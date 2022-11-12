Дело жизни Альберта Шигабутдинова

Генеральному директору АО «ТАИФ» — исполняется 70 лет

Фото: Роман Хасаев

Какие ассоциации вызывает бренд «ТАИФ»? Успешная многопрофильная Группа компаний, которая за более чем 30-летнюю историю внесла огромный вклад в развитие целого ряда отраслей в Татарстане и России: нефтегазопереработка, нефтехимия, энергетика, телекоммуникации, СМИ, строительство, гражданская авиация, фондовые рынки, инвестиции, страховой и банковский бизнес и пр. Альберт Шигабутдинов — основатель и руководитель одного из столпов экономики республики и человек, с именем которого прочно ассоциируются успехи Группы, встречает 70-летие. Об истории труда Альберта Шигабутдинова и том, что стало делом жизни для него самого и его единомышленников — в материале «Реального времени».

«Сложно переоценить роль ТАИФа для развития нашей республики, Российской Федерации»

В августе текущего года, на совещании с руководством Группы, собранном в формате ВКС, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подчеркнул и добавил:

— Инвестиционная программа Группы ТАИФ — это проекты, имеющие стратегическое значение не только для Республики Татарстан, это проекты общефедерального значения.

Рустам Минниханов: «Альберта Кашафовича я знаю давно». Фото: Роман Хасаев

«Альберта Кашафовича я знаю давно. Еще с советских времен, когда он не работал в нефтепереработке и нефтехимии, был не таким большим начальником, как сейчас, а я был одним из районных руководителей в республике. Его активность поражала уже тогда. Затем были 90-е сложные годы. Его природная смекалка, напор, жажда успеха и невероятные организаторские способности позволили собрать группу единомышленников, и была создана Группа ТАИФ, решающая очень непростые задачи в те сложные времена. Хочется отметить такое качество Альберта Кашафовича, как дотошное и скрупулезное стремление постичь все тонкости любого процесса. Он очень целеустремленный и требовательный к окружающим и в первую очередь к себе человек, с потрясающей работоспособностью.

В день 70-летия, хочу поздравить Альберта Кашафовича с юбилеем и подчеркнуть, что он — человек и руководитель не только республиканского, но и российского масштаба. В том, каких высот развития достигла Группа ТАИФ во многом именно его заслуга. Те проекты, что были реализованы командой под руководством Альберта Кашафовича, придали серьезный импульс росту экономики Татарстана. Альберт Кашафович и сегодня на боевом посту, полон сил, активен, целеустремлен. Желаем ему здоровья и реализации всех планов. А то, что у него много интересных и масштабных планов — мы знаем. Еще раз с юбилеем, Альберт Кашафович!»

Рустам Минниханов, президент Республики Татарстан.



Фарид Мухаметшин: «Во многом благодаря целеустремленности Альберта Кашафовича, реализованы планы республики по переходу к глубокой переработке нефти». Фото: Андрей Данилов

Уважаемый Альберт Кашафович! Примите мои искренние поздравления с 70-летним юбилеем!

Вся Ваша трудовая жизнь является примером воли, целеустремленности и безмерного трудолюбия. Будучи прирожденным лидером, талантливым хозяйственником, много лет возглавлявшим группу компаний ТАИФ, Вы смогли собрать вокруг себя сплоченный коллектив единомышленников-профессионалов и вывести предприятие в лидеры не только в Татарстане, но и в Российской Федерации. Под Вашим руководством ТАИФ превратился в крупнейший холдинг, успешно реализующий амбициозные проекты в самых разных отраслях экономики, важнейшими из которых были нефтехимия и нефтепереработка. Во многом благодаря Вашей настойчивости и целеустремленности реализованы планы республики по переходу от экспорта сырой нефти к ее глубокой переработке и созданию на базе ТАИФ-НК единственного в мире предприятия с глубиной переработки нефти более 90%.

Вы являетесь одним из идеологов создания Объединенной компании ТАИФа и СИБУРа, которая, несмотря на сложную геополитическую обстановку и небывалое санкционное давление, продолжает реализацию программы Стратегического развития нефтегазохимического комплекса республики. Взяв на себя большую ответственность по воплощению в жизнь инвестиционных планов компании, имеющих стратегическое общефедеральное значение, уделяете большое внимание поддержке профессионального и любительского спорта, вопросам бережного отношения к окружающей среде, продолжению масштабной благотворительной работы.

За время работы в парламенте республики Вы были на вершине общественно-политической и законодательной деятельности, непосредственно участвовали в подготовке проектов законов, заинтересованно работали с избирателями своего округа, лично вели прием граждан.

Позвольте пожелать Вам, уважаемый Альберт Кашафович, крепкого здоровья, семейного благополучия, неугасаемой энергии и бодрости духа!

Фарид Мухаметшин, председатель Государственного Совета РТ.

Алексей Песошин: «Десятилетия имя Альберта Кашафовича неразрывно связано с компанией «ТАИФ». Фото: tatarstan.ru

Трудовой путь Альберта Кашафовича Шигабутдинова — яркий пример трудолюбия, преданности своему делу и принципиальности. Десятилетия его имя неразрывно связано с компанией «ТАИФ». Именно под его руководством она превратилась в крупнейший многопрофильный холдинг, успешно реализующий в республике амбициозные проекты в нефтехимии и нефтепереработке, инвестициях, строительстве и так далее.

Начало 1990-х — непростые годы. Бурные события в политической жизни, кризис в экономике, изменения в общественном устройстве. В эти годы Альберт Кашафович возглавлял внешнеторговое НПО «Казань». В период тотального дефицита данное объединение обеспечивало нашу республику самыми разными товарами: начиная от сахара и заканчивая автомобилями и трамваями. Очевидно этот опыт подтолкнул его на непростое для того времени решение — основать акционерное общество «ТАИФ». Главным вектором компании стала сфера нефтехимии и нефтепереработки. С годами на «ТАИФ» пришлась основная доля выпуска продукции химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей Татарстана. Успехи компании во многом были достигнуты благодаря компетентности Альберта Кашафовича, его управленческому таланту, большому трудолюбию и целеустремленности.

Уважаемый Альберт Кашафович, от всего сердца поздравляю Вас с юбилеем! Искренне желаю неиссякаемой энергии и жизненных сил для дальнейшей активной и плодотворной работы во благо нашей республики.

Алексей Песошин, премьер-министр Республики Татарстан.

Ильсур Метшин: «Многие проекты, выведшие столицу Татарстана на новый, мировой уровень, воплощены в жизнь при поддержке Альберта Шигабутдинова». Фото: из личного архива Ильсура Метшина

Новая история Татарстана и ее столицы неразрывно связана с группой компаний ТАИФ и Альбертом Кашафовичем Шигабутдиновым. Все достижения и победы Казани стали возможными благодаря огромному вкладу промышленных гигантов в развитие города. И до недавнего времени половину этой мощи составляла группа компаний ТАИФ.

Тысячелетие Казани стало фундаментом всех преобразований, которыми сегодня мы гордимся. Были проведены Универсиада-2013, которую признали самой успешной в истории игр, Чемпионат мира по водным видам спорта, который прошел в России впервые в истории нашего государства и бывшего Советского Союза, феерический Чемпионат мира по футболу 2018 года и другие события. Безусловно, все они стали возможными благодаря тому, что республика и Казань имели такой промышленный потенциал.

Многие проекты, которые вывели столицу Татарстана на новый, мировой уровень, были воплощены в жизнь при поддержке Альберта Кашафовича. Так, благодаря участию группы была реализована уникальная Программа ликвидации ветхого жилья, вошедшая в историю как одна из важнейших вех, благодаря которой десятки тысяч казанцев улучшили свои жилищные условия. Различные жилые, спортивные, социально-культурные объекты, построенные при поддержке ТАИФа, сегодня являются украшением города. А восстановленные Лебяжьи озера стали излюбленным местом отдыха горожан.

Альберт Кашафович — один из тех лидеров, которые родились в Татарстане и выросли до уважаемых людей отрасли не только в стране, но и за ее пределами. Я хорошо помню девяностые годы, когда в разгаре бушевали кризисы, нечем было платать зарплаты и пенсии. Как раз в то время мы познакомились с Альбертом Кашафовичем. И в такой сложный период он и его команда взялись за углубление переработки нефти, за новые смелые проекты. С поддержкой Минтимера Шариповича Шаймиева, нашего первого президента, и Рустама Нургалиевича Минниханова, тогда премьер-министра, а ныне президента Татарстана, группа компаний ТАИФ достигла большого успеха. Альберт Кашафович всегда был цепким за новое, по-хорошему жадным до новых идей, технологий и производств. Он и сейчас продолжает расти, это руководитель большого масштаба — соразмерного тому, какие задачи стояли и стоят перед ТАИФом. Он умеет собрать вокруг себя сильных и талантливых людей, с которыми можно реализовать любые проекты.

От всей души поздравляю Альберта Кашафовича с юбилеем и желаю, чтобы его замечательная семья росла и крепла. Самые добрые пожелания направляю от имени благодарных жителей Казани и от себя лично.

Ильсур Метшин, мэр г. Казань.

Более 30 лет истории. Десятки компаний созданных, выращенных, набравших силу и продолживших свое развитие уже вне материнской Группы. Сам Альберт Шигабутдинов не устает подчеркивать: ТАИФ — инвестиционная компания, в планы которой никогда не входит и не входило безраздельно владеть теми или иными активами. «ТАИФ на рыночных условиях входит в компанию, нуждающуюся в импульсе к развитию, и активно, на плановой основе, с четкой проработкой долговременных программ развития, работает над повышением ее экономической эффективности, укреплением производственной и материально-технической базы, совершенствованием технологий. Но когда бизнес крепко встает на ноги, он либо обретает самостоятельность и отправляется в «автономное плавание», либо передается на рыночных же условиях новому собственнику, готовому продолжить его развитие. Именно гарантия по неукоснительному исполнению программы по дальнейшему развитию является ключевым условием для передачи бизнеса новому владельцу».

В октябре 2021 года закрыта сделка по объединению нефтехимических и энергетических бизнесов Группы ТАИФ и ПАО «СИБУР Холдинг». Фото: Роман Хасаев

В минувшем году была закрыта сделка по объединению нефтехимических и энергетических бизнесов Группы ТАИФ и ПАО «СИБУР Холдинг». Татарстанские активы влились в объединенную компанию, намеренную войти в пятерку крупнейших нефтегазохимических структур мира на пике подъема. Впервые в истории Группы ТАИФ доход от продажи продукции, работ и услуг, входивших в нее компаний, превысил 1 трлн рублей. Значительная часть экономического успеха приходится именно на нефтехимию и энергетику.

Леонид Михельсон: «Альберт Кашафович, под Вашим руководством ТАИФ смог занять позиции одной из ведущих нефтегазохимических компаний». Фото: Михаил Козловский

Уважаемый Альберт Кашафович! Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего юбилея!

За многие годы работы Вы внесли огромный вклад в развитие ОАО «ТАИФ». Под Вашим руководством компания шаг за шагом наращивала свой промышленный и экономический потенциал и смогла занять позиции одной из ведущих нефтегазохимических компаний. Ваш профессионализм, знания, богатый опыт и сегодня работают на задачи ее развития и процветания.

Желаю Вам, уважаемый Альберт Кашафович, воплощения в жизнь всех Ваших замыслов! Крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!

Леонид Михельсон, председатель правления ПАО «Новатэк», председатель совета директоров, крупнейший акционер ПАО «СИБУР Холдинг».

Дмитрий Конов: «Альберт Кашафович, своей работой вы задали высокую планку, удержать которую будет честью для новых поколений нефтегазохимиков». Фото: Михаил Медведев

Одно из самых ярких впечатлений от первой встречи с Альбертом Кашафовичем — его кабинет. Не как помещение, а, скорее, как яркая характеристика его персонального подхода к работе и степени личной вовлеченности в управление компанией. Было это, наверное, еще в середине «нулевых». Повод для поездки сейчас уже не вспомню, да это и не важно, — вероятно просто знакомство. Так вот, первое, на что обратил тогда внимание, — огромное количество рабочего материала, в буквальном смысле заваленный разнообразного рода документами кабинет. Просто гигантское количество информации, детальной, которую Альберт Кашафович получает регулярно и во все вникает сам. От производственных результатов и данных об экономическом состоянии вверенных предприятий — в буквальном смысле «держит руку на пульсе» бизнеса. И до глубоко проработанных планов развития. В дальнейшем, по мере развития знакомства, впечатление лишь закрепилось.

Уважаемый Альберт Кашафович, от лица Российского Союза Химиков и себя лично позвольте поздравить Вас с юбилеем.

Стратегическое видение, личная вовлеченность и упорный труд на дистанции почти трех десятилетий сегодня позволяют по праву назвать Вас одним из главных соавторов развития нефтегазохимической отрасли современной России и ее высокой конкурентоспособности на мировой арене. Своей работой Вы задали высокую планку, удержать которую будет честью для новых поколений нефтегазохимиков, воспитанных в том числе на Вашем примере.

Желаю Вам профессионального долголетия, сохранения всегда отличавших Вас сочетания остроты ума и восточной мудрости, а также нескончаемых энергии и здоровья.

Дмитрий Конов, член совета Российского Союза химиков.

Михаил Карисалов: «Альберт Кашафович, вместе, в духе партнерства, мы успешно преодолеем и новые непростые времена» Фото: Максим Платонов

Уважаемый Альберт Кашафович, примите мои искренние поздравления с юбилеем.

Ваш личный интерес к нефтегазохимической отрасли Татарстана, роль в ее сохранении в конце турбулентных «девяностых» и весомый вклад в последующее развитие сложно переоценить. Огромные накопленные Вами опыт и экспертиза бесценны для нашей компании. Верю, что сегодня уже вместе, в духе партнерства работая над укреплением ее устойчивости, мы успешно преодолеем и новые непростые времена.

Здоровья и благополучия Вам и Вашим близким.

Михаил Карисалов, председатель правления, генеральный директор ООО «СИБУР».

Чтобы достичь цели, надо действовать даже через «не могу»

Железная воля и четкое понимание того, что успех кроется в ежедневной кропотливой работе на пределе человеческих возможностей, наверное, именно это — одна из ключевых черт характера Альберта Шигабутдинова.

Будущий создатель одной из крупнейших частных многопрофильных компаний России, родился 12 ноября 1952 года в Первоуральске Свердловской области, но живет всю жизнь в родном Татарстане. Его отец трудился здесь главным инженером колхоза, а мама работала завучем в школе и там же преподавала русский язык. Любовь к труду у Альберта Кашафовича — от них. А упорство и готовность стремиться к цели, несмотря на любые трудности, без жалости к себе, воспитала сама жизнь. Так получилось, что в 8 лет, любознательный и непоседливый, как любой другой мальчишка в этом возрасте, Альберт вместе с друзьями убежал смотреть на весенний ледоход. Вымокли, потом еще по лесу нагулялись. В результате заболел — отказали ноги. В больнице поставили диагноз: ревматизм в тяжелой форме. Вернуть возможность ходить врачи смогли, а вот прогнать болезнь полностью — нет. С этим он справился сам упорными занятиями спортом в течение многих лет: по 2-3 часа каждый день. Спорт дополнялся упорной работой, которой в частном секторе всегда хватало. С одобрения отца, мальчишка брал на откорм овец и бычков, помогал заготавливать дрова. Все остальные силы вкладывал в увлечение: был ярым радиолюбителем.

После выпускного Альберт Шигабутдинов убедил родителей, что готов идти собственным путем. Отец хотел, чтобы сын продолжил его дело и, отучившись в сельхозинституте, вернулся специалистом в агросфере. Или хотя бы отправился в Ленинград, где в университете преподавали его друзья. Но Альберт Шигабутдинов, с детства любивший математику и радиодело, выбрал Казанский авиационный институт, который окончил в 1976 году по специальности «Радиоэлектронные устройства».

Именно в студенческие годы проявились его организаторские способности. Он быстро стал лидером своего факультета, увлеченно и самозабвенно занимался общественной работой и вскоре был избран председателем учебно-методической комиссии. С первого курса каждое лето трудился в стройотряде, вскоре став комиссаром, а в 1974 году — командиром. К слову, и на строительстве производств «Нижнекамскнефтехима» работал. И с будущей женой Галией познакомился именно в годы студенчества.

Любовь к труду у Альберта Шигабутдинова — от родителей, а готовность идти вперед, несмотря на трудности, воспитала сама жизнь. Фото: архив АО «ТАИФ»

После учебы остался работать в институте. Одна из площадок, на которой довелось трудиться — создание образцово-показательного плодоовощного совхоза. Главным заказчиком проекта было Министерство мелиорации Татарстана. Активному молодому специалисту предложили руководящую работу и достойную заработную плату в новом совхозе. И хотя расставаться с институтом, по признанию самого Альберта Кашафовича, не хотелось, отказаться от предложения не смог: «Отца разбил радикулит. Нужны были деньги на лечение, нужно было помогать маме. К тому же у меня есть две сестры и брат. Денег, которые я получал за «шабашки», работая по ночам, не хватало. Пошел к шефу в институт: так, мол, и так, говорю, пригласили меня на другую работу, отказаться не могу. Он, конечно, не хотел отпускать, но понял ситуацию, в которой я оказался, подписал заявление и сказал: «Надумаешь вернуться, с радостью приму назад», — рассказывал Шигабутдинов много лет спустя.

— Альберт Кашафович всегда отличался приверженностью к инновациям. Как человек, мыслящий на опережение, он быстро подхватывает новое и полезное. Еще в далеких 70-х годах, когда мы создавали первые в республике овощеводческие комплексы «Нармонский» и «Ворошиловский», Альберт Кашафович работал замдиректора овощеводческого совхоза «Нармонский». «Нармонка» была образцово-показательным хозяйством, во многом благодаря их успешной деятельности, нам удалось в те годы решить проблему обеспечения населения свежими овощами, — вспоминает об этом времени Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

Минтимер Шаймиев: «Альберта Кашафовича всегда отличали приверженность к инновациям, мышление на опережение». Фото: Михаил Козловский

Пять лет проработал Альберт Шигабутдинов в «Нармонке». Затем в одном из райпищеторгов Казани. Позже — еще несколько лет — заместителем генерального директора по строительству, снабжению и сбыту Татарского объединения рыбной промышленности. Эпоха СССР к тому моменту приближалась к закату, шла перестройка, прежняя государственная экономика рушилась, образовывались кооперативы. Альберт Шигабутдинов принял одно из ключевых решений в своей жизни: уволиться и начать жизнь с чистого листа — создать свою компанию.

Эпоха перемен: ВТНПО «Казань»

«Укрепиться в желании уйти в свободное плавание помогла встреча с мэром Казани Камилем Исхаковым. Предложение Альберта Шигабутдинова создать внешнеторговую организацию, которая занялась бы снабжением населения продуктами первой необходимости, было встречено более чем благожелательно. Ситуация с дефицитом товаров становилась все хуже и хуже. Ежедневно с утра в городской администрации ломали голову над тем, чем накормить казанцев, во что их обуть и одеть», — сообщается об этом в книге «ТАИФ: начало…», увидевшей свет в 2015-м — в год, когда ТАИФ отмечал свое 25-летие. Так в 1990-м появилось внешнеторговое научно-производственное объединение «Казань».

Асгат Сафаров: «Альберт Кашафович уже вошел в историю». Фото: tatarstan.ru

Кто на свете всех умнее, прозорливее и мудрее? Конечно же, Альберт Кашафович Шигабутдинов. Это надо же иметь неординарный ум, видение будущего и еще в 90-м году уйти в коммерцию и заниматься не просто купи-продай, с чего многие и начинали, а замахнуться на создание мощной структуры, которая называется ТАИФ и которая в течение всего этого времени из небольшого коммерческого предприятия превратилась в мощный и эффективный холдинг, предприятие мирового уровня.

Если с кем-то можно сравнивать Альберта Кашафовича по успешности, по эффективности, то, наверное, только с такими велики людьми, которые оставили свой яркий след в истории. Альберт Кашафович действительно вошел в историю как талантливый и умелый руководитель, которому поверили и который смог в конечном итоге выполнить все задачи, которые были определены сначала Минтимером Шариповичем, а впоследствии Рустамом Нургалиевичем. В том числе это и действующий сегодня в республике мощный нефтехимический комплекс предприятий, обеспечивающий львиную долю бюджета республики. За это и награды, и почести, и благодарности от республики и от федерального центра. Но самое главное — благодарность людей, которые с ним работают.

Я знаю Альберта Кашафовича давно и уже не раз поздравлял. И я всегда восхищался и восхищаюсь его умением смотреть вперед и непревзойденными дипломатическими качествами. В день юбилея — мои самые искренние поздравления и пожелания продолжать быть лидером, быть успешным, ни в коем случае не отступать и идти только вперед! Дай бог долгих лет активной жизни и крепкого здоровья.

Асгат Сафаров, руководитель Аппарата президента Республики Татарстан.

— Собрались обычные люди — не лентяи, а трудяги, которые приучили себя работать сутками и не жаловаться на усталость и трудности. Темп жизни настолько стремителен, что за сутки мы умудрялись проделать столько, что другим хватило бы на неделю. Колеса автомобиля наматывали до 1000 км в сутки, — рассказывает о событиях более чем 30-летней давности сам Альберт Шигабутдинов. Соратников он подбирал себе под стать: горящих желанием работать сутки напролет, не жалея себя. Тех, кто был готов отдавать все силы, вкладываясь в перспективу. Первыми стали Рустем Сультеев и Гузелия Сафина.

Альберт Шигабутдинов и соратников подбирал себе под стать: готовых работать в режиме 24/7, не жалея себя. Фото: архив АО «ТАИФ»

Начала компания с поставки в Татарстан крупной партии сигарет. С ними в республике было настолько туго, что на предприятиях даже случались «табачные бунты». Позже доставлялись востребованные населением продукты питания, одежда. Причем ВТНПО избегало бартерных сделок. Руководителям предприятий, желавшим обменять свою продукцию на поставляемые товары, предлагали более эффективное решение: передать продукцию «Казани» на реализацию, а полученными живыми деньгами рассчитаться за поставку. Так деловой оборот пополнили дизельное топливо, каучук, автомобильные шины — все то, что производили татарстанские предприятия, но из-за рухнувшей государственной плановой экономической системы, не могли сами реализовать. «В этой ситуации главное было не обмануть доверие руководства предприятий, быстрее продать товар и вернуть деньги, которые первым делом шли на выдачу заработной платы трудовому коллективу», — подчеркивает Альберт Шигабутдинов.

Дальше была организована поставка и реализация легковых автомобилей, специальной техники, технологий и ноу-хау. ВТНПО «Казань» взвалила на себя непростую миссию восстановления, а точнее — строительства логистических связей между производителями широкого спектра товаров и услуг по всей России, странам СНГ, зарубежью, постепенно превращаясь из коммерческой в инвестиционную компанию, искренне переживающую за экономику родного региона и готовую многое делать для его процветания, наращения объемов и улучшения качества производимой, в том числе нефтехимической, продукции.

Рустем Сультеев: «Альберт Кашафович видит то, что многим недоступно». Фото: архив АО «ТАИФ»

Считаю, что мне очень повезло, что судьба свела меня с замечательными людьми, которые стали и добрыми друзьями, и надежными партнерами. В первую очередь это Альберт Шигабутдинов. К концу 80-х годов прошлого столетия все мы, полные энергии молодые люди, уже имели опыт работы в разных организациях. Мы вели постоянные разговоры, суть которых сводилась к короткой идее: нельзя терять время — надо, наконец-то, начинать свое дело — создавать компанию, которая займется реализацией инвестиционных программ, имеющих приоритетное значение для экономики Татарстана. Когда мы создавали ТАИФ, начиная практически с нуля, трудно было предугадать, что будет через год, через два-три года. Но Альберт Кашафович видит то, что многие могут не видеть. Когда ТАИФ начинался, а годы тогда были тяжелые, многие не верили, что мы можем создать вот такую крупную компанию. С тех пор очень много сделано.

Мы начали создавать свой бизнес с промышленного производства. Возможно, именно потому, что сами пришли с производства. Альберт Кашафович — производственник, созидатель по духу. Мы сошлись с ним близко из-за схожести взглядов на жизнь. Мне импонируют люди с патриотической жилкой в крови, для которых слово «Родина» — не пустой звук и слова которых не расходятся с делами. К таким тянешься и сам становишься лучше. Альберт Кашафович — человек, который дорожит своим именем, которому доверяют, который при любых обстоятельствах держит слово. Это главная составляющая, которая, на мой взгляд, определяет личность. Для нас это исключительно важно и в повседневной жизни, и в работе.

На протяжении всего своего трудового пути Альберт Кашафович вносит значительный вклад в прогрессивное развитие отечественной рыночной экономики, модернизацию промышленной отрасли. Он обладает уникальными организаторскими способностями, исключительными личными качествами и профессиональной компетенцией. Его невероятная работоспособность и преданность делу на благо страны обеспечили Группе компаний ТАИФ достижение высоких финансовых и производственных показателей по ключевым направлениям деятельности и устойчивое развитие на протяжении всего периода работы Группы. Сейчас, оглядываясь назад и анализируя прошлое, лишний раз убеждаюсь в том, насколько прозорливым было решение пойти самым трудным путем — организовывать новые производства, создавать рабочие места. Альберт Кашафович изначально был настроен на трудности в созидательном процессе, не ждал скорой отдачи и быстрых успехов, поэтому мы уцелели, затем крепко встали на ноги и добились больших результатов. Он человек, который добивался невозможного. Некоторые вещи, о которых он говорил, казались сложно реализуемыми, но благодаря его усердию, упорству все воплощалось в жизнь.

От всей души желаю Альберту Кашафовичу прекрасного здоровья и долголетия, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! Пусть его никогда не покидает деловой настрой, а будущее пусть готовит много счастливых лет, наполненных радостью и удачей, хорошими новостями и только счастливыми событиями!

Рустем Сультеев, председатель совета директоров АО «ТАИФ», заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по производственно-коммерческой деятельности — первый заместитель.

Гузелия Сафина: «Комплексно подходя к решению задач, Альберт Кашафович на протяжении трех десятилетий предлагал и руководил разработкой и реализацией стратегических программ предприятий Группы, имеющих огромное значение для экономики Татарстана, Российской Федерации». Фото: АО «ТАИФ»

Знаменитый мореплаватель Христофор Колумб говорил: «Вы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потерять берег из виду». И с этим утверждением невозможно не согласиться: Альберт Кашафович более 30 лет назад, в сложные переломные 90-е годы, не побоялся оторваться от привычного берега и отправился покорять свой океан, в свободное плавание большого бизнеса!

С Альбертом Кашафовичем мы познакомились еще в начале 1990-х годов, когда создавалось ВТНПО «Казань». В серьезности устремлений начинающего бизнесмена и в том, что работа, которую он предлагает, мне будет интересна, я убедилась очень скоро. Он человек открытый, прямой, считающий, что лучше вслух сказать о своих сомнениях, чем точить ими себя изнутри и мучиться. У нашего генерального директора уникальная способность убеждать людей. Возможно, поэтому он вечный лидер.

Комплексно подходя к решению задач, Альберт Кашафович на протяжении трех десятилетий предлагал и руководил разработкой и реализацией стратегических программ «Казаньоргсинтеза», «Нижнекамскнефтехима», «ТГК-16» и многих других предприятий Группы, имеющих огромное значение для экономики Татарстана, Российской Федерации во благо жителей республики и страны. С приходом Группы ТАИФ производственные и финансовые показатели этих компаний увеличились где-то в десятки, а где-то в сотни раз.

Альберт Кашафович собрал слаженный коллектив единомышленников, с которыми построил большую многопрофильную Группу ТАИФ, занявшую лидерские позиции не только в экономике Татарстана, но и России. ТАИФ — бренд, который знают во всех точках мира, а Альберт Кашафович является его идейным вдохновителем!

Сегодня, в этот знаменательный для каждого ТАИФовца день, хочется от всего сердца поздравить Альберта Кашафовича с юбилеем! Желаю реализации всех самых смелых идей и планов, доброго здоровья, отличного настроения, ярких профессиональных успехов, верных решений и новых достижений!

Гузелия Сафина, главный советник генерального директора АО «ТАИФ» по экономике и финансам.

Чтобы повышать качество и наращивать объемы производства продукции нефтепереработки и нефтехимии, были нужны технологии и огромные инвестиции. А чтобы их получить, необходимы были государственные гарантии и независимая оценка активов предприятий. По этому вопросу молодая компания вступила в переписку с Кабмином республики. И это стало шагом к следующему этапу развития дела жизни Альберта Шигабутдинова.

Рождение ТАИФа

Во многом именно с подачи Альберта Шигабутдинова и возглавляемой им компании, правительство республики решило всерьез заняться вопросами развития в республике полноценного действующего инструментария фондового рынка. По поручению руководства Татарстана, специалисты ВТНПО «Казань» включились в изучение темы. Практические уроки пришлось брать за рубежом, так как в новейшей истории России рыночные отношения на тот момент были еще в зачаточном состоянии.

11 апреля 1995 года. Встреча президента Татарстана Минтимера Шаймиева с руководством ВТНПО «Казань» и зарубежными инвесторами. Фото: Михаил Козловский

11 апреля 1995 года состоялась историческая встреча: президент Татарстана Минтимер Шаймиев принял руководство ВТНПО «Казань» и группу зарубежных инвесторов. Речь шла о создании в республике международной инвестиционной компании, целью и задачами которой станет привлечение капитала в экономику РТ. А с целью ускорения интеграции Татарстана и России в целом в мировую финансовую систему, стороны договорились также о совместной работе по развитию фондового рынка, созданию в республике международной фондовой биржи и обеспечению независимой международной экспертизы активов компаний РТ.

Минтимер Шаймиев одобрил идею создания международной инвестиционной компании и пожелал ей скорее завоевать авторитет в деловом мире, такое сообщение появилось 12 апреля 1995 года на страницах газеты «Республика Татарстан».

Вырезка из газеты «Республика Татарстан» от 12.04.1995

— Альберт Кашафович в период становления рыночных отношений стоял у истоков создания знаменитой компании ТАИФ. Это была первая в республике промышленно-инвестиционная компания, с новой, сочетающей государственный, частный и иностранный капиталы формой собственности. Благодаря системной работе главы компании Альберта Шигабутдинова, им удалось эффективно вписаться в новые экономические правила и добиться значительных успехов в международном масштабе. Группа ТАИФ стала лидером нефтехимической отрасли не только в республике, но и за ее пределами, — вспоминает Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

— Я знаю Альберта Кашафовича много лет и не перестаю удивляться его прозорливости. Вот говорят, что татары очень жесткие по характеру, недоверчивые, тяжело сходятся с другими. С ними непросто даже разговор затеять, а уж договориться и вовсе сложно. Отчасти, вероятно, это так. Однако я знаю и другое — если уж ты сошелся с татарами, то это надолго, возможно навсегда, — в марте 2005 года говорил член совета директоров АО «ТАИФ» Александр Фридман. Он и сегодня готов это повторить. А также то, что настоящей дружбе не помеха ни расстояния, ни геополитическая обстановка.

Александр Фридман: «Быть другом Альберта Кашафовича — большая честь». Фото: из архива А. Фридмана

Дорогой всеми уважаемый и любимый Альберт Кашафович! Поздравляю Вас с семидесятилетним юбилеем! Желаю здоровья, успехов, радости от родных и близких.



Мы познакомились с тобой ровно 30 лет назад, и эти годы нашей дружбы пролетели как несколько минут. Быть твоим другом это большая честь, и я желаю нам отпраздновать еще сорокалетний, пятидесятилетний и так далее юбилей этого события. Закончится пандемия, в мир вернется стабильность, и мы сможем, как и раньше, вместе праздновать эти замечательные даты. Люблю тебя мой друг!

Александр Фридман, член совета директоров АО «ТАИФ» с 1995 по 1996 гг., с 1998 по 2021 гг.

К слову, именно тогда — в конце XX века, когда на основе ВТНПО «Казань» была создана компания ТАИФ, в Татарстане были сформированы и реализованные лишь недавно, но ставшие прорывными для России и республики, идеи создания в Татарстане особых экономических зон, наукограда и других точек инвестиционного и экономического роста.

Нет ни одной отрасли, в развитии которых ТАИФ не принял бы участие

Уже в начале своей работы ТАИФ активно выступал за сохранение и развитие промышленного потенциала республики. Не ограничиваясь призывами, компания активно вкладывалась в те сферы экономики, отсутствие или неразвитость которых серьезно тормозили рыночные преобразования в республике. Компания занялась созданием рынка современных телекоммуникационных и мультимедийных услуг — запустила проекты мобильной и стационарной связи, создала эфирно-спутниковое телевидение. В процессе создания завода первичной переработки нефти ТАИФ-НК стало очевидно, что в Татарстане нет современных строительных мощностей, и они были созданы.

Марат Хуснуллин: «Альберт Шигабутдинов всегда отличается профессионализмом, порядочностью и обязательностью выполнения решений». Фото: tatarstan.ru

Дорогой Альберт Кашафович, от всей души поздравляю Вас с 70-летием. К этому юбилею Вы подошли, как состоявшийся человек в полном смысле слова: как руководитель, как мужчина, как глава семейства.

Я помню долгие годы совместной работы, и чем бы ни занимались, где бы ни работали, Вы всегда отличались профессионализмом, порядочностью и обязательностью выполнения решений. Я хочу Вам пожелать долгой, гармоничной, активной жизни. Спасибо Вам за совместную работу и за добрые отношения. С днем рождения, уважаемый Альберт Кашафович!

Марат Хуснуллин, заместитель председателя Правительства Российской Федерации.

Наверное, в республике нет ни одной отрасли, сферы или направления экономики, в развитии которых ТАИФ не принимал бы непосредственное, самое активное, и что особенно важно, эффективное участие.

Одно из самых значимых достижений ТАИФа в том, что в период экономического развала, когда по всей стране промышленные гиганты, за годы СССР привыкшие работать в жестких рамках государственно-плановой системы, вдруг оказались в буквальном смысле этого слова выброшены на волю волн рыночных отношений и тонули, не в силах срастить прежние или выстроить новые логистические товарно-сырьевые связи, молодая компания по поручению руководства республики взялась за спасение от банкротства и распродажи по частям татарстанской нефтепереработки и нефтехимии — «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза». Под крылом ТАИФа оба комплекса стали одними из мощнейших и современнейших производств страны.

Владимир Бусыгин: «Альберт Кашафович, глубоко благодарен, что имел возможность долгие годы работать и находиться рядом с Вами». Фото: из архива В. Бусыгина

Уважаемый Альберт Кашафович! Искренне рад сердечно поздравить Вас с юбилейным днем рождения! Глубоко благодарен, что имел возможность на протяжении долгих лет работать и находиться рядом с Вами. Я с особой теплотой всегда вспоминаю нашу работу в Нижнекамске и, продолжая работать в Казани, я все больше убеждался в Вашей точности прогнозов и профессионализме стратега. Благодаря Вашему доверию и предоставленной мне, как Генеральному директору «Нижнекамскнефтехима», самостоятельности, любое из начатых дел, или — это строительство новых производств, или — это выполнение программ утвержденных Советом директоров — мы всегда доводили с Вами до конца, задачи были выполнены в срок, следствием чего стало увеличение чистой прибыли Компании. Наша совместная работа привела к стабильной работе предприятия, которая позволила не только нарастить мощности действующих производств, но и освоить выпуск новых видов продукции: каучуков, полимеров, которых не было ранее в нашей стране.

Хочу от всей души пожелать Вам прекрасного настроения, мира и счастья. Пусть жизнь будет наполнена радостью, душевным теплом, судьба — щедра на самые светлые и добрые события. Желаю, чтобы всегда были рядом ваши близкие и друзья, и те, с кем хочется поделиться радостью!

Владимир Бусыгин, 1999—2013гг. генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим», 2013—2017гг. — председатель совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Трудно быть первыми

«Многое из того, что делает Группа ТАИФ — строит жилые дома или производственные комплексы, налаживает выпуск новой продукции или занимается реконструкцией, — она делает в числе первых, причем не только в республике, но и зачастую в стране», — особо подчеркивает в недавно увидевшей свет книге «Жить, работать, строить для людей», Государственный Советник Татарстана, Герой Труда России Минтимер Шаймиев.

Минтимер Шаймиев: «Многое из того, что делает Группа ТАИФ, она делает в числе первых». Фото: Роман Хасаев

Первое и единственное в стране производство Бисфенол-А, единственный в России завод поликарбонатов, НКНХ за годы модернизаций и реконструкций ставший одним из крупнейших в мире «супермаркетов синтетических каучуков». На ТАИФ-НК введен в эксплуатацию единственный в мире в подобных масштабах и уникальной конфигурации комплекс глубокой переработки тяжелых остатков пиролиза нефти на технологии VCC. Нефтеперерабатывающий комплекс ТАИФа сегодня — безусловный лидер отечественной отрасли по извлечению светлых высококачественных нефтепродуктов из каждой тонны сырья. На этапе строительства комплекса хватало злопыхателей, уверявших, что проект несостоятелен, что реализовать его невозможно уже хотя бы потому, что раньше такого никто не делал. Да, первыми быть сложно, но, если за дело берутся профессионалы под четким руководством, если каждый шаг взвешен и выверен — возможно все.

Закладка первого камня в основание КГПТО перегонки нефти. Фото: архив АО «ТАИФ»

За время деятельности Группы ТАИФ в сферах химии и нефтехимии было построено свыше 60 крупных технологических установок, каждая из которых по своим масштабам фактически является заводом, реализованы сотни менее крупных, но имеющих большое значение и для татарстанской, и для российской химической и нефтегазохимической отраслей инвестиционных проектов.

Умение вести диалог, выстраивать деловые отношения с партнерами Группы, в том числе зарубежными, — сильная сторона Альберта Шигабутдинова и возглавляемой им команды. И часто получается так, что деловое партнерство переходит в долгую дружбу.

Юрий Коренко: «Альберт Кашафович, более 30 лет нас связывают глубокие партнерские отношения и личная дружба». Фото: из архива Ю. Коренко

Уважаемый Альберт Кашафович, от лица компании IPCO-TRADING SA (Швейцария) и себя лично, разрешите сердечно поздравить Вас с 70-летним юбилеем.

Более 30 лет нас связывают глубокие партнерские отношения и личная дружба. Гордимся, что на протяжении всех этих лет в Вашем лице мы находим умелого руководителя государственного уровня, талантливого организатора, крупного технического специалиста и профессионала в сфере финансов. Об этом свидетельствуют успехи, достигнутые руководимой Вами компанией ТАИФ, выросшей из небольшой торгово-промышленной компании в многоотраслевой производственно-технический холдинг.

Разрешите искренне пожелать Вам крепкого здоровья, счастья, удачи, благополучия и успехов во всех Ваших делах.

Желько Милич: «Альберт Кашафович, под вашим управлением ТАИФ из небольшой торгово-промышленной компании вырос в многоотраслевой производственно-технический холдинг». Фото: АО «ТАИФ»

С уважением, Желько Милич, Коренко Юрий.

Наиль Маганов: «Во многом благодаря Альберту Кашафовичу развивалась нефтехимическая отрасль региона и нефтепереработка». Фото: пресс-центр ПАО «Татнефть»

Нефтяники хорошо знают Альберта Кашафовича как масштабную и яркую личность, лидера, посвятившего свои силы развитию одной из крупнейших компаний Татарстана. Во многом благодаря его личному авторитету, глубоким знаниям в разных сферах экономики и эффективному менеджменту развивались нефтехимическая отрасль региона и нефтепереработка. Они и сегодня являются важнейшими точками роста.

В день юбилея хочу пожелать Вам, уважаемый Альберт Кашафович, бодрости духа, новых смелых идей, энергии для их воплощения в жизнь, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Наиль Маганов, генеральный директор и член совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, председатель совета директоров АО «ТАНЕКО».

Александр Дюков: «Альберт Кашафович, под Вашим руководством, компания ТАИФ стала флагманом экономики не только Татарстана, но и всей страны». Фото: пресс-центр ПАО «Газпром нефть»

Уважаемый Альберт Кашафович! От имени компании «Газпром нефть» и от меня лично примите поздравления с юбилеем!

Вы сделали огромный вклад в развитие нефтехимической отрасли России. Под Вашим руководством группа «ТАИФ» успешно и активно развивается на протяжении многих лет, реализует крупные инвестиционные проекты, создает новые технологические решения. В результате компания стала флагманом экономики не только Татарстана, но и всей страны. Ваш высокий профессионализм, компетентность, целеустремленность и преданность своему делу вызывают огромное уважение. Ценю наше эффективное сотрудничество.

В этот праздничный день желаю Вам реализации всех намеченных планов, новых успехов, всего самого доброго! Здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!

Александр Дюков, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть».

Олег Титов: «Для нас всегда было очень важно оставаться ответственным, сильным и надежным партнером АО «ТАИФ». Фото: сайт ggpht.com

Уважаемый Альберт Кашафович! От имени компании «Сименс Энергетика» в России и от меня лично примите самые искренние поздравления в день Вашего юбилея!

Ваша профессиональная деятельность неразрывно связана с нефтегазовой и химической промышленностью, с созданной Вами более четверти века назад компанией «ТАИФ», с внедрением новых передовых технологий. Все эти годы Ваш высокий профессионализм, компетентность, масштабный уровень мышления, четкая принципиальная позиция и талант руководителя всегда позволяли Вам преодолевать любые препятствия на пути развития компании «ТАИФ».

Пусть работа, которой Вы отдаете свои силы, опыт и знания, приносит Вам радость, новые достижения и победы! ТАИФ и «Сименс Энергетику» связывают многолетние партнерские отношения. Ваше личное участие и энтузиазм играют в этом сотрудничестве исключительную роль. Для нас всегда было очень важно оставаться ответственным, сильным и надежным партнером АО «ТАИФ». Лично признателен Вам за наше общение, поздравляю Вас с этим знаменательным днем и желаю успехов во всех сферах Вашей деятельности! Крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!

Олег Титов, президент компании «Сименс Энергетика» в России.

Успешное развитие бизнеса, ввод в эксплуатацию новых производств, освоение новых продуктов и новых рыночных ниш — все это в конечном итоге работает на финансово экономический результат не только компании, но и городов республики и страны, где расположены производства. Одной из важнейших составляющих социальной ответственности Группы ТАИФ и входящих в нее компаний, а также их серьезным вкладом в развитие экономики Российской Федерации и Республики Татарстан являются своевременная и полная уплата налогов и сборов, а также повышение благосостояния своих сотрудников, а значит, и членов их семей, за счет роста уровня заработных плат. Еще одно важное направление — активное участие в решении социально-значимых вопросов и задач. На эти цели, а также на благотворительность и спонсорскую поддержку благих начинаний, за свою историю Группа ТАИФ направила сотни миллиардов рублей.

Мидхат Шагиахметов: «Альберт Кашафович, благодаря вам и ТАИФу, в Татарстане реализуются крупные инвестиционные и социальные проекты». Фото: tatarstan.ru

Уважаемый Альберт Кашафович! Примите самые теплые и искренние поздравления со знаменательной юбилейной датой — 70-летием!

Ваш высокий профессионализм, компетентность и трудолюбие достойны уважения. Благодаря Вашей инициативности и деятельности компании ТАИФ, в Татарстане реализованы и продолжают реализовываться крупные инвестиционные и социальные проекты, что вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и реализации всех намеченных планов!

Мидхат Шагиахметов, заместитель премьер-министра — министр экономики Республики Татарстан.

Радик Гайзатуллин: «Именно о таких людях, как Альберт Кашафович, говорят: «Человек с большой буквы», «Человек слова и дела». Фото: пресс-служба Министерства финансов РТ

Глубокоуважаемый Альберт Кашафович! От имени всех финансистов Республики Татарстан и от себя лично искренне поздравляю Вас с юбилеем.

В первую очередь хочу поблагодарить Вас за совместную плодотворную работу, которую мы ведем более 20 лет. Отмечу, что под Вашим руководством постоянно разрабатываются и внедряются проекты, направленные на повышение социально-экономического развития нашей республики и страны, и в конечном счете благоприятно отражаются на качестве жизни населения. Возглавляемая Вами компания является бюджетообразующей. Она ежегодно увеличивает платежи в консолидированный бюджет нашей республики. Здесь должен подчеркнуть, что в основном — это ваша заслуга. Множество творческих проектов, реализуемых по вашей инициативе, еще раз доказывают Вашу целеустремленность и постоянную работу над собой. Именно о таких людях, как Вы, говорят: «Человек с большой буквы», «Человек слова и дела».

Уважаемый Альберт Кашафович, мы с Вами выросли в соседних деревнях, и я во многом беру с Вас пример. Несмотря на занимаемую высокую должность, Вы всегда остаетесь душевным, открытым, жизнерадостным человеком. Поздравляя Вас с днем рождения, желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, удачи, неиссякаемого оптимизма и исполнения задуманных планов.

Радик Гайзатуллин, министр финансов Республики Татарстан.

Марат Сафиуллин: «Масштабные проекты, внедряемые под руководством Альберта Кашафовича, имеют колоссальное значение для нас налоговиков». Фото: tatarstan.ru

Уважаемый Альберт Кашафович! Искренне от всей души поздравляю вас с замечательным юбилеем, с днем рождения.

Ваша безупречная репутация, огромный авторитет в деловом сообществе, не побоюсь этого слова, выдающиеся результаты, достигнутые под вашим руководством, говорят о вашем высоком организаторском таланте, профессионализме и преданности делу. Вами лично и под вашим руководством в республике реализованы и реализуются масштабные инвестиционные проекты, имеющие огромное значение не только для экономики республики, но и для России в целом. Конечно же, это имеет колоссальное значение для нас налоговиков: мы прекрасно понимаем, что инвестиционные проекты — это новые рабочие места, новая налогооблагаемая база, налоги, которые в дальнейшем будут идти на социальные и экономические программы в нашей стране.

Разрешите в этот замечательный юбилей пожелать вам и вашим близким здоровья, успехов, благополучия. С юбилеем вас!

Марат Сафиуллин, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ.

Жить, работать, строить для людей

«Группа ТАИФ никогда не работала только ради бизнеса. Все ее проекты тесно сопряжены с судьбами рабочих — десятков тысяч татарстанцев, работающих на предприятиях. Руководство Группы ТАИФ всегда осознанно несло социальную ответственность. Еще на начальном этапе работы компании было решено: значительная часть прибыли всегда будет направляться на социальную поддержку семей сотрудников, создание комфортных условий для жизни и отдыха, обеспечение образования и поддержание здоровья. Так было все эти годы. Помимо точечной поддержки работников, ТАИФ видит свою задачу в создании комфортной городской среды, в улучшении жизни всех татарстанцев», — не раз подчеркивал Альберт Шигабутдинов.

Открытие обновленного сквера и склона у НКЦ «Казань». Фото: Роман Хасаев

Именно с участием ТАИФа в Татарстане стартовала и была реализована беспрецедентная для постперестроечной России президентская программа ликвидации ветхого жилья. Тысячи людей из трущоб и развалин переехали в новые благоустроенные квартиры. Одними из первых в России компании Группы ТАИФ начали инвестировать в реализацию и других программ жилищного строительства, в том числе в ипотечное строительство.

Церемония закладки памятной капсулы при начале строительства жилого комплекса «Салават купере». Фото из архива АО «ТАИФ»

Уважаемый Альберт Кашафович, от всего сердца поздравляю Вас с юбилеем!

Все свое время Вы посвящаете процветанию Республики Татарстан! АО «ТАИФ» внесло существенный вклад в становление строительной отрасли и развитие гражданского строительства в республике. Было построено множество социально значимых объектов: жилые дома, учреждения здравоохранения и образования, административные здания гос. назначения, спортивные и культурно-развлекательные центры.

Нельзя не отметить реализуемые при Вашем участии многочисленные программы, улучшающие жизнь граждан. Татарстан занимает лидирующие позиции в России по масштабности проводимых социальных программ, и Вы никогда не остаетесь в стороне. Программа ликвидации ветхого жилья — одна из самых масштабных и важных социально-экономических программ. Из старых домов XIX века люди переехали в современные, комфортные многоквартирные дома. Благодаря программе «Социальная ипотека», что также выполняется при значительном Вашем вкладе, тысячи граждан улучшают жилищные условия. Помню, как мы с Вами проводили закладку камня в чистом поле под микрорайон «Салават купере», сегодня это город в городе со всей необходимой инфраструктурой! Сколько еще проектов были воплощены в жизнь при Вашей поддержке! Тысячелетие Казани, проведение Универсиады, возрождение культурного и исторического наследия на острове-граде Свияжске и в Болгаре, строительство Исламской академии и воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери!

Альберт Кашафович, хочу искренне поблагодарить Вас за весомый вклад в развитие строительной отрасли в Республике Татарстан, активную поддержку значимых проектов. Это достойно бесконечного уважения! Благодаря Вам мы воплотили в жизнь множество проектов, направленных на повышение качества жизни граждан. В день Вашего юбилея искренне хочу пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи во всех начинаниях и воплощения в жизнь самых смелых идей и планов!

Ирек Файзуллин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Столкнувшись с нехваткой квалифицированных кадров, ТАИФ организовал обучение специалистов за рубежом. Позже, поняв, что невозможно удержать работников, не обеспечив им достойных условий для жизни, ТАИФ активно инвестировал в обновление системы здравоохранения, социального обеспечения, в развитие спорта и создание комфортных городских пространств. Одними из первых команда Альберта Шигабутдинова откликнулась и на призыв Минтимера Шаймиева о возрождении историко-архитектурных и культурных ценностей Татарстана.

Минтимер Шаймиев: «Альберт Кашафович из тех руководителей, которые знают жизнь и по-настоящему любят людей». Фото: president.tatar.ru

Талантливый, целеустремленный, трудолюбивый, преданный своему делу, выдержанный и скромный. Вот так я охарактеризовал бы нашего юбиляра — Альберта Кашафовича Шигабутдинова. Он из тех руководителей, которые знают жизнь и по-настоящему любят людей. А это самые ценные качества для любого руководителя.

Альберт Шигабутдинов знает и ценит историю нашего народа, поэтому ТАИФ финансирует много проектов по сохранению духовных ценностей и нашего богатого исторического наследия. Мы признательны ему за постоянную, неустанную поддержку Республиканского Фонда «Возрождение». ТАИФ стал одним из основных благотворителей наших проектов. За счет сил и средств компании в Свияжске восстановлен Комплекс зданий казенных сооружений конца XIX — начала XX веков и создан в нем музей истории Свияжска. Компания ТАИФ и ПАО «Татнефть» вместе построили в Болгаре гостиничный комплекс «Кул Гали», финансировали строительство Болгарской исламской академии и воссоздание собора Казанской иконы Божьей матери. Сегодня они продолжают поддержку проекта Фонда «Возрождение» по созданию полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар». Именно Альберт Кашафович предложил издать книгу «Духовное возрождение — дорога в будущее. 2010—2021…», в которой отражена вся история и деятельность нашего фонда. Знаю, что он лично курировал этот проект, и поэтому результат налицо: получилось яркое, красивое и содержательное издание. Советовал бы всем посмотреть, если найдете, конечно, потому что оно уже стало библиографической редкостью.

Уважаемый Альберт Кашафович, от всей души поздравляю Вас с 70-летием! Я не раз имел возможность убедиться в Ваших высоких деловых и человеческих качествах. Всегда восхищаюсь Вашим жизнелюбием и выдержкой!

Минтимер Шаймиев, Герой Труда России, первый президент Республики Татарстан, Государственный Советник Татарстана.

«Хочу, чтобы мои дети и внуки жили здесь»

«У меня часто спрашивают, нет ли соблазна уехать за границу. Зачем? Я хочу, чтобы мои дети и внуки жили здесь и думали о процветании своей родной земли. За долгие годы работы в сплоченной команде мы твердо знаем, что путь наших предков, путь нашего народа — это и наш путь. А самое сокровенное, что у нас есть — это земля наших матерей и отцов, наша родная страна. Самое главное для нас, чтобы это было всегда», — подчеркивает Альберт Шигабутдинов.

Альберт Шигабутдинов: «Я хочу, чтобы мои дети и внуки жили здесь и думали о процветании своей родной земли». Фото: Роман Хасаев

Укреплять благополучие и процветание родной земли, повышать благосостояние и комфорт живущих на ней людей — в этом и есть дело жизни и самого Альберта Шигабутдинова, и возглавляемой им команды, и его сыновей, которые сегодня уже и сами являются успешными бизнесменами.

Руслан Шигабутдинов: «Альберт Кашафович из тех редких людей, кто умеет видеть картину целиком и далеко на перспективу». Фото: Роман Хасаев

Если поднять материалы периода 90-х — начала 2000-х годов о том, какие планы строил ТАИФ, а затем посмотреть — что из этого реализовано сейчас, то можно не сомневаться: сделано практически все. И даже с перевыполнением.

Цели перед собой может поставить каждый, вот только не всякий сумеет их достигнуть. Хотя бы потому, что не у каждого хватит упорства, знаний, сил. Альберт Кашафович из тех редких людей, кто умеет видеть картину целиком и не только сейчас — в определенный момент времени, но и далеко на перспективу. Упорства у него в достатке. При этом, он очень взвешенно подходит к каждому проекту: он из тех людей, кто планомерно и последовательно следует поговорке «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Но, уж если решение принято, то можно быть уверенными: каждый шаг, каждое действие — просчитаны и продуманы наперед. Сил ему тоже не занимать. А что касается знаний, то могу уверено сказать: Альберт Кашафович — человек интересующийся и, понимая куда нужно двигаться и для чего это нужно, он настолько глубоко вникает во все тонкости и нюансы, что вскоре четко знает: что потребуется для достижения успеха, какие могут встретиться трудности, как их можно преодолеть и как организовать работу так, чтобы это было интересно, эффективно, безопасно, выгодно Группе, акционерам, республике, стране.

Накопленными знаниями Альберт Кашафович щедро делится со всеми нами — многотысячным коллективом Группы Компаний ТАИФ. А еще, собственным примером, каждым днем своей жизни, он учит безграничному трудолюбию и любви к родной земле.

В день 70-летия, желаю Альберту Кашафовичу как наставнику и руководителю — неугасающей энергии и реализации всех намеченных планов. Их у ТАИФа — много. А как сын — отцу, желаю крепкого здоровья, благополучия и позволять себе хотя бы немного времени на хобби. С днем рождения!

Руслан Шигабутдинов, заместитель председателя совета директоров АО «ТАИФ».

Тимур Шигабутдинов: «Понимание принципов жизни, главных вопросов, устоев, традиций — все это на личном примере привил нам отец». Фото: Роман Хасаев

Самое главное: мой отец дал мне жизнь и в прямом и переносном смысле этого слова. Все, что есть вокруг меня сейчас — это все благодаря моим родителям, моему отцу. Понимание принципов жизни, главных вопросов, устоев, традиций — не просто в форме рассказов, объяснений, подсказок, а на личном примере: как он сам относится ко всему этому, как это должно быть правильно в жизни. А мы, и лично я, впитывали все это.

Альберт Кашафович — многогранный человек. Самое главное: человек, ставящий правильные цели. Причем правильные не с точки зрения числовых показателей, а с точки зрения жизненных принципов, заботы об окружающих и людях, и семье, и коллегах. Правильные цели с точки зрения Родины и той земли, где человек живет. Второй момент: Альберт Кашафович — человек, который упорным трудом каждый день достигает те цели, что ставит перед собой. Результаты мы все знаем и видим.

В день юбилея хочется пожелать, во-первых, самое главное — огромного здоровья. Это — самое базовое, что необходимо каждому человеку и для себя, и для того, чтобы быть полезным людям вокруг себя — своей семье, друзьям, республике. Второе — та огромная работоспособность, что демонстрировал и продолжает демонстрировать Альберт Кашафович на протяжении всей жизни и тех 30 лет, что он руководит ТАИФом, мы понимаем, что она сформировала жизненные привычки, но сегодня появилась возможность немного уделить время и самому себе. Желаю своему отцу побольше отдыхать и душевного равновесия. Ну и еще одно пожелание: с удовольствием провести замечательный праздник — свой юбилей.

Тимур Шигабутдинов, член правления ООО «СИБУР», управляющий директор дирекции синтетических каучуков.