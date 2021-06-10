Ведущая инжиниринговая компания КНР предложила ТАИФу свою работу и инвестиции

В Казани состоялась встреча руководства АО «ТАИФ» и председателя совета директоров СС7 Лун Хайян из Поднебесной

Фото: Роман Хасаев

О возможном участии ведущей инжиниринговой компании КНР в области нефтепереработки China National Chemical Engineering & Construction Corporation Seven, Ltd (CC7) (Китайская Национальная химико-инженерная строительная компания №7 или СС7) в реализации сразу двух проектов развития компаний Группы ТАИФ шла речь на недавней встрече в Казани. Председатель совета директоров СС7 Лун Хайян посетил с рабочей поездкой главный офис АО «ТАИФ», где встретился с руководством головной компании Группы ТАИФ. Подробности — в материале «Реального времени».

Перспективы сотрудничества

Для господина Лун Хайяна этот приезд в главный офис головной компании Группы ТАИФ — уже не первый. Он бывал здесь во времена, когда «China National Chemical Engineering Group Corporation Ltd.» (CNCEC) — один из крупнейших EPC подрядчиков в нефтегазохимической отрасли и головная компания холдинга, в который входит и СС7, работала в Татарстане (г. Менделеевск) над реализацией проекта по строительству комплекса «Аммоний». Напомним, проект был реализован при личном кураторстве президента Татарстана Рустама Минниханова и сегодня успешно эксплуатируется.

Для председателя совета директоров компании СС7 это уже не первый визит в АО «ТАИФ». Фото: Роман Хасаев

Уже тогда две группы изучали возможности друг друга и перспективы сотрудничества. К прерванному на время диалогу вернулись сейчас. Во встрече также принял участие генеральный директор Торгового дома Tatarstan Trade House (Турция) и ООО «Торговый дом Tatarstan» (Иран) Рамиль Мавлютов.

От имени АО «ТАИФ» и Группы в целом, вел встречу председатель совета директоров, главный советник генерального директора АО «ТАИФ» по развитию Альберт Шигабутдинов. В переговорах также приняли участие генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов и др.

Руководство АО «ТАИФ» и СС7 обсудили возможное сотрудничество. Фото: Роман Хасаев

Во время представления сторон, гость счел необходимым сообщить, что в переводе с китайского языка, его имя — «Лун», означает «Дракон». И тут выяснился интересный момент: оказалось, что за столом переговоров сразу три дракона: символ годов, в которые родились Альберт Шигабутдинов и Руслан Шигабутдинов — тоже дракон.

СС7: 12 лет в России

Около 8 тыс. специалистов в штате, 4 реализованных проекта и еще 4 — в работе. В числе российских заказчиков услуг китайской CC7, кроме химического комплекса «Аммоний» в Менделеевске, — СИБУРовский «ЗапСибНефтехим», «Афипский НПЗ», «Омский нефтеперерабатывающий завод», «Омский завод смазочных материалов», Кстовская установка замедленного коксования ЛУКОЙЛа, Балтийский газохимический комплекс «Русгаздобычи» и еще ряд предприятий. Опыт работы именно в России заслуживает внимания и уважения. Потому ТАИФ откликнулся на предложение о встрече и выказал готовность обсудить возможное сотрудничество. Более того, есть конкретные проекты, в реализации которых заинтересована татарстанская Группа и ждет выгодных предложений от потенциальных подрядчиков.

Альберт Шигабутдинов озвучил два проекта развития Группы ТАИФ, участие в реализации которых могла бы принять китайская компания. Фото: Роман Хасаев

— Есть два проекта, которые могут быть вам интересны. Первый проект — по производству технического углерода. Планируемая мощность установки — 216 тыс. тонн в год по сырью. И сырье для этого производства у нас есть. Самое лучшее, что имеется в мире: смола пиролиза получаемая в ходе пиролиза нафты, поступающей с этиленового производства или установок пиролиза. Но можем рассмотреть возможности применения и другого сырья. У нас есть информация, что у вас — в Китайской Народной Республике есть мощнейший центр по разработке и производству технических углеродов.

Второй проект — это производство метанола мощностью по продукции — 500 тыс. тонн в год. В дальнейшем продукцию этого производства мы будем использовать в качестве сырья для производства синтетических каучуков. В реализации таких проектов опыт у вас есть. Успешная реализация этих проектов, станет хорошей основой для нашего дальнейшего сотрудничества. Стратегическая программа развития компаний Группы ТАИФ детально проработана и принята до 2030 года. Общая стоимость уже реализуемых и планируемых проектов — более 20 млрд долларов. Работы предстоит много, и партнеры-подрядчики, делом доказавшие надежность и показавшие готовность работать быстро и качественно, ТАИФу — ценны и важны — предельно откровенно изложил пожелания ТАИФа Альберт Шигабутдинов.

Готовы не только строить, но и инвестировать

На встречу с руководством ТАИФа господин Лун приехал основательно подготовленным. В частности, озвучил готовность китайской стороны взять на себя все аспекты реализации проекта: приобретение лицензии на технологию, разработать базовый и рабочий проекты, получить все необходимые согласования и разрешения, организовать закупку оборудования и завершить строительство под ключ, привлекая в случае необходимости экспертизу и услуги других компаний, входящих в холдинг CNCEC.

Г-н Лун Хайян высказал готовность компании СС7 выступить соинвестором реализуемых Группой ТАИФ проектов. Фото: Роман Хасаев

Было озвучено и еще одно предложение СС7:

— Мы можем предложить такой вариант: если Группой ТАИФ рассматривается такая возможность, мы можем какие-то проекты совместно инвестировать. У нас достаточно гибкая система сотрудничества, — сообщил г-н Лун Хайян.

— По проекту строительства установки технического углерода, мы готовы рассматривать возможность привлечения средств соинвестора в диапазоне от 15 до 49%. Продукцию этого производства мы намерены использовать для наших мощностей — изготовления резинотехнических изделий (в частности для комплексного предложения ведущим мировым шинным производителям, — прим. ред.). Это при реализации первого этапа. И потом уже вторым этапом — изготовление наиболее маржинальных видов техуглерода для красок, для компьютеров и т. д., — откликнулся Альберт Шигабутдинов. И эти виды продукции могут в том числе поставляться и на китайский рынок.

Альберт Шигабутдинов предположил, что продукция нового производства Группы ТАИФ может быть интересна и для рынка Китая. Фото: Роман Хасаев

Что касается производства метанола, то его продукция будет полностью задействована в производстве синтетических каучуков самой Группы, и возможность долевого участия в реализации этого проекта ТАИФом не рассматривается.

Господин Лун перед встречей с руководством АО «ТАИФ» успел детально проработать данный вопрос с ведущими финансовыми институтами Поднебесной.

Два крупных банка Китая выразили готовность открыть под реализацию проектов ТАИФа кредитные линии. Фото: Роман Хасаев

Сразу два ведущих банка Китая, по словам господина Лун, — Bank of China Limited (Банк оф Чайна) и Торгово-Промышленный Банк Китая (ICBC) — высказали готовность выделить кредитные линии на срок до 15 лет и на условиях: 15% средств вносит заказчик строительства, 85% — кредитные средства. В обсуждении объемов кредитной линии и процентной ставки также при необходимости СС7 готова принять активное участие. Одно из ключевых условий Группы ТАИФ в вопросе привлечения заемных средств — привлечение международных экспортно-кредитных агентств.

Срок — до сентября

В ходе переговоров стороны договорились обменяться необходимой информацией: CC7 получит конкретные технические задания по обоим проектам, а Группа ТАИФ — возможность ознакомиться с основными моментами уже реализованных китайской компанией проектов. К середине лета в Татарстане ждут подробное технико-коммерческое предложение и, если стороны сумеют договориться, то, возможно, уже к началу сентября выйдут на подготовку контракта к подписанию.

При необходимости, компания СС7 способна мобилизовать на реализацию масштабных проектов до 60 тыс. специалистов. Фото: Роман Хасаев

В случае необходимости к работающим в штате СС7 8 тыс. специалистов, компания готова мобилизовать до 50 тыс. профессионалов из компаний-партнеров, с которыми у нее выстроены давние крепкие профессиональные отношения. В 2019 году только на объектах в Кстово и Омске от китайской компании одновременно работали почти 8 тыс. человек. Плюс другие объекты.

Каждый, кто выезжает из Китая — уже вакцинирован от COVID-19

— С учетом COVID-19 не будет никаких проблем с мобилизацией рабочих? — задал один из актуальных на сегодня вопросов генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

Руслан Шигабутдинов спросил — не повлияет ли пандемия на мобилизацию персонала СС7. Фото: Роман Хасаев

— Нас влияние пандемии не коснулось, — сразу ответил господин Лун. И продолжил: — Все сотрудники компании, приезжающие в Россию, начиная с августа прошлого года — вакцинированы. В том числе и я сам. На днях в Россию на объекты, что строятся СС7 для компании «ГазпромНефть» в Кстово и для компании ЛУКОЙЛ, прибудут шесть чартеров. Все прибывающие — так же вакцинированы одной из пяти принятых на государственном уровне в Китае вакцин. Сейчас в Китае такие требования: все, кто выезжает за пределы страны, должны быть вакцинированы. У правительства страны высокие требования к безопасности и здоровью граждан.

Около 300 человек, работавших на территории России до пандемии и не успевших уехать до того, как эпидемия оборвала авиационное сообщение между государствами, вакцинировались уже здесь, в России, также сообщил председатель совета директоров СС7.

Обсудив основные вопросы, стороны обменялись подарками и договорившись о новых встречах по мере готовности. Ближайшая может состояться уже в середине лета, когда китайская компания завершит проработку коммерческих предложений по обоим проектам.

Арсений Фавстрицкий