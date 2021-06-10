Ведущая инжиниринговая компания КНР предложила ТАИФу свою работу и инвестиции
В Казани состоялась встреча руководства АО «ТАИФ» и председателя совета директоров СС7 Лун Хайян из Поднебесной
О возможном участии ведущей инжиниринговой компании КНР в области нефтепереработки China National Chemical Engineering & Construction Corporation Seven, Ltd (CC7) (Китайская Национальная химико-инженерная строительная компания №7 или СС7) в реализации сразу двух проектов развития компаний Группы ТАИФ шла речь на недавней встрече в Казани. Председатель совета директоров СС7 Лун Хайян посетил с рабочей поездкой главный офис АО «ТАИФ», где встретился с руководством головной компании Группы ТАИФ. Подробности — в материале «Реального времени».
Перспективы сотрудничества
Для господина Лун Хайяна этот приезд в главный офис головной компании Группы ТАИФ — уже не первый. Он бывал здесь во времена, когда «China National Chemical Engineering Group Corporation Ltd.» (CNCEC) — один из крупнейших EPC подрядчиков в нефтегазохимической отрасли и головная компания холдинга, в который входит и СС7, работала в Татарстане (г. Менделеевск) над реализацией проекта по строительству комплекса «Аммоний». Напомним, проект был реализован при личном кураторстве президента Татарстана Рустама Минниханова и сегодня успешно эксплуатируется.
Уже тогда две группы изучали возможности друг друга и перспективы сотрудничества. К прерванному на время диалогу вернулись сейчас. Во встрече также принял участие генеральный директор Торгового дома Tatarstan Trade House (Турция) и ООО «Торговый дом Tatarstan» (Иран) Рамиль Мавлютов.
От имени АО «ТАИФ» и Группы в целом, вел встречу председатель совета директоров, главный советник генерального директора АО «ТАИФ» по развитию Альберт Шигабутдинов. В переговорах также приняли участие генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов и др.
Во время представления сторон, гость счел необходимым сообщить, что в переводе с китайского языка, его имя — «Лун», означает «Дракон». И тут выяснился интересный момент: оказалось, что за столом переговоров сразу три дракона: символ годов, в которые родились Альберт Шигабутдинов и Руслан Шигабутдинов — тоже дракон.
СС7: 12 лет в России
Около 8 тыс. специалистов в штате, 4 реализованных проекта и еще 4 — в работе. В числе российских заказчиков услуг китайской CC7, кроме химического комплекса «Аммоний» в Менделеевске, — СИБУРовский «ЗапСибНефтехим», «Афипский НПЗ», «Омский нефтеперерабатывающий завод», «Омский завод смазочных материалов», Кстовская установка замедленного коксования ЛУКОЙЛа, Балтийский газохимический комплекс «Русгаздобычи» и еще ряд предприятий. Опыт работы именно в России заслуживает внимания и уважения. Потому ТАИФ откликнулся на предложение о встрече и выказал готовность обсудить возможное сотрудничество. Более того, есть конкретные проекты, в реализации которых заинтересована татарстанская Группа и ждет выгодных предложений от потенциальных подрядчиков.
— Есть два проекта, которые могут быть вам интересны. Первый проект — по производству технического углерода. Планируемая мощность установки — 216 тыс. тонн в год по сырью. И сырье для этого производства у нас есть. Самое лучшее, что имеется в мире: смола пиролиза получаемая в ходе пиролиза нафты, поступающей с этиленового производства или установок пиролиза. Но можем рассмотреть возможности применения и другого сырья. У нас есть информация, что у вас — в Китайской Народной Республике есть мощнейший центр по разработке и производству технических углеродов.
Второй проект — это производство метанола мощностью по продукции — 500 тыс. тонн в год. В дальнейшем продукцию этого производства мы будем использовать в качестве сырья для производства синтетических каучуков. В реализации таких проектов опыт у вас есть. Успешная реализация этих проектов, станет хорошей основой для нашего дальнейшего сотрудничества. Стратегическая программа развития компаний Группы ТАИФ детально проработана и принята до 2030 года. Общая стоимость уже реализуемых и планируемых проектов — более 20 млрд долларов. Работы предстоит много, и партнеры-подрядчики, делом доказавшие надежность и показавшие готовность работать быстро и качественно, ТАИФу — ценны и важны — предельно откровенно изложил пожелания ТАИФа Альберт Шигабутдинов.
Готовы не только строить, но и инвестировать
На встречу с руководством ТАИФа господин Лун приехал основательно подготовленным. В частности, озвучил готовность китайской стороны взять на себя все аспекты реализации проекта: приобретение лицензии на технологию, разработать базовый и рабочий проекты, получить все необходимые согласования и разрешения, организовать закупку оборудования и завершить строительство под ключ, привлекая в случае необходимости экспертизу и услуги других компаний, входящих в холдинг CNCEC.
Было озвучено и еще одно предложение СС7:
— Мы можем предложить такой вариант: если Группой ТАИФ рассматривается такая возможность, мы можем какие-то проекты совместно инвестировать. У нас достаточно гибкая система сотрудничества, — сообщил г-н Лун Хайян.
— По проекту строительства установки технического углерода, мы готовы рассматривать возможность привлечения средств соинвестора в диапазоне от 15 до 49%. Продукцию этого производства мы намерены использовать для наших мощностей — изготовления резинотехнических изделий (в частности для комплексного предложения ведущим мировым шинным производителям, — прим. ред.). Это при реализации первого этапа. И потом уже вторым этапом — изготовление наиболее маржинальных видов техуглерода для красок, для компьютеров и т. д., — откликнулся Альберт Шигабутдинов. И эти виды продукции могут в том числе поставляться и на китайский рынок.
Что касается производства метанола, то его продукция будет полностью задействована в производстве синтетических каучуков самой Группы, и возможность долевого участия в реализации этого проекта ТАИФом не рассматривается.
Господин Лун перед встречей с руководством АО «ТАИФ» успел детально проработать данный вопрос с ведущими финансовыми институтами Поднебесной.
Сразу два ведущих банка Китая, по словам господина Лун, — Bank of China Limited (Банк оф Чайна) и Торгово-Промышленный Банк Китая (ICBC) — высказали готовность выделить кредитные линии на срок до 15 лет и на условиях: 15% средств вносит заказчик строительства, 85% — кредитные средства. В обсуждении объемов кредитной линии и процентной ставки также при необходимости СС7 готова принять активное участие. Одно из ключевых условий Группы ТАИФ в вопросе привлечения заемных средств — привлечение международных экспортно-кредитных агентств.
Срок — до сентября
В ходе переговоров стороны договорились обменяться необходимой информацией: CC7 получит конкретные технические задания по обоим проектам, а Группа ТАИФ — возможность ознакомиться с основными моментами уже реализованных китайской компанией проектов. К середине лета в Татарстане ждут подробное технико-коммерческое предложение и, если стороны сумеют договориться, то, возможно, уже к началу сентября выйдут на подготовку контракта к подписанию.
В случае необходимости к работающим в штате СС7 8 тыс. специалистов, компания готова мобилизовать до 50 тыс. профессионалов из компаний-партнеров, с которыми у нее выстроены давние крепкие профессиональные отношения. В 2019 году только на объектах в Кстово и Омске от китайской компании одновременно работали почти 8 тыс. человек. Плюс другие объекты.
Каждый, кто выезжает из Китая — уже вакцинирован от COVID-19
— С учетом COVID-19 не будет никаких проблем с мобилизацией рабочих? — задал один из актуальных на сегодня вопросов генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.
— Нас влияние пандемии не коснулось, — сразу ответил господин Лун. И продолжил: — Все сотрудники компании, приезжающие в Россию, начиная с августа прошлого года — вакцинированы. В том числе и я сам. На днях в Россию на объекты, что строятся СС7 для компании «ГазпромНефть» в Кстово и для компании ЛУКОЙЛ, прибудут шесть чартеров. Все прибывающие — так же вакцинированы одной из пяти принятых на государственном уровне в Китае вакцин. Сейчас в Китае такие требования: все, кто выезжает за пределы страны, должны быть вакцинированы. У правительства страны высокие требования к безопасности и здоровью граждан.
Около 300 человек, работавших на территории России до пандемии и не успевших уехать до того, как эпидемия оборвала авиационное сообщение между государствами, вакцинировались уже здесь, в России, также сообщил председатель совета директоров СС7.
Обсудив основные вопросы, стороны обменялись подарками и договорившись о новых встречах по мере готовности. Ближайшая может состояться уже в середине лета, когда китайская компания завершит проработку коммерческих предложений по обоим проектам.
Справка
АО «ТАИФ» — головная компания Группы ТАИФ. АО «ТАИФ» образовано в августе 1995 года на базе внешнеторгового научно-производственного объединения «Казань» (образовано в 1990 году).
Группа ТАИФ объединяет Группу АО «ТАИФ», в том числе 29 дочерних компаний, и Группу АО «УК «ТАИФ», в том числе 11 дочерних компаний. Группа ТАИФ ведет свою деятельность во многих направлениях, ключевыми из которых являются нефтегазопереработка, химия и нефтехимия, энергетика, инвестиционная сфера деятельности, производство строительных материалов, СМИ и другие виды услуг. Общая численность работников Группы ТАИФ — 39,7 тыс. человек.
China National Chemical Engineering No.7 Construction Company Limited (СС7) — Китайская Национальная химико-инженерная строительная компания №7. Головной офис расположен в Чэнду, провинция Сычуань.
СС7 является дочерней компанией China National Chemical Engineering Group Corporation Ltd. (CNCEC) — крупной группы инженерно-строительных предприятий, находящейся под непосредственным надзором Государственной комиссии КНР по надзору за активами и администрированию Государственного совета. Согласно ежегодному рейтингу американского издания Engineering News Record (ENR), CNCEC входит в число 250 крупнейших подрядчиков мира и занимает второе место в мировом рейтинге инженерных строительных компаний нефтегазовой отрасли.
СС7 занимает 11-е место в списке 100 крупнейших международных подрядчиков и 1-е место в нефтехимической отрасли согласно рейтингу, опубликованному Министерством торговли КНР. Компания имеет более чем 12-летний опыт работы в России, включая 8 крупных нефтехимических проектов (как уже завершенных, так и реализуемых в настоящее время).
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым