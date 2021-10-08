РФС и ТАИФ воплотили мечту юных татарстанцев: организовали уроки футбола и матч с легендами сборной России

«ТАИФ. Урок футбола» и экспресс-матч со звездами на Центральном стадионе в Казани подвели итог автопробегу «Наши парни» по городам Татарстана

Фото: Роман Хасаев

Пять дней в пути, 800 километров, шесть остановок — в Набережных Челнах, Нижнекамске, Бугульме, Альметьевске, Чистополе и финальная точка — в Казани. В каждом из городов республики легенды самой популярной в мире игры провели «ТАИФ. Уроки футбола» и матчи с будущими звездами. 1 800 мальчишек и девчонок смогли встретиться, пообщаться и сыграть на одном поле со своими кумирами. О том, как это было, — в материале «Реального времени».

Рождение традиции

18 декабря 2019 года. Москва. 3-е заседание попечительского совета РФС. Между Российским футбольным союзом и АО «ТАИФ» подписаны меморандум и долгосрочное партнерское соглашение. С этого момента одна из крупнейших частных многоотраслевых Групп России получила статус «Официальный партнер Российского футбольного союза по развитию футбола в регионах».

18 декабря 2019г: подписание меморандума о сотрудничестве между АО «ТАИФ» и Российским футбольным союзом. Фото: Роман Хасаев

Круг задач, который ТАИФ с РФС сразу приняли в совместную работу, впечатлял: организация и проведение спецпроектов, связанных со сборными командами регионов, а также всероссийских этапов любительских соревнований. В кооперации — строительство новых объектов и приведение в порядок существующей инфраструктуры. Создание на территории регионов России, Татарстана в том числе, центров подготовки футболистов. Особое внимание с самого начала стороны решили уделять развитию в российских регионах детско-юношеского футбола и популяризации этой игры.

— Совместно с РФС мы будем использовать весь тот опыт, который накоплен в республике в проведении международных соревнований высочайшего класса, использовать возможности и компетенции РФС на благо развития и продвижения спорта во всей стране и нашей республике в частности. Мы сосредоточим усилия в трех областях: развитии детско-юношеского футбола, увеличении массовости футбола — от вовлечения людей в любительский футбол и до создания профессиональных команд, а также проработке нескольких инфраструктурных проектов. Наша цель — сделать так, чтобы для российских мальчишек футбол был не мечтой, а реальностью, чтобы улучшилось качество подготовки спортсменов, тренеров, применялись правильные методики подготовки. Мы должны растить своих чемпионов, свою достойную спортивную смену. Я абсолютно уверен в том, что футбол — это спорт будущего, поэтому совместными усилиями мы должны поднять его на качественно новый уровень, — подчеркнул сразу после подписания Тимур Шигабутдинов (к слову, президент ФК «Нефтехимик», — прим. ред.).

За работу в ТАИФе принялись не откладывая дело в долгий ящик. И это вдобавок к продолжающейся активной поддержке футбольных клубов «Рубин» (Казань) и «Нефтехимик» (Нижнекамск), реконструкции на средства и силами ПАО «Нижнекамскнефтехим» домашней арены нижнекамского клуба (завершена в 2020-м, — прим. ред.). В декабре 2019-го было заявлено о предстоящей масштабной реконструкции ДЮСШ «Нефтехимик». В августе 2020-го она и еще несколько детских юношеско-спортивных школ Татарстана получили статус детского футбольного центра.

Октябрь 2020 г. Победители конкурса на тренировочной базе сборной России по футболу. Фото: Роман Хасаев

Летом 2020 года, в разгар эпидемии новой коронавирусной инфекции, когда сборной России приходилось играть при пустых трибунах, среди детей сотрудников Группы ТАИФ был объявлен конкурс на лучшее видеопослание в поддержку игроков.

Победители конкурса получили призы от главной команды страны — форму, автографы и мячи. А авторы трех самых ярких обращений — возможность посетить тренировочную базу любимой команды в октябре и лично пообщаться с кумирами.

В 2020-м РФС и ТАИФ планировали провести в Казани еще одно яркое массовое мероприятие — первый «ТАИФ. Урок футбола». Однако пандемия смешала планы, и событие пришлось перенести на май 2021-го. Тогда на стадионе «Трудовые резервы» на мастер-классы и матч со звездами российского и мирового футбола собрались более 300 юных приверженцев этой игры.

Май 2021 г. — первый Урок футбола в Казани, организованный РФС и АО «ТАИФ». Фото: Роман Хасаев

Два часа пролетели настолько насыщенно и незаметно, что когда прозвучал финальный свисток, многие не могли скрыть удивления: «Уже? Все?» Горечь расставания с кумирами подсластила автограф-сессия, а также уверение организаторов: урок — первый, но точно не последний. Так родилась новая спортивная традиция.

Автопробег «Наши парни»

Продолжения традиции слишком долго ждать не пришлось. 3 октября из Казани стартовал автопробег «Наши парни» — новый проект Российского футбольного союза и ТАИФа. В путь по Татарстану отправились экс-игроки сборной России Дмитрий Сычев, Руслан Пименов, Динияр Билялетдинов и Дмитрий Хлестов.

3 октября 2021 года из Казани стартовал автопробег «Наши парни». Фото: Максим Платонов

Целей у проекта множество. Главная — пропаганда футбола. Этой осенью в 150 школах восьми регионов страны, в том числе Республики Татарстан, стартовала программа «Футбол в школе». На постоянной основе во всех этих учебных учреждениях третьим занятием по физкультуре стал урок футбола. Для этого РФС приобрел и доставил к началу учебного года в эти школы необходимый спортивный инвентарь, а также специальные методические комплекты (курсы по преподаванию основ игры и проведения занятий) для преподавателей физической культуры. А на образовательной платформе «Академия РФС» стартовал бесплатный онлайн-курс обучения «Массовый футбол» для учителей. Пройдя его, школьные преподаватели получат лицензию «Е-РФС». И к настоящему моменту уже более 1200 человек этой возможностью воспользовались.

Вторая цель — промо к матчу национальных сборных России и Словакии, что состоится в Казани поздно вечером в пятницу 8 октября.

Третья цель — оправдать ожидания детей, которые с весны ждут новых уроков от мастеров мяча.

4 октября автопробег совершил остановку в Набережных Челнах. На стадионе «КАМАЗ» их уже ждали более 100 учеников местных школ — от младшеклассников до почти выпускников. Все всерьез увлечены футболом и мастер-класс от гуру ждали с профессиональным интересом. И гости их не разочаровали. Под руководством опытных игроков дети отрабатывали передачи и удары по воротам. Несмотря на то, что защищать раму взялись Пименов и Билялетдинов, пустой сетке остаться не удалось. А после такой разминки состоялись несколько коротких матчей: звезды против юных футболистов. Довольны остались все.

«ТАИФ. Урок футбола» в г. Набережные Челны. Фото: vestikamaza

Следующей точкой на карте Татарстана, куда прибыли участники автопробега, стал Нижнекамск. На главной спортивной арене нефтехимической столицы — стадионе «Нефтехимик» уже задолго до события в ожидании состоявшихся звезд отечественного футбола собрались более 300 будущих звезд. В том числе воспитанники ДЮСШ «Нефтехимик» — кузницы кадров одноименного футбольного клуба.

— Я хочу научиться правильно передавать мяч, забивать голы, делать финты и отработать технику, — поделился с журналистом «Реального времени» Раиль Миннигалиев.

— А я спрошу у Сычева, как он попал в сборную России, а также как стать успешным футболистом, — доверительно сообщил Вазин Давлетшин.

К слову, секрета из рецепта успеха бронзовый призер чемпионата Европы и чемпион России в составе «Локомотива» не делает: «Поменьше гаджетов и побольше тренировок — только таким путем можно достичь больших высот!» — уверен Дмитрий Сычев.

Дмитрий Сычев: «Поменьше гаджетов и побольше тренировок». Фото: Максим Платонов

Он также отметил, что нынешнему поколению повезло:

— У нас в детстве не было таких условий для занятий спортом, но мы всегда хотели побеждать и чего-то добиться в жизни, остаться в истории. У ребят тоже есть все шансы, если включать голову. Миссия взрослых тоже важна. В первую очередь мы даем посыл ребятам, чтобы они на нашем примере тренировались с максимальной выкладкой, шлифовали свое мастерство. Приезд игроков экс-сборной должен стать для них большим стимулом, — подчеркнул Сычев.

Не тратя времени даром, легенды футбола приступили к тренировке. И были приятно удивлены высоким уровнем подготовки нижнекамских юных спортсменов.

«ТАИФ. Урок футбола» в г. Нижнекамск. Фото: Альберт Муклоков

После посещения Чистополя и Бугульмы, где также состоялись мастер-классы и показательные матчи детей с экс-игроками сборной России, спортивный журналист, блогер, автор youtube-канала «ЕдимСпорт» Дмитрий Егоров поделился впечатлениями:

— Что касается спортивных объектов, то в Татарстане в этом плане я приятно удивлен. К примеру, несмотря на то, что Чистополь — небольшой город, там есть хорошая арена, в Бугульме также строится манеж.

Матч с участниками Специальной Олимпиады

В среду 6 октября участники автопробега вновь вернулись в Казань. В этот же день состоялся инклюзивный матч с атлетами Специальной Олимпиады — детьми с особенностями интеллектуального развития.

«В Европе сильно развит инклюзивный футбол. Мы хотим привлечь внимание прежде всего местных властей к этому вопросу, чтобы они поддерживали подобные инициативы. Для таких команд нужно создать великолепные условия, и я думаю, что с нашей помощью это будет сделать проще. Главное, чтобы дети получили удовольствие и основы футбольных навыков. У Татарстана в этом плане хорошее будущее», — заявил экс-футболист сборной России по футболу Дмитрий Сычев.

Казань. Инклюзивный футбольный матч легенд сборной России и атлетов Специальной Олимпиады. Фото: ИА «Татар-информ»

Разделившись на две команды, профессионалы и дети 10 минут увлеченно гоняли мяч. Победила команда, в составе которой играли Сычев и Билялетдинов. Впрочем, может, еще и потому, что развеселившийся Пименов (в команде которого играл и Хлестов), умудрился загнать два мяча в собственные ворота.

Завершилась встреча фотосессией.

Казанскую традицию — в масштаб России

Эта мысль, касающаяся проекта «ТАИФ. Уроки футбола», не раз звучала в Казани во время завершающего автопробег «Наши парни» мастер-класса от звезд российского футбола.

Масштабное событие собрало на Центральном стадионе сотни детей. Специально на урок футбола сменить часть коллег по команде, немного уставших за время 800-километрового заезда и шести встреч с юными футболистами, прилетели экс-капитан сборной России Егор Титов, экс-вратарь сборной Александр Филимонов и экс-полузащитник Дмитрий Аленичев. К ним присоединились стойкие Дмитрий Хлестов и Руслан Пименов, а также самый узнаваемый спортивный голос страны — Виктор Гусев.

Владимир Леонов: «Опыт Казани нужно транслировать в другие регионы России». Фото: Ринат Назметдинов

— Хочу огромное спасибо сказать Российскому футбольному союзу и Группе ТАИФ за такой большой праздник для нашей республики. Мы думали, что проведем только матч сборной, но они вышли с инициативой, и целый ряд крупных городов Татарстана смог встретить легендарных игроков, — поприветствовал собравшихся на стадионе министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Позже в разговоре с журналистами он также подчеркнул:

— Тандем РФС и крупного бизнеса в привлечении молодежи в спорт — это на самом деле очень здорово. Огромное спасибо Группе компаний ТАИФ, которая вместе с РФС в свое время поддержала проект «Футбол — в школу». На мой взгляд, это очень удачный эксперимент, в чем мы вместе с игроками сборной России убедились, проехав с такими уроками по республике. Я могу говорить только за Татарстан, но мы общались с РФС, и можно быть уверенными: эксперимент удался и его нужно тиражировать дальше — в другие регионы нашей страны.

Альберт Латыпов: «Надеюсь, что «ТАИФ. Уроки футбола» будут носить регулярный характер». Фото: Ринат Назметдинов

— Группа компаний ТАИФ на всем протяжении своего существования очень большое внимание уделяла и уделяет развитию социальной сферы Республики Татарстан, и в том числе поддержке спорта. Не только профессионального, но и любительского, детско-юношеского. И конечно футбол — как спорт №1, всегда вызывал особый интерес. Стоит вспомнить хотя бы то, что флагман татарстанского футбола — казанский «Рубин» все свои большие победы одерживал в футболках с крылатым барсом на груди. В сотрудничестве с РФС, АО «ТАИФ» является партнером по развитию футбола в регионах. И за последние 2 года было сделано достаточно много: заключено соглашение «О сотрудничестве в сфере развития футбола» между Министерством спорта Российской Федерации, правительством Республики Татарстан, Федерацией футбола Республики Татарстан и РФС. Сразу несколько ДЮСШ получили статус детского футбольного центра и регионального центра подготовки молодых футболистов. В рамках «UEFA Grow» — это проект развития массового любительского футбола, который в качестве пилота также зашел в РТ в рамках партнерского договора между компанией ТАИФ и РФС, уже проводятся уроки футбола в общеобразовательных школах. Мне кажется, что это движение будет только набирать обороты, и я уверен, что мы уже скоро увидим отдачу от этого и на любительских футбольных площадках, и на больших стадионах. Насколько я знаю, у РФС есть большая программа развития детско-юношеских соревнований, и надеюсь, что такие «Уроки футбола» станут носить регулярный характер, — отметил в интервью «Реальному времени» начальник юридического управления АО «ТАИФ» Альберт Латыпов.

Александр Филимонов выразил надежду увидеть участников «ТАИФ. Уроки футбола», защищающими цвета российского флага в составе сборной страны. Фото: Роман Хасаев

От имени команды ветеранов сборной страны, участников «ТАИФ. Уроки футбола» поприветствовал Александр Филимонов.

— Всех присутствующих, особенно юных футболистов, поздравляю с уроком футбола, с тем, что мы собрались на этом легендарном для республики, для города стадионе. Хотелось бы сказать слова благодарности руководству республики, руководству РФС, ТАИФу, за то, что благодаря такому партнерству, мы стали участниками такого события. Надеюсь, что ваша любовь к футболу пройдет через всю вашу жизнь и что кого-то из вас мы вскоре увидим в матчах за сборную России. Уверен, что вы будете достойно представлять республику, город, страну нашу, — отметил он.

Шоу-матчам предшествовали мастер-классы и разминка. Фото: Роман Хасаев

В столице Татарстана, с учетом того, что и людей на урок собралось больше, времени на мероприятие было решено отвести побольше. Разминка и мастер-класс быстро превратили огромное поле в комплекс очагов по отработке молодежью коронных приемов опытных спортсменов. Те с удовольствием делились накопленными знаниями и не стеснялись поправлять ошибки.

Пожалуй, одним из самых везучих, можно назвать Артема Золотарева из спортшколы «Савиново». Юный голкипер вместе с тренером смогли уловить момент и получили возможность персонального урока от экс-вратаря сборной России, 6-кратного чемпиона России, обладателя кубка России в составе Спартака — Александра Филимонова.

Александр Филимонов объясняет особенности работы вратаря на поле. Фото: Арсений Фавстрицкий

— Понравилось очень, что экс-игрок сборной России дал мне пару уроков и советов, как нужно правильно действовать. Буду стараться передать друзьям по команде упражнения — как нужно правильно действовать. И если я увижу ошибку, которую мне сейчас помогли исправить, то я обязательно подскажу, как нужно правильно действовать, — поделился позже Артем Золотарев с журналистом «Реального времени».

— Если я помог хотя бы одному ребенку, то, я считаю — это правильно и здорово. Я вижу по глазам, что он понял, что ему понравилось. К сожалению, так получается, что в детском футболе с тренерами вратарей — есть проблемы. Это же отдельное направление. Я сталкиваюсь и в юношеской сборной и в профессиональном спорте, вижу, что есть пробелы. К сожалению, и программы даже пишутся так, что для полевых игроков они есть, а для вратарей — нет. Хотя, современный футбол наглядно показывает, что вратарь — это вообще — человек, который должен уметь все чуть ли не лучше, чем полевые игроки. Надо пересматривать это видение игры вратаря. Сейчас вот я начинаю сотрудничать с Российским экономическим университетом в плане подготовки тренеров. Думаю, что у меня дойдут руки написать научную работу по как раз подготовке тренеров вратарей и подготовке вратарей, — поделился сокровенной мечтой сам легенда футбола.

Артем Золотарев за считанные секунды отбил несколько атак на ворота. Фото: Роман Хасаев

А что касается полученных навыков, то экспресс-воспитаннику Александра Филимонова уже вскоре удалось ими блеснуть. Когда начался дружеский матч, учитель и ученик оказались по разные стороны. Правила: играть до первого забитого мяча в любые ворота. Затем экс-звезды остаются на поле, а детские команды — меняются. Все думали, что матч кончится в считанные минуты, но… Виктор Гусев, комментировавший игру не мог сдержать эмоций:

— Это — потрясающий вратарь! Он берет все! Отбивает все мячи!, — во всеуслышание объявил комментатор, когда Золотарев умудрился за считанные секунды спасти команду от целого каскада атак.

Виктор Гусев не скупился на похвалы юным футболистам из Казани. Фото: Ринат Назметдинов

Ничем не хуже играли и его коллеги по команде. Впрочем. Упорства хватало и их противникам. В итоге эту встречу пришлось остановить волевым усилием судьи — чтобы дать сыграть и другим. А Виктор Гусев проводил футболистов уважительным:

— Я пока не знаю фамилий этих ребят, но я уверен — это будущее нашего футбола!

Как признался сам комментатор, матчи эти — дружеские, но вот комментировать их нужно и следует — по-настоящему. И все, что он говорил в микрофон, Виктор Гусев говорил искренне и от всего сердца.

Команда казанского лицея №146. Фото: Арсений Фавстрицкий

Хватало по ходу матча и других ярких моментов. Александру Филимонову пришлось уступить ворота Эмилю — голкиперу из казанского лицея №146. Юное дарование просто подвинул звезду и тому ничего другого не оставалось, как сменить сетку на противоположную. Егор Титов едва уберег ноги от совсем разошедшейся молодежи, решившей, во что бы то ни стало отобрать у него мяч. Досталось и Аленичеву, и Пименову.

— Все нормально. Поле хорошее. Мягкое. Приятно падать на знакомый газон. Когда-то мы здесь играли. Сейчас уже приехали с уроком футбола. Я думаю — эмоции все получили положительные, — резюмировал Руслан Пименов уже позже, на несколько секунд отвлекшись от автограф-сессии.

Руслан Пименов во время автограф-сессии. Фото: Ринат Назметдинов

— Конечно же, это очень правильная идея от РФС, правительства и бизнеса Татарстана. Конечно же, нужно как можно чаще такие турниры, такие встречи с легендами футбола проводить. Это польза для всех абсолютно, — уверен Дмитрий Аленичев. И в том, что автопробеги и уроки должны проводиться по всей стране — он уверен тоже. Конечно, времени всегда не хватает, но ради горящих детских глаз, если будет нужно, готов и до Владивостока, и до Хабаровска ехать. Того же мнения придерживаются и его коллеги по команде.