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Коллектив Группы ТАИФ выражает соболезнование Асгату Сафарову в связи со смертью матери

17:24, 26.03.2021

Глубокие соболезнования руководителю аппарата президента Республики Татарстан Сафарову Асгату Ахметовичу, его родным и близким в связи с кончиной матери Сафаровой Накии Фатыховны выражает многотысячный коллектив Группы компаний ТАИФ.

«Искренне скорбим вместе с Вами, Асгат Ахметович, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты от потери самого близкого и родного для Вас человека. Светлая память о Накие Фатыховне, добром и отзывчивом человеке, навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в соболезновании.

Общество Татарстан ТАИФСафаров Асгат Ахметович
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