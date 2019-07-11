ГК ТАИФ и Deutsche Bank AG: партнерство во имя прогресса

Ведущий финансовый конгломерат Германии — основной кредитор строительства этиленового комплекса ЭП-600, крупнейшего нефтехимического проекта ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Два долгосрочных кредитных соглашения на общую сумму более миллиарда евро были подписаны в минувшем году между входящим в Группу компаний ТАИФ ПАО «Нижнекамскнефтехим» и немецкими банками. Согласно первому, консорциум из пяти германских банков выделяет 807 млн евро на реализацию проекта по строительству первого этапа этиленового комплекса. По второму контракту уже шесть финансовых институтов, большая часть которых представляет ФРГ, выделяют Группе ТАИФ кредит на 240 млн евро для строительства на территории «Нижнекамскнефтехима» ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт. В обоих случаях основным кредитором и организатором банковских консорциумов выступил крупнейший банковский конгломерат Германии — Deutsche Bank AG. Об истории одного из 30 ключевых транснациональных банков и его партнерстве с Группой компаний ТАИФ — в материале «Реального времени».

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Deutsche Bank AG — крупнейший в Германии финансовый конгломерат, входящий в топ-30 транснациональных банков. Фото share.naturalnews

Deutsche Bank AG, или Банк Германии, на сегодняшний день — крупнейший в ФРГ финансовый конгломерат, крупнейший участник валютного рынка, входящий в топ-30 транснациональных банков, и активный инвестор. Клиентская база Deutsche Bank сегодня — почти 30 млн клиентов, многочисленные филиалы и представительства в 76 странах мира, где работают почти 100 тыс. человек.

Сам банк с одобрения короля Пруссии Вильгельма I был основан в форме акционерного общества в Берлине 10 марта 1870 года. Начал действовать спустя месяц. На момент основания его капитал составлял 5 млн талеров (эквивалент нынешним 1 млрд евро). Общая численность сотрудников на тот момент составляла всего 50 человек, а возглавили его Георг фон Сименс, Герман Валлих и Вильгельм Платениус.

Герман Валлих (слева) и Георг фон Сименс (справа) — первые руководители Deutsche Bank. Фото wikimedia.org

Темпами развития банка можно только восхищаться: в первые два года открылись его отделения в Бремене и Гамбурге, Шанхае и Йокогаме. В 1873 году представительство было открыто в Лондоне, а капитал банка вырос втрое.

В сфере интересов банка с первых дней была не только работа с физическими лицами и крупным германским бизнесом, но и зарубежные операции. И именно это позволило Deutsche Bank успешно преодолеть финансовый кризис 1873—1875 годов, уничтоживший многих его конкурентов. Более того, банк начал активно присоединять к себе другие финансовые институты. К 1876 году, то есть спустя всего 5 лет с момента начала работы, Deutsche Bank стал крупнейшим банком Германии по величине активов, а еще год спустя вошел в синдикат ведущих частных банков — «Прусский консорциум».

С конца 80-х годов XIX века Deutsche Bank активно осваивает зарубежные рынки: в 1886 году основан Deutsche Übersee-Bank (Латинская Америка), в 1889-м — Deutsch-Asiatische Bank — консорциум из 13 финансовых институтов на азиатском рынке. В то же время банк активно участвует в финансировании строительства электростанций и железных дорог не только в Германии, где сотрудничает с компаниями Siemens, Krupp, BASF, AEG, но и в Южной Америке, Восточной Азии, Османской империи. Активно инвестирует в американскую компанию Edison General Electric.

Здание филиала Deutsche Bank в Дюссельдорфе в 1939 году. Фото db.com

В Россию Deutsche Bank пришел в 1881 году как акционер «Русского банка внешней торговли» в Санкт-Петербурге. Именно при участии Deutsche Bank выпущены первые облигации российских железных дорог. С 1926 года германский банк одним из первых наладил отношения с СССР, возглавив первый консорциум по финансированию экспортных поставок в Советский Союз. В 1972 году Deutsche Bank стал первым иностранным банком, получившим лицензию на открытие своего представительства в Москве, и выступал организатором финансирования поставок труб для строительства экспортирующего газопровода.

В 1998 году было основано ООО «Дойче Банк» в России, в 2001-м — в Москве открыт Центр разработки Deutsche Bank, специализирующийся на создании технологических решений для торговли ликвидными финансовыми инструментами (в 2009-м офис центра появился в Санкт-Петербурге). С 2005 года Deutsche Bank стал активным участником российского рынка коллективных инвестиций. В 2006 году завершено поглощение Объединенной финансовой группы — одной из ведущих российских инвестиционных компаний. К 2017 году общее число сотрудников подразделений Deutsche Bank в РФ превысило 1 200 человек, а сама Россия была названа одним из приоритетных рынков для финансового института.

Группа компаний ТАИФ и Deutsche Bank AG: история сотрудничества

Группа компаний ТАИФ активно развивается. Ежегодно запускаются новые производства, существенно обновляются уже существующие мощности, заявляется о стартах новых проектов. Согласно программе стратегического развития ТАИФ на период с 2012 до 2030 года, вложения в нефтепереработку и нефтехимию — около 2 трлн рублей. Из них на 2018 год порядка 400 млрд уже инвестировано. В нефтепереработке, химии и нефтехимии мелких проектов просто не существует, а масштабные идеи на свою реализацию требуют соответствующих средств. Часть денег Группа ТАИФ вкладывает самостоятельно, но часть — заемные средства.

Представители Deutsche Bank AG неоднократно посещали главный офис Группы ТАИФ. Цель визитов — обсуждение возможности участия одного из крупнейших мировых банков в финансировании реализуемых Группой ТАИФ проектов. Окончательные договоренности были достигнуты в 2018 году, когда в мае на площадке Петербургского международного экономического форума между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и консорциумом из пяти немецких банков: UniCredit Bank AG, Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Württemberg, DZ BANK AG, организованном Deutsche Bank, в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова, на тот момент генерального директора АО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова, главы подразделения андеррайтинга и управления рисками Euler Hermes Томаса Баума и члена правления компании Linde AG Кристиана Бруха было подписано долгосрочное кредитное соглашение на предоставление 807 млн евро до 2032 года. Документ подписали генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин и главный исполнительный директор Deutsche Bank в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки Ашок Арам. Средства предназначены на реализацию первого этапа (ЭП-600) строительства этиленового комплекса общей проектной мощностью 1 млн 200 тыс. тонн продукции в год.

В мае 2018 года на площадке ПМЭФ-2018 между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и консорциумом из пяти немецких банков, организованном Deutsche Bank AG, было подписано кредитное соглашение. Фото president.tatarstan.ru

Строительство первого этапа этиленового комплекса — часть задач, включенных в меморандум о стратегическом сотрудничестве между компаниями Группы ТАИФ и немецкой Группой компаний Linde AG. Рассчитанный на 10 лет, он был подписан в 2017 году на площадке того же ПМЭФ в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова и премьер-министра Баварии (ФРГ) Хорста Зеехофера, главы технологического холдинга «Сименс АГ» Джо Кэзера и президента компании «Сименс» в России Дитриха Меллера. Свои подписи под документом поставили Альберт Шигабутдинов и Кристан Брух.

Подписи под меморандумом о стратегическом сотрудничестве между компаниями Группы ТАИФ и немецкой Группой компаний Linde AG поставили Альберт Шигабутдинов и Кристиан Брух. Фото Лины Саримовой

«Вы организовали крупнейший проект в стране. Кредитное соглашение позволит появиться крупнейшему производству в Нижнекамске — комплексу на 600 тысяч тонн этилена. Хочу выразить слова благодарности Deutsche Bank, который выделяет значительную сумму, страховой компании Euler Hermes, правительству Германии, нашим партнерам, которые представляют копанию Linde, и, самое главное, команде, которая работала в нашей стране, — Азату Шаукатовичу и Альберту Кашафовичу», — заявил сразу после подписания президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Мы рассматривали много банков, но Deutsche Bank предложил самые лучшие условия кредитования, поэтому выбрали его», — отметил Альберт Шигабутдинов.

Исполнительный директор Deutsche Bank в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки Ашок Арам подчеркнул: «Мы всегда ищем самые лучшие проекты для финансирования. Это, безусловно, современнейший проект, и мы счастливы, что стали его частью».

Работы на площадке строительства первой части этиленового комплекса — ЭП-600 — уже идут. Группа ТАИФ на начало июня 2019 году успела получить от Deutsche Bank 11 траншей, занимается не только подготовкой к возведению нулевого цикла, но и поставкой необходимого оборудования. Планируется, что в сентябре строительные работы войдут в активную фазу. С полным завершением проекта и пуском всех четырех этапов (два этапа комплекса ЭП-600, а также ряд заводов по производству востребованной рынком продукции) компании Группы ТАИФ не только втрое нарастят выпуск этилена, но и троекратно увеличат объемы производства полимеров, доведут выпуск каучуков до 1 млн тонн в год и значительно расширят линейку современной, востребованной рынком продукции.

Арам: «Мы счастливы, что стали частью проекта ЭП-1200». Фото Тимура Рахматуллина

В октябре того же года, но уже в Москве — на площадке форума «Российская энергетическая неделя», состоялось еще одно подписание. ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Deutsche Bank от имени консорциума из шести банков, представляющих главным образом Федеративную Республику Германия (UniCredit Bank AG, Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Wurttemberg, DZ BANK AG), заключили долгосрочное кредитное соглашение под покрытие страховым полисом Euler Hermes на сумму 240 млн евро. На церемонии подписания присутствовали президент Татарстана Рустам Минниханов и на тот момент генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов. Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин и руководитель глобального управления торгового финансирования и глава департамента коммерческих банковских услуг по региону EMEA Deutsche Bank AG Даниэль Шманд.

Кредитные средства предназначены для финансирования контракта с корпорацией Siemens на строительство на территории «Нижнекамскнефтехима» новой электростанции мощностью 495 МВт (ПГУ-ТЭС). Соглашение на строительство станции Группа ТАИФ и Siemens подписали годом ранее — в декабре 2017-го в Мюнхене, во время визита в Баварию большой делегации из Татарстана под руководством президента Татарстана Рустама Минниханова.

В октябре 2018 года в Москве ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Deutsche Bank от имени консорциума из шести банков подписали кредитное соглашение на 240 млн евро. Фото tatarstan.ru

«Это пример, как надо работать с нашими партнерами. Я очень благодарен руководству Германии за одобрение проекта, Deutsche Bank и нашим партнерам — компании Siemens. Мы целиком поддерживаем эти начинания», — отметил по завершении церемонии Рустам Минниханов.

«Мы ценим надежность компаний ТАИФ, «Нижнекамскнефтехима», профессионализм их руководства», — подчеркнул в интервью корреспонденту «Реального времени» руководитель глобального управления торгового финансирования и глава департамента коммерческих банковских услуг по региону EMEA Deutsche Bank AG Даниэль Шманд.

Сегодня на месте, где будет возведена электростанция, завершаются предварительные работы: практически готов строительный городок, подготовлена площадка. Строительство начнется сразу, как только будет получено соответствующее разрешение.



Арсений Фавстрицкий