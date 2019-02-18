ГК ТАИФ: самые яркие события 2018 года

Фото: Роман Хасаев

Для Группы компаний ТАИФ минувший 2018 год был богат на яркие события. Редакция «Реального времени» решила совершить небольшой экскурс в недавнюю историю и напомнить о некоторых из них.

Биопластик ― новая страница в истории АО «ТАИФ»

В октябре в рамках двусторонних российско-итальянских встреч в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте АО «ТАИФ» и итальянская компания Bio-on S.p.A подписали соглашение о совместной реализации проекта по производству биопластика.

АО «ТАИФ» и компания Bio-on S.p.A (Италия) подписали соглашение о совместной реализации проекта по производству биопластика. Фото ТНВ

Источником сырья станут сопутствующие продукты сахарной промышленности Татарстана. Стоимость проекта — 90 млн евро. Начальная мощность — 10 тыс. тонн продукции в год, в перспективе — ее удвоение.

— Для нас важно начать благородный путь в области «зеленой» химии. Мы считаем, что биоразлагаемые полимеры могут эффективно способствовать постепенному снижению загрязнения окружающей среды. В краткосрочной перспективе биополимеры не могут полностью заменить традиционные полимеры из-за объемов выработки, но мы считаем, что введение «зеленых», то есть экологически безопасных, производств в высокоэффективных сегментах рынка может способствовать созданию новых возможностей в секторе производства пластмасс, — подчеркнул сразу после подписания генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

Спустя менее чем два месяца АО «ТАИФ» и итальянская компания Investire Italia s.r.l. на территории ОЭЗ «Алабуга» (индустриальный парк «Синергия») зарегистрировали совместное предприятие АО «2БИО».

Головной офис АО «ТАИФ» посетила делегация под председательством чрезвычайного и полномочного посла Италии в России Паскуале Терраччано. Фото Романа Хасаева



С итальянскими и в целом зарубежными партнерами ГК ТАИФ давно и плодотворно работает по разным направлениям. Так, в разговоре с Паскуале Терраччано, чрезвычайным и полномочным послом Италии в России, Альберт Шигабутдинов предложил кроме участия в проекте строительства завода биоразлагаемых пластиков рассмотреть возможность активного включения итальянского бизнеса и в яркий строительный проект. «Маленькая Италия» появится неподалеку от Международного аэропорта «Казань». Финским строителям и инвесторам «Маленькая Италия» тоже может оказаться интересна.

С делегацией из Суоми генеральный директор АО «ТАИФ» встречался в октябре. Финский бизнес заинтересован в расширении контактов с Татарстаном.

Полномочный посол Финляндии в России Микко Хаутала: «Финский бизнес заинтересован в расширении контактов с татарстанскими коллегами». Фото Романа Хасаева

— Наши компании в основном работают в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, мы пока не полностью открыли остальную Россию для своих предприятий. Однако я доволен тем, что предприниматели из нашей делегации проявляют большой интерес к Республике Татарстан, — отметил по завершении визита чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в России Микко Хаутала, возглавлявший бизнес-делегацию из Суоми.

Новое Лебяжье и более 152 млн рублей для преображения сквера у НКЦ «Казань»

В 2018 году завершен гидротехнический этап восстановления системы Лебяжьих озер. ПАО «Казаньоргсинтез» вложил более 150 млн рублей в то, чтобы вернуть казанцам одно из любимых мест отдыха. Озера углублены, дно укреплено специальным трехслойным экраном, закачаны 1,5 млн кубометров воды. В результате масштабной работы, равной которой в России пока еще не проводилось, береговая зона озер увеличилась более чем вчетверо, а красота этого уголка живой природы только возросла.

Закладка памятного камня в ознаменование старта работ ГК ТАИФ и ПАО «Казаньоргсинтез» по восстановлению систем Лебяжьих озер. 2016 г. Фото Максима Платонова

С помощью ТАИФа преобразились сквер и склон у НКЦ «Казань». Общая площадь благоустройства превысила 30 тыс. кв. м, вывезены сотни КАМАЗов мусора, укреплены и облагорожены склоны, спускающиеся к Казанке. Общая стоимость работ по благоустройству склонов и сквера составила более 152 млн рублей.

С помощью ТАИФа в 2018 году преобразились сквер и склон у НКЦ «Казань». Фото Рината Назметдинова

— Благодарность компании ТАИФ за то, что не только построила этот комплекс, но и осуществила благоустройство прилегающей территории в целом. В том числе берега. Уверен, это место будет достойным украшением нашего города, — отметил посетивший обновленную территорию Рустам Минниханов.

Альберт Шигабутдинов: «Для нас очень важно, чтобы люди с удовольствием сюда приезжали». Фото Рината Назметдинова

— Для нас было очень важно создать не просто красивый пейзаж, но прежде всего комфортную и уютную среду, чтобы люди с удовольствием сюда приезжали, наслаждались прогулками, любовались завораживающей панорамой нашего города, — подчеркнул в ответ Альберт Шигабутдинов.

По труду и награды

Достижения и заслуги руководства и коллектива ГК ТАИФ по достоинству оценены на республиканском и федеральном уровнях. Более 100 работников предприятий получили государственные награды, были удостоены званий, благодарности, дипломов и грамот.

В мае 2018 года президент России подписал указ о награждении целого ряда работников ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез» государственными наградами. А в августе стало известно о том, что Владимир Путин за трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу представил к награждению орденом Почета генерального директора АО «ТАИФ». Заслуженная награда Альберту Шигабутдинову была вручена президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в ноябре в казанском Кремле.

Альберт Шигабутдинов: «За этой наградой труд тяжелый и напряженный труд всего 45-тысячного коллектива Группы компаний ТАИФ». Фото Рината Назметдинова

— За этой наградой — тяжелый и напряженный труд не только моих коллег, всего 45-тысячного коллектива Группы компаний ТАИФ, но и труд всей республики, — отметил в ответном слове Альберт Шигабутдинов.

А незадолго до нового, 2019 года стало известно, что Владимиру Преснякову, заместителю генерального директора АО «ТАИФ» по нефтехимии и нефтепереработке, приказом министра энергетики России Александра Новака присвоено звание «Почетный работник топливно-энергетического комплекса».

ПАО «Казаньоргсинтез» — 60!

Прошедший год для Группы компаний ТАИФ был богат на юбилейные даты. ПАО «Казаньоргсинтез» в ноябре отметило 60-летие с момента основания и 55-летие с момента выпуска первой продукции.

В конце ноября, в день празднования юбилея комплекса, в присутствии премьер-министра Татарстана Алексея Песошина на заводе этилена (комплекс Э-200), в рамках комплексного опробования состоялся пуск четырех новых печей пиролиза суммарной производительностью в 72 тонны по сырью в час. Они заменят десять старых печей, отработавших уже более 40 лет. Разработчик и поставщик оборудования — компания Technip Benelux B.V. (Нидерланды).

Четыре новые печи пиролиза заменят десять старых, отработавших уже более 40 лет. Фото Рината Назметдинова

Ввод новых мощностей позволит увеличить выход этилена до 19 тыс. тонн в год с учетом прежних объемов сырья. Также планируется увеличить объемы переработки этан-пропанового сырья. Расчетный срок окупаемости вложенных 3,45 млрд рублей — 4,5 года. Очередной, уже стартовавший этап модернизации ПАО «Казаньоргсинтез» рассчитан на период 2018—2020 годов. Планируется инвестировать в строительство новых объектов и закупку оборудования более 32 млрд рублей.

Ввод новых мощностей позволит увеличить выход этилена до 19 тыс. тонн в год. Фото Рината Назметдинова

Еще одно важное событие состоялось в марте с участием президента Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора АО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова. На ПАО «Казаньоргсинтез» запущено собственное производство рукавной трехслойной FFS-пленки. Производство полностью перекроет потребности заводов КОСа в гибкой упаковке. Экономия — десятки миллионов рублей в год. Вложения полностью окупятся буквально за несколько лет.

В марте запущено собственное производство рукавной трехслойной FFS-пленки. Фото Романа Хасаева

Кроме того, в декабре на заводе по производству и переработке полиэтилена низкого давления (завод ПППНД) ПАО «Казаньоргсинтез» состоялся запуск новой установки по производству концентрата технического углерода. Производительность вновь созданного узла составит 20 тысяч тонн в год. На установке применяется оборудование компаний Coperion и KraussMaffei Berstorff (Германия).

Концентрат технического углерода (мастербатч) используется для светостабилизации полиэтилена. Он фактически является естественным красителем. Мастербатч применяется при производстве «черной» марки полиэтилена низкого давления ПЭ2НТ11-9. Полиэтилен этой марки высокой плотности предназначен для изготовления труб и соединительных деталей газораспределительных сетей, напорных труб и соединительных деталей.

А в августе в честь 60-летия и в знак признания достижений ПАО «Казаньоргсинтез», как в промышленно-экономическом плане, так и в реализации крупных социально значимых проектов на территории Татарстана и столицы республики, предприятие было внесено в Книгу Почета Казани.

ПАО «Казаньоргсинтез» внесено в Книгу Почета Казани. Фото Максима Платонова

ПАО «Нижнекамскнефтехим»: задача — утроить производство этилена

Ключевое событие 2018 года для НКНХ произошло в конце мая. На площадке Петербургского Международного экономического форума в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора АО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и консорциумом германских банков, организованным крупнейшим международным финансовым институтом Deutsche Bank AG, подписано долгосрочное кредитное соглашение на сумму 807 млн евро. Средства предназначены для строительства первого этапа нового комплекса олефинов и производных, рассчитанного на суммарное годовое производство в 1,2 млн тонн этилена.

Между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и консорциумом германских банков подписано долгосрочное кредитное соглашение на сумму 807 млн евро. Фото president.tatar.ru

Комплекс строится в четыре этапа. Лицензиаром проекта выступает немецкий транснациональный концерн Linde. Он отвечает за поставку технологии и выполнение проектирования. После завершения строительства и ввода в эксплуатацию комплекс дополнит уже имеющиеся мощности и позволит втрое — до 1,8 млн тонн — увеличить производство этилена, в три раза поднять выработку полимеров и до одного млн тонн в год нарастить выпуск каучуков. Общая стоимость проектирования и закупок первого этапа комплекса (мощностью 600 тыс. тонн этилена в год) — 868 млн евро. Недостающую сумму вкладывает в реализацию проекта ПАО «Нижнекамскнефтехим».



Рустам Минниханов — руководителям АО «ТАИФ» и ПАО «Нижнекамскнефтехим»: «Вы организовали крупнейший проект в стране». Фото president.tatar.ru

— Альберт Кашафович, Азат Шаукатович, вы организовали крупнейший проект в стране, — обратился тогда к руководителям АО «ТАИФ» и ПАО «Нижнекамскнефтехим» Рустам Минниханов.



Ввод в эксплуатацию производства изобутилена на заводе изопрена-мономера ПАО «Нижнекамскнефтехим». Фото president.tatar.ru

В июне президент Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, председатель Совета директоров «Нижнекамскнефтехима» Руслан Шигабутдинов, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин и мэр Нижнекамска Айдар Метшин на заводе изопрена-мономера торжественно запустили в эксплуатацию производство изобутилена. Мощность — 160 тыс. тонн в год. А в августе на заводе пластиков введена новая, собственной разработки установка глубокой очистки поступающего с ТАИФ-НК водорода.

Мощность нового производства изобутилена — 160 тыс. тонн продукции в год. Фото president.tatar.ru

Завод синтетических каучуков в октябре 2018 года отметил свой юбилей: 40 лет с начала выпуска изопренового каучука. На юбилейном торжестве 130 руководителей и работников предприятия были отмечены государственными, республиканскими и муниципальными наградами. А сам завод в новый год входит с планами по расширению: разработан проект по строительству нового производства: дивинил-стирольного каучука для изготовления автомобильных шин. В планах к 2020 году довести объемы его выпуска до 60 тыс. тонн.

«Нижнекамскнефтехим»: собственной электростанции — быть

В октябре на полях форума «Российская энергетическая неделя 2018» между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и консорциумом германских банков, организованным крупнейшим международным финансовым институтом Deutsche Bank AG, заключено еще одно долгосрочное кредитное соглашение. На этот раз на сумму около 240 млн евро. Средства предназначены для финансирования контракта с компанией Siemens по реализации проекта строительства новой парогазовой электростанции мощностью 495 МВт.

Между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и консорциумом германских банков заключено долгосрочное кредитное соглашение на сумму около 240 млн евро. Фото president.tatar.ru

— Необходимость реализации проекта по строительству собственной генерации для промышленных производств ПАО «Нижнекамскнефтехим» продиктована ежегодным ростом электропотребления в условиях расширения производств и ввода новых установок по переработке углеводородного сырья, требующих надежного энергоснабжения, — пояснил необходимость столь масштабного проекта Альберт Шигабутдинов.

Кроме того, в процессе производства на «Нижнекамскнефтехиме» образуется большое количество продуктов переработки попутных и нефтяных газов, метано-водородных смесей — побочных продуктов основных технологических процессов. В настоящее время они утилизируются на факелах или сжигаются в печах на производствах НКНХ. Теперь отходы будут утилизировать в специально разработанных камерах сгорания газовых турбин, и эмиссия в дымовых газах будет соответствовать самым жестким экологическим требованиям. Таким образом, электростанция внесет существенный вклад в улучшение экологической обстановки в Нижнекамске. К маю 2021 года станция должна быть введена в эксплуатацию.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» заключило контракт с компанией Siemens на строительство парогазовой электростанции мощностью 495 МВт. Фото president.tatar.ru

И там же, на площадке форума «Российская энергетическая неделя 2018», в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова и президента концерна «Сименс АГ» Джо Кэзера представители компании «Сименс» и ТАИФа подписали соглашение о сотрудничестве. Новый документ является дополнением и продолжением соглашения о стратегическом сотрудничестве Группы компаний ТАИФ и компании «Сименс», заключенного в 2014 году. Вновь подписанный документ позволит расширить взаимодействие в части обеспечения прозрачности прямых закупок предприятиями ГК «ТАИФ» оборудования, комплектующих, запасных частей производства компании «Сименс». Кроме этого, партнеры подтверждают продолжение реализации совместных проектов в области энергетики, автоматизации технологических процессов и комплексного учета ресурсов, внедрения современного электротехнического оборудования для систем энергоснабжения промышленных предприятий, энергосберегающих технологий.

В середине декабря 2018 года ПАО «Нижнекамскнефтехим» успешно закрыло книгу заявок на первый выпуск своих биржевых облигаций на сумму 15 млрд рублей. Номинал одной облигации – 1 тыс. рублей. Размещение ценных бумаг состоялось на Московской бирже 20 декабря 2018 года. Ставка купона составила 9,75% годовых. Срок обращения — 10 лет с предусмотренной офертой через 7 лет. Купонный период выпуска биржевых облигаций с погашением в конце срока обращения составляет полгода. Организаторами сделки выступили АО «Райффайзенбанк» и «Альфа-Банк». Соорганизатор выпуска — Банк «Аверс». Средства от размещения биржевых облигаций, предназначены для финансирования реализации крупных инвестиционных проектов ГК ТАИФ, в том числе строительства этиленового комплекса, новой парогазовой электростанции мощностью 495 МВт на ПАО «Нижнекамскнефтехим», производства метанола мощностью 500 тыс. тонн в год и др.

Полувековой юбилей Казанской ТЭЦ-3: новый этап — новые возможности

Нельзя обойти вниманием еще один юбилей: в 2018 году 50 лет исполнилось крупнейшей в Казани ТЭЦ-3. Со столь значимым событием коллектив централи поздравили президент Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр республики Алексей Песошин.

Казанской ТЭЦ-3, входящей в энергетическую компанию ГК ТАИФ — ТГК-16, исполнилось 50 лет. Фото Олега Тихонова

Новая жизнь для теплоэлектроцентрали началась почти 10 лет назад, когда она вошла в состав энергетической компании ГК ТАИФ. Сейчас на ТЭЦ проведена глубокая модернизация с установкой ГТУ (газотурбинной установки). В минувшем году, обновленная теплоэлектроцентраль, по объемам выработки электроэнергии, показала лучший за всю свою историю результат.

В феврале 2018 года Казанскую ТЭЦ-3 посетил посол США в России Джон Хантсман. Впервые находясь в столице Татарстана с рабочим визитом, в своем плотном графике господин Хантсман вместе со своей супругой Мэри Кей Хантсман нашли время, чтобы ознакомиться с работой крупнейшей в городе-миллионнике теплоэлектроцентрали, входящей в ТГК-16. Гостю продемонстрировали новый блок станции, оснащенный газотурбинной установкой на базе одной из самых мощных и эффективных турбин в мире — 9НА.01 производства американской компании General Electric.

Джон Хантсман: «Совместный проект General Electric с ТАИФ — пример успешного сотрудничества». Фото Максима Платонова



— Чтобы коммерческое предприятие было успешным, необходимо доказать эту успешность. И здесь [на Казанской ТЭЦ-3] мы видим удачный пример того, как на основании технологий и оборудования, которые были предоставлены GE, в Татарстане был применен успешный опыт. Совместный проект компании с ТАИФ — пример успешного сотрудничества, — отметил тогда Джон Хантсман.

Господин Хантсман — известный в США государственный деятель, политик и предприниматель. Семья Хантсман владеет одной из крупнейших в мире частных химических корпораций — Huntsman Corporation. В 2012 году Джон Хантсман был одним из кандидатов на пост президента США от Республиканской партии. До назначения на должность посла США в России возглавлял Вашингтонский аналитический центр внешней политики. До этого был послом США в Сингапуре и Китае, занимал пост губернатора штата Юта.

Продукция ТАИФ-НК — снова в топ-100 России

2018 год для ОАО «ТАИФ-НК» стал дважды юбилейным: в июле исполнилось 20 лет со дня образования комплекса, а чуть раньше, в январе, была переработана 100-миллионная тонна нефти и газового конденсата. Продукция ТАИФ-НК широко известна своим высоким качеством. И в минувшем году это снова подтвердилось: в декабре были подведены итоги Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России — 2018». Оба представленных на суд жюри продукта — летнее дизельное топливо «евро» и неэтилированный бензин марки АИ-92-К5 — стали победителями.

Дизельное топливо «евро» и неэтилированный бензин марки АИ-92-К5 производства ТАИФ-НК — победители конкурса «100 лучших товаров России — 2018». Фото Рината Назметдинова

Сам комплекс активно развивается: на заводе бензинов в этом году произведена замена прямоточного реактора ПР-101 и циклона первой и второй ступени регенератора. Завершена реконструкция установок гидроочистки керосина и дизельного топлива на нефтеперерабатывающем заводе. Это позволит сохранить стабильно высокие объемы производства и неизменно высокое качество продукции, полностью отвечающей самым строгим международным требованиям.

Первый в России клуб водных видов спорта создан под крылом ГК ТАИФ

В сентябре стало известно о том, что в Татарстане появился первый в России клуб водных видов спорта. Он создан на базе ватерпольной команды «Синтез», в этом году ставшей сильнейшей в Суперкубке России по водному поло. Под крылом ГК ТАИФ в состав клуба «Синтез» вошли также татарстанские пловцы и прыгуны в воду. А возглавил вновь созданный клуб один из известнейших спортсменов мира, депутат Государственной думы Ирек Зиннуров, судьба которого и раньше была тесно связана с казанской командой.

— Мы никогда не отказывались от нововведений и всегда оказывали серьезную финансовую поддержку нашей команде. И можем подтвердить это и сегодня. Будем двигаться дальше, — заявил на презентации клуба заместитель генерального директора АО «ТАИФ», председатель Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» Руслан Шигабутдинов.

В Татарстане создан первый в России клуб по водным видам спорта. Фото Максима Платонова

Интересно, что и здесь не обошлось без почти круглой даты — образование клуба по водным видам спорта состоялось в канун 45-летия команды «Синтез-Казань».

И в этом же, 2018-м, году известный футбольный клуб «Рубин» отметил свое 60-летие. Единственным спонсором команды является Группа компаний ТАИФ, уделяющая серьезное внимание развитию как профессионального, так и любительского спорта в Татарстане.











