Компании ТАИФ и Bio-on объявили о старте рабочего этапа по строительству завода биопластиков

Фото: ТРК «Новый век»

Строительству в Татарстане совместного российско-итальянского завода биопластиков (по производству полигидроксиалканоата) мощностью 10 тыс. тонн в год дан старт. Об этом сообщают партнеры по проекту — ГК ТАИФ и компания Bio-on S.p.A (Италия).

«Компания Bio-on завершила подготовку пакета проектно-технической документации, предусмотренной лицензионным соглашением, и предоставила документацию по новому предприятию по производству ПГА, необходимую для проектирования и строительства, которые будут осуществлять сторонние компании», — сообщается в официальном пресс-релизе.

Недавно делегация Группы ТАИФ во главе с генеральным директором АО «ТАИФ» Русланом Шигабутдиновым и его главным советником по развитию Альбертом Шигабутдиновым посетила компанию Bio-on и ее производственные и научно-исследовательские объекты, расположенные в Кастель-Сан-Пьетро-Терме (Болонья), где ознакомились с работой действующей производственной установки и определили с партнерами промышленные стратегии, связанные с реализацией совместного проекта в Татарстане.

«Мы действительно верим в этот проект, поскольку он предоставляет замечательную возможность для такой группы, как наша, которая, среди прочего, работает в области пластиков. Группа компаний ТАИФ уделяет особое внимание инновациям, а также защите окружающей среды и хочет принимать участие в экологически безопасных проектах, таких как этот», — подчеркнул во время поездки генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

«Мы очень довольны продолжающимся стратегическим сотрудничеством с Группой компаний ТАИФ. Это позволит нам развивать и успешно внедрять ПГА по всему миру, а также благодаря этому проекту — совместно с одной из наиболее важных промышленных компаний Российской Федерации и в Восточной Европе», — отметил президент компании Bio-on S.p.A. Марко Асторри.

В настоящее время уже ведутся работы по проектированию. К концу года планируется заключить контракт на строительство производственного предприятия «под ключ». Начальная мощность производства — 10 тыс. тонн в год с перспективой ее увеличения вдвое. Новое предприятие будет построено на территории ОЭЗ «Алабуга».

«Выбор территории расположения промышленной площадки в «Алабуге» — быстроразвивающейся промышленной зоне, был обусловлен наличием большого количества иностранных инвесторов, которые гарантируют, помимо некоторых налоговых привилегий, широкую известность на международном рынке», — пояснил главный советник генерального директора по развитию АО «ТАИФ», председатель АО «2 БИО» Альберт Шигабутдинов.

Он также подчеркнул, что в работе нового предприятия особый упор будет сделан на экономический и экологический аспекты. Инновационная технология, предложенная итальянской стороной, позволяет преобразовывать низкокачественное натуральное сырье в востребованные возобновляемые продукты с высокой добавленной стоимостью.