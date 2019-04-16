Реализацию проектов и перспективы сотрудничества обсудили ГК ТАИФ и турецкая компания Enka

Фото: Роман Хасаев

Встреча руководства ГК ТАИФ и одного из лидеров строительной индустрии Турции — компании Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (Enka), состоялась сегодня в Казани. АО «ТАИФ» на встрече представляли генеральный директор Альберт Шигабутдинов и заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по строительству и капремонту Ильгиз Латыпов. Также в ней принял участие генеральный директор ГУП «Татинвестгражданпроект» Адель Хуснутдинов.

Делегация турецкой компании под руководством генерального директора и председателя исполнительного комитета Enka Мехмета Тара прибыла в центральный офис АО «ТАИФ» сразу после встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Но если в казанском Кремле говорили о возобновлении сотрудничества республики с Enka, то во время встречи с руководством ТАИФа речь шла о реализации текущих проектов и перспективах участия турецких строителей в новых масштабных проектах Группы компаний.

Так, стороны обсудили ход строительства бизнес-центра «ТАИФ» на ул. Пушкина в Казани и реализацию проекта по возведению газотурбинной теплоэлектростанции мощностью в 495 МВт на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим». Турецкая компания также высказала заинтересованность в том, чтобы принять участие в строительстве ПГУ-ТЭС мощностью 250 МВт на территории ПАО «Казаньоргсинтез» и возведении первого этапа нового этиленового комплекса в Нижнекамске. Вполне возможным назвал Мехмет Тара и участие Enka в возведении на берегу Казанки нового медиацентра. В здании, оснащенном самым современным оборудованием, планируется сконцентрировать ведущие СМИ республики.