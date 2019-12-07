Айдар Метшин сообщил о планах ГК ТАИФ реконструировать ДЮСШ «Нефтехимик»

Фото: Официальный сайт Нижнекамского муниципального района

Группа компаний ТАИФ планирует провести масштабную реконструкцию всего комплекса детско-юношеской спортивной школы «Нефтехимик».



«Мы концептуально с ТАИФом и дирекцией школы обсуждали это ещё в начале года, понимание полностью есть, условия для того, чтобы поэтапно эту реконструкцию провести — тоже», — цитируются слова градоначальника на официальном сайте Нижнекамского муниципального района.

Заявление журналистам мэр Нижнекамска Айдар Метшин сделал в субботу 7 декабря, когда одновременно в нефтехимической столице, а также в Казани и Набержных Челнах, состоялась церемония торжественной закладки первого камня в основания сразу четырех новых крытых футбольно-регбийных манежей. В режиме видеосвязи в ней, с одной из площадок в Казани, принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.