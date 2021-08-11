Эпоха перемен в российской нефтехимии

Преодоление последствий коронакризиса, принятие энергетической стратегии РФ, слияние бизнесов ТАИФа и СИБУРа — какое будущее ждет нефтегазохимическую отрасль страны?

Фото: Роман Хасаев

Глобальная эпидемия новой коронавирусной инфекции, обернувшаяся колоссальными потерями для экономик всех стран мира, временная приостановка предприятий, комплексов и целых отраслей, закрытие границ в связи с карантином, усиление санкционного давления со стороны западных государств и…, как бы это странно ни звучало на фоне данных негативных факторов, старты в России масштабных проектов, проработка и принятие энергетической стратегии, строительство и запуск современных нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств, объединение во имя дальнейшего развития бизнесов и мощностей ведущих компаний страны и подготовка к масштабным прорывам на новые рынки. О том, что пережила и к чему готовится нефтегазохимическая отрасль России и какова в этих процессах роль Татарстана, Группы ТАИФ и планируемого ее объединения с ПАО «СИБУР Холдинг», — в материале «Реального времени».

Нефтегазохимия в России и мире

Полимерная продукция — результат функционирования нефтегазохимической отрасли, сегодня окружает нас всюду: бытовые предметы и техника, личный и общественный транспорт, медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты, упаковка, текстиль, разнообразная техника, строительные материалы, спортивное снаряжение. Нет ни одной отрасли, где бы не использовались полимеры, и потребность во всем этом разнообразии надежных и обладающих необходимыми (причем постоянно улучшаемыми) свойствами материалах, год от года только увеличивается. PlasticsEurope Market research Group оценила рост производства пластика в мире только за период с 2017 по 2018 год с 348 млн тонн до 360 млн тонн. Ряд крупных проектов по всему миру в настоящее время находятся на стадии реализации.

Китайская Народная Республика является и крупнейшим производителем, и крупнейшим потребителем полимеров в мире. Фото: РБК

Крупнейший рынок, обеспечивающий около половины мирового спроса на полимеры сегодня — Азия. Только Китай потребляет около четверти всего выпускаемого в мире полиэтилена и более трети полипропилена и поливинилхлорида. На втором и третьем месте, соответственно, рынки США и Европы. При этом более половины мощностей по выпуску полимеров также расположены в азиатском регионе, где активнее всего развивает производство Китай. В Поднебесной реализуется масштабная программа импортозамещения.

В последние годы также растет вклад Индии в мировое производство полимеров: в стране были введены крупные нефтехимические мощности. Серьезные инвестиции в развитие своих нефтехимических отраслей привлекают страны Ближнего Востока. В последние десять с лишним лет там, благодаря наличию своего дешевого природного газа, были запущены крупные экспорториентированные мощности. Один из ключевых факторов, определяющий изменение архитектуры мирового рынка полимеров в настоящее время, — активное строительство новых заводов в США, катализатором которого стала «сланцевая революция».

Одни из крупнейших производителей полимеров в России — ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез», входят в Группу ТАИФ. Фото: пресс-служба НКНХ

В России сегодня действуют 25 комплексов, выпускающих крупнотоннажные полимеры. Восемь из них производят полимеры этилена. Выпуск полиэтилена высокого давления (ПВД) осуществляется на таких заводах, как «Казаньоргсинтез», «Томскнефтехим», «Уфаоргсинтез», Ангарский завод полимеров, «Газпром нефтехим Салават». Выпуск полиэтилена низкого давления (ПНД) налажен на таких заводах, как «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», «Газпром нефтехим Салават», «Ставролен». В 2019 году на рынке полимеров и линейного полиэтилена (ЛПЭ) появился новый мощный производитель — «ЗапСибНефтехим», построенный ПАО «СИБУР Холдинг».

В 2019 году на рынке полимеров и линейного полиэтилена появился новый мощный производитель — «СапСибНефтехим» ПАО «СИБУР Холдинг». Фото: с сайта admtyumen.ru

В декабре 2020 года эксперты агентства РБК подсчитали: в зависимости от вида производимых полимеров примерно 74—77% российского производства полиэтиленов и полипропилена приходятся на предприятия, относящиеся к группам «Сибур Холдинг» и ТАИФ. Остальные производства сосредоточены на предприятиях (в том числе на совместных с группой «Сибур Холдинг»), входящих в структуру крупнейших российских нефтегазодобывающих компаний: НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть», ПАО «Лукойл». Весь российский линейный полиэтилен низкой плотности производится на предприятиях «Сибур Холдинга» и Группы ТАИФ.

Графика: РБК

Доля России в общемировом объеме производимых полимеров сравнительно невелика, но демонстрирует уверенный рост по объемам производства на протяжении последних десятилетий. После экономической депрессии 1990—1996 годов, связанной с геополитическими изменениями, уже с 1998 года начали модернизироваться действующие производства и строиться новые мощности. Значительную роль в этих процессах играли и продолжают играть нефтехимические активы ведущих российских компаний — ПАО «СИБУР Холдинг» и Группы ТАИФ.

Так, Группа ТАИФ с конца прошлого века реализует уже третью программу Стратегического развития. Текущая программа, рассчитанная на период 2015—2030 гг., насчитывает 36 масштабных проектов и оценивается в сумму свыше 2,2 трлн рублей, из которых более 1,5 трлн приходится на нефтехимические производства. Активно осваивая новые направления и виды продукции, Группа ТАИФ в первую очередь ориентируется на импортозамещение — насыщение российского рынка отечественной продукцией высокого качества.

Несмотря на все усилия и достижения отечественной нефтехимии, по состоянию на начало XXI века на территории России размещались лишь примерно 2,3% мировых мощностей по производству полимеров. А к 2018 году, после ввода крупных предприятий в Китае, Саудовской Аравии, Иране и США, доля РФ еще уменьшилась и составляла в 2019 году всего 2,0%. По ряду позиций, особенно по специальным (малотоннажным) маркам, российский рынок потребления полимеров (по итогам 2019 года оцениваемый суммарно примерно в 6,8 млн тонн) оказался в значительной степени зависим от импорта (доля поставок из-за рубежа по итогам того же 2019 года составила порядка 1,4 млн тонн или почти 20% от общего объема потребления).

Необходимость менять ситуацию не раз озвучивали на федеральном уровне, обещая тем, кто готов инвестировать в отрасль, государственную поддержку. Но при соблюдении определенных условий по объемам и характеру вложений, а также по направлениям, в развитии которых государство высказывало особую заинтересованность.

Время испытаний

Активное развитие производств полимеров при отстающем спросе — одна из причин, по которой выручка зарубежных и российских нефтехимических компаний снижалась еще до наступления пандемии. Избыток предложений на ключевых рынках товарной нефтехимии вынуждал производителей снижать цены и останавливать неэффективные производства. Об этом еще в 2019 году говорил глава информационно-аналитического центра Rupeс Андрей Костин. В 2019 году рублевые цены на полиэтилены низкого давления упали на 17%, на полиэтилены высокого давления — на 21%. Тенденция (к слову, общая для глобального рынка в целом) сохранилась и в первой половине 2020 года.

Распространение новой коронавирусной инфекции спровоцировало еще большее сжатие спроса. Не только на рынке полимеров, но и практически во всех сферах экономики. Страны одна за другой объявляли карантины, локдауны, останавливали производства и целые отрасли, закрывали границы. В глобальном масштабе ущерб от COVID-19, временных остановок производств и ограничений, вводимых в том числе на торговлю между странами, обвала цен на продукцию нефтепереработки и нефтехимии, оценивается в триллионы долларов США. Группа ТАИФ впервые в своей истории по итогам 2020 года получила сальдированный чистый убыток. Об этом руководство головной компании Группы — АО «ТАИФ» сообщило на совещании по итогам общих годовых собраний компаний Группы. При этом нефтехимические предприятия ТАИФа, обеспечив максимальную защиту коллективов от распространения новой коронавирусной инфекции, не останавливали производства ни на день.

Пандемия COVID-19 серьезно ударила по нефтехимии. Группа ТАИФ впервые в истории завершила год с чистым сальдированным убытком. Фото: Роман Хасаев

На глобальном рынке крупнотоннажных полимеров пандемия коронавируса обострила и без того имевшиеся проблемы, связанные с дисбалансом спроса и предложения. Временная остановка строек, предприятий автопрома, включая шинную индустрию, снижение объемов выпуска товаров народного потребления и т. д. неизбежно повлекли за собой резкое снижение спроса на полимеры. В январе 2020 года спад составил 0,8% относительно предыдущего месяца, в феврале падение усилилось до 2,1%. В марте мировая химическая индустрия сократила объемы производства уже на 4,2%.

«Наибольшее снижение (в марте — на 10,3%) было зафиксировано в Китае, где производства работали при минимальных загрузках или простаивали весь февраль и большую часть марта», — отмечается в обзоре Высшей школы экономики «Рынок крупнотоннажных полимеров». Загрузка мощностей нефтегазохимических производств по всему миру снизилась до 76,9% — минимального за последние 11 лет уровня, а то, что все-таки производилось, было сложно доставить до потребителя, готового принять продукт — из-за проблем с логистикой.

Курс на импортозамещение

Импортозамещение, расширение промышленных возможностей отечественных производителей и переработчиков полимеров, поддержка спроса на внутреннем рынке и освоение новых ниш в глобальных масштабах — такие задачи ставит перед нефтехимической отраслью руководство страны. Об этом шла речь в начале декабря 2020 года в Тобольске, где на площадке «ЗапСибНефтехима» — нового нефтехимического комплекса ПАО «СИБУР Холдинг» — состоялось совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России.

Развитие нефтехимической отрасли России в декабре 2020 года с участием президента России обсудили в Тобольске на площадке «ЗапСибНефтехима» ПАО «СИБУР Холдинг». Фото: kremlin.ru

Стоит отметить, что сам факт ввода, а затем выхода на полную загрузку «ЗапСибНефтехима» оказал существенное влияние как на российский, так и на мировой рынки: проектная мощность производства — 1,5 млн тонн полиэтилена, 500 тыс. тонн полипропилена более чем 30 марок (с перспективой наращения линейки освоенной продукции до 100 марок к 2025 году) и свыше 240 тыс. тонн побочных продуктов. Еще 500 тыс. тонн полипропилена производится на введенной в эксплуатацию еще в 2013 году установке, построенной в составе Тобольского нефтехимического комплекса (позже вошедшего в состав «ЗапСибНефтехима»).

Уже во второй половине 2020 года, когда мировой рынок постепенно начал оживать на фоне антиковидных послаблений, а спрос и цены на полимеры отвоевали потерянные позиции. Доля России в глобальном пространстве по крупнотоннажным полимерам выросла с прежних 2% до почти 3,5%. При этом страна стала чистым экспортером полиэтилена, а по полипропилену она таковой являлась и ранее.

На совещании было отмечено, что дальнейшие планы развития отрасли, поддерживаемые правительством, предполагают удвоение объемов производства нефтегазохимической продукции к 2030 году и выход на 4-е место в мире по производству этилена. Среди наиболее крупных проектов, реализация которых запланирована в течение нескольких ближайших лет, кроме Амурского ГХК СИБУРа (общей мощностью 2,7 млн тонн полимеров (полиэтилена и пропилена в год), значатся также нефтегазохимический и СПГ-комплекс в Усть-Луге «Газпрома» и «РусХимАльянса», Иркутский завод полимеров Иркутской нефтяной компании и строительство нового олефинового комплекса ПАО «Нижнекамскнефтехим». Кроме того, на перспективу в правительстве прорабатывается проект создания газохимического комплекса на полуострове Ямал, включая газоперерабатывающее и газохимическое производства.

Владимир Путин обратил внимание участников совещания на необходимость, не сбавляя темпов развития отрасли в целом, уделить внимание средне- и малотоннажной нефтехимии. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, под председательством которого и проходило совещание в Тобольске, особо подчеркнул важность и необходимость активного развития нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей — основного драйвера российской экономики, где, в отличие от нефтедобычи (с годовым ростом спроса в 1% и динамикой к уменьшению), спрос на продукцию нефтепереработки и нефтехимии растет темпами до 4% в год (по данным агентства Statista, темпы развития глобальной нефтехимической отрасли вдвое превосходят мировой ВВП: 5,4% против 2,7%, — прим. ред.), а по отдельным продуктам и на 8—10%. «Нужно активнее продвигать российскую нефтехимическую продукцию внутри страны и за рубежом, наращивать эффективность и объемы производства. Для этого в отрасли должны быть реализованы масштабные проекты с общим объемом инвестиций порядка 5 трлн рублей», — выделил в своем выступлении президент России.

Отметив успехи отрасли в части импортозамещения по крупнотоннажным полимерам, глава государства обозначил еще один вектор: «В малотоннажной нефтехимии мы импортируем 1,4 млн тонн продукции. При производстве 3,7 млн тонн. Над чем работать — совершенно очевидно. Кстати говоря, в европейских странах, в европейских экономиках примерно 30—40% от выпуска всей химической продукции — малотоннажная химия. У нас — только 15%». Он также подчеркнул: «Внутренний спрос тут, конечно, значительно превосходит то, что мы сейчас производим, и дефицит закрывается за счет импорта. По некоторым позициям зависимость от иностранных поставщиков достигает 100%. Конечно, такое положение нужно менять».

Отечественные производители, продолжая активно наращивать мощность базовых производств, уже активно работают по освоению производства средне- и малотоннажной нефтехимии. Линейка выпускаемой Группой ТАИФ нефтехимической продукции на сегодняшний день насчитывает 581 марку, в том числе среднетоннажные — нишевые марки. Развитие Группы и расширение ассортимента продолжается. Инвестиционная программа на период до 2030 года насчитывает 36 масштабных проектов общей стоимостью 2,2 трлн рублей, из которых на долю нефтехимических производств приходится 1,7 трлн.

Нефтехимическая отрасль — основной драйвер развития экономики России. Фото: ru.all.biz

Так, «Казаньоргсинтез», входящий в Группу ТАИФ, в рамках реализуемой программы развития в начале 2021 года приступил к строительству автоклавной установки по производству сэвилена (предприятие — единственный отечественный поставщик этого продукта. Мощность действующего производства — 13 тыс. тонн в год). Проектная мощность новой производственной линии составит 100 тыс. тонн в год, что позволит полностью перекрыть потребности российских потребителей и даже направить часть продукции на экспорт. Выпуск металлоценового линейного полиэтилена в России также наладил только «Казаньоргсинтез». Ведется модернизация производства поликарбонатов с наращением мощности с нынешних 67 тыс. до 100 тыс. тонн в год.

ПАО «Казаньоргсинтез» — единственный российский производитель сэвилена, намерен увеличить объем производства более чем в семь раз. Фото: пресс-служба ПАО «Казаньоргсинтез»

Реализуемый ПАО «Нижнекамскнефтехим» (входит в Группу ТАИФ) масштабный проект по строительству нового этиленового комплекса ЭП-600 позволит кроме 600 тыс. тонн этилена получать 273 тыс. тонн пропилена, почти 250 тыс. тонн бензола, 88 тыс. тонн бутадиена, 64 тыс. тонн бутилен-изобутиленовой фракции, 65 тыс. тонн фракции C5 и 17 тыс. тонн фракции C-9, а также 93 тыс. тонн в год смолы пиролиза и более 300 тыс. тонн метан-водородной фракции. С вводом этого объекта в эксплуатацию общий объем переработки сырья, получаемого из нефти и газового конденсата, на ПАО «Нижнекамскнефтехим» составит более 3,5 млн тонн в год.

Ввод в эксплуатацию комплекса неизбежно приведет к появлению и развитию в Татарстане и России в целом множества производств, которые будут использовать всю гамму продукции ЭП-600 для выпуска конечных, востребованных потребителем товаров. По завершении этого этапа Группа намерена приступить к воплощению еще одного — аналогичного, с выходом на общий дополнительный объем производства этилена — 1 млн 200 тыс. тонн в год. Кроме того, второй и четвертый этапы строительства комплекса предполагают создание целого ряда производств-спутников, в том числе средне- и малотоннажной химии.

Реализуемый на ПАО «Нижнекамскнефтехим» проект по строительству комплекса ЭП-600 предполагает запуск целого ряда производств-спутников. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В планах ПАО «СИБУР Холдинг» уже в скором времени завершить строительство и ввести в эксплуатацию Амурский газохимический комплекс. На российском рынке появится еще один драйвер развития производств полимерной продукции, а страна в целом упрочит свои позиции крупного экспортера в глобальных масштабах.

«Нижнекамскнефтехим» также строит планы уже в обозримом будущем получить лицензию и наладить выпуск метилендифенилдиизоцианатов (МДИ) и толуилендиизоцианатов (ТДИ) для изготовления полиуретановых систем. Сегодня собственного полиуретанового производства в России фактически нет. Компоненты приобретаются за рубежом. Еще одно новое, уже освоенное Группой ТАИФ направление — ввод в эксплуатацию линии по производству дивинил-стирольного синтетического каучука (ДССК) проектной мощностью 60 тыс. тонн в год. Продукция необходима для производства так называемых «зеленых» шин, отличающихся высокой экологичностью.

Примеров реализации нефтехимическими производствами проектов, необходимых промышленности страны в целом, много. В частности, производство малеинового ангидрида, необходимого для изготовления широкого спектра востребованной продукции, но до сего времени, импортируемого в Россию, уже к концу 2021 года намерен запустить СИБУР. Мощность строящегося производства — 45 тыс. тонн. Еще один завод — на 50 тыс. тонн в год — планирует построить «Татнефть».

ПАО «СИБУР Холдинг» реализует ряд проектов, в том числе в области средне- и малотоннажной нефтехимии. Фото: bashmedia.ru

Спрос российского рынка полимеров на пластификаторы — специальные добавки для придания пластичности конечной продукции, сегодня составляет порядка 150 тыс. тонн в год. В последние годы в этой нише образовался серьезный дефицит. Так как на международном уровне ужесточились требования к экологической безопасности компонентов и фталатные пластификаторы оказались под запретом. Свое решение предложил СИБУР, построив и введя в эксплуатацию в 2019 году производство бесфталатного пластификатора ДОТФ проектной мощностью 100 тыс. тонн.

Потребность российского рынка в антипиренах — специальных веществах, необходимых для предохранения полимерных материалов от возгорания — составляет всего порядка 1 тыс. тонн в год. Одно из преимуществ такой малотоннажной химии в высокой маржинальности. Продукт, который сложнее получить, которого требуется совсем немного, но без которого не обойтись, всегда стоит дорого. И в этом же главная проблема для отрасли: владельцы технологий и лицензий, охотно продавая технологию на крупнотоннажные, с несколько меньшим желанием — на среднетоннажные проекты, совершенно не стремятся делить рынок малотоннажной химии с кем бы то ни было. СИБУРу пришлось самостоятельно провести цикл разработок. Во второй половине 2021 года холдинг планирует ввести в эксплуатацию производство мощностью 4,5 тыс. тонн высоковостребованной продукции в год. 2/3 этого объема потенциально ориентированы на экспорт.

На совещании в Тобольске правительству РФ было дано поручение проработать меры по увеличению производства мало- и среднетоннажной химической продукции на 30% к 2025 году и на 70% к 2030 году.

В июне 2020 года правительством РФ под председательством Михаила Мишустина, принята Энергостратегия России до 2035 года. Фото: mikhail_mishustin_politinformburo

Эти планы гармонично дополняют принятую в июне 2020 года Энергостратегию России на период до 2035 года. Она была согласована и утверждена распоряжением правительства РФ № 1523-р от 9 июня 2020 года. Не пересматривая основные целевые показатели отрасли, обнародованные еще в декабре 2019-го, документ предполагает сокращение доли импорта крупнотоннажных полимеров в потреблении уже к 2024 году до 20% и до 15% к 2035 году.

Усиление российской нефтегазохимии

23 апреля 2021 года в отечественной нефтехимии произошло знаковое событие: две ведущие нефтехимические группы России, ТАИФ и СИБУР, заявили о планах по объединению бизнесов с продолжением, но уже в совместном формате, реализации масштабных инвестиционных программ.

23 апреля 2021 года две крупнейшие нефтехимические Группы России объявили о планах по объединению бизнесов. Фото: Московский филиал ТНВ

«Объединение двух наших крупнейших компаний, создание единой компании на базе СИБУРа и ТАИФа даст дополнительный драйвер для развития этой отрасли. Темпы роста нефтегазохимии во всем мире выше темпов роста мировой экономики до полутора раз, есть огромные перспективы. Наша страна имеет огромные запасы углеводорода и должна на мировых рынках занимать лидерские позиции. Для этого отрасль будет развиваться, и правительство РФ создает условия», — сразу после церемонии подписания соглашения заявил вице-премьер России Александр Новак.

Александр Новак: «Объединение ТАИФа и СИБУРа даст драйвер для развития нефтехимической отрасли России». Фото: Московский филиал ТНВ

«Это слияние даст очень серьезный эффект. Я уверен, что объемы на предприятиях «Нижнекамскнефтехима», «Казаньоргсинтеза» должны вырасти в два раза. Это значит рабочие места, доходы в бюджет. Мы считаем, что для Республики Татарстан нефтехимия — это точка роста, и будем поддерживать эти проекты», — подчеркнул сразу подписания президент Татарстана Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: «Для Татарстана нефтехимия — точка роста». Фото: московский филиал ТНВ

«Объединение наших активов и профессиональных команд позволит повысить производительность ведущих нефтегазохимических предприятий и существенно усилить позиции российской нефтехимии на глобальном рынке», — выразил надежду Дмитрий Конов. Он также подчеркнул, что «ТАИФ и СИБУР очень динамично развивались последние годы. Мы понимаем, что правительство страны видит нефтегазохимию важным ресурсом в реализации ряда национальных проектов. В увеличении несырьевого экспорта, глубины переработки углеводородного сырья мы, объединив усилия, можем сделать гораздо больше, чем обе компании сделали это на сегодня».

Дмитрий Конов: «Объединенная компания усилит позиции России на международном рынке». Фото: Арсений Фавстрицкий

«Группе ТАИФ объединение позволит существенно ускорить реализацию проектов, вошедших в Стратегию развития до 2030 года, размер инвестиций по которым в ближайшие 10 лет составит более 1,5 трлн рублей, повысить производительность наших предприятий, расширить ассортимент выпускаемой товарной продукции. К 2030 году ожидается существенное увеличение налоговых платежей, в том числе в консолидированный бюджет Республики Татарстан, до 50 млрд рублей в год. И с этого дня мы гарантированно обеспечены целевыми качественными ресурсами, которых всю жизнь, как воздуха, не хватало», — отметил Альберт Шигабутдинов.

Готовность нарастить темпы развития объединенной компании сразу после завершения сделки подчеркнул и председатель совета директоров СИБУРа, председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон, он подчеркнул: «Через 3-4 года, а не через 10 лет мы увидим результаты объединения».

Леонид Михельсон: «Результаты объединения будут заметны уже через 3-4 года». Фото: rbk.ru

В результате объединения в России создается крупнейшая компания, обещающая войти в пятерку мощнейших нефтехимических холдингов мира. Документы по слиянию бизнесов находятся на рассмотрении в контролирующих органах. Предполагается, что уже осенью сделка будет закрыта и объединенная компания приступит к работе в новом формате. В частности, как сообщил в интервью «Реальному времени» председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов, планируется «более эффективное распределение полупродуктов и сырьевых потоков и оптимальная организация производственных процессов».

После завершения сделки по объединению компании смогут добиться оптимального распределения сырьевых потоков и загрузки мощностей. Фото: Роман Хасаев

До завершения процедуры сделки глубокая проработка этих процессов невозможна, однако «нарабатывается набор идей с обеих сторон. Физическая их реализация станет возможна после создания объединенной компании», — отметил Дмитрий Конов.

Формирование спроса

Активное развитие производства базовых, а также средне- и малотоннажных полимеров, требует не менее активного развития рынков потребления. В России на душу населения продукции из пластмасс, полиэтиленов, каучуков пока приходится в разы меньше, чем в том же Китае, США или странах Европы. И речь идет не только и даже не столько о конкретных бытовых предметах, детских игрушках, упаковке, технике, оборудовании и т. д., но и о потреблении в гораздо более широком смысле. Об этом на том же совещании в Тобольске говорил президент России Владимир Путин: «Актуальная задача — сформировать устойчивый спрос на российскую нефтехимическую продукцию. Рынок нужно создавать. Формировать собственный рынок. Прежде всего — внутренний. В России, как и во всем мире, полимерная продукция широко востребована. В строительстве, в медицине, в ЖКХ, в пищевой промышленности и в целом ряде других отраслей. Ее использование открывает новые, широкие возможности. Позволяет снизить производственные и эксплуатационные издержки. Причем в разы. В том числе за счет более долгого срока службы полимерной продукции. Выгода от ее внедрения в сравнении с устаревшими материалами совершенно очевидна. Для примера — в ЖКХ: полимерные трубы позволяют экономить до 50% затрат на обслуживание водоводов и канализации. При этом доля полимерных решений в ЖКХ у нас составляет 35%. А в той же Европе — 85%».

Для поддержания динамики развития нефтехимической отрасли на государственном уровне требуется сформировать устойчивый спрос на производимую продукцию. Фото: avtomaniya.com

Широкие возможности открываются в применении полимерных вяжущих в строительстве дорог, трасс и магистралей. При сравнительно небольшом удорожании за счет введения в состав асфальтобетонной смеси материалов нового поколения, существенно повышается сопротивляемость дорожного полотна истиранию, образованию колей, а также деформациям и растрескиванию при прохождении температурных циклов. Это повышает межремонтный интервал и в конечном итоге оказывается выгодно всем.

Схожая картина складывается и в строительной отрасли. Нефтехимический сектор практически во всем мире уже давно стал активным участником разработок и внедрения новых долговечных, прочных, надежных и легких материалов для домостроения и возведения промышленно-производственных объектов, защитных покрытий, изоляции и т. д. В России пока объем взаимодействия нефтехимической и строительной отраслей недостаточен. И об этом также говорили в Тобольске. Равно как и о необходимости разумной государственной демпферной налоговой политики в сегменте изготовления и реализации синтетических каучуков.

Дорожное, жилое и промышленное строительство — лишь часть возможных направлений активизации применения продукции отечественной нефтехимии. Фото: i.pinimg

Нефтехимия — динамично развивающаяся отрасль, способная обеспечить мировое сообщество широкой палитрой разнообразных по характеристикам и сферам применения материалов.