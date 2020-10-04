«Синтез» продолжает лидировать в одиночестве

В условиях коронавируса важно каждое очко

Одержав две домашние победы над московским «Динамо», ватерполисты «Синтеза» упрочили лидерство в чемпионате страны по водному поло. Тем временем объявлены их потенциальные соперники в еврокубках, хотя последние, впрочем, могут и не стартовать. Подробности — в материале «Реального времени».

Все смешалось: кони, люди…



«Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки», — так вдохновлял васюкинских шахматистов Остап Бендер перед сеансом одноименной игры. У сына турецкоподданного не получилось, а вот «Синтез» сумел перевезти столицу водного поло и часть ее жителей в Казань. Главный тренер Марат Закиров, трио Л — Лазарев, Латыпов и Лисунов, дуэт Бычков — Сучков и примкнувший к ним Шепелев, наконец, Костров и Деревянкин — это те, кто выигрывал звание чемпионов страны в шапочках и плавках «Динамо». И нельзя сказать, что это был удар по столичной школе водного поло, скорее, понаехавшие «понавернулись». Закиров, Латыпов и Шепелев на родину, а саратовец Деревянкин, белорус Бычков, Лазарев из Волжского и Лисунов из Волгограда поменяли столицу России на столицу Татарстана.

Пришлось в Москве «восстанавливать» Советский Союз. А как иначе назвать трансферную кампанию, по воле которой в «Динамо» оказались узбекистанец Кирилл Рустамов, грузин Хвича Джахая и вернулся в спорт Николай Максимов, последние годы защищавший цвета сборной Казахстана. Максимов, на минуточку, на год старше второго тренера клуба, самого настоящего казахстанца Евгения Жиляева. Плюс «подшлифовали» набор-2020 экс-синтезовцами Бугайчуком и Магомаевым, двумя воспитанниками ватерпольной Казани Усовым и Экомазовым, а также чемпионом России среди любителей Ильей Шеиным, завоевавшим это звание в составе команды ВК «Севастополь».

Пропустив первыми, казанцы отыгрались и вышли вперед — 3:1, но завершили первую часть поединка, уступая 4:5. Фото sintez-kazan.ru

И вот костяк «Синтеза», который берет в этом составе плюс-минус три последних чемпионата страны (правда, дважды — под видом московского «Динамо»), практически весь первый поединок догонял соперников. Пропустив первыми, казанцы отыгрались и вышли вперед — 3:1, но завершили первую часть поединка, уступая 4:5. На финишную прямую вышли с комфортным преимуществом — 7:5 и снова отдали инициативу — 8:9. В какой-то момент показалось, что единоличным правом завершать атаки у «Синтеза» обладает Николай Лазарев. Он бросал практически при каждом из подходов к воротам, добиваясь успеха через раз. Гол-штанга, гол-Максимов…

Так казанцы вышли вперед — 10:9, плюс им помогли три удаления у гостей, поскольку воду покинули Магомаев, Усов, Экомазов и на площадке находилась молодежь. Которая у Казани только еще подходит к сезону, готовясь стартовать в высшей лиге в составе «Синтез-УОР». Вот и в этом Казань сейчас впереди Москвы, поскольку ее молодежь планомерно готовится, а московская уже брошена в бой, и в решающий момент один из ее представителей допускает роковую ошибку. Парню только 18, поэтому не будем уточнять, кто это был персонально. А «Синтез» усилиями Шепелева и Бычкова забил решающий гол — 11:9.

«Синтез» показал фильм о своей истории

Кстати, перед первой игрой, которая транслировалась по федеральному спортивному каналу, был показан фильм «Синтез. 45 лет в игре», ранее демонстрировавшийся на телеканале ТНВ. Отпраздновав этот юбилей еще в 2019 году, руководство ТАИФ позаботилось об увековечении памяти уникального клуба страны, столько лет существующего в парадигме «Один город — один завод — одна команда». Подходит к концу работа над книгой, посвященной истории клуба, а также истории международного и отечественного водного поло. И это очень достойная работа по сохранению истории.

Старт ватерпольного чемпионата подарил много любопытных моментов. Фото sintez-kazan.ru

Возвращаясь к анализу первого свидания «Синтеза» и «Динамо», следует отметить, что старт ватерпольного чемпионата подарил много любопытных моментов. Даже в третьем туре, помимо «американских горок» в казанском матче, был второй период встречи в Волгограде, где ЦОП Москомспорта обыграл со счетом 5:2 местный «Спартак», сравняв счет в игре — 5:5. Причем москвичи пропустили предыдущий тур, поскольку испытывали проблемы с коронавирусом. А 47-летний Максимов, который успешно противостоял не только казанцам, но ранее не пропустил от казахстанцев в игре, которая завершилась сухой победой — 17:0! Когда-то только что созданный подмосковный «Штурм-2002» обыгрывал со счетом много-ноль казанский «Синтез», и это также история, которую «Синтез» творит прямо сейчас. Второй матч команда провела по-чемпионски, наращивая преимущество со старта. Первый период был выигран со счетом 4:0, а в дальнейшем казанцев было не остановить. Как любил говорить бывший наставник баскетбольного УНИКСа Станислав Еремин, «на полу удачи все танцуют красиво!» Так и казанцы делали все легко и непринужденно. Костров был надежен на линии ворот, Рыжов-Аленичев заколачивал мячи со средней дистанции, Латыпов забивал парашютиком — днем ранее ничего подобного у казанцев не получалось. Джахая, распечатавший ворота Кострова, демонстрировал, что в его родной Грузии выращивают хороших ватерполистов, а не только усиливают ее легионерами.

На большой перерыв команды ушли при счете 7:2, у москвичей отличился еще «узбек» Кирилл Рустамов. В дальнейшем синтезовцы не сбавили темпа, победив в итоге 14:4. Единственной неприятностью могла стать травма Николая Лазарева, но и здесь можно сказать, что повреждение оказалось не столь серьезным. Он не только успел вернуться в игру, но и отдал шикарный пас на Лисунова, который капитан «Синтеза» увенчал голом. Красивейший момент получился!

Будущее продолжает оставаться зыбким и непредсказуемым. Фото instagram.com/sintez_kazan

Казанцы поедут в венгерский «пузырь»

Между тем будущее продолжает оставаться зыбким и непредсказуемым. В водном поло дошло уже до отмены внутренних соревнований, как комплексных, в рамках спартакиады учащихся, так и локальных, под названием «Золотой мяч». В Италии отменены стартовые игры сильнейшей лиги мира, хотя в футбольной Серии А откладываются только матчи конкретной команды «Дженоа», куда как раз перешел Эльдор Шомурадов из «Ростова». Недавний суперклуб ОСК снялся вначале с «Финала четырех» Кубка Венгрии — заменить его мог «Гонвед», но столкнулся с точно такими же проблемами со здоровьем игроков. А потом ОСК приостановил свое участие в чемпионате страны. Что любопытно, встречи в чемпионате переносились, несмотря на то, что высшая лига насчитывает целых 16 команд.

Тем временем определились место и время проведения квалификационного этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, который состоится с 11 по 15 ноября. Пандемия внесла в спортивный лексикон новое понятие «пузырь», то есть изолированное место, куда съезжаются команды-претенденты, чтобы определить сильнейшего. По подобной схеме проводились решающие матчи футбольных Лиги чемпионов и Лиги Европы, определялся обладатель Кубка Стэнли. Правда, в случае водного поло ничего не изменилось, в этом виде спорта, в отличие от коллег по другим игровым командным дисциплинам, квалификационные турниры так и так проводились в городе одного из участников. Сейчас такими городами стали итальянские Сиракузы и столица Венгрии Будапешт. Сиракузы известны нам по древнейшей истории и не канули в забвение благодаря ватерпольной команде «Ортиджия», которая и сейчас привлечет внимание к этому городу.

А ОСК, хозяин другого «пузыря» в Будапеште, привлек внимание еще летом, правда, оно касалось только профессионалов и специалистов водного поло. Из команды ушел серьезный спонсор, который с этого сезона решил поддерживать другой клуб из Будапешта — «Вашаш». Слухи о серьезных проблемах ОСК обсуждались в ватерпольных кулуарах, казалось, дело дойдет даже до закрытия этого амбициозного проекта, но оказалось, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Сами венгры храбрятся и подчеркивают, что у них просто произошла смена вектора развития: они избавились от легионеров из экс-Югославии Бргульяна, Прлаиновича, Убовича, Укропины, Митровича и Ранджеловича (двое последних перешли в «Вашаш»), но продолжают оставаться очень конкурентоспособными. Проверить на практике это утверждение нельзя, поскольку команда проиграла в борьбе с коронавирусом.

В нашей группе вообще нет откровенно слабых противников. Фото instagram.com/sintez_kazan

Коронавирус меняет табель о рангах

В принципе, в нашей группе вообще нет откровенно слабых противников, как у соседей, где есть заведомый аутсайдер «Энка» из Стамбула, да и румынский «ДиЖи» из Орадя вполне себе проходим. У нас же «Раднички» из Крагуеваца представляют сильную сербскую школу. Лет шесть назад эта команда мощно усилилась, вернув из-за рубежа многих возрастных легионеров, и на излете карьеры они помогли новой команде выиграть Лигу Европы. Сейчас уже коронавирус помог проделать почти такую же операцию возвращения «блудных сыновей» в родные пенаты, плюс пригласить с состав молодого россиянина Илью Мерша из Волгограда.

Испанская «Террасса» — это одна из многочисленных ватерпольных команд Каталонии, которая и отвечает за развитие водного поло на Пиренеях. Для понимания, испанцы, очень неплохая команда, нынешней зимой были разгромлены ОСК в двух матчах с общим счетом 14:36, а поражение в Будапеште потерпели со счетом 4:21. Но времена поменялись, и сейчас команды сравнялись в спортивной мощи.

Пожалуй, самым слабым в компании соперников «Синтеза» выглядит французский «Туркуен», почему-то названный во многих информационных сообщениях «Турингом». На самом деле туринг — это класс автомобильных гонок, а нас ожидает Enfants de Neptune Tourcoing Lille Metropole, ватерпольная команда с поэтическим названием «Дети Нептуна». Сам Туркуэн — фактически Лилля. Сам Лилль развивает футбол, а в Туркуэне есть волейбольная и ватерпольная команды. Последняя ориентирована на легионеров из стран бывшей Югославии: Баничевич, Гргуревич, Кризман, Куячич, Мандич.

