«Ушел яркий и талантливый человек!» Долгая дорога Рафаэля Ильясова

Как жил прославленный тенор, редактор, хранитель татарской песни

Сегодня в Казани простились с легендой татарской эстрады, золотым голосом республики и «любимым певцом народа» Рафаэлем Ильясовым. Народный артист Татарстана, заслуженный деятель искусств ТАССР, много лет проработавший заведующим редакцией музыкальных программ ГТРК «Татарстан», скончался накануне на 82-м году жизни. Для республики он — человек, создававший культуру (как исполнитель) и сохранявший ее (как радиожурналист). Снискал к себе любовь и уважение не только в Татарстане, но и в братском Башкортостане. Опрошенные «Реальным временем» друзья, коллеги, деятели культуры и почитатели таланта Ильясова вспоминают его уникальный голос и скрупулезность в подборе песен.

Полвека на радио

Рафаэль Ильясов родом из Дрожжановского района. Его село Нижнее Чекурское — древнее, ему более 400 лет, жили здесь и татары, и чуваши, и мордва. Электричество там появилось только в 60-е. Радио — не было.

Как артист Ильясов родом, конечно, из Казани — здесь он окончил музыкальное училище и оркестровый факультет Казанской государственной консерватории, где ему присвоили квалификацию артиста оркестра, преподавателя. Немного поработал в оркестре Пермского театра оперы и балета. Но уже с 1964 года работал в Комитете по радиовещанию и телевидению при кабинете министров ТАССР. Его обязанность — следить за качеством татарской эстрады.

На работу он попал по приглашению своего преподавателя Мубарака Батталова, который привел его к концертмейстеру, пианистке Екатерине Соколовой, с которой сначала играл на гобое, а потом стал участвовать в создании музыкальных передач. На 1960—1970 годы пришелся расцвет татарской эстрады, в частности, и потому, что каждый четверг в Союзе композиторов при участии музыковедов, поэтов, композиторов, редакторов проходило прослушивание новых произведений. На этих встречах решали, что достойно эфира. Часто о необходимости возродить подобные худсоветы говорят и сейчас, а Рафаэля Ильясова называют тем самым символом качества, которого так часто не хватает современной татарской эстраде.

Позже, с 1992 по 2005 год, артист работал заведующим редакцией музыкальных программ ГТРК «Татарстан», хотя на радио Татарстана он трудился еще с 60-х годов. Широко известны циклы его передач «Осталык һәм остазлы» и «Почта музыкальной редакции», посвященных татарским певцам и музыкантам — коллегам, ведь параллельно с работой на радио Ильясов активно выступал на сцене.

Проверено Ильясовым

В прошлом году Рафаэль Ильясов пришел на любимую работу — в честь 80-летнего юбилея. Его чествовали в студии ГТРК «Татарстан», друг — заслуженный артист республики Руслан Даминов спел ему песню. А людей, готовых высказать ему слова благодарности, оказалось немало.

Фирдус Гималтдинов, директор ГТРК «Татарстан», сказал тогда: «Рафаэль-абый — одна из самых ярких личностей нашей компании. Его имя долгие годы неразрывно связано с историей радио. Он всегда был на своем месте — и на сцене, и на радио, умея четко соединить эти два мира своим талантом, духовностью».

А Тауфик Сагитов, начальник службы радиовещания, вспоминал: «Но зато в это время мы сумели создать сильный худсовет. В этом составе были Азат Аббасов, Рустем Яхин, Сибгат Хаким, Гульшат Зайнашева, Зулейха Хисматуллина — вот такие известные личности. И они очень строго подходили к принятию фондовых записей». То есть если вы и восхищаетесь чем-то из радиофонда, который насчитает почти шестьдесят тысяч ценных записей, то, скорее всего, благодаря Ильясову.

Фото: chuprale-online.ru

Немало в архивах и записей самого певца. Исполнял он вещи, что называется, на века. Сольная пластинка Рафаэля Ильясова, вышедшая на «Мелодии» в конце 1970-х (существует несколько вариантов ее переизданий и допечаток), начинается с программной композиции «Татарстан — минем республикам». А следом идет вселенская «Олы юлның тузаны». Голос Ильясова, безусловно, с одной стороны, ассоциируется с переливами баяна, однако не менее известны его песни под пианино, когда ему мог аккомпанировать, к примеру, сам Рустем Яхин. Ильясов сумел объединить татарские традиции (его версии таких народных песен, как «Шахта көе», «Галиябану», «Рәйхан», звучат эталонно) и смелость и перфекционизм советской школы татарских композиторов — Яхина, Салиха Сайдашева, Александра Ключарева, Сары Садыковой, Анвара Бакирова, делая это выразительно, точно и эмоционально.

— Год сложный. Люди болеют, уходят, — с грустью комментирует сегодня кончину артиста министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. — На мой взгляд, все происходящее — напоминание о ценности жизни. А эстрада и царящие в обществе вкусы — это больше общегуманитарный ценз, зеркало нашей жизни.

«Ильясов был любимым певцом нашего народа»



Сегодня многие коллективы выражают глубокие соболезнования родным, близким, поклонникам творчества народного артиста Республики Татарстан Рафаэля Зариповича Ильясова в связи с его кончиной. В том числе и Группа компаний ТАИФ. «Из жизни ушел яркий и талантливый человек, всегда отличавшийся активной жизненной позицией. Рафаэль Зарипович был мэтром татарской эстрады, своим творчеством он внес огромный вклад в сохранение традиций и искусства татарского народа. Это огромная потеря для всех нас. Светлая память о Рафаэле Зариповиче, добром, искреннем и отзывчивом человеке, навсегда сохранится в наших сердцах. Искренне скорбим вместе с вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты», — выражают соболезнования в Группе компаний ТАИФ.

Генеральный директор АО «ТРК «Новый век», председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов, который сегодня проводил певца в последний путь, считает, что Ильясов стал классиком татарской музыки, вписав себя золотыми буквами в антологию исполнительского искусства.

— Он работал на радио вместе с моим отцом, они дружили, поэтому и я его хорошо знал. Когда они были молодыми, часто общались. Рафаэль Ильясов был потрясающий человек, который сохранил особую манеру исполнения татарской песни (моңлы җыр). Он очень тонко чувствовал этот моң, мелодику и умел передавать это в зал. Я видел, как люди плакали на его концертах: настолько сильно он трогал их чувства, настолько он доходил до их сердец своими замечательными песнями, которые были в его репертуаре и которые мог исполнять только он. Сегодня они вошли в антологию татарской песни. Он навсегда останется в золотой коллекции тонких, прочувственных исполнителей татарской душевной профессиональной песни. И в этой золотой антологии его имя вписано золотыми буквами, — считает Ильшат Аминов.



— Рафаэль-ага Ильясов был профессионально подготовленным, требовательным и высококвалифицированным музыкальным редактором, который хорошо знал как нашу древнюю, так и современную национальную музыку, получил консерваторское образование, — говорит Разиль Валеев, поэт, советник генерального директора телеканала ТНВ. — Во время его работы произведения, которые транслировались по радио, проходили через тонкое сито престижных художественных советов, халтура вообще не допускалась. Рафаэль Ильясов, несомненно, также сыграл значительную роль в развитии нашей национальной музыки, профессионального музыкального искусства во второй половине прошлого века, в активизации наших талантливых композиторов, музыкантов и певцов. Если бы он был жив сегодня и мог бы продолжить свою прежнюю работу, телеэкраны и радиопередачи не были бы НАСТОЛЬКО забиты любительскими «сорняками», когда так много громких профессиональных музыкальных произведений остаются в тени. Рафаэль Ильясов был любимым певцом нашего народа, помимо того, что он был талантливым музыкантом, он был неповторимым, уникальным человеком, создавшим редакционную школу в области национальной музыки.

Трогательными воспоминаниями об артисте поделилась с «Реальным временем» и директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.



— Мы с ним очень долго работали, — вспоминает она. — Я была директором радио Татарстана. В этот период Рафаэль Ильясов был заведующим музыкальной редакцией. Вся музыкальная жизнь республики проходила через радио Татарстана, на котором он проработал всю свою жизнь. В то время радио было центром музыкальной культуры, где многие вещи впервые на художественный совет приносились исполнителями, композиторами. На радио Татарстана сформирован золотой аудиофонд республики — преимущественно это заслуга Рафаэля Ильясова в качестве председателя художественного совета. Очень много вещей было сделано именно с его участием. Я с ним лично работала 15 лет — сначала как корреспондент, ведущая программ, потом как директор. Все это время я видела этого человека, обладающего музыкальным интеллектом. Он обладал уникальным народным голосом. Есть песни, которые лучше него вряд ли бы кто исполнил. Поэтому его кончина — большая утрата.

— Рафаэль-абый проработал на радио Татарстана 50 лет — с 1964 по 2014 год, — вспоминает Лейсан Фаизова, в прошлом корреспондент и ведущая радио ГТРК «Татарстан», а ныне заведующая литературной частью театра имени Кариева. — Заведовал музыкальной редакцией, записывал интервью с будущими легендами эстрады, а тогда молодыми звездами татарского музыкального искусства. Составлял концертные программы. Учитывая популярность и важность радио в ту эпоху, можно себе представить масштаб его деятельности. Рафаэль-абый в жизни был очень интеллигентным, сдержанным человеком. Обладал гигантскими познаниями в области татарской и татарстанской музыки, конечно, и российской. Ему можно было задать любой вопрос, спросить, к примеру, что это за песня, не зная ни композитора, ни автора слов, а просто пропев отрывок (пусть и фальшиво). Он говорил название, авторов, перечислял исполнителей и аккомпаниаторов. Был немногословным, с прекрасным чувством юмора, если нападало вдохновение, рассказывал удивительные истории из жизни татарских звезд, с уморительными бытовыми подробностями. Поклонники ценили его за мастерское исполнение татарских протяжных песен «озын көй». Помню, отдыхая два года назад в Испании, познакомилась там с татаркой из Германии, мы ехали в ее автомобиле, играл один из ее любимых дисков с песнями Рафаэля Ильясова. Эта картина и сейчас стоит перед глазами: залитая солнцем Испания, пальмы, пышные розовые кусты вдоль автобана — и голос Рафаэля-абыя: «Белми калдым, сизми калдым яшь гомеремнең узганын».



«Высшая награда — это народная любовь»

Лично с Ильясовым был знаком и публицист Римзиль Валеев.

— Я работал на радио Татарстана в службе иновещания и видел его постоянно, — говорит Валеев. — Знаю его не только как певца, но и как потрясающего редактора и радиожурналиста. Он 40—50 лет работал на радио, и более опытного радиожурналиста мы вряд ли найдем. Его очень уважали в коллективе журналистов, был авторитетом в музыкальных кругах. Он был и музыкальным критиком: все знали его высокие требования к культуре исполнения, к вокалу, его чувство моң. Он был популярен как исполнитель народных песен, его брали за эталон. Такими голосами, такой манерой исполнения обладали Ильгам Шакиров, Тагир Якупов, Габдулла Рахимкулов — таких было немного. Особенно его любили в Башкортостане, откуда я родом, потому что там очень ценится татарское и башкирское мелодичное (моңлы) фольклорное пение. В Башкирию он не так часто выезжал, но старшее поколение помнит его голос. Кстати, он и в радиоэфире нечасто звучал, хотя как у редактора у него были все возможности продвигать себя. Теперь это большая проблема — найти записи с его комментариями, музыкальными обзорами.

Также Римзиль Валеев вспомнил, что в 2014 году Рафаэль Ильясов был кандидатом на Тукаевскую премию, но не получил награду.



— Ничего нет удивительного в том, что он, будучи лидером исполнения народных песен, не получил ее, — дал комментарий «Реальному времени» публицист. — Было бы правильней дать эту премию в более ранние годы (лет 20 назад). Отмечать таких исполнителей нужно при жизни, в соответствующем возрасте, а не по выслуге лет. Не вижу ничего трагичного в отсутствии в его послужном списке этой государственной премии. Лучше их в зените славы слушать и отмечать. Высшая награда — это народная любовь. Его душа, энергетика воплощена в его делах, его песнях, которые доходят до людей, — это больше, чем чья-то похвала или звание. Судить нужно не по регалиям, а по творчеству и талантам. И Рафаэль Ильясов, безусловно, среди лучших представителей татарской культуры.