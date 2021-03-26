Коллектив Группы ТАИФ выражает соболезнование Асгату Сафарову в связи со смертью матери
Глубокие соболезнования руководителю аппарата президента Республики Татарстан Сафарову Асгату Ахметовичу, его родным и близким в связи с кончиной матери Сафаровой Накии Фатыховны выражает многотысячный коллектив Группы компаний ТАИФ.
«Искренне скорбим вместе с Вами, Асгат Ахметович, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты от потери самого близкого и родного для Вас человека. Светлая память о Накие Фатыховне, добром и отзывчивом человеке, навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в соболезновании.Общество Татарстан ТАИФСафаров Асгат Ахметович
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