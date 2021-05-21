Более 300 татарстанских детей стали участниками «Урока футбола» от РФС и Группы ТАИФ

Организаторы позвали в Казань на «Урок футбола» легендарных игроков сборной России

Фото: Роман Хасаев

Очередная масштабная акция популяризации футбола, организованная Российским футбольным союзом и его официальным партнером — Группой ТАИФ, состоялась в Казани. На стадионе «Трудовые резервы», где стартовал городской этап Всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч», прошел «Урок футбола». Его участниками стали более 300 детей — приверженцев этой яркой и азартной игры, а также легенды отечественного футбола — экс-игроки сборной России Дмитрий Сычев, Дмитрий Аленичев и Евгений Алдонин. Подробности — в материале «Реального времени».

Татарстан — один из ведущих футбольных регионов в России

Такую характеристику дал в сентябре 2020 года побывавший в республике с рабочим визитом президент РФС Александр Дюков. «В республике ведется работа по всей вертикали футбола — от любительского и массового до профессионального. А также по развитию академий. По состоянию дел Татарстан — один из ведущих футбольных регионов в нашей стране», — подчеркнул он тогда.

Рабочий визит президента РФС Александра Дюкова в Татарстан в сентябре 2020 г. Фото: president.tatarstan.ru

В то, насколько популярен в республике футбол, можно легко поверить. Турнир «Кожаный мяч» закружил в вихре страстей и азарта все районы Казани. А известие о том, что в столицу Татарстана на «Урок футбола» приедут настоящие легенды: бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России, чемпион России и обладатель Кубка России в составе «Локомотива», бронзовый призер чемпионата Франции в составе «Марселя» Дмитрий Сычев, трехкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка России в составе «Спартака», победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА, двукратный чемпион Португалии в составе «Порту» Дмитрий Аленичев и двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России и победитель Кубка УЕФА в составе «ЦСКА» Евгений Алдонин, собрало на стадионе «Трудовые резервы» более 300 разновозрастных футболистов.

На «Урок футбола» в Казань приехали легенды российского футбола. Фото: Роман Хасаев

Строгим каре на поле застыли участники казанского этапа старейших и самых массовых детско-юношеских футбольных соревнований в стране: первый турнир состоялся в 1964 году, по инициативе легендарного советского вратаря Льва Яшина. Тогда футбольные баталии проходили только в одной возрастной группе. Сегодня состязаются три. В этом году это юноши и девушки 2010—2011, 2009—2010 и 2006—2007 годов рождения. Формирование команд происходит на базе общеобразовательных школ, ДЮСШ и подростковых клубов, а игры принимают современные стадионы столицы республики — футбольно-легкоатлетический манеж Центрального стадиона, «Тасма», «Ракета», стадион «Кожаный мяч», «Трудовые резервы» и т. д.

Строгим каре на поле застыли участники турнира. Фото: Роман Хасаев

— В прошлом году наша республика подписала соглашение о развитии футбола с Министерством спорта РФ и РФС. У нас уже созданы четыре детских футбольных центра, которые, опираясь на поддержку РФС, начинают свое движение вперед по пути повышения профессионального мастерства и развития уровня футбола. Сегодня Татарстан по своей инфраструктуре футбольной является лидером в РФ: 55 полнометражных футбольных полей с искусственным покрытием, шесть манежей — практически такого в РФ ни у кого нет. Вы сегодня имеете великолепную возможность заниматься футболом на самом высоком уровне, — обратился к юным футболистам председатель республиканской федерации футбола Александр Гусев.

Александр Гусев напомнил собравшимся о подписанном между Татарстаном, РФС и Минспорта России соглашении о развитии футбола. Фото: Роман Хасаев

И он, и также взявшие слово глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Марат Закиров и председатель комитета физической культуры и спорта исполкома столицы Татарстана Альберт Салихов, пожелали участникам турнира, честной и яркой игры.

И игра не заставила себя долго ждать.

Звездный матч

Многие мальчишки, да, если честно, то и немало девочек, мечтали бы выйти на поле в одной команде с именитыми спортсменами — чемпионами. У самых юных участников церемонии открытия, 2012—2013 годов рождения, — воспитанников детского футбольного центра Вахитовского района, которым сразиться за награды «Кожаного мяча» предстоит еще только в будущем году, мечта сыграть с легендами российского футбола воплотилась. И пусть на этот матч организаторы отвели всего 10 минут, он обещал стать очень ярким.

На две команды — оранжевую и зеленую (по цвету жилетов), разделились 80 мальчишек и девчонок. Наставником одной сборной выступил Дмитрий Аленичев, а второй — ветераны казанского «Рубина». Усилить игру оранжевых предстояло Дмитрию Сычеву, за зеленых выступил Евгений Алдонин. После краткого инструктажа раздался свисток судьи, и… мяч утонул в зелено-оранжевом вихре охваченных азартом игроков.

После судейского свистка поле «Трудовых резервов» утонуло в зелено-оранжевом вихре. Фото: Роман Хасаев

— Приятно видеть столько людей. Которые любят футбол и сегодня продемонстрируют нам матч в интереснейшем формате: 40 × 40 — команда зеленых и команда оранжевых. Такого еще не бывало! И все это в рамках проекта РФС «Урок футбола», который здесь, в Казани, проходит при поддержке Группы ТАИФ. Уверен, что сегодня мы увидим что-то очень интересное, — моментально включился в процесс комментирования происходящего на газоне стадиона официальный голос сборной России по футболу Александр Ермолаев

Где кипели бо́льшие переживания — на поле, или на трибунах, на которых разместились родители, друзья, а также соперники счастливцев-игроков, наверное, не сможет сказать никто. Тем временем накал страстей все нарастал. Атаки, контратаки, подсечки и сшибки. Мяч то и дело отправлялся в аут. Вброс. И вот оранжево-зеленая волна вновь катится то к одним воротам, то к другим.

— Поговаривают, что скоро будут немного откорректированы правила. Маловато для такого количества игроков мячей и мы добавим еще пару, — предупредил о скорых переменах на поле Ермолаев.

Комментировал звездный матч голос сборной России по футболу Александр Ермолаев. Фото: Роман Хасаев

И вот по полю кружат уже три разноцветных вихря. Судьи сбиваются с ног, пытаясь следить за соблюдением правил. Комментатор успевает увидеть все:

— Гоооол! — раздается его голос буквально через минуту после вброса дополнительных мячей. Счет открыли зеленые.

Оранжевые обиду долго терпеть не стали. Еще пара минут и с углового точно в правый угол прибивает амбассадор сборной России Сычев. Еще буквально 10 секунд и с игры в ворота зеленых влетает второй мяч. 2:1.

Впрочем, в итоге победила все-таки дружба. За минуту до финального свистка, уравнивающий гол вновь забили в ворота противника зеленые. 2:2.

В звездном матче победила — дружба! Фото: Роман Хасаев

Интересно, что гол, подобный забитому в этот день во время игры за оранжевых, Дмитрию Сычеву за всю профессиональную карьеру еще не удавалось закатить ни разу:

— Да, «сухой лист» с углового — первый в карьере. Но у вас хороший ветер, пришел на помощь, — поделился он впечатлениями после игры. Что касается самого матча, то для меня это было весело. И я думаю, что для детей тоже было весело поиграть в таком количестве на одном поле, да еще с бывшими игроками сборной России. Я в детстве о таком только мечтал, — отметил он.

На казанском поле Дмитрий Сычев забил свой первый «сухой лист» с углового. Фото: Роман Хасаев

— Матч 40 × 40 мне напомнил мою первую тренировку. Тоже был один мяч и человек 60. Тоже была куча народу. Пыль стояла столбом. Не было видно ни детей, ни мяча. Здесь особенность в том, что мяча стало три. Это не может не радовать. Все дети вовлечены в процесс, в игру, — поддержал коллегу Евгений Алдонин.

Евгению Алдонину матч на «Трудовых резервах» напомнил первую тренировку в детстве. Фото: Роман Хасаев

Футбол в каждую школу

«Уроки футбола» — предвестник масштабной программы, инициированной РФС в России по продвижению и популяризации детского футбола в стране. С 1 сентября 2021 года, сначала в трех пилотных регионах — Нижегородской и Свердловской областях, а также в Республике Татарстан, стартует «Футбол в школах». Рабочая программа предмета «Физическая культура на основе футбола» была разработана совместно РФС и Министерством просвещения, утверждена 24 декабря 2020 года и внесена в реестр Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).

«Урок футбола», заменяющий 3-й урок физкультуры, должен стать уникальной стартовой площадкой для знакомства детей со спортом номер один. Учащиеся школ — как мальчики, так и девочки — научатся базовым приемам владения мячом и комбинациям в футболе; узнают больше о футболе в своем регионе, России и мире и «прокачают» навыки, которые пригодятся им на протяжении всей жизни — взаимопомощи и взаимопониманию, умению брать на себя ответственность и работать в команде», — сообщается в пояснении на сайте РФС.

— РФС сделал большое дело. Я, когда узнал об «Уроках футбола», сразу согласился приехать сюда, чтобы принять в нем участие. И буду приезжать в разные города России, чтобы участвовать в уроках и радовать наших детей, — подчеркнул в интервью после звездного матча Дмитрий Аленичев.

«Уроки футбола» от РФС — большое дело для популяризации игры — уверен Дмитрий Аленичев. Фото: Роман Хасаев

Те дети, кто пожелает заниматься футболом и во внеурочное время, смогут получить больше возможностей в футбольных секциях на базе школьных спортивных клубов. А проверить мастерство в деле можно будет в регулярных многоступенчатых (от муниципального уровня до всероссийского финала) соревнованиях — Единой школьной футбольной лиге.

После «обкатки» в пилотных регионах, опыт занятий футболом будет распространен на все области и республики страны. Впрочем, те школы, что не желают ждать, могут самостоятельно присоединиться к инициативе.

— У меня таких шикарных условий не было. Мы играли на асфальте, на земле, но только не на таких прекрасных полях. Да, у нас не было таких шикарных условий, но на первый план выходили желание, старание, самоотдача и любовь к футболу, — по-доброму позавидовал нынешним поколениям юных футболистов Аленичев.

— Мы играли где угодно — и на асфальте, и на бетоне — где угодно. Был бы мяч. Но чем лучше условия, тем больше шансов проявить себя. Было бы желание, — поддержал коллегу Алдонин.

— Я не перестаю повторять нынешнему поколению, что у них есть возможность тренироваться и играть в таких прекрасных условиях. И молодцы руководство РФС, Татарстана, что делают возможными такие условия для детей. Это правильно! Воспитание нового поколения во многом зависит от качественных условий, — дополнил их мнение Сычев.

ТАИФ и РФС

Группой ТАИФ на всем протяжении деятельности, оказывается активная поддержка развитию здорового образа жизни, любительского и профессионального спорта. Ежегодно на эти цели выделяются миллиарды рублей.

До сравнительно недавнего момента поддержка ГК ТАИФ распространялась только на спорт Татарстана, но в сентябре 2019 года, на втором заседании попечительского совета Российского футбольного союза (представителей крупного бизнеса, объединившихся для поддержки и развития российского футбола) в его состав был включен советник генерального директора АО «ТАИФ», заместитель генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим», президент ФК «Нефтехимик» Тимур Шигабутдинов. А в декабре это направление социально ответственной деятельности приобрело федеральный размах.

— В 2019 году компанией ТАИФ и РФС был подписан меморандум о сотрудничестве. ТАИФу был присвоен статус официального партнера, и в рамках этого сотрудничества мы с нашими коллегами из РФС занимаемся реализацией проектов по развитию футбола в Татарстане, развитию футбольной инфраструктуры и в целом популяризацией футбола. Созданием условий для максимального вовлечения детей и взрослых в футбольную экосистему. Это первый «Урок футбола», который мы проводим с РФС. Начало положено. Работа будет продолжена, — отметил в комментарии и. о. руководителя пресс-центра АО «ТАИФ» Леонид Козловский.

Меморандум о сотрудничестве между Группой ТАИФ и РФС был подписан в декабре 2019 года. Фото: Роман Хасаев

«Казань считается спортивной столицей России, и спорту в Татарстане всегда уделялось большое внимание на всех уровнях и лично нашим президентом — Рустамом Миннихановым. Спорт для нас — это уже нечто сакральное. И участие в разработке концепции, подходов и систем в части продвижения футбола на федеральном уровне — в масштабах всей страны, я считаю, для нас уникальная возможность», — в интервью «Реальному времени» сразу после подписания меморандума, подчеркнул Тимур Шигабутдинов.

«Совместно с РФС мы будем использовать весь тот опыт, который накоплен в республике в проведении международных соревнований высочайшего класса, использовать возможности и компетенции РФС на благо развития и продвижения спорта во всей стране и нашей республике, в частности. Мы сосредоточим усилия в трех областях: развитии детско-юношеского футбола, увеличении массовости футбола — от вовлечения людей в любительский футбол и до создания профессиональных команд, а также проработке нескольких инфраструктурных проектов. Наша цель — сделать так, чтобы для российских мальчишек футбол был не мечтой, а реальностью, чтобы улучшилось качество подготовки спортсменов, тренеров, применялись правильные методики подготовки. Мы должны растить своих чемпионов, свою достойную спортивную смену. Я абсолютно уверен в том, что футбол — это спорт будущего, поэтому совместными усилиями мы должны поднять его на качественно новый уровень», — также тогда отметил он.

Слова с делом не разошлись. В 2020 году Группа ТАИФ завершила реконструкцию и капитальный ремонт домашнего стадиона нижнекамского «Нефтехимика», активно поддержала строительство и ввод в эксплуатацию футбольных манежей. Находящейся под патронажем ПАО «Нижнекамскнефтехим» ДЮСШ ФК «Нефтехимик» в 2020-м присвоен статус Детского футбольного центра. В конце 2020 года, меморандум между Группой ТАИФ и РФС был пролонгирован.

«Урок футбола» в Казани завершился автограф-сессией и вручением подарков. Фото: Роман Хасаев

А что касается Урока футбола, состоявшегося в Казани, то его логичным завершением стали автограф сессия, а также вручение подарков наиболее отличившимся юным игрокам казанского этапа «Кожаного мяча» по итогам прошлого сезона. От РФС и Группы ТАИФ они получили домашние и гостевые футболки сборной команды России по футболу, а также мячи. И те и другие украшены подписями всех игроков сегодняшней главной футбольной команды страны. Кроме того, все команды-финалисты «Кожаного мяча-2021» получат от Группы ТАИФ мячи с автографами игроков сборной легенд российского футбола.