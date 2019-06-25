Кадровый вопрос: энергетике не хватает универсальных специалистов

Фото: Олег Тихонов

В ближайшие годы энергоотрасли РФ предстоит масштабная модернизация генерирующих мощностей, переход на цифровые технологии и развитие распределенной и возобновляемой энергетики. Вопрос в том, достаточно ли хорошо обеспечена отрасль квалифицированными инженерными и техническими кадрами. Работодатели по-разному оценивают кадровый вопрос в энергетике: одни считают, что квалифицированных кадров достаточно, другие, что существует дефицит. Однако все сходятся в том, что наблюдается дефицит универсальных специалистов, обладающих достаточно глубоким знанием процессов, чтобы не пасовать при решении нестандартных и новых задач.

Человеческий фактор

В ближайшие 6 лет отечественной электроэнергетике предстоят масштабные преобразования, связанные с обновлением основных фондов и переходом на цифровой базис. Как сообщил президент РФ Владимир Путин в марте в послании к Федеральному Собранию, в российском энергокомплексе «предстоит внедрить новые технологии генерации, хранения и передачи энергии». «В ближайшие 6 лет в обновление отечественной электроэнергетики планируется привлечь около 1,5 трлн рублей частных инвестиций, — заявлял президент. — По всей стране на цифровой режим работы должны перейти системы электроэнергетики. С помощью так называемой распределенной генерации нужно решить вопрос энергоснабжения отдаленных территорий».

Выполнение этих задач требует не только финансовых вложений и технического обеспечения, но и наличия профессиональных кадров, которые смогут управлять этими преобразованиями и проводить их в жизнь.

Сегодня обеспеченность энергетики кадровым резервом вызывает вопросы. Часть проблем связана с провалом в преемственности между советской и постсоветской школами профессионального образования. Фото amp.znaj

Однако сегодня обеспеченность энергетики кадровым резервом вызывает вопросы. Часть проблем связана с провалом в преемственности между советской и постсоветской школами профессионального образования, пришедшимся на 1990—2000 годы, резонанс которого начал ощущаться десятилетие спустя. По состоянию на 2010 год, по данным Санкт-Петербургского института повышения квалификации, при 1,98 млн работников энергетической отрасли в РФ 35% из них относились к возрастной категории 46—55 лет, еще 8% были старше 56 лет. При этом 60% всех работников всех возрастов были представителями рабочих специальностей.

Сегодня вопрос старения отчасти утратил свою остроту. Отрасль активно трудоустраивает выпускников отечественных вузов и профильных технических колледжей. На 2017 год потребность в специалистах с высшим образованием оценивалась в 7 тысяч человек, а со средним профессиональным — в 11 тысяч человек, говорил глава Минэнерго Александр Новак.

Отечественные энергохолдинги изыскивают кадровый резерв как непосредственно через трудоустройство выпускников, так и посредством организации в профильных учебных заведениях специализированных программ, ориентированных на их непосредственные потребности. Так, «Россети» совместно с МЭИ готовят специалистов электросетевого комплекса, «Системный оператор ЕЭС» (СО ЕЭС) и Томский политехнический институт реализуют проект обучения студентов в магистратуре по программам «Управление режимами электроэнергетических систем» и «Информационные технологии в электроэнергетике», АО «ТГК-16» активно взаимодействует с Казанским государственным энергетическим университетом, и так далее.

Дефицит энциклопедистов

В количественном плане кадровый резерв не вызывает нареканий у работодателей. «Дефицита кадров энергетических специальностей у нас нет, — говорит директор по управлению энергетическим комплексом группы НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат) Валентин Москалев. — Мы растим свои кадры самостоятельно: занимаемся подготовкой студентов в вузах, профессиональным развитием молодых специалистов и программами внутрикорпоративного обучения. Поэтому при грамотной кадровой политике, создании условий для профессионального роста, например, в нашей компании очень много руководителей, которые еще недавно были молодыми специалистами — проблем с нехваткой специалистов не должно возникать». Он отмечает, что «проблема снижения квалификации персонала в той или иной отрасли стара как мир». «У меня почти сорок лет работы в энергетике, и столько же я слышу разговоры про снижение квалификации кадров и прочее», — говорит Валентин Москалев. При этом он отмечает, что «некоторые проблемы с дефицитом кадров существуют в моногородах, в сибирском регионе и активно развивающемся Подмосковье, но считать ситуацию критической неправильно».

Работодатели нередко отмечают дефицит универсальных специалистов — профессионалов, понимающих производственный процесс от начала и до конца и вследствие этого способных импровизировать при решении задачи, выходящей за рамки шаблона. Фото Олега Тихонова

Однако работодатели нередко отмечают дефицит универсальных специалистов — профессионалов, понимающих производственный процесс от начала и до конца и вследствие этого способных импровизировать при решении задачи, выходящей за рамки шаблона.

Отчасти, как ни парадоксально, причина этого в явлении скорее позитивном. Речь идет о компьютеризации отрасли и увеличении веса информационных технологий в энергетике, влекущем за собой сращивание этих сфер деятельности и повышение потребности в углубленном понимании информационных технологий для специалистов энергоотрасли. В прошлом году замминистра энергетики Андрей Черезов в выступлении на круглом столе «Новые специальности в электроэнергетике в эпоху цифровой экономики» указывал как на позитивные стороны, так и на издержки усиления значимости информационных технологий для энергетики в разрезе профессиональной подготовки специалистов. С одной стороны, сегодняшнее проникновение IT в область функционирования первичного оборудования выдвигает совершенно новые требования «к качеству подготовки и формированию профессиональных компетенций энергетиков», отмечал замминистра. С другой стороны, у этого процесса есть и оборотная сторона. «Персонал не только должен разбираться как с помощью компьютерной программы настроить и отладить устройство, но и четко понимать принципы, на которых построена логика устройства, — напоминал он. — Поэтому изменение и адаптация учебных программ под современные реалии никоим образом не должны затрагивать объем базовых знаний по профильным дисциплинам».

«Сейчас очень трудно найти грамотных инженеров в области проектирования, строительства и монтажа, и эта проблема характерна не только для электроэнергетики и всей промышленности России, но и для мирового инжиниринга, — говорит генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев. — С одной стороны, развитие информационных систем позволяет кое-как эту проблему снять, поскольку можно привлекать информационные системы и удаленный мониторинг, но, с другой, это приводит к еще большей деградации персонала. Даже проектировщики сегодня больше полагаются на информационные системы, автоматизированные системы проектирования. Это помогает решать стандартные инженерные задачи, но, когда задача становится нестандартной, нетривиальной, наступает пат».

Фото Олега Тихонова

Сейчас очень трудно найти грамотных инженеров в области проектирования, строительства и монтажа, и эта проблема характерна не только для электроэнергетики и всей промышленности России, но и для мирового инжиниринга





По словам Эдуарда Галеева, коллеги из зарубежных компаний, с которыми сотрудничало АО «ТГК-16» в рамках модернизации Казанской ТЭЦ-3, также подтверждали наличие дефицита профессиональных энергетических кадров во всем мире. «Парадокс заключается в том, что сейчас грамотного специалиста — руководителя среднего звена, который должен руководить монтажом, пусконаладкой сложного высокотехнологичного оборудования проще найти в России или в Алжире, чем в Западной Европе, — говорит господин Галеев. — Причина в том, что интерес к таким специалистам и, следовательно, их количество в индустриально развитых странах резко упали». Этим в том числе объясняется то, что при реализации проекта строительства газотурбинной установки производства General Electric (GE) эта компания и ее субподрядчики на 80% привлекали российские компании и русскоязычный персонал, добавляет он.

Господин Галеев говорит о проекте комплексной модернизации Казанской ТЭЦ-3, которая завершилась в июне 2017 года вводом энергоблока электрической мощностью 405,6 МВт и тепловой мощностью 455 Гкал/час. Выбирая наиболее экономичное и эффективное решение, ТГК-16 установила на станции ранее не использовавшуюся в России ГТУ 9HA.01 производства GE.

«Аналогичные проблемы стояли и перед нами, — рассказывает Галеев. — В связи с тем, что оборудование ГТУ, которое мы строили совместно с GE, на тот момент не имело аналогов в мире и в России, и это был первый проект GE как EPC-контрактора в России, перед нами тоже встал вопрос о подготовке персонала. И если вопросы, связанные непосредственно со строительством, находились в зоне ответственности наших коллег из GE, то вопросы осуществления функций заказчика, а также принятия оборудования в эксплуатацию оказались в нашей компетенции, и для этого нами решалось множество нетривиальных задач. При этом команда собралась молодая, нам удалось сформировать хороший коллектив, который прошел подготовку в учебных центрах в России под руководством специалистов GE. Изначально было принято решение, что генподрядчик привлекает наш персонал на всех этапах строительства и пусконаладочных работ для того, чтобы полностью ознакомить их с оборудованием строящейся электростанции. И это взаимодействие себя полностью оправдало. Конечно, это никак не снимает проблему того, что мы не имеем опыта эксплуатации вновь смонтированного оборудования, и наш персонал не знаком со всеми тонкостями процесса, особенно с точки зрения обнаружения дефектов и неисправностей и раннего предупреждения возникновения таких вопросов. И здесь мы не стали изобретать велосипед — единственным решением, которое предлагает мировая энергетика, является дистанционный мониторинг оборудования, который позволяет сконцентрировать в центрах мониторинга инженеров-разработчиков, эксплуатантов, по запросу содействующих эксплуатационному персоналу в решении возникающих вопросов и предупреждающих их появление в период эксплуатации оборудования. Это — общемировая тенденция, и мы никуда от этого не уйдем».

В июне 2017 года ТГК-16 завершила комплексную модернизацию Казанской ТЭЦ-3. Выбирая наиболее экономичное и эффективное решение, компания установила на станции ранее не использовавшуюся в России ГТУ 9HA.01 производства GE. Фото Олега Тихонова

«К сожалению, до недавнего времени в России практически отсутствовали подобные системы, — объясняет Эдуард Галеев. — Это приводило к ситуации, когда либо персонал эксплуатирует оборудование на свой страх и риск, либо передает оборудование на мониторинг поставщику — зарубежной компании. Сейчас ситуация начала меняться, и это — очень хороший тренд, потому что на рынке начали появляться подобные системы мониторинга российского производства.

По словам Галеева, компания подошла к воспитанию кадров для реализации проекта модернизации Казанской ТЭЦ-3 со всей серьезностью и ответственностью. «Необходимо признать, что в момент заключения договора генерального подряда по энергоблоку ГТУ Казанской ТЭЦ-3 у специалистов АО «ТГК-16» отсутствовал опыт по строительству подобных объектов, — рассказывает он. — Было принято принципиальное решение по воспитанию своих кадров, которые могли бы решать широкий спектр задач по строительству и вводу в эксплуатацию энергетических мощностей. В результате на Казанской ТЭЦ-3 была образована служба по строительству ГТУ. Персонал службы занимался анализом проектной документации, вел строительный контроль производства строительно-монтажных работ, принимал участие в вводе объекта в эксплуатацию. Генподрядчик также приложил все усилия, чтобы на строительстве объекта был задействован опытный персонал. Команда собралась молодая, работали с огоньком, все вопросы решали совместно. Несмотря на молодость многие сотрудники генподрядчика уже обладали опытом строительства энергетических объектов, их опыт пригодился и здесь».

Фото Олега Тихонова

Было принято принципиальное решение по воспитанию своих кадров, которые могли бы решать широкий спектр задач по строительству и вводу в эксплуатацию энергетических мощностей. В результате на Казанской ТЭЦ-3 была образована служба по строительству ГТУ





Совместно с генподрядчиком было организовано перспективное обучение вновь принятого оперативного персонала для энергоблока ГТУ как по работе с тепломеханическим оборудованием, так и с электротехническим и АСУТП. Генподрядчик предоставил также и учебные пособия, направил на ТЭЦ-3 инженеров с фирм поставщиков оборудования, для передачи как теоретических, так и практических знаний набирающему опыт персоналу ГТУ. Обучение в учебном классе длилось около двух месяцев. «Работа была проведена большая! — говорит господин Галеев. — Персонал постигал тонкости пуска и останова оборудования энергоблока ГТУ, ведению режима работы. Пусконаладочные работы производились круглосуточно. Наши специалисты и специалисты генподрядчика работали плечом к плечу — старались перенять у них знания в максимальном объеме.

Руководством Казанской ТЭЦ-3 был организованы поездки по обмену опытом на Краснодарскую ТЭЦ ПГУ-410 МВт, Сургутскую ГРЭС-2 ПГУ-400 МВт, Шатурскую ГРЭС ПГУ-400 МВт, ПАО «Мосэнерго» ТЭЦ-26 ПГУ-420 МВт для персонала ГТУ Казанской ТЭЦ-3, в то время у них уже имелся большой опыт по эксплуатации оборудования ПГУ. Работа с генподрядчиком в части строительства энергоблока, теоретического обучения, совместное проведение пусконаладочных работ, получения практических навыков, — все это привело к совокупному эффекту, выразившемуся в росте кругозора персонала ГТУ.

В результате мероприятий ТГК-16 сегодня располагает уникальной командой, способной эксплуатировать и обслуживать оборудование ГТУ и готовой к новым задачам, в том числе к проектам модернизации и нового строительства. Фото Олега Тихонова

В результате этих мероприятий АО «ТГК-16» сегодня располагает уникальной командой, способной эксплуатировать и обслуживать оборудование ГТУ и готовой к новым задачам, в том числе к проектам модернизации и нового строительства. В настоящий момент часть людей из команды внедрения уже участвует в новых проектах строительства энергетических мощностей в ГК «ТАИФ», где АО «ТГК-16» участвует в качестве технического заказчика».

Электронный энергофутуризм

Судя по форсайт-исследованиям кадровых потребностей в электроэнергетике, уделом будущего является дальнейшее углубление специализации и повышение значимости «цифры». В прошлом году Молодежная секция РНК СИГРЭ провела опрос о наиболее востребованных профессиях будущего в электроэнергетике. Экспертам было представлено десять профессий, по итогам опроса лидерами стали четыре — специалист по цифровым системам управления энергетических объектов (21,8%), специалист по обеспечению кибербезопасности предприятий энергетики (21,5%), системный инженер интеллектуальных энергосетей (16,8%) и специалист по диагностике и управлению активами энергетических компаний (15,2%). Однако еще на сессии, где РНК СИГРЭ представлял результаты этого опроса, глава центра образовательных разработок «Сколково» (SEDeC) Денис Конанчук подчеркивал, что непонятно, «кто должен двигать вперед изменение программы подготовки специалистов, как должны быть сформированы программы и кто должен за это платить». Ответы на эти вопросы зададут правильный вектор развития сложившейся ситуации и станут первым шагом на пути преодоления кадровой стагнации в энергетике.

В Атласе новых профессий, разработанном самим SEDeC, есть два раздела, относящиеся к энергетике: это «энергогенерация и накопление энергии» и «энергосети и управление энергопотреблением». В сфере генерации ряд профессий — это узкие приложения более широких специальностей к существующим энергообъектам (менеджер по модернизации систем энергогенерации, метеоэнергетик). Ряд профессий относится, если обобщить, к сфере разработки, установки и сервиса локальных источников и устройств на уровне потребителя (разработчик систем микрогенерации, специалист по локальным системам энергоснабжения, дизайнер носимых энергоустройств), некоторые — к разработке накопителей и систем рекуперации. В сфере электросетей и управления потреблением превалируют профессии, связанные с дизайном умных сетей и интеграцией в систему приборов бытового потребителя, а также разного рода оптимизаторы потребления. При этом часть профессий, обозначенных в Атласе, опросом РНК СИГРЭ были отбракованы: так, за перспективность профессии энергозаправщика проголосовали лишь 0,3% опрошенных, защитник прав потребителей электроэнергии и энергоаудитор (по 3,6% каждый) также не заслужили популярности у экспертов.

Мировой опыт

Анализ спроса на мировом рынке труда заставляет констатировать, что энергетические специальности не находятся сегодня в фокусе внимания. В топе востребованных специальностей стойко лидируют IT и сектор здравоохранения. По подсчетам кадровых сервисов Flexjobs и Carreercast, наиболее востребованные профессии в 2018 году — это разработчик ПО и приложений, аналитик по информационной безопасности, финансовый консультант, фельдшер, медицинский администратор; по мнению Indeed — менеджер коммерческих проектов, разработчик full stack (программист широкого профиля), специалист по искусственному интеллекту.

По данным Управления трудовой статистики (BLS) США, 10 наиболее востребованных профессий c наиболее высоким ожидаемым приростом спроса со стороны работодателей к 2026 году — это социальные работники, работники системы общественного питания, преподаватели медицинских специальностей (высшее и среднее специальное образование), фельдшеры, специалисты по уходу за домашними животными, повара, менеджеры системы здравоохранения, специалисты по информационной безопасности, менеджеры по финансам, медицинские лаборанты. На удивление в список самых востребованных не входят специалисты способные осуществить научно-технологический прорыв.

С одной стороны, по количеству стран, где данная профессия востребована, инженеры-энергетики занимают достаточно высокое — седьмое — место. С другой стороны, интерес к энергетическим специальностям у работодателей, по оценкам мировых агентств, сколь-либо существенно в перспективе не возрастет. Фото Максима Платонова

Каковы же перспективы энергетиков? К сожалению, не столь радужные. С одной стороны, по количеству стран, где данная профессия востребована, инженеры-энергетики занимают достаточно высокое — седьмое — место. Их ищут 16 стран (расчеты компании MichaelPage на основе Индекса лучшей жизни ОЭСР). Германия, в частности, показывает наличие постоянного спроса на энергетиков. Электротехника и электроника — второй по величине работодатель в стране, не в последнюю очередь в силу того, что Германия ежегодно вкладывает в НИОКР в этой сфере порядка €15 млрд.

С другой стороны, интерес к энергетическим специальностям у работодателей, по оценкам мировых агентств, сколь-либо существенно в перспективе не возрастет.

По данным BLS США, в 2016—2026 годах спрос на операторов тепловых электростанций, диспетчеров и работников электросетевого комплекса практически не изменится (сократится на 1%). BLS объясняет это тем, что прирост потребления электроэнергии не приведет к пропорциональному росту потребности в кадрах из-за сопутствующего повышения энергоэффективности и технологичности отрасли. Спрос на инженеров-атомщиков будет расти куда быстрее (на 4%), однако конкретно в сфере атомной генерации, по мнению BLS, он будет снижаться, прирастая за счет исследовательского сектора и управленческого, научного и технического консалтинга. Спрос на операторов АЭС вырастет лишь на 1%.

Инженеры-электрики и инженеры-электроники показывают рост востребованности на 7%, однако в первую очередь за счет электроники. Более востребованы в перспективе монтажники линий электропередачи (8%) и электрики (9%), последние — в силу роста спроса со стороны коммерческого и бытового сектора.

При этом спрос на инженерные кадры в США восстанавливается. В целом, по прогнозам BLS, спрос на специалистов инженерной отрасли к 2026 году должен вырасти на 7%.

Наиболее высокие темпы роста спроса — 15% — у преподавания инженерных специальностей. Однако в США драйвером становятся инженерные специальности строительного профиля; то же относится к техническому персоналу, от которого не требуется высшего образования.

По данным Indeed, в 2018 году в перечне наиболее востребованных позиций впервые появились строительные специальности: в 2017 году их не было вообще, а в 2018 они сразу поднялись в топ-5. Среди них — архитектор-проектировщик (5-е место), прораб (6-е), сметчик строительных работ (12-е), инженер-сантехник (14-е), руководитель строительных работ (15-е).

В целом в мире спрос на инженеров сохраняется. По оценкам Всемирного экономического форума, сектор «архитектура и инжиниринг» к 2020 году все еще останется стабильным работодателем. Но основной работодатель — все так же не энергетика: это, прежде всего, биохимия, нанотехнологии, робототехника и материаловедение.

Примечательно, что при этом к энергетике относятся две самые быстрорастущие профессии в США в перспективе десятилетия. Это монтеры фотоэлектрических панелей (спрос на них вырастет на 105%) и специалисты по обслуживанию ветровых турбин (96%). Однако такие темпы роста спроса объясняются низкой базой: всего количество новых рабочих мест, которые образуются по этим позициям за 10 лет, — 11,8 тыс. и 5,6 тыс. соответственно. Для сравнения, штат социальных работников, которые занимают четвертое место по темпам роста (38,6%), расширится на 777,6 тыс. человек.

При этом в России карта востребованности энергетических профессий может заметно отклониться от общемировой под влиянием старта масштабной программы модернизации энергетики. До 2035 года должно быть модернизировано порядка 39 ГВт старой тепловой мощности, что будет профинансировано за счет повышенных платежей энергорынка. При этом, поскольку условием участия в программе модернизации ставится 90—100%-ная локализация используемого оборудования, сектор энергомашиностроения, вероятнее всего, также будет стабильным работодателем для выпускников российских энергетических вузов в ближайшие годы.

Партнерский материал

Интернет-газета «Реальное время»