Группа ТАИФ поздравила АО «ТАИФ-НК» с 25-летним юбилеем

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Многотысячный коллектив Группы ТАИФ поздравил генерального директора АО «ТАИФ-НК» Максима Анатольевича Новикова и сотрудников компании с 25-летним юбилеем.

— Эту юбилейную дату компания встречает с высокими производственными и экономическими показателями. За четверть века коллектив предприятия прошел трудный, тернистый путь. Сегодня АО «ТАИФ-НК» — это знак качества, уникальные технологии, дружный высокопрофессиональный коллектив и один из флагманов нефтегазохимической отрасли республики и страны, — отметил в поздравительном сообщении генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Кашафович Шигабутдинов.

Также отмечается, что благодаря эффективному руководству и героическому труду каждого работника АО «ТАИФ-НК» продолжает динамично развиваться и воплощать в жизнь масштабные проекты, не имеющие аналогов в мире. Высокий авторитет и безупречная деловая репутация — результат большого профессионализма всех работников.

— В этот славный юбилей желаем вам и всему коллективу АО «ТАИФ-НК» новых профессиональных достижений, новаторских идей, осуществления самых амбициозных планов! Пусть каждый день рождения компании будет отмечен новыми впечатляющими результатами на благо процветания родной земли! Мира, добра и процветания вам и вашим близким! — подчеркнул Альберт Шигабутдинов.

Реклама АО «ТАИФ»

Полина Шевчук