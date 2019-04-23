Турецкая компания Enka: «Планируем принять участие во всех тендерах, которые будут объявлены ГК ТАИФ»

Два строим — пять в уме: турецкая строительная компания Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. намерена побороться за право участия в реализации крупных проектов ТАИФа.

Фото: Роман Хасаев

Бизнес-центр на улице Пушкина, газотурбинная теплоэлектростанция мощностью в 495 МВт на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим» — это те проекты Группы ТАИФ, в которых компания Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (Enka) уже принимает участие. Но планы у одного из лидеров строительной индустрии Турции гораздо шире. О том, что уже сделано и где еще Enka может быть полезной ТАИФу, шел разговор во время встречи руководства АО «ТАИФ» с топ-менеджерами турецкой компании. Подробности в материале «Реального времени».

Нефтехимический центр России будет достроен к ноябрю

Бизнес-центр, что по заказу АО «ТАИФ» строится турецкой компанией Enka на ул. Пушкина в Казани, должен быть полностью готов в ноябре. Там разместится нефтехимический центр России. Идею поддержал президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом было заявлено во время встречи руководства Группы компаний ТАИФ и турецкой компании Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.

АО «ТАИФ» на встрече представляли генеральный директор Альберт Шигабутдинов и заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по строительству и капремонту Ильгиз Латыпов. Также в ней принял участие генеральный директор ГУП «Татинвестгражданпроект» Адель Хуснутдинов. Делегация турецкой компании под руководством генерального директора и председателя исполнительного комитета Enka Мехмета Тара прибыла в центральный офис АО «ТАИФ» сразу после встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. В состав делегации также вошли Салих Карсаноглу — вице-президент компании Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. по направлению «Нефтегазовая и нефтехимическая отрасль», Фехми Байрамоглу — член исполнительного комитета компании по энергетическим проектам, Мурат Дуран — генеральный директор ООО «Энка ТЦ» и Гюрсель Йлмаз — глава представительства Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.

Делегация турецкой компании Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. прибыла в центральный офис АО «ТАИФ» сразу после встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым

Альберт Шигабутдинов подчеркнул, что в вопросах строительства бизнес-центра готов в любой момент подключиться к решению возникающих вопросов. Но при этом настаивает на четком соблюдении принятых графиков строительства и оснащения здания.



— На встрече с президентом мы пообещали сдать без задержек, и я все сделаю, чтобы не допустить откладывания сроков. Мы с вами должны это исключить. Все должно быть благородно, красиво, — заявил он.

Речь идет как о самом здании, так и о территории вокруг него. Бизнес-центр располагается в самом центре Казани и должен полностью соответствовать третьей столице России.

Альберт Шигабутдинов: «По строительству ТЭС на ПАО «Нижнекамскнефтехим» у нас должен быть подневный план»

Проектная документация по строительству теплоэлектростанции мощностью в 495 МВт на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим» практически готова. Контракт на реализацию проекта подписан с немецким концерном Siemens, строительным подрядчиком выступает турецкая Enka.

— Прошу вас подготовить согласованный с Siemens детальный поденный график-план работ с указанием всех специалистов строителей, кто должен находиться на площадке, с указанием профессий и работ. И наличие строительных механизмов. Необходимо, чтобы, приехав в любой день на площадку, мы могли увидеть перечень запланированных на конкретный день работ и список людей, которые в нем задействованы. И так до самого момента пуска. Для создания такого плана существует специальная программа. Когда используется такой детальный план, это позволяет сразу увидеть все несостыковки и оперативно принять по ним решение. Кроме того, это значительно ускоряет строительный процесс. Это хорошо и для нас — что вовремя будет завершен объект, и для вас, — озвучил поручение турецкой стороне генеральный директор АО «ТАИФ».

Альберт Шигабутдинов: «Прошу вас подготовить согласованный с Siemens детальный поденный график-план работ по строительству ТЭС на ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Enka: «Нам интересны все проекты Группы ТАИФ»



Турецкая компания высказала большую заинтересованность в том, чтобы ее специалисты участвовали в реализации и других проектов ТАИФа. Так, Мехмет Тара подтвердил готовность участвовать в тендерах на выполнение проектно-монтажных работ по строительству первого этапа нового этиленового комплекса.

Мехмет Тара подтвердил готовность участвовать в тендерах на выполнение проектно-монтажных работ по строительству первого этапа нового этиленового комплекса

— Мы в апреле получим практически всю информацию по видам и объемам предстоящих работ. Чертежи будут чуть позже. Тендеры на контракты будут проводиться по 200 видам работ, которые полностью охватят весь спектр задач по строительству комплекса, — сообщил Шигабутдинов. Окончательный выбор исполнителей — за ТАИФом. Критериев — много, но основные: качество, скорость, цена.



Возможно, Enka будет привлечена к строительству еще одного объекта энергогенерации, но уже на территории ПАО «Казаньоргсинтез». Там планируется возвести ТЭС на 250 МВт под ключ. В настоящее время на получение контракта претендуют три глобальных игрока, в том числе General Electric и Siemens. Обеим потребуются подрядчики. С германской компанией турецкие строители уже активно сотрудничают, а американцы как раз в поиске партнеров.

Потенциально интересным может быть для турецких строителей и еще один проект Группы ТАИФ. Речь идет о строительстве медиацентра, в котором будут сконцентрированы редакции и офисы ведущих СМИ республики. Здание площадью около 50 тыс. кв. метров расположится недалеко от уже возводимого бизнес-центра и по уровню оснащенности обещает стать одним из самых современных не только в России, но и мире. Тендер на строительство будет объявлен сразу, как только завершится этап проектирования. То есть уже совсем скоро.

Еще один проект, который будет реализован в обозримом будущем, — культурно-оздоровительный центр на две тысячи мест. Его решено построить в заботе о работниках предприятий Группы ТАИФ. Сами сотрудники и члены их семей смогут отдохнуть в живописном месте на берегу Волги, пройти профилактические медицинские процедуры. А в промежутках между заездами площадка может быть использована для проведения крупных, в том числе международных, форумов.

— Программа инвестиций Группы ТАИФ до 2030 года — порядка 30 млрд евро. Из них около 30% — строительно-монтажные работы. Объектов много. Обещаю, что мы вас будем приглашать для участия в тендерах, — поделился с гостями информацией Альберт Шигабутдинов.

«Мы рады работать с ТАИФом»

Сразу после завершения встречи господин Тара согласился дать небольшое интервью.

Мехмет Тара: «Мы внимательно отслеживаем все проекты, которые начинает Группа ТАИФ, и планируем участие в них»

— Enka давно и плодотворно работает с Татарстаном, Россией. И особенно интенсивно в последнее время — с ГК ТАИФ. Насколько сложно работать по проектам в нефтехимической сфере?



— ТАИФ — это очень профессиональная компания. Мы рады с ней работать. Приблизительно 2 года продолжается наше сотрудничество, и мы надеемся, что оно продолжится и в будущем.

— Во время встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым была затронута тема отставания от графика работ по строительству бизнес-центра…

— Я не думаю, что это серьезные или сложные моменты. Enka работает по принятому плану, и эта работа будет выполнена точно в сроки. Стремление выполнить работу своевременно — одна из причин, почему мы так часто встречаемся с руководством ТАИФа. Уверен, что когда работа будет полностью завершена, никто из нас ни о каких проблемах и не вспомнит.

— Enka уже участвует в ряде проектов ТАИФа, во время встречи обсуждался еще целый ряд новых моментов, где возможно участие вашей компании. Насколько все эти проекты привлекательны и интересны Enka?

— Мы внимательно отслеживаем все проекты, которые начинает Группа ТАИФ, и планируем участие во всех тендерах, которые будут объявлены.

— Планирует ли Enka участие в каких-то девелоперских проектах в Татарстане?

— Мы также отслеживаем такие проекты, мы их изучаем и если найдем такой проект, то будем в нем участвовать.

Мехмет Тара: «Думаю, что мы примем участие в борьбе за право реализовать проект медиацентра Республики Татарстан»

— Возвращаясь к теме строительства бизнес-центра: в какой стадии сейчас находится реализация проекта?



— Мы планируем, что до конца этого года проект должен быть завершен. Можно сказать, что 64% общего объема работ уже выполнены, а к концу года объект будет сдан полностью.

— Будете ли участвовать в тендере на строительство республиканского медиацентра?

— Мы слышали о планах по его строительству, но подробно ознакомиться с проектом смогли только сейчас. Мы внимательно изучим всю документацию и, думаю, тоже примем участие в борьбе за право реализовать этот проект.



Арсений Фавстрицкий, фото Романа Хасаева