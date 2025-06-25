АО «ТАИФ» подвело итоги 2024 года

В АО «ТАИФ» состоялось годовое заседание Общего собрания акционеров. На заседании были подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности компании, в том числе Группы ТАИФ, за 2024 год.

В 2024 году сальдированный доход компаний Группы ТАИФ составил более 746 млрд рублей. В минувшем году в бюджеты всех уровней из заработанных доходов уплачено 30,4 млрд рублей налогов и сборов, из них 6,7 млрд рублей — в консолидированный бюджет Республики Татарстан.

Инвестиции в основные фонды достигли 22 млрд рублей.