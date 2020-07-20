Казань — колыбель российской и мировой органической химии

Первые химические комбинаты России, работа Менделеева на заводе елабужского купца и история создания «Оргсинтеза» — к 100-летию ТАССР

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Сегодня Татарстан известен в мире как крупный химический центр: десятки тысяч специалистов трудятся в лабораториях высших учебных заведений, исследовательских и научных учреждениях. Здесь сосредоточены крупнейшие производства страны, которые не только занимают значительную долю российского и мирового рынка химии и нефтехимии, но и создают на своих площадках уникальные технологии. Эти предприятия наследуют традиции легендарной Казанской химической школы. К празднованию 100-летнего юбилея республики интернет-газета «Реальное время» публикует серии статей «Группа ТАИФ в истории Татарстана». Эта статья, основанная на архивных документах, посвящена истории развития химических производств и профильной школы, а также становлению одного из флагманов отечественной нефтехимии — ПАО «Казаньоргсинтез». Часть 1-я.

Казанская химическая школа

Традиции химических производств высокого технологического уровня на территории Татарстана зарождались еще во времена Волжской Булгарии — в кожевенном ремесле местным умельцам не было равных. По мере развития науки и технологий укреплялись и традиции татарстанских химиков. В XIX веке на базе химической лаборатории Казанского университета была создана уникальная научная школа, давшая плеяду известных всему миру ученых.

Неслучайно историки химии называют Казань и химическую лабораторию Казанского университета «колыбелью русской органической химии». Здесь с 1835 года преподавал и экспериментировал Николай Зинин — выдающийся российский ученый, открывший реакцию превращения нитробензола в анилин (реакция Зинина), положенную в основу анилинокрасочной промышленности и сыгравшую значительную роль в развитии синтетической органической химии.

Реакция превращения нитробензола в анилин, открытая Николаем Зининым, сыграла значительную роль в развитии синтетической органической химии. Фото: kpfu.ru

Одним из первых учеников Зинина в Казани был Александр Бутлеров, которого за огромный вклад в развитие российской и мировой химии по праву ставят в один ряд по значимости с Дмитрием Менделеевым, также тесно взаимодействовавшим с казанскими учеными. В 1849 году Бутлеров окончил обучение в Казанском императорском университете со степенью кандидата. Профессор Карл Клаус (открыватель рутения) настоял на том, чтобы подающего большие надежды молодого ученого «оставить при университете для подготовки к профессорскому званию». Осенью 1850 года Бутлеров успешно сдал магистерский экзамен, а в 1851 году представил свою первую диссертацию «Об окислении органических соединений», успешно защитил ее, был избран адъюнктом совета университета и стал штатным преподавателем. Инициировав переоборудование университетской лаборатории, Бутлеров делает ряд открытий: в 1859 году открывает полимер формальдегида (триоксиметилен), в 1861 году — метиленитан. В том же году в ходе опыта по отнятию йода от йодистого метилена Бутлеров получил этилен — факт, сыгравший огромную роль в интерпретации строения непредельных органических соединений. В сентябре того же года Александр Бутлеров на съезде в городе Шпейер (Германия) делает свой знаменитый доклад «О химическом строении вещества», озвучив новые взгляды на строение органических соединений. Он впервые предложил ввести в терминологию химической науки понятие «химическая структура» и первым в мировой химической науке высказал предположение о возможности тетраэдрического строения соединений углеродного атома. Не довольствуясь теорией, Бутлеров, вскоре после возвращения в Казань, в ходе обширных экспериментальных исследований получил триметилкарбинол — первый из третичных спиртов. И это положило начало бесконечному ряду синтезов, применяемых по сей день. В 1864 году Бутлеров приступил к изданию своего учебника «Введение к полному изучению органической химии», произведшего фурор в ученой среде. Для нынешних химиков имя Бутлерова — это имя создателя теории строения органических веществ, без которой не было бы современной нефтехимии. Именно с работ Бутлерова началась прославленная Казанская школа органической химии.

Открытия Александра Бутлерова положили начало бесконечному ряду синтезов в органической химии. Фото: Ruspekh.ru

В 1868 году по предложению и мотивированному представлению Дмитрия Менделеева (к слову, автора первого в истории российского образования учебника по органической химии), тесно взаимодействовавшего с казанскими учеными, Александр Бутлеров был избран ординарным профессором Петербургского университета. Вместе со своим учителем Николаем Зининым он заложив основу развития «петербургской ветви» Казанской химической школы. Владимир Марковников, покинув Казанский университет, продолжил исследования в Новороссийском (сегодня Одесском, — прим. ред.), а затем в Московском университете. Образовалась «ветвь московская». Ученики Бутлерова, а позднее и ученики Александра Зайцева возглавили кафедры химии и в других российских университетах: Александр Попов, Егор Вагнер — в Варшаве, Сергей Реформатский — в Киеве, Алексей Альбицкий — в Харькове.

В августе 1868 года был открыт Бондюжский химический завод, первой продукцией которого стала серная кислота. Дальнейшее развитие завода связано с именем елабужского купца первой гильдии Петра Ушкова. Уже к 1870 году завод производил 238 тысяч пудов химической продукции: серную кислоту, сернокислый глинозем, квасцы, медный и железный купоросы.

Бондюжский завод в 1880-х годах. Фото: mendeleevsk.tatarstan.ru

В поисках новых технологий Петр Капитонович сумел установить сотрудничество с лучшими химиками России и Европы, тщательно изучая технологии и рынок. Благодаря его смелым капиталовложениям, завод становится одним из передовых предприятий России по выпуску продукции неорганической химии. Его продукция 14 раз демонстрировались на выставках в Москве, Петербурге, Париже, Чикаго, Вене, Филадельфии, Казани, Нижнем Новгороде. Работать на заводе Ушкова считали честью и зарубежные инженеры-химики, и отечественные ученые, в том числе и Дмитрий Менделеев, знакомство купца с которым состоялось еще в 1868 году. А в 1893 году под руководством российского ученого и по заданию военного ведомства здесь была получена первая опытная партия бездымного пороха на 500 пудов, самим Дмитрием Ивановичем названного «пироколлодий».

Дмитрий Менделеев тесно взаимодействовал с казанскими учеными. Фото: kpcdn.net

Именно Дмитрий Менделеев впервые обратил внимание российской общественности на то, что нефть — не только топливо, но важнейший источник химического сырья. Ряд своих работ он посвятил вопросам происхождения и рациональной переработки нефти. В частности, вернувшись из поездки в США, где по поручению Русского технического общества он изучал американский опыт организации нефтяной промышленности, уже в 1877 году Менделеев издает книгу «Нефтяная промышленность в Северо-Американском штате Пенсильвании и на Кавказе», в которой отмечает недальновидность государственной политики Российской Империи в вопросах экспорта сырой нефти и отдачи на откуп иностранным компаниям производства и поставки продукции передела. Он указывал на необходимость развивать в России собственную нефтепереработку. Менделеев с болью в сердце, надеясь все-таки быть услышанным, обращается к российскому бизнес-сообществу:

«Господа московские и всякие иные русские капиталисты! Пустите ли вы французов, немцев, шведов, англичан и американцев эксплуатировать и это русское богатство и нажить на нем хороший барыш или сами догадаетесь взять его, когда вновь вам указывает на большое наживное дело тот, кто давно следит за судьбой русской нефтяной промышленности и ничего больше не хочет, как того, чтобы она развивалась до тех размеров, какие соответствуют природным запасам страны. Покажите миру хоть на этом деле, что можете сами справиться со своим богатством, когда дана вам широкая, разумная свобода и есть русский пример. Вам, господа русские капиталисты, предстоит осветить и смазать Россию и Европу, разделить эту службу с Америкой да по пути превратить четырехкопеечный продукт в пятирублевый, отчего пристанет кое-что и к вашим рукам, и к рукам тысяч рабочих, которые потребуются для того, чтобы поворотить эти миллионы пудов, втуне лежащие под землей».

Фото: buyabook.ru

Менделеев, которого часто называют пророком от науки, сумевшим задолго до наступления эры управляемого воздухоплавания предсказать ее неизбежность, и который оставил след, наверное, во всех областях науки, уже в конце XIX века подчеркивал, что невозможно и неправильно отождествлять нефтяное дело лишь с керосиновым производством и отоплением. «С народнохозяйственной точки зрения это непроизводительнейшая растрата природных богатств», — подчеркивал Дмитрий Иванович, сравнивая такой подход с попыткой топить печи ассигнациями. Нефть — драгоценное сырье, которое нуждается в полной, разносторонней, комплексной переработке, в развитии химических и нефтехимических производств, уже тогда отмечал великий ученый. И этот тезис как никогда актуален сегодня.

Что касается сотрудничества видного ученого с Бондюжским заводом, то, рассказывая о своих впечатлениях от знакомства с Бондюжским химическим заводом, ученый сказал так: «Я, видевший немало западноевропейских химических заводов, с гордостью увидел, что может созданное русским деятелем не только не уступать, но и во многом превосходить иноземное. Сода, препараты глинозема и хрома, белильная известь и серная кислота так делаются на заводе Петра Ушкова, что, будь то на Западе, о том писали бы тома...» (по материалам статьи Н. Потаповой «Д.И. Менделеев и Бондюжский химический завод», Менделеевский музейный вестник №3, 2004 г.).

В 1910 году на заводе произошло важнейшее событие: под руководством основателя русской агрохимии Дмитрия Прянишникова впервые в России из отечественного сырья была изготовлена опытно-промышленная партия (в 3 000 пудов) простого суперфосфата.

Инженер-химик Лев Яковлевич Карпов, чье имя носит этот завод сегодня, возглавил предприятие в 1915 году. За 2 года (до революции 1917 года) под его руководством завод освоил производство жидкого хлора, медицинского и технического хлороформа. Организацией производства последнего занимался молодой ученый-биохимик Борис Ильич Збарский — будущий академик (тот самый, что бальзамировал тело Владимира Ленина). А заводской военно-учетный стол с октября 1916 года по март 1917 года возглавлял Борис Пастернак — будущий поэт и нобелевский лауреат.

С 1918 года Лев Карпов возглавил Отдел химической промышленности при Высшем Совете народного хозяйства Российской Советской Республики. Когда в 1920 году Совнарком поручил организовать производство радиевых солей, исполнителем задания был назначен Бондюжский химический завод. Организацией производства руководили академик Виталий Хлопин и инженер Иван Башилов.

Развитие Казанской школы химиков в советские годы только усилилось. В 1930 году открылся Казанский химико-технологический институт, который вырос из Казанского соединенного промышленного училища. Создать в Казани соединенное среднее химико-технологическое училище и низшее техническое училище с механической, химической и строительной специальностями повелел своим указом 14 (26) июня 1890 года российский император Александр III. В мае 1930 года приказом Наркомпроса РСФСР на базе химического факультета Казанского политехнического института и химического факультета Казанского университета был сформирован Химический институт. 23 июня того же 1930 года он был преобразован в Казанский химико-технологический институт (КХТИ) им. А.М. Бутлерова. С апреля 1935 года по декабрь 1992 года — КХТИ им. С.М. Кирова.

13 апреля 1945 года постановлением Совета народных комиссаров в Казани был открыт филиал Академии наук СССР — КФАН СССР, в составе которого был создан химический институт. Сегодня Казанский химический институт РАН имени Александра Арбузова специализируется на органической и физической химии.

Промышленность создавали увлеченные люди

В 1950-х годах с открытием на территории современного Татарстана месторождений нефти химия получила новый импульс. Традиции, заложенные Казанской химической школой в XIX веке, развились в создание и внедрение нефтехимических технологий. Для переработки добываемого в республике углеводородного сырья нужны были новые, более современные и мощные производства. Значимой частью реализации решения Пленума ЦК КПСС о необходимости развития нефтехимической и химической промышленности должно было стать создание Казанского химического завода. В июле 1958 года Совет министров РСФСР утвердил дирекцию нового предприятия и был дан старт строительству будущего «Казаньоргсинтеза».

— Послевоенные десятилетия стали наиболее плодотворным периодом социально-экономического развития советского Татарстана. Это освоение «большой нефти» и строительство комплекса нефтехимических производств, превращение Казани в крупный центр отечественного машиностроения, возведение КАМАЗа, становление Альметьевска, Нижнекамска и Набережных Челнов как крупных промышленных центров юго-востока республики. Во время Великой Отечественной войны в Казань эвакуировали авиационные, моторостроительные заводы, начался выпуск техники для авиапромышленности. С гордостью можно сказать, что именно в эти годы «генералы» производств Татарстана — Валентин Шашин, Николай Лемаев, Виталий Копылов, Лев Васильев, Владимир Лушников, Николай Калашников — вывели промышленность Татарстана на всесоюзный уровень, — отметил президент республики Рустам Минниханов на мероприятии, знаменующем официальный старт Года 100-летия образования Татарской АССР.

Через 5 лет с начала строительства в Казани произвели первую продукцию — фенол и ацетон. Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

— Немногие города и даже государства могут похвастаться тем, что у них есть такое предприятие, как ПАО «Казаньоргсинтез». Вся история завода неразрывно связана со становлением химической отрасли нашей страны. Сегодня наше предприятие — это команда опытных профессионалов и в то же время молодых, амбициозных специалистов, — в интервью «Реальному времени» подчеркнул генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов.

Первую продукцию — фенол и ацетон, крайне необходимые для развивающейся промышленности органического синтеза, для налаживания в стране производства синтетических каучуков и мономеров, Казанский завод органического синтеза отгрузил уже 13 июля 1963 года. Эта дата считается официальным днем рождения нефтехимического гиганта. Мощность производства тогда составляла 45 тыс. тонн фенола и 27,5 тыс. тонн ацетона в год. Сегодня и сам факт строительства подобного производства, и годовые объемы выпуска продукции не кажутся столь масштабными и значимыми. Но тогда, на заре становления отечественной нефтехимии, это было огромным достижением.

Производство было создано на основе технологии, разработанной группой советских ученых еще в 1949 году. Метод совместного получения фенола и ацетона через изопропилбензол (кумольный метод) оказался настолько удачным, что быстро распространился по всему миру, и в настоящее время 95% всего фенола производится именно с его использованием.

И в том же 1963 году свою работу начала центральная заводская лаборатория. В последующем новые производства вводились в эксплуатацию практически каждый год:

— 1964 — запущено собственное производство изопропилбензола на 84 тыс. тонн в год;

— 1965 — сдана в эксплуатацию первая очередь производства этилена, проектная мощность — 62,4 тыс. тонн этилена и 16,5 тыс. тонн пропилена в год;

— в это же время на первой очереди Казанского завода органического синтеза получен первый полиэтилен высокого давления, мощность производства — 24 тыс. тонн в год;

— 1968 — введена в эксплуатацию вторая очередь производства этилена на 60 тыс. тонн в год;

— 1969 — стартовало производство этаноламинов;

— 1973 — запуск цеха окиси этилена второй очереди;

— 1982 — заработала четвертая очередь производства этилена мощностью в 200 тыс. тонн;

— 1983 — налажен выпуск полиэтилена низкого давления.

Первая очередь производства окиси этилена, 1967 год. Фото из архива пресс-службы ПАО «Казаньоргсинтез»

Одновременно со стремительным развитием «Казаньоргсинтеза» решались и социальные задачи. Параллельно с закладкой фундаментов под новые производства в самой Казани при активном участии и поддержке предприятия росли кварталы многоэтажных домов с благоустроенными квартирами для жителей столицы республики и работников нефтехимического производства. Возводились инфраструктурные и социальные объекты: детские сады, школы. Были открыты ДК химиков, знаменитый плавательный бассейн «Синтез», базы отдыха и многие другие важные для города объекты.

К концу 1980-х, времени больших государственных перемен, «Казаньоргсинтез» подошел, будучи мощным нефтехимическим комплексом, который только полиэтилена низкого давления производил более 170 тыс. тонн и свыше 184 тыс. тонн — полиэтилена высокого давления и сэвилена. Для сравнения: первые промышленные технологические линии, запущенные в СССР в 60-х годах прошлого века, имели заявленную мощность всего в 3 тыс. тонн полиэтилена в год. А общий объем производства полиэтилена в СССР в 1980-х годах достигал 622,6 тыс. тонн. Иными словами, более 40% всего советского полиэтилена производил именно «Казаньоргсинтез», являвшийся и продолжающий оставаться крупнейшим предприятием в этой области в России и Восточной Европе.

Путь к самостоятельности и ее цена

Начало 1990-х. Смена общественного строя и государственной формации. Советский Союз с выстроенным всесоюзным плановым хозяйством, крепкими связями между предприятиями по всей стране и гарантированным сбытом готовой продукции ушел в прошлое. Переход к рыночной экономике, ориентированной на планирование на местах и обособленной для каждого предприятия, особенно сложно дался именно крупнейшим предприятиям с широкой линейкой и значительными объемами производимой продукции. Снижение спроса на внутрироссийском рынке, затаривание продукцией, потери прежних производственных связей и сбои в поставках сырья — все это привело к тому, что в начале последнего десятилетия XX века объемы производства на «Казаньоргсинтезе» упали почти на 10%. Так, выпуск полиэтилена низкого давления снизился до 154 тыс. тонн в год, а полиэтилена высокого давления и сэвилена — до 168 тыс. тонн. От полного финансового провала предприятие спасало лишь то, что еще в 1987 году им была создана собственная внешнеторговая фирма, сумевшая наладить сбыт части продукции на экспорт.

К 1990 году произошло важное политическое событие: Татарстан принял Декларацию о государственном суверенитете. Согласно ей ТАССР была преобразована в Татарскую Советскую Социалистическую Республику, а затем — в Республику Татарстан. «Земля, ее недра, природные богатства и другие ресурсы на территории Татарской ССР являются исключительной собственностью народа» — один из основополагающих постулатов документа. В ходе начавшейся приватизации к 1991 году под юрисдикцией Татарстана было уже более 100 промышленных предприятий, организаций сфер строительства и транспорта.

Правительство республики, в отличие от гайдаровской «шоковой терапии», предпочло политику «мягкого» вхождения в рынок. И процессы приватизации в Татарстане проходили несколько иначе: по каждому производству, в том числе таким гигантам, как ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез». На момент старта приватизационной кампании были приняты планы приватизации с четкой оценкой стоимости имущества предприятия, включая объекты соцкультбыта, размера уставного капитала и экономического состояния предприятия.

Планом приватизации прописано, что акции, соответствующие стоимости 25% уставного капитала, остаются в государственной собственности, 15% — передаются в специализированные инвестиционные фонды для последующей реализации за приватизационные чеки Российской Федерации и именные приватизационные вклады Республики Татарстан. Акции на стоимость 9,8% уставного капитала реализуются по номинальной стоимости юридическим лицам — смежникам. Остальные обыкновенные и привилегированные акции на сумму, равную 50,2% уставного капитала, предназначались для трудового коллектива. Причем часть — почти 13% — передавались безвозмездно соответственно трудовому стажу и вкладу работников в развитие «Казаньоргсинтеза», около 25% реализовывались на льготных условиях — за 2/3 цены и в рассрочку на 9 месяцев. Согласно плану приватизации, продаже за приватизационные чеки Российской Федерации и именные приватизационные вклады Республики Татарстан подлежало не более 15% акций предприятия. В итоге в ходе акционирования «Казаньоргсинтез» получил живые деньги, необходимые для инвестиций в модернизацию, при этом большая часть акций (свыше 50%) оставались в руках тех, кто работает на предприятии и кто кровно заинтересован в успешной экономике и развитии производств. Это был уникальный для того времени подход к приватизации, принятый как единственно возможный в Татарстане. Благодаря такому решению республиканских властей и руководителей предприятий, работники приватизируемых заводов получили гораздо большие права, чем их коллеги в других регионах страны.

По каждому производству в Татарстане, в том числе таким гигантам, как ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез», были приняты планы приватизации

Правильность принятых тогда решений в интервью «Реальному времени» подтвердил и член комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев. Такой подход основан на приложении максимальных усилий для поддержания жизненного уровня населения, сохранении промышленного и аграрного потенциала, на проведении выверенной государством приватизации.

Марат Галеев рассказал, за счет чего был сохранен «Оргсинтез». Фото: zampolit.com

— В Татарстане разработали свой вариант приватизации имущества. Для приобретения доли собственности в республике вместе с ваучерами были в ходу ИПВ (именные приватизационные вклады). Важно было сохранить действующие предприятия. Будущее показало, что это было правильное решение. В субъектах, где в ходу была только ваучерная приватизация, собственники производств и место дислокации приватизированных предприятий оказались разными. В Татарстане собственники предприятий и трудовой коллектив проживают на одной территории. Поэтому они заинтересованы не только в развитии бизнеса. Собственники предприятий — жители Татарстана, здесь их семьи, дети, им выгодно брать на себя социальную ответственность: вкладываться в строительство жилья, развитие здравоохранения, организацию санаторно-курортного лечения для рабочих заводов, — подчеркнул Марат Галеев.

Приватизация в республике проводилась по закону, принятому парламентом. Сессия Верховного совета ТАССР, 1992 год. Фото: Михаил Козловский

Руководство Татарстана приложило максимум усилий для того, чтобы сохранить промышленные предприятия. В республике применялась собственная — реальная — оценка имущества приватизируемых предприятий. И коэффициент такой оценки превышал общероссийский в 26 раз. Высокая стоимость предприятий, а также мораторий на приватизацию стратегических активов позволили Татарстану сохранить производства. В Москве и других регионах приватизируемое имущество покупалось практически за бесценок.

«Надо было действовать на опережение, и мы этот момент не проспали. Наше решение облегчило период спада в экономике, который начался в начале 90-х годов», — уверен член комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев.

Время подтвердило, что правительство Татарстана тогда принимало правильные для экономики республики решения.

Об испытаниях, выпавших на долю «Казаньоргсинтеза» в конце 1990-х, новой эпохе в истории флагмана российской нефтехимии с начала 2000-х и роли, которую сыграла в судьбе предприятия Группа ТАИФ, — в следующей части материала.