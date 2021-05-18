«Вахта Памяти — 2021»: «Снежный десант» обнаружил останки 10 бойцов, погибших в 1942 году

Очередная поисковая экспедиция казанского сводного поискового отряда в Долину Смерти, что в Новгородской области, состоялась при поддержке работников АО «ТАИФ»

Фото: НП «Снежный десант»

Затянувшаяся весна со снегом, дождями и низкими температурами не смогла помешать очередной экспедиции сводного поискового отряда «Снежный десант» вновь отправиться в Долину Смерти у деревни Мясной Бор, что расположилась между Спасской Полистью и Подберезьем Новгородской области. Именно там весной 1942 года попала в окружение прорывавшаяся к осажденному Ленинграду и была практически полностью уничтожена 2-я ударная армия Волховского фронта. Подробностями весеннего выхода участники экспедиции поделились с журналистом «Реального времени».

Обычный лес…

Поют птицы, светит солнце, растут деревья и трава… И в первые моменты почти ничего не говорит о трагедии, что развернулась здесь 79 лет назад. И только когда начинаешь присматриваться, замечаешь остатки проржавевших касок, обрывки колючей проволоки и таблички на деревьях. Подходишь к ним ближе и видишь имена…

2 мая 2021 года здесь, в лесу, появилась еще одна такая табличка: «Гетманов Иван Григорьевич. 1909 г. р. Красноармеец. Кемеровская обл. г. Киселевск. Погиб в 1942 г. Найден 23.9.2020 НП «Снежный десант».

Весной 2021 года в Долине Смерти стало на одну памятную табличку больше. Имя еще одного героя возвращено из небытия. Фото: НП «Снежный десант»

Табличка установлена точно над тем местом, где осенью прошлого года, во время такой же экспедиции, сводный поисковый отряд из Казани и ближайших к столице Татарстана районов смог обнаружить останки бойца и смертный медальон.

«С нами поехал тогда школьник. Карим. Уже не в первый раз. Мы поднимали воронку. Он просто в процессе работы нашел смертный медальон. Потом его постарались прочитать. Это было тяжело. Достаточно сложно его читали, но в итоге установили личность», — рассказала участница экспедиции Екатерина Жезлова. Из своих 27 лет, она 13 посвятила непростому, но очень благородному и нужному делу — возвращению из небытия бойцов и командиров РККА, отдавших жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны.

Екатерина Жезлова с 8-го класса активный участник поискового движения. Фото: НП «Снежный десант»

В этот раз Карим отправиться в поиск не смог. Парень заканчивает обучение в 11-м классе. Впереди выпускные экзамены. Поэтому табличку с возвращенным им именем закрепили товарищи по отряду.

Сейчас ведется работа по поиску родственников Ивана Григорьевича. Работа не менее кропотливая, чем найти останки самого солдата, пропавшего без вести в далеком 1942 году. Обзвон и переписка с районными военными комиссариатами, архивами, местными поисковиками и отделами МВД. В работе еще несколько таких бойцов, останки которых были обнаружены в прежние годы. Поисковики верят, что эта работа увенчается успехом. И каждый год дважды — весной и осенью — в собственные каникулы и отпуска вновь отправляются в Долину Смерти, чтобы снова искать и находить героев, не вернувшихся с войны.

Любанская наступательная операция

Конец 1941 года. Ленинград в блокадном кольце. Красная армия предпринимает отчаянные шаги для освобождения города от вражеской осады. Январь 1942 года. Начало наступления войск Волховского фронта. Вторая ударная армия добивается наибольшего успеха, прорвав германскую оборону у деревеньки Мясной Бор (в то время эта территория относилась к Ленинградской области). Несмотря на явное неравенство сил, армия двинулась на Любань по коридору, ширина которого колебалась от 3-4 километров до легко простреливаемых 300 метров. Каждый метр продвижения давался огромными жертвами. Немцы спешно перебрасывают в зону прорыва свежие части. Две дивизии, шесть… В том числе испанская «Голубая дивизия».

Схема Любанской наступательной операции. Фото: с сайта: in-istra

Атаки советских войск натыкаются на шквальный огонь противника. Весенняя распутица прервала сообщение с основными силами. Подвоз снабжения — прекратился. Люфтваффе сбивают советские самолеты, пытающиеся прорваться с запасом продуктов и боеприпасов. 19 марта немецко-фашистские войска смогли перебить горловину коридора, и вокруг продолжающей отчаянно сопротивляться 2-й ударной армии стянулось кольцо. В окружении оказались восемь дивизий и шесть бригад. Узел штаба армии был разбит. Управление войсками было нарушено. Машины встали, закончилось горючее. Вывоз раненых прекратился.

Погибшие в Волховском котле солдаты РККА. Трофейный снимок хроникеров Третьего рейха. Фото: с сайта waralbum

В мае и июне руководство РККА пытается деблокировать и вывести из окружения обессиленные части. Именно в ходе этой операции 26 июня был тяжело ранен и захвачен в плен Герой Советского Союза Муса Джалиль. В безуспешных попытках вырваться из окружения, под шквальным ружейным, минометным и артиллерийским огнем, почти не прекращающейся бомбежкой погибли десятки тысяч советских бойцов и командиров. Попал в плен и командующий 2-й ударной армией генерал-лейтенант Власов. С этого момента начался его путь в предатели.

Советский пулеметчик, погибший в Волховском котле, — трофейный снимок хроникеров Третьего рейха. Фото с сайта: russian7

Сражение под Мясным Бором оказалось настолько кровопролитным, что спустя годы небольшую полосу истерзанного заболоченного леса к западу от деревни начали называть Долиной Смерти. А историки до сих пор не могут назвать точную цифру, сколько именно погибло там людей.

Местные жители вспоминали, как и спустя десятилетия после войны в изуродованные войной леса было страшно заходить: люди повсюду натыкались на человеческие кости и боеприпасы. В середине 1960-х годов по распоряжению правительства мясноборские поля вместе с останками тщательно перепахали и засадили деревьями. Но забыть о бойцах, воевавших за Родину, — невозможно. И вот уже почти полвека в Долину Смерти, сначала со всего Советского Союза, а сейчас — со всей России, съезжаются поисковые отряды. Ведь война не окончена, пока не похоронен последний погибший на ее полях солдат.

Зов Долины Смерти

— Твое это или нет становится понятно уже в первый выезд. Кого-то хватает всего на раз, а кого-то цепляет так, что он уже больше не может сопротивляться зову, каждый год снова и снова отправляется в поиск, — делится впечатлениями Екатерина Жезлова. Она уверена: зов Долины Смерти действительно есть. И практически все, с кем она из года в год отправляется на это место, начинают готовиться к возвращению в Новгородскую область, едва завершив предыдущую экспедицию.

Лагерь поискового отряда в Долине Смерти в весеннюю «Вахту — Памяти 2021». Фото: НП «Снежный десант»

Отряд сборный не только по составу, но и по возрасту. Самым старшим 40—50 лет. Многие начинали ездить сюда, еще будучи студентами и школьниками. Отрадно, отмечает Жезлова, что с каждым годом к движению присоединяется все больше молодежи. Результат приносит военно-патриотическая работа в учебных учреждениях республики. Нередко после выездных экспозиций и лекций о работе поискового движения старшеклассники начинают просить взять их в следующую экспедицию. Везет не всем. Претенденты проходят настоящий отбор — нужно доказать, что ты физически подготовлен, стрессоустойчив, готов учиться новому и подчиняться почти воинской дисциплине. Смертоносное железо, пролежавшее в земле 79 лет, способно убить и сегодня. Этот печальный факт подтвердила трагедия под Волгоградом, где в такой же экспедиции, подорвавшись на боеприпасе времен Второй мировой, погибли двое поисковиков.

— Эту печальную весть мы узнали, еще когда были в лесу. И до сих пор не понимаем — как такое произошло. В поисковом движении очень серьезно относятся к технике безопасности: еще в процессе подготовки руководители отрядов со своими ребятами проводят занятия на тему того, какие бывают боеприпасы. В лесу правила работы непосредственно на месте повторяются еще раз. Под подпись проходит инструктаж. И есть простое правило: если в процессе работы ты что-то нашел и сомневаешься, боишься доставать, то зови старшего. Он знает, что дальше делать. Мы все прекрасно знаем, что боеприпасы бросать нельзя, стучать и прыгать по ним — нельзя. Лучше положи под дерево, а потом — сдай саперам, когда они приедут, — отметила Екатерина Жезлова.

Обнаружены останки еще одного погибшего в 1942 году бойца. Фото: НП «Снежный десант»

Кто-то из школьников, обнаружив своего первого бойца, не может сдержать слез, кто-то словно каменеет. Именно в этот момент к новичкам приходит осознание всего ужаса войны и важности той работы, которую они делают.

Основное орудие поиска — щуп. Деревянная рукоять и стальное жало из толстой заточенной проволоки. Им методично, сантиметр за сантиметром пробивается почва. Опытный поисковик на слух определяет, что за препятствие встретилось острию в почве: камень, железо, корень или кость. Металлоискатели тоже есть. Но они нужны лишь для того, чтобы найти очаг — что-то из личных вещей, выполненных из цветного металла. А дальше в дело снова вступает щуп, лопата и руки.

Этой весной разведка отряда прибыла в Мясной Бор 27 апреля. 30 числа подтянулась основная часть сборного отряда «Снежный десант», в который вошли поисковики не только из Казани, но и из ближайших к столице республики районов: МПК «Отечество» с. Столбище Лаишевского р-на, ВПК «Пламя» с. Рождествено Лаишевского р-на, МБОУ «Большекабанская СОШ» с. Большие Кабаны Лаишевского р-на, ПО «Ровесников следы», г. Казань. Всего на этот раз отряд насчитывал 38 человек. Первого бойца 2021 года нашли в первый же день общей работы — 30 апреля.

Поиск часто идет по колено в болотной жиже и грязи. Фото: НП «Снежный десант»

— В этом году был у нас верховой солдат в ельнике, где мы работали в последнее время. Полностью практически. И это можно считать нашим личным успехом, что мы собрали целикового солдата. И когда ты собираешь такого целикового солдата, конечно, надеешься, что рядом будет медальон, — рассказала Екатерина.

«Верховой» — это значит, что останки лежали практически на поверхности. Там, где его застала смерть. За без малого 80 лет с момента гибели солдата над ним образовалось максимум 10—20 сантиметров грунта — нанесло пыли и земли, насыпало прелой листвы и хвои. В Мясном Бору после перепашки в 60-х годах прошлого века верховые находки, да еще и целиковые, то есть не растащенные по косточкам на большое расстояние, — большая редкость. Чаще бывает так, что находятся совсем небольшие фрагменты. Их тоже в земле не оставляют и тщательно обыскивают все вокруг и на глубину. Работа осложняется тем, что местность в зоне поиска — болотистая. Без высоких сапог там делать нечего. Просто никуда не доберешься.

Кропотливая, методичная и трудная работа

В этот выезд отряд начал разрабатывать огромную, диаметром более 12 метров и глубиной 5-6 метров, воронку. Скорее всего, это след от авиабомбы. Внимание привлек отвал, оставленный, вероятнее всего, «черными копателями» еще в 90-е годы прошлого века. Тем либо не хватило терпения, либо времени, а может, и опыта на тщательный раскоп.

Начало разработки воронки диаметром 12 метров. Фото: НП «Снежный десант»

Сначала нашли несколько фрагментов человеческих останков. Потом — боеприпасы, личные вещи. Продолжить эту работу, скорее всего, придется уже осенью. В этот раз не успели. Да и воды слишком много. В сентябре планируют поставить мотопомпу и с ее помощью убрать основной затоп. Дальше все равно придется действовать руками.

— У нас, когда ребята доходят прямо до дна, воду вычерпываем, там всякая жижа, которая тоже идет на переборку. Мы, девочки, на воронках на переборке сидим все. Прощупываем эту жижу, глину. Все прощупываем. Чтобы не пропустить ничего, — рассказала Екатерина. Часами и сутками в холодной воде. В надежде найти еще хотя бы одного бойца. Не просто найти, но и вернуть его имя.

К сожалению, так везет не часто. Потому, когда находят смертный медальон — цилиндрик из бакелита, всем отрядом кричат «ура!». Еще одно «ура!» гремит, если старший отряда, бережно развинтив медальон, обнаруживает в нем бланк. И уж совсем радостно на душе становится, если бумага заполнена. Но это бывает редко. Среди бойцов гуляло поверье, что если заполнить медальон, то из боя уже можно не вернуться. Да и сами цилиндрики встречаются нечасто. В этой экспедиции впервые за последние 5-6 лет «Снежному десанту» не встретилось ни одного. А вот бойцов подняли 10. Шестеро — целиковые.

Время и влажная почва уничтожают металлические детали оружия и человеческие останки, но могут оставить целой и читаемой, даже спустя 79 лет, тонкую газетную бумагу. Фото: НП «Снежный десант»

Одному из соседних отрядов, работавших неподалеку, тоже в Нижегородской области, повезло больше. Они смогли найти орден Красной Звезды. По номеру опознали бойца.

В канун Дня Победы

Поисковая работа в Долине Смерти идет уже не первый десяток лет. И в каждой экспедиции обнаруживаются и поднимаются останки сотен погибших людей. В весеннюю «Вахту Памяти» уже стало традицией собирать все объединенные экспедицией «Долина» отряды на воинском кладбище близ мемориала в деревне Мясной Бор.

В канун Дня Победы все поисковые отряды, объединенные экспедицией «Долина», собрались у мемориала памяти в деревне Мясной Бор. Фото: НП «Снежный десант»

8 мая, в канун Дня Победы, десятки поисковых отрядов, объединенных экспедицией «Долина», собрались на воинском кладбище и мемориале в деревне Мясной Бор. Там состоялась траурная церемония захоронения останков бойцов и командиров РККА, обнаруженных в весеннюю «Вахту Памяти — 2021» бойцов.

Из 364 останков воинов, обнаруженных в весеннюю «Вахту Памяти — 2021», 10 обнаружены и подняты «Снежным десантом». Фото: НП «Снежный десант»

Еще 364 воина, наконец, обрели вечный покой. Удалось установить имена лишь 14 из них.

«Долина, мы вернемся осенью»

С момента завершения весенней «Вахты Памяти — 2021» прошло буквально несколько дней. А сводный отряд уже готовится к осеннему полевому выходу. Осталась недоподнятой та огромная воронка — 12 метров в диаметре. Намечены несколько перспективных мест. Работы предстоит еще много.



Каждая экспедиция длится по несколько дней. Весенняя вахта — почти 2 недели. Добраться до места, приобрести и поддерживать в работоспособном состоянии необходимое снаряжение, обеспечить надежную связь, снабжение водой и питанием — все это стоит денег. Без финансовой поддержки организация и проведение поисковых экспедиций были бы почти невозможными. «Снежному десанту» помогли РОГО ДОСААФ РТ, ФДА «Росавтодор», АО «Транснефть — Прикамье», АО «Йошкар-Олинский мясокомбинат». Особую благодарность поисковики выражают АО «ТАИФ» — головной компании Группы ТАИФ и его работникам.

Уже 17 лет ПАО «Нижнекамскнефтехим» поддерживает работу поискового отряда «Нефтехимик». Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

К истории родной земли и сохранению памяти о героях Второй мировой войны в Группе ТАИФ особо бережное отношение. Внимание ветеранам Великой Отечественной, а также труженикам тыла оказывается не только к знаменательным датам, поддержка, в том числе материальная, ведется на постоянной основе.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» уже 17 лет поддерживает поисковый отряд «Нефтехимик». Весной этого года нижнекамцы также вели работу по обнаружению останков бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны, но на территории Вяземского района Смоленской области. Смогли обнаружить и поднять четверых воинов. В прежние годы успешно вели поиск на территории Ленинградской, Смоленской, Ростовской областей и Республики Карелия.

В конце прошлого года — юбилейного, 75-го со дня Великой Победы — руководство Группы ТАИФ решило переиздать календарь, впервые увидевший свет ровно 80 лет назад — в январе 1941-го. В своем обращении к читателю генеральный директор АО «ТАИФ», председатель совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов и генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин отмечают:

«Дорогой друг! Мы с огромным уважением и трепетом относимся к истории нашей страны, свято чтим память о тех, кто отдал свои жизни за наше общее мирное будущее, кто, не щадя сил и здоровья, ковал Победу в тылу, кто поднимал страну из руин. Именно поэтому мы решили воссоздать календарь 1941 года и подарить тебе возможность прикоснуться к событиям 80-летней давности, узнать, чем жила и к чему стремилась огромная страна в последний мирный Новый год перед великой и страшной войной».

Фото: обложка настольного календаря 1941 года

Книга, объемом более 270 страниц, содержащая уникальную информацию о достижениях страны в промышленности и сельском хозяйстве, развитии систем образования и здравоохранения, истории Отечества, его героях и планах на ближайшие годы, к чему стремились и о чем мечтали люди, жившие в Советском Союзе, встречая последний мирный Новый год перед великой и страшной войной, сегодня бесплатно передается в библиотеки, вузы, ссузы, школы, отправляется в страны бывшего СССР. Читатели «Реального времени» имеют возможность перелистнуть виртуальные страницы календаря в рамках спецпроекта «Жить в сорок первом».

Патриотическое воспитание молодого поколения и активная поддержка поискового движения будут продолжены Группой ТАИФ и впредь.