе общения подтягивались. А он и сам постоянно самосовершенствовался. Он был скромный, но участок фронта держал огромный. И у меня иногда чувство возникало такое: как с ним в окопе если сидишь, то спина к спине, и в атаку если пойдешь — оглядываться не нужно: он точно рядом.

— Дмитрий Иванович — не только настоящий профессионал, искренне и полностью отдававшийся работе, но и умелый руководитель. За все время, что мы работали вместе, я ни разу от него не слышал, что что-то невозможно сделать Он всегда внимательно изучал фронт предстоящих задач и умел сразу видеть возможные сложности. И не просто видеть, но и найти пути их решения. Таких людей, как он — горящих, по-настоящему увлеченных, немного. Мы потеряли не просто сотрудника и коллегу, но единомышленника, для которого ТАИФ не место работы, а дело всей жизни… — поделился с журналистом «Реального времени» первый заместитель генерального директора по производственно-коммерческой деятельности — председатель совета директоров АО «УК «ТАИФ» Рустем Сультеев.

— С Дмитрием Ивановичем я работал с 2007 года — почти 15 лет. За это время он стал для меня одним из примеров добросовестного, вдумчивого отношения к работе, умения без лишних эмоций решать самые сложные задачи. Дмитрий Иванович был очень сильным специалистом, профессионалом своего дела, всегда оставаясь при этом очень приятным в общении человеком. Таких людей, как Дмитрий Иванович, очень мало — единицы, — уверен начальник управления по нефтехимии и нефтепереработке АО «УК «ТАИФ» Рустем Ахунов.

Альберт Шигабутдинов: «За 23 года работы в ТАИФе Дмитрий Тесленко знал о компании все». Фото: пресс-центр ТАИФ

Скромный по характеру, не выпячивающий себя, открытый для других и всегда готовый выслушать, подсказать, помочь. Он обладал потрясающей работоспособностью. Если это было необходимо, мог сам сутками жить в офисе и заразить энтузиазмом множество находящихся рядом людей. Таким запомнят Дмитрия Тесленко его коллеги. А Альберт Шигабутдинов подчеркивает:

— Он работал в ТАИФе с 1999-го — 23 года. В разных должностях. В каких только проектах не участвовал. Любой проект взять — везде есть его участие, им внесенная лепта. Положительный вклад, который нам очень помог. Как много на нем было замкнуто... Этот человек был кладезем всей информации. Он знал досконально все — до каждого рубля, каждого винтика. Ему не нужно было 10 раз говорить… Для того чтобы найти какое-то решение, нужно много времени тратить на подготовку, чтобы понимать ситуацию, да. У нас, особенно последние 10 лет, таких вопросов, которые мы не могли бы решить, с Дмитрием не было. Мы сразу приступали к обсуждению — как это, что это, как лучше сделать — только разные варианты. И иногда решали, казалось бы, нерешаемые задачи. Сколько раз бывало так, что другие приходили к выводу, что это или рано, или уже поздно, или это не осилим никогда, а мы находили с ним решения. Вот такой вот он человек… был…

Человек, у которого нужно и должно учиться

Альберт Шигабутдинов уверен: пока еще не пришло осознание того, насколько велика потеря, понесенная не только ТАИФом, но и множеством людей, хотя бы раз пересекавшихся с Дмитрием Тесленко.

— Те ребята, которые достигли выдающихся результатов, — в них огромная часть его. Мало кто задумывается о том, сколько он пользы принес тем людям, кто сегодня живет, тем, кто был рядом с ним, — подчеркивает генеральный директор АО «УК «ТАИФ».

Одна из самых ценных для Дмитрия Ивановича наград — почетная грамота АО «ТАИФ». Фото: пресс-центр ТАИФ

Впрочем, уже сами состоявшиеся специалисты — ученики Дмитрия Ивановича уверены: они понимают и осознают ту роль, которую этот человек сыграл в их жизни.

— Я могу сегодня с гордостью сказать, что все, что я сегодня умею делать, и то, что добилась в этой своей сегодняшней должности, это результат того, что было заложено Дмитрием Ивановичем в тех далеких 1999—2000 годах. Основа. Это как в первом классе научили, так и умею работать до сегодняшнего дня. В том, что я сегодня занимаю такую немаленькую должность, — это заслуга моих учителей. И Дмитрия Ивановича, и Гузелии Мухарямовны. Да, у них немного разные взгляды и подходы. Дмитрий Иванович смотрит на цифру в своей зоне ответственности, у Гузелии Мухарямовны кругозор и область покрытия интересов смежных областей больше. Но вот эта способность — видеть картину целиком — она мне от них пришла. Когда сегодня меня спрашивают: откуда, Алла Валерьевна, вы помните все эти цифры и понимаете, как и на что это повлияет, я всегда говорю, что у меня, слава Богу, в моей жизни были такие хорошие учителя, — подчеркивает Алла Евстафьева, заместитель генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» по экономике и финансам.

На всем протяжении работы в ТАИФе Дмитрий Тесленко щедро делился знаниями с коллективом. Фото: пресс-центр ТАИФ

— У него сила характера позволяла настолько уверенно и эффективно руководить всеми нами — дочерними структурами. Для меня, честно говорю, Дмитрий Иванович очень уважаем и почитаем. Всегда! И до настоящего времени. До последнего времени… Когда было сложно и к нему обращаешься, говоришь, что ты находишься в тупике и не знаешь, как решить возникший вопрос, он давал очень хорошие советы. Он делал так, что решение мы искали вместе с ним. Он очень хороший учитель. Он именно умел воспитать в нас всех, своих подчиненных, что к нему нужно было приходить с вариантом решения. И это решение он корректно правил. Он направлял так, чтобы ты сам приходил к нужному выводу. И когда ты добивался правильного решения, он с тобой соглашался, — делится воспоминаниями заместитель генерального директора АО «ТАИФ-НК» по экономике и финансам Гузелия Абзалина.

— Мы познакомились в 2003 году, работая в компании «ТАИФ-АРТ» — КРК «Пирамида», где он был заместителем генерального директора, а я пришел молодым юристом. Мы сидели в соседних кабинетах. Дмитрий Иванович для меня был проводником в то, как устроена работа в большой организации, в то, как строятся процессы. Он был руководителем. Руководителем требовательным, но при этом справедливым и очень вдумчивым. И потом, когда мы спустя несколько лет снова пересеклись в АО «ТАИФ», несмотря на несколько разные профили работы, тем не менее по большому количеству вопросов мы работали вместе, и ощущение команды очень серьезное было. Его плечо чувствовалось рядом. Он для меня действительно был старшим товарищем, с которым можно было поделиться какими-то сложностями, и он, как человек более опытный, был не просто наставником, который учит и говорит, как нужно сделать. Это был человек, который вместе с тобой разбирал ситуацию и учил думать, как лучше из нее выйти. Я могу смело сказать, что в определенных вещах он был для меня учителем. Он давал не рыбу, а удочку (улыбается), и так естественно и органично у него это всегда получалось. Ты не уходил от него, не разобравшись в сути вопроса и не поняв путей его решения. И точно так же он воспитывал ребят в своем управлении. Они поддерживали его, а он — их. И это давало возможность всем вместе двигаться вперед в сумасшедшем темпе. Рост всей компании обусловлен в том числе во многом тем, что все в порядке, все систематизировано. Все правильно, вовремя, четко, — рассказал начальник юридического управления АО «ТАИФ» Альберт Латыпов.

Дмитрий Иванович не выдавал готового ответа на вопрос, он учил искать решение. Фото: пресс-центр ТАИФ

— Дмитрий Иванович — профессионал экстра-класса. Очень трудолюбивый, очень дотошный, очень внимательный ко всем деталям, с широчайшим кругозором в нашей профессии. Плюс не только в этой профессии, но и во всем, что связано с нашей работой, вплоть до технологии. Человек, опыт которого необходимо перенимать, смотреть. Глупо не пользоваться. В процессе работы он абсолютно свободно делился своими знаниями. В работе можно было к нему зайти, сказать: «Шеф, все пропало», а он в ответ: «Не пропало, и вот почему». И мы вместе разбирали проблему. Так бывало неоднократно. Смеялись потом, — вспоминает заместитель начальника ФЭУ АО «ТАИФ», начальник финансовой службы Александр Тарасов.

Дмитрий Иванович был наставником, который учил видеть картину поставленной задачи — целиком. Фото: пресс-центр ТАИФ

— Мы к нему всегда приходили за советами: а как так, а как лучше сделать. Делаешь несколько набросков, приносишь. Он смотрел, анализировал. Вот тут — хорошая идея, но давай вот так разовьем. Мы всегда к нему приходили за советом. У него взгляд был сверху — вся картина целиком. И он умел предугадывать, точнее, видеть, как будет развиваться событие, — рассказала Ангелина Яковлева, заместитель начальника финансово-экономического управления АО «УК «ТАИФ».

Последняя высота

Дмитрий Тесленко просто не умел оставлять что-то незавершенным. И если решение принято, то он обязательно доводил дело до конца. О чем бы ни шла речь.

Аконкагуа, или, как ее еще называют — «Колосс Америки», — высочайшая вершина в Андах, самая величественная гора Аргентины, Южной Америки, западного и южного полушарий, привлекла внимание альпиниста еще в 2018 году. Высота горы — 6 960,8 метра над уровнем моря.

На вершину Аконкагуа Дмитрий Тесленко планировал подняться еще в 2018 году. Фото: Дмитрий Тесленко

Однако тогда поездку пришлось отложить. Подвело здоровье.

— Да, он собирался на эту же вершину, но начались проблемы с позвоночником. Я его уговорила пройти МРТ и отправиться на операцию. И вот он на год успокоился после операции. А тут снова начал. Взял отпуск на три недели — еще в сентябре записался на январь. Я его спрашиваю: «Дмитрий Иванович, вы опять?» Пыталась отговорить, но он стоял на своем: «Гузелия Мухарямовна, я все просчитал, со здоровьем все хорошо». Я ему говорю: «Прекращайте». А он: «В последний раз. Давно хотел, давно планировал». Когда мы вышли, я ему еще погрозила пальцем и сказала: «Дмитрий Иванович, я запомнила, как и договорились — в последний раз…» — утирает слезы Гузелия Сафина.

— Мы все были немножко «не за»... Я думал, что после операции на спину он будет поспокойнее относиться… Может, хотя бы горы выбирать поменьше… Ожидали, что боль в спине заставит планы пересмотреть. Но мы все оказались не правы. Железная воля и желание оказались сильнее, чем боль, неудобства и некомфорт. Экстремальные виды спорта — это всегда и сложно, и опасно. Не каждый сможет выдержать и пройти до конца. Не каждый и решится. По нашей информации, до вершины ему осталось пройти 30 метров. К сожалению, последняя высота осталась им не покорена. Такая неожиданная сердечная «яма» случилась. Но наш вымпел лежал у него в рюкзаке. Из всего татарстанского родного, личного — с документами, фото семьи… паспорт российский, а в рюкзаке — флаг ТАИФа. Это очень символично, когда настоящий человек шел к своей цели, до конца шел, с четким планом в голове, подвергая себя жесткой дисциплине. К сожалению, мы не всегда знаем ресурсы своего организма, его предельные и запредельные возможности. Такая ситуация… Печальная. Обидная. Это очень обидно, что ушел такой человек… Муж, отец, брат, товарищ… Но не каждому дано в последний момент быть вот так вот рядом с темой, которой ты увлекался.

До вершины группе, с которой поднимался Дмитрий Тесленко, оставалось совсем немного. Фото: Дмитрий Тесленко

Как говорят очевидцы, группа, в которую входил Дмитрий Тесленко, вышла из промежуточного лагеря на высоте 6 100 метров. На одном из привалов во время подъема он, как и все, присел рядом с рюкзаком, а через минуту на него упал. Попытки реанимировать, несмотря на опыт и других альпинистов, и инструктора, не помогли…

В фойе и АО «ТАИФ», и АО «УК «ТАИФ» горят лампады и лежат цветы у портрета, с которого с легкой улыбкой смотрит на проходящих Дмитрий Тесленко. Прошло уже несколько дней, как получили печальную новость, но в компании, которой он отдал столько сил и энергии, отказываются верить в то, что очередным утром не откроется, как обычно, дверь и такой знакомый бодрый, немного высоковатый голос не скажет: «Здравствуйте!» Что в кабинете на карте на стене не будут, отмечая новый год и новый отпуск, стираться новые покоренные вершины. И в то, что с любовью выращенные самим Тесленко цветы будет поливать, точно отмеряя в стакане воду, кто-то другой. Но есть дело, которое будет продолжено.

В фойе ТАИФа у портрета Дмитрия Тесленко горит лампада и лежат цветы. Фото: Роман Хасаев

— В последние дни я постоянно о нем думаю… Потеря, конечно, это для нас… И для нас, и для семьи, такого человека потерять… Сожалениям нет конца. Наверное, еще даже до конца не осознали… С ним часть меня ушла… Тяжело. Да. Как же я без него. Некем заменить. Он, когда в отпуск ушел, я уже со второго дня понял, что его не хватает. Это человек, который у меня в памяти останется навсегда — сколько жив буду. Все то, что мы с ним накопили, будем продолжать. Буду с людьми встречаться, делиться. Наработок, планов, идей он много оставил. Что-то уже в реализации, что-то еще в проработанных идеях. Нужно все это не растерять, проанализировать, чтобы частичка его продолжала жить в делах. Я убежден, что это был правильный человек. Настоящий человек, про которых пишут в книгах и показывают в фильмах. Преданный друзьям, работе, своему делу, — поделился болью Альберт Шигабутдинов.