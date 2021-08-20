ТАИФ и СИБУР: «Нам есть чему учиться друг у друга»

Делегация руководства и специалистов компаний «СИБУР Холдинг» с рабочим визитом посетила производства Группы ТАИФ

Фото: Ринат Назметдинов

В преддверии объединения нефтехимических и энергетических бизнесов руководство и специалисты Группы ТАИФ и ПАО «СИБУР Холдинг» знакомятся с особенностями производств друг друга. В конце июля делегация из ТАИФа побывала в Тобольске, где в течение трех дней общалась и обменивалась опытом с коллегами. 9 августа уже специалисты СИБУРа нанесли ответный визит. Подробности — в материале «Реального времени».

Не теряя времени

В апреле 2021 года ТАИФ и СИБУР объявили о намерении объединить нефтехимические и энергетические мощности. В июле ФАС России удовлетворила ходатайство ПАО «СИБУР Холдинг» о приобретении 100% голосующих акций АО «ТАИФ», отметив, что после выполнения всех условий предписания ведомства сделка позволит усилить позиции России на мировом рынке нефтепродуктов и нефтехимии.

Завершить сделку стороны планируют уже в третьем квартале 2021 года, а в преддверии этого события руководством обеих групп принято решение о выстраивании плотного контакта между специалистами компаний. Проработан график посещений. Открыл список «ЗапСибНефтехим», который посетили представители ТАИФа. Три дня работы в плотном графике, где презентации, совещания, дискуссии перемежались знакомством непосредственно с производствами.

«Для нас эта стартовая встреча — начало большого совместного пути, возможность наладить контакты не только между высшим руководством компаний, но и горизонтальные связи между предприятиями по направлениям развития технологий, обеспечения надежности и другим», — отметил во время этого первого из череды взаимных визитов член правления СИБУРа, директор дирекции базовых полимеров Павел Ляхович.

Спустя чуть больше часа с момента приземления в казанском аэропорту делегация СИБУРа уже была в центральном офисе ПАО «Казаньоргсинтез». Фото: Ринат Назметдинов

А 9 августа под его руководством, а также под руководством Игоря Климова — члена правления СИБУРа — управляющего директора эффективностью производства, более 20 специалистов и директоров предприятий «СИБУР Холдинга» прибыли в Казань. В 9.15 утра самолет с гостями приземлился в международном аэропорту, а уже в 10.45 делегация СИБУРа, сдав ПЦР-тесты (соблюдение требований противостояния пандемии COVID-19 обязательно для всех), находилась в конференц-зале ПАО «Казаньоргсинтез» на 13-м этаже административного корпуса.

Три дня в режиме non stop

Едва поднявшись в переговорную — самую высокую точку здания управления ПАО «Казаньоргсинтез», гости буквально застыли у панорамных окон, откуда открывался отличный вид почти на всю производственную площадку нефтехимического комплекса. Хозяева — руководство ТАИФа и «Казаньоргсинтеза», с явным удовольствием поясняли, что именно находится в поле зрения коллег из СИБУРа. Впрочем, к явному сожалению обеих сторон, обзор «Казаньоргсинтеза» с высоты птичьего полета вскоре пришлось приостановить. Регламент.

Гостей из СИБУРа привлек вид на производственную площадку ПАО «Казаньоргсинтез», открывшийся из панорамных окон офиса компании. Фото: Ринат Назметдинов

— Добро пожаловать! Мы покажем вам все материалы, которые касаются «Казаньоргсинтеза», Группы ТАИФ, энергетики. Собственно, мы склоняемся к тому, что формат встречи будет такой же, каким был на «ЗапСибНефтехиме»: доклады, по ходу докладов можно задавать вопросы и обсудить интересующие вопросы. Давайте поработаем, — в своем приветственном слове сразу задал темп генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов.

Заместитель генерального директора АО «ТАИФ» (головной компании Группы, — прим. ред.) по энергетике и информационным технологиям Руслан Гиззатуллин уточнил, что в эту поездку гости успеют ознакомиться только с казанской составляющей нефтехимического и энергетического блока ТАИФа: предприятиями и производствами самого «Казаньоргсинтеза», Казанской ТЭЦ-3, а также очистными сооружениями и водозабором. Впрочем, если судить по программе посещения, больше напоминавшей средней толщины книгу, эти три дня обещали и для гостей, и для принимающей стороны быть более чем насыщенными.

Впрочем, насыщенными обещают быть и как минимум несколько ближайших недель. У команды СИБУРа впереди посещение нижнекамских производств Группы ТАИФ, а их коллег из Татарстана ожидает турне по основным мощностям «СИБУР Холдинга».

День первый — знакомство

Именно так можно кратко охарактеризовать процессы, которые происходили в первый по прилете день. Несмотря на то, что большая часть приехавших и встречающих уже знакомы — кто уже давно, а кто успел пообщаться во время поездки в Тобольск, это было именно знакомство: представителей производств и руководства СИБУРа с Группой ТАИФ, с заводами и производствами «Казаньоргсинтеза», реализуемыми инвестиционными, экологическими и социальными программами, работой в областях промышленной безопасности и механического обеспечения работоспособности производств, кадровой политики, ресурсо- и энергообеспечения…

Фарид Минигулов в своем приветственном слове подчеркнул готовность к открытому и конструктивному диалогу. Фото: Ринат Назметдинов

На каждый доклад и сессию вопросов и ответов отводилось по полчаса. Однако когда люди говорят на одном языке и способны мгновенно распознать и сходства, и различия используемых технологий, взаимный интерес и готовность к обмену информацией настолько активны, что время летит слишком быстро. Уже на первом докладе и сессии вопросов и ответов по нему стало понятно: программа будет корректироваться по ходу движения. Часть обсуждений вместо отведенных 30 минут растягивалась на час и больше, специалисты углублялись в детали и нюансы, к разговору подключалось руководство компаний с обеих сторон. Ответы вызывали новые вопросы и просьбы об уточнениях. И только волевым усилием сторон удавалось приостановить диалог. Над столом «порхали» визитки и звучали уверения в том, что обсуждение позже обязательно продолжится в онлайн-формате и более узким кругом. Но стоило начаться новому докладу, и все, пусть уже и в несколько другом составе, повторялось: вопросы, уточнения, данные, цифры, контакты… Стало ясно, что часть докладов и обсуждений придется перенести на второй и третий дни.

С первых моментов встречи между специалистами ТАИФа и СИБУРа завязался оживленный диалог. Фото: Ринат Назметдинов

— Наши коллеги из СИБУРа очень многим интересуются, потому что у нас есть общие темы, общие производства. На предприятиях СИБУРа, так же, как и на предприятиях ТАИФа, выпускаются мономеры, полимеры. Коллеги сравнивают наши мощности со своим производством, задают вопросы, потому что у нас есть многие решения тех проблем, с которыми СИБУРу только предстоит столкнуться. С их стороны также есть уникальный опыт, который интересен нам. Когда два технолога подключаются к беседе, начинается бурное обсуждение. Они просто не могут отойти друг от друга, пока не доберутся до истины, — отметил заместитель генерального директора ПАО «Казаньоргсинтез» по производству Ринат Зарипов.

Возможно, на визит в ПАО «Нижнекамскнефтехим» специалистам и руководству СИБУРа потребуется больше, чем три дня, — предположил Игорь Климов. Фото: Ринат Назметдинов

— Это первые визиты. Постепенно мы смотрим — где хватает информации и где не хватает, сколько нужно времени для оптимального эффекта. Я думаю, что программа на «Нижнекамскнефтехиме» будет скорректирована под те нюансы, которые мы здесь высветили. На мой взгляд, меньше трех дней не должно быть. Но, скорее, и не больше пяти. Постараемся найти золотую середину, — с улыбкой ответил Игорь Климов на вопрос журналиста «Реального времени» о том, «достаточно ли трех дней для такого визита?».

Нефтехимические производства не могут обходиться без воды, а кроме того, в заботе об окружающей среде они никак не могут обойтись без локальных очистных сооружений. И именно на эти объекты под занавес первого дня рабочей поездки отправилась команда СИБУРа.

В числе первых объектов делегация СИБУРа посетила очистные сооружения и водозабор ПАО «Казаньоргсинтез». Фото: Ринат Назметдинов

— Мы услышали и увидели, как работают коллеги. Мы понимаем, что есть интересные решения на наших предприятиях, на наших очистных сооружениях, но также видим, что и коллегам с «Казаньоргсинтеза» есть чем поделиться и они гордятся этим. И мы разделяем эту гордость, потому что видим, что это действительно соответствует тому, что они делают, и лучшим мировым практикам, — поделилась впечатлениями Юлия Попова — руководитель функции «Корпоративная политика» СИБУРа.

День второй — производство

Второй день рабочего визита для делегации из СИБУРа начался так же — в конференц-зале ПАО «Казаньоргсинтез». Однако на этот раз общая информация сменилась более предметным разговором о конкретных производствах: заводах этилена, оргпродуктов, полиэтилена высокого и низкого давления, бисфенола-А, поликарбонатов (единственным производителем которого в России является «Казаньоргсинтез»), новой установки сэвилена (его в России также производит только ТАИФ) и т. д. Также прозвучала информация по используемым IT-технологиям, доклад по энергетической инфраструктуре производства. И здесь обсуждение получилось едва ли не еще более активное и живое, нежели в первый день. И приостановить поток обмена информацией удалось лишь приглашением посетить те самые площадки, о которых шла речь.

Второй день в Казани делегация СИБУРа посвятила знакомству с казанскими нефтехимическими производствами ПАО «Казаньоргсинтез». Фото: Ринат Назметдинов

— Несомненно, я доволен тем, как проходит встреча: две крупнейшие нефтехимические компании страны, когда инженеры, управленцы, эксперты встречаются и могут в свободной форме обсудить реализованные проекты и те идеи, которые сегодня находятся в процессе реализации, обсудить планы на будущее — это, конечно, большое дело. Мы видим многие «схожести», назовем их так, мы видим и отличия. Я лично записал несколько интересных мыслей, идей, которые обязательно с коллегами буду обсуждать и смотреть, как у нас эти моменты реализуются. И в целом я считаю, что такой обмен, он способствует развитию в целом наших двух организаций, — сообщил член правления, управляющий директор по эффективности производства СИБУРа Игорь Климов. Переходя к конкретике, он, в частности, отметил: — Мы обсуждали как один из примеров использование АСУ ТП Schneider Electric на «Казаньоргсинтезе». Здесь это было внедрено в 2005—2006 годах, а для нас на нашем новом проекте АСУ ТП Schneider Electric будет ключевая. Ваш опыт использования этой системы для нас, конечно, очень важен. При дальнейших встречах мы будем перенимать эту информацию и знания как можно глубже и как можно подробнее.

Важность и значимость такого живого общения подчеркнула и Юлия Попова — руководитель функции «Корпоративная политика» ООО «СИБУР»:

— Только когда мы вот так встречаемся, мы понимаем, насколько такие форматы — личное общение и обмен информацией, панельные дискуссии, позволяют быстрее, эффективнее и легче устанавливать коммуникацию, которая дает и эффект, и обмен лучшими практиками.

Юлия Попова уверена: подобные встречи специалистов ТАИФа и СИБУРа необходимы. Фото: Ринат Назметдинов

На вопрос о прикладной пользе подобного обмена опытом и практиками Попова ответила просто:

— Зачем изобретать велосипед, когда можно спросить у коллеги, можно спросить у профессионала, который уже решал эти вопросы? Мы понимаем, что это — благо, это — помощь, когда мы можем рассказать о том, что есть у нас, что было хорошего, обменяться телефонами. Я видела, как коллеги обменивались не только своими телефонами, но и телефонами контрагентов и рассказывали друг другу о том, как и в каких вопросах с ними идет взаимодействие.

Специалистам обеих компаний пойдет на пользу сравнение практик бизнес-процессов, — считает Павел Ляхович. Фото: Ринат Назметдинов

— И у нас, и у ТАИФа существуют бизнес-процессы. Эти бизнес-процессы где-то схожи, а где-то отличаются. И реализация, и подходы к решению схожих задач могут быть разными. Интересно понимать саму суть этих бизнес-процессов, разбираться — в чем их разница, в чем они могут друг друга дополнить. Где-то есть лучшие практики у вас, где-то у нас. И мне интересно понять — как это работает, увидеть различия. Полезно в хорошем смысле этого слова сравнить вас и нас, но не для того, чтобы помериться «кто круче», а чтобы для нашей будущей компании выбрать лучшее, — подчеркнул член правления, управляющий директор Дирекции базовых полимеров СИБУРа Павел Ляхович.

День третий: работа по направлениям

На третий день делового визита делегации СИБУРа на производства Группы ТАИФ гости разделились на две группы. Одна осталась на «Казаньоргсинтезе», чтобы, в частности, подробно обсудить вопросы инвестиционной политики нефтехимического гиганта, эффективности служб, отвечающих за техническое обслуживание и ремонт основного и вспомогательного оборудования, а также социальную политику комплекса и Группы в целом. Вторая группа, преимущественно состоящая из профильных специалистов, направилась знакомиться с входящей в генерирующую компанию Группы ТАИФ АО «ТГК-16» крупнейшей теплоэлектроцентралью столицы Татарстана — Казанской ТЭЦ-3.

— Казанская ТЭЦ-3 — самая молодая, но при этом самая крупная и мощная станция города 790 Мвт. Она начала работать в 1968 году. С 2010 года функционирует в составе «ТГК-16». С этого времени ТЭЦ прошла многоэтапный процесс модернизации и развития. Благодаря чему сейчас здесь используются самые передовые технологии в энергетике и эксплуатируется оборудование с показателями эффективности на уровне лучших мировых стандартов. В 2017 году мы запустили в работу мощную турбину, не имеющую аналогов в России. Это дало синергетический эффект — решило проблему энергодефицита Казани, повысило надежность электроснабжения КОС за счет раздельной работы шин 110 кВ, сформировала кольцо 220 кВ города Казани. Казанская ТЭЦ-3 стала вторым опорным объектом в формировании казанского энергокольца-220. Благодаря этому сейчас почти исключено полное обесточивание города Казани, а после реализации проекта ПГУ-284 КОС будут исключены и провалы напряжения ниже 0.7 номинального для потребителей города. КТЭЦ-3 совершенствуется и продолжает непрерывно модернизировать свои мощности. Так, с 2019 года мы участвуем в конкурсном отборе проектов модернизации тепловой генерации, — в своем приветственном слове кратко рассказал об объекте, который гостям из СИБУРА только предстояло посетить, генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.

Перед посещением Казанской ТЭЦ-3, генеральный директор АО «ТГК-16» кратко рассказал об особенностях станции и ее мощности. Фото: Ринат Назметдинов

Специалистов СИБУРа познакомили с историей формирования в составе Группы ТАИФ генерирующей компании. Рассказали о том, насколько сложной была ситуация еще в самом начале 2000-х годов, когда из-за несовершенства энергетической системы и отсутствия необходимых для бесперебойной работы стратегически важных производств ТЭК в год по причине сбоев в энергосистеме происходило более 200 аварийных остановов нефтехимических предприятий. Более того, бывали случаи, когда без электроэнергии оставался весь город-миллионник.

При участии Группы ТАИФ в Казани создана надежная схема энергообеспечения. Фото: Ринат Назметдинов

При активном участии Группы ТАИФ и Сетевой компании сегодня в Казани создана действительно надежная, гарантирующая бесперебойное энергоснабжение система. А нефтехимические комплексы, входящие в Группу, уже реализуют проект будущего: на «Нижнекамскнефтехиме» готовится к работе в режиме пусконаладки, а на «Казаньоргсинтезе» строятся собственные источники генерации электрической и тепловой энергии мощностью 495 и 284 МВт соответственно. Все это очень заинтересовало коллег из СИБУРа.

Делегация СИБУРа также посетила строительную площадку ПГУ-284. Фото: Ринат Назметдинов

— Я уверен, что коллеги идут верной дорогой с точки зрения развития энергонадежности предприятия. Оборудование и те объекты энергогенерации, которые они имеют — самые современные, самые энергоэффективные. Дополнение к энергонадежности «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» в виде ПГУ станет совершенно замечательным. Комплементарность действующей схемы подтверждена временем. Нашими коллегами проделана огромная работа. Сам факт того, что с момента, когда предприятие получило три независимых ввода, не было ни одного останова по причине внешних причин — говорит о многом, — отметил по итогам посещения ТЭЦ-3 Владимир Тупикин — директор по энергетике и ресурсообеспечению СИБУРа.

Владимир Тупикин: «Опыт ТАИФа в области обеспечения энергонадежности — прекрасный пример для нас». Фото: Ринат Назметдинов

Он также подчеркнул:

— Те вопросы, которые нам предстоит совместно решать, они, скорее всего, являются вызовами времени. Эти вопросы связаны с экологическим следом, с выбросами СО2. Мы видим, что предложенное здесь и в Нижнекамске решение предусматривает самый современный тренд — использование водорода в качестве топлива (синтезгаз — попутный продукт нефтехимического производства, — прим. ред.), что уже делает удельный показатель производства электрической энергии с экологической точки зрения как минимум на четверть более эффективным. Я думаю, что мы вместе будем работать над всеми этими проектами.

Подведение итогов

Три дня, по признанию членов делегации «СИБУР Холдинга», пролетели слишком быстро. Чем больше гости узнавали, тем больше, по их же словам, у них возникало вопросов и желания еще глубже погрузиться в те или иные нюансы. Впрочем, работа по обмену информацией и уточнению деталей продолжится и после того, как коллеги из СИБУРа вернутся на свои производства.

— Мы живем в век современных технологий. Еще три года назад я сказал бы: «да вы что, нужно еще больше времени». Но 20-й год, неприятный во всех отношениях, перевел большую часть общения в другую плоскость: режимы видеоконференций, звонков. И мы эффективно работаем с этими инструментами, они дополняют живое общение. Очень важно было то, что мы смогли познакомиться не только на уровне руководителей, но наладили контакты и на уровне ключевых сотрудников. Это означает, что можно друг другу звонить, переходить на «ты» и говорить не только общечеловеческим языком, но и профессиональным, «энергетическим». Мне кажется, что вот это — уже сделано и налажено, и именно это является едва ли не самым главным, — высказал свое мнение Владимир Тупикин.

Итоги визита делегации СИБУРа в Казань стороны подвели в формате ВКС. Фото: Ринат Назметдинов

Само подведение итогов визита состоялось в режиме видео-конференц-связи, связавшей центральный офис АО «ТАИФ» — головной компании Группы ТАИФ, откуда на связь вышли председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и генеральный директор головной компании Группы Руслан Шигабутдинов, а также председателя правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрия Конова и центральный офис ООО «СИБУР» — управляющей организации «СИБУР-Холдинга», где находился Михаил Карисалов — председатель правления и генеральный директор, и конференц-залы ПАО «Казаньоргсинтез» и АО «ТГК-16», где продолжалось общение специалистов Группы ТАИФ и СИБУРа.

— Спасибо за открытость, доброжелательность, позитивность, даже несмотря на периодически звучащие от нас «вредные вопросы». Коллеги отвечали на них, готовили дополнительную информацию. Чем больше узнаешь, тем больше появляется вопросов, но при этом у нас появились прямые контакты, и мы можем работать уже не большими широкими приездами, а в диалоге узких специалистов обсуждать детали. Лично моя оценка: я увидел несколько практик, которые совершенно точно полезны для наших предприятий. В частности, в первый день мы были на очистных сооружениях и увидели несколько решений, которые кажутся после обхода очевидными, но они не везде используются на наших предприятиях. Мы их тоже зафиксировали для себя. Ну и, конечно, для меня хорошее впечатление — обсуждение и большой энтузиазм на тему взаимодействия технологов наших предприятий по схожим технологиям. Здесь мы говорим на одном инженерном языке и позволю себе сказать, что сегодня компетенций по пиролизу выше чем у ТАИФа и у нас в стране вряд ли где-то получится найти. Нельзя не воспользоваться этой синергией и не начать ее монетизировать как можно быстрее, — подчеркнул из конференц-зала «Казаньоргсинтеза» Игорь Климов.

Игорь Климов: «Грех не воспользоваться синергией наших компаний». Фото: Ринат Назметдинов

С тем, что общение состоялось и оно весьма эффективное, согласен заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям Руслан Гиззатуллин:

— Я считаю, что мы хорошо поговорили по общему видению и взглядам в области экологии, в области устойчивого развития. Хороший диалог получился по автоматизации, по цифровизации. Здесь наши подходы во многом совпадают. Где-то чуть лучше у нас, где-то — у коллег. В целом движемся в общем тренде. Объединив усилия и опыт, мы выигрываем по многим вопросам. Мы ознакомили коллег с нашими подходами к обеспечению надежности схем энергоснабжения и, по сути, с теми совместными проектами, которые смогли реализовать совместно с Сетевой компанией и системным оператором. Я думаю, что наш опыт будет полезен, и мы всегда готовы в этой части вместе работать. Основное предложение: оставаться в этом плотном контакте. Будем рады опыту и практике коллег, особенно в части расчетов углеродного следа и планирования, расчета налогов при трансграничном регулировании. В этой части более серьезно продвинулся вперед СИБУР. С точки зрения технических мероприятий — здесь обе компании двигаются в общем тренде. Где-то впереди мы, где-то — они, и думаю, мы сможем многое друг у друга почерпнуть, — отметил он.

Ринат Гиззатуллин: «Объединив усилия и опыт, мы выигрываем по многим вопросам». Фото: Ринат Назметдинов

Дмитрий Конов поблагодарил принимающую сторону за организацию встречи и насыщенную программу для участников визита:

— Я рад, что первые два шага по взаимному знакомству мы сделали: делегацию ТАИФа уже принял «ЗапСибНефтехим». Наши специалисты ознакомились с производствами «Казаньоргсинтеза» и «ТГК-16». Надеюсь, что результатами этих поездок мы все очень довольны. Они познавательны, интересны и полезны. Я уверен, что эту практику мы продолжим. С одной стороны, это сближение команд, с другой стороны — это поиск наиболее эффективных практик. Кроме того, они помогают выстраивать человеческие отношения между коллективами компаний-партнеров. Мы с большой радостью и удовольствием рассчитываем и далее принимать представителей Группы ТАИФ, предприятий Татарстана на наших предприятиях. До конца августа рассчитываем посетить вашу нижнекамскую площадку.

Дмитрий Конов: «Уверен, что практику подобных встреч мы продолжим. Следующая состоится в Нижнекамске». Фото: Роман Хасаев

— Уверен, что потенциал этих поездок и наработок действительно очень большой. И технологически, и с точки зрения эффективности, и с точки зрения экономики. В конечном итоге, экономика предприятия определяет: зарабатывает ли предприятие, и может ли оно реализовывать новые проекты и развиваться. Я надеюсь, что наши наблюдения будут полезны для коллег из «Казаньоргсинтеза» и в ТАИФе, и очень рассчитываем на ваши наблюдения и на «ЗапСибНефтехиме», и на других предприятиях, которые помогут нам поработать над эффективностью наших процессов, — также сообщил Конов.

Альберт Шигабутдинов: «Вместе ТАИФ и СИБУР обречены на успех». Фото: Роман Хасаев

В завершение встречи Альберт Шигабутдинов подчеркнул:

— Говорят, что политика — это продолжение экономики. А экономика — продолжение концентрированного промышленного потенциала. В этом направлении мы все и работаем. Мы благодарны вам за визит и искренний интерес к нашим достижениям. Работая совместно на общий результат, как говорит наш первый президент, «все мы обречены на неминуемый успех». И результаты той работы, которую мы сейчас проводим, уверен, уже в ближайшее время будут видны.