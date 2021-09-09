Авиакомпания «Тулпар Эйр» представлена на выставке RUBAE 2021

Единственная профильная выставка деловой авиации в России и СНГ вновь собрала лидеров отрасли на площадке Внуково-3

Фото: «Тулпар Аэро Групп»

В рамках празднования 30-летнего юбилея один из ключевых участников авиационного рынка России — группа компаний «Тулпар» в эти дни принимает участие в 15-й международной выставке бизнес-авиации RUBAE (Russian Business Aviation Exhibition). Выставка стартовала 8 сентября во Внуково-3. Как «чувствует» себя отрасль деловой авиации, какие возможности «Тулпар» предоставляет своим заказчикам, а также о том, как шла 30-летняя эволюция компании, — в материале «Реального времени».

«Тулпар Аэро Групп» — в центре деловой авиации России

Во Внуково-3 и в обычный день много «отлакированных» самолетов, так как именно он является центром полетов деловой авиации среди московских аэропортов. А в начале сентября — особенно, ведь в это время проходит ежегодная выставка RUBAE (ранее — «Джет Экспо»), которая собирает «под одним крылом» ведущих мировых производителей бизнес-джетов, авиакомпании, брокеров, сервисные компании, ну и, конечно же, клиентов — ценителей частных перелетов. Организаторы мероприятия заявляют: «Сейчас отрасль как никогда нуждается в поддержке и развитии, поэтому мы с радостью готовы предоставить идеальные условия для встречи всех представителей индустрии бизнес-авиации. В течение трех дней участникам и посетителям будут представлены новые проекты, насыщенная деловая программа и многое другое».

«Тулпар Аэро Групп» — активный участник ежегодной выставки и форума деловой авиации RUBAE 2021. Фото: «Тулпар Аэро Групп»

— Свободных и легких денег в «Тулпаре» нет и никогда не было, поэтому ко всем тратам мы подходим основательно. Принимаем участие только в ключевых выставках, доказавших эффективность своей площадки. В марте — выставка по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов, в мае — вертолетная, в сентябре — по деловой авиации. Ну и МАКС раз в два года посещаем, — комментирует участие в RUBAE Азат Хаким, основатель и председатель совета директоров авиакомпании «Тулпар Эйр».

По мнению Хакима, деловая авиация в 2021 году набрала небывалую высоту, восстановив докризисные объемы перевозок и увеличив объемы поставок авиационной техники. На рынке активный спрос в сделках купли-продажи самолетов и вертолетов: покупается как новая, так и ресурсная техника. При таком подъеме рынка самые опытные и профессиональные игроки имеют преимущество — созданные условия привлекают заказчиков. И выставка RUBAE в этом году не стала исключением. Насыщенная деловая программа привлекла не только профессионалов отрасли, но и конечных потребителей услуг.

Деловая авиация в 2021 году набрала небывалую высоту, восстановив докризисные объемы перевозок. Фото: авиакомпания «Тулпар Эйр»

— Спрос на услуги чартерных перевозок активно развивает одну из составляющих сегмента деловой авиации — техническое обслуживание воздушных судов. Раньше существовала практика владельцев бизнес-джетов отправлять свои самолеты на обслуживание за рубеж, теперь существует достаточное количество высокопрофессиональных сервисных центров, способных заполнить свободные ниши. Сегмент обслуживания самолетов и вертолетов деловой авиации точно будет демонстрировать двузначные темпы роста в ближайшие несколько лет.

Группа компаний «Тулпар» предоставляет комплексный подход к эксплуатации и обслуживанию воздушных судов. В том числе ремонт, модернизацию, разработку и создание авиационных интерьеров. Фото: «Тулпар Техник»

Напомним, что «Тулпар» предоставляет комплекс услуг для владельцев и эксплуатантов бизнес-джетов и вертолетов: летно-техническая эксплуатация, чартерные и корпоративные авиаперевозки, техническое обслуживание и ремонт, модернизация, авиационные интерьеры. Высокое качество и уровень безопасности оказываемых услуг из года в год отмечаются на самом высоком уровне. Авиакомпания «Тулпар Эйр» и «Тулпар Техник» являются лауреатами отечественных и международных отраслевых конкурсов.

Показателен и тот факт, что в первый год пандемии новой коронавирусной инфекции, когда сообщение между регионами и странами упало до исторического минимума (по данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта РФ, только в первом полугодии 2020 года объем перевозок пассажиров российских авиакомпаний сократился вдвое, при этом на внутренних авиалиниях пассажиропоток упал на 42,5%, а на международных — на 64,3%, — прим. ред.), а операционный убыток только 35 крупнейших пассажирских авиакомпаний страны превысил 121 млрд рублей, «Тулпар Эйр» не просто продолжал летать, помогая бизнесу сращивать рвущиеся деловые связи, но и нарастил активность. Авиакомпания увеличила объем авиаперевозок на 5,1% за 2020 год и почти на 30% за первое полугодие 2021 года.

Азат Хаким: «У нас серьезные планы по наращиванию чартерных перевозок и объемам технического обслуживания». Фото: Максим Платонов

— У нас выросло количество заказов, работы стало больше, так как увеличилась потребность в чартерных рейсах. Это очень просто объясняется: маршруты полетов и количество рейсов авиакомпаний, летающих на регулярных рейсах, значительно уменьшились. Плюс риск заболевания в многолюдных местах также подталкивает людей заказать чартер. Использовать любой кризис как возможность — черта группы компаний «Тулпар». У нас серьезные планы по наращиванию чартерных перевозок. И если до кризиса мы в основном специализировались на корпоративном обслуживании, то сейчас вышли на рынок и активно летаем, — подводя итоги 2020 года, делился в интервью «Реальному времени» Азат Хаким.

В небе, как дома, надежно и безопасно

История группы «Тулпар» началась даже не в 1991 году, когда на фоне экономического коллапса на постсоветском пространстве, банкротств и остановки деятельности объектов науки и конструкторских бюро летчик-испытатель Азат Хаким задумал взять в аренду Як-40 и заняться частными перевозками, заложив тем самым один из первых кирпичиков в основание принципиально новой для России отрасли — деловой авиации, а еще даже на 30 лет раньше.

Весной 1961 года в Заинском районе приземлилась капсула с собакой Чернушкой. С этого момента для Азата Хакима началась его история авиации. Фото: zainsk-inform

— Моя личная история авиации началась в 1961 году, когда мне было 6 лет. В тот год в Заинске произошло невероятное событие: из космоса приземлилась собака Чернушка. На поиски космического аппарата в наш небольшой город слетелось очень много самолетов. У меня было впечатление, что все небо в самолетах. Это яркое воспоминание осталось в подсознании и пробудило интерес к авиации, — в интервью «Реальному времени» рассказывал Азат Хаким. — Окончательно желание летать сформировалось к 14 годам, после просмотра фильма «Неподсуден» и окончания средней школы, когда я попал в учебно-авиационный центр в Куркачах.

Окончательно желание летать у Азата Хакима сформировалось к 14 годам. Фото из личного архива Азата Хакима

Затем год учебных полетов, служба в армии, где летал на МиГ-15 и МиГ-17, потом — учеба в Бугурусланском летном училище, работа в Казанском объединенном авиаотряде школы летчиков-испытателей, работа в ОКБ «Сокол» — испытание авиационного оборудования. Точку на этом этапе жизни бизнесмена поставил развал Советского Союза, когда одними из первых от прекращения финансирования пострадали научные учреждения, в том числе конструкторские бюро. Летчик-испытатель был вынужден сесть за руль такси, чтобы сводить концы с концами, а потом решил: хватит!

— Пришел к мысли, что с таким опытом, с тремя дипломами, несмотря на трудности, грех не заниматься авиацией. Взял в аренду самолет Як-40, с него и началась история «Тулпара», который вырос сегодня до крупного авиационного холдинга. В те времена требовались грузовые самолеты для доставки товаров. Как сейчас помню, первый рейс выполнили из города Кызыла, перевозили шкурки норки. Даже бизнесом это трудно было назвать. Скорее, попытки заработать что-то на одном самолете, — поделился он воспоминаниями о первых годах работы.

ТАИФ — наш стратегический партнер

— Нужно отдать должное, что успеху «Тулпара» способствовало и стратегическое партнерство с таким гигантом, как ТАИФ. На сегодняшний день в «Тулпар Эйр» ТАИФ владеет 51%, в «Тулпар Техник» — 27% акций. Конечно, партнер влияет на наши дела — у нас есть постоянная загрузка. К тому же то, что с нами работает такая мощная компания, — отличная реклама. Вообще, сотрудничать с ТАИФом мы начали еще в конце 90-х, — вспоминает Азат Хаким. — Сначала это были рядовые чартерные полеты, затем перешли на договорную основу. В планах руководителей ТАИФа всегда присутствовала авиация — развитие авиации в Татарстане в целом. Весной 2011 года, когда стороны договорились о сделке и ТАИФ получил пакет акций «Тулпар Эйр» и «Тулпар Техник», в ответ «Тулпар Техник» получил в долгосрочную аренду ангары, в которых сегодня и ведется техническое обслуживание воздушных судов.

Почему ТАИФ выбрал именно нас? Наверное, потому что мы никогда не гнались без оглядки за высокими рейтингами и показателями. Качество и безопасность полетов всегда были приоритетом нашей деятельности. И слава Богу, что мы сошлись в этом понимании.

В совместных планах Группы ТАИФ и «Тулпар Техник» — расширение возможностей в Международном аэропорту «Казань». Фото: «Реальное время»

Восемь направлений деятельности

Все те направления, которые есть в «Тулпаре» сейчас, как утверждает Азат Хаким, изначально создавались не столько для коммерции, сколько для покрытия своих же потребностей. В 90-е ситуация в авиации, да и в стране в целом оставляла желать лучшего. Поэтому параллельно с летным делом сразу развивали и другие направления: техническое обслуживание и ремонт ВС, интерьерное направление, модернизацию воздушных судов.

— В конце 90-х мы очень плотно работали за границей. Рейсов было много, и интерьеры очень быстро приходили в негодность — их приходилось менять. Сертификаты для подобной деятельности тогда были только у авиационных заводов, а по нашим типам самолетов работал Минский авиаремонтный завод. Когда мы приехали на завод и рассказали, что нам требуется, мы столкнулись с непониманием. Оставили заказ и через месяц приехали снова, чтобы посмотреть, что получилось. Они сделали все наоборот… Люди никогда этого не видели и не могли представить, как это должно быть. Тогда я понял, что это придется делать самим, — вспоминает Азат Хаким.

Сегодня за интерьерное направление отвечают сразу три компании: «Тулпар Интерьер Групп», КНПП «Вертолеты-МИ» и новая — «Тулпар Интерьеры Инжиниринг Дизайн», в основном специализирующаяся на интерьерах для водного и наземного транспорта.

Компоновка вертолета Ми-8 в салон VIP-класса. Фото: «Тулпар Интерьер Групп»

— Интересно складывалась судьба этого направления. Представляете, именно Казанское научно-производственное предприятие «Вертолеты-МИ», которые мы приобрели в 2018 году, первым на отечественном рынке в 1975 году выполнило модернизацию салона пассажирского вертолета Ми-8, в 1981 году — вертолета «летающий госпиталь», а в 1997 году — вертолета в варианте «салон», и очень долгие годы они делали авиационные интерьеры… Получается, что КНПП «Вертолеты-МИ» этакий далекий прародитель «Тулпара» в интерьерном направлении.

В беседе Азат Хаким также объяснил, в чем была выгода создания нескольких предприятий.

— Наши клиенты — особенно владельцы самолетов Bombardier — сейчас находятся в очень выгодных условиях. В Казани находится авторизованный сервисный центр по техническому обслуживанию и ремонту коммерческих и бизнес-джетов «Тулпар Техник». Учитывая расширенные компетенции «Тулпар Техник», многие работы по периодическим формам ТО самолеты проходят в Казани, за границу летаем редко. Нахождение самолета на ТО в Казани позволяет параллельно выполнять работы и по интерьерной части. Таким образом, сокращается простой воздушного судна и затраты собственника на перегон за границу.

На вопрос о том, не узок ли рынок Татарстана, он отметил, что «Тулпар» покрывает потребности клиентов не только республики, но и других регионов России. И для этого еще две авиакомпании — «Тулпар Экспресс» и «Джет Экспресс» — базируются в других аэропортах России.

Юбилей в новом формате

Непростая эпидемиологическая ситуация внесла коррективы в планы «Тулпара» по празднованию 30-летия. От идеи с торжеством в ресторане отказались. Как отметил Азат Хаким, здоровье и безопасность сотрудников, партнеров и коллег превыше всего.

— Зато нашли другой, думаю, даже более долгоиграющий и запоминающийся вариант: издали две книги — «От «БЛЕРИО» до «ТУЛПАРА» (хроника казанской авиации с 1910 года по наши дни)» и «Летающие «Рамы» и другие необычные летательные аппараты». Соавтором выступил известный в авиационных кругах республики человек — Равиль Вениаминов. Его личность не менее интересна, чем сами книги. Увлеченный человек, несмотря на отсутствие авиационного образования, более 30 лет буквально по крупицам собирает историю авиации. На его счету десятки книг и публикаций. Я и сам с большим вдохновением занялся этим проектом. И не только потому, что на страницах книги хотел рассказать о «Тулпаре», но и потому, что в данном проекте удивительным образом сошлись два моих больших увлечения: авиация и история, — рассказал Азат Хаким.

К своему 30-летию «Тулпар» издал две книги: «От «БЛЕРИО» до «ТУЛПАРА» (хроника казанской авиации с 1910 года по наши дни)» и «Летающие «Рамы» и другие необычные летательные аппараты». Фото: Роман Хасаев

Он выразил уверенность, что эти книги будут интересны и полезны широкому кругу читателей. Особенно тем мальчишкам и девчонкам, кто так же, как и он сам когда-то, уже с детства мечтает о небе. При этом «Тулпар» делает все возможное для того, чтобы таких людей с каждым годом становилось все больше. Уже много лет он активно сотрудничает с казанским лицеем №83, Лаишевским технико-экономическим техникумом, Казанским авиационным институтом.

Новые идеи и проекты в «Тулпаре» появляются с завидной регулярностью. Группа живет и развивается вслед, а часто и опережая веяния времени. Есть куда расти и к чему стремиться, а значит, будет о чем рассказать в материалах, посвященных грядущим юбилеям компании.

Руслан Шигабутдинов генеральный директор АО «ТАИФ» Уважаемый Азат Муртазович! От себя лично и от имени Группы компаний ТАИФ поздравляем Вас и в Вашем лице всех сотрудников авиакомпании с юбилейной датой — 30-летием со дня образования! За прошедшие годы компания прошла большой и насыщенный путь развития. Сегодня «Тулпар Эйр» — признанный флагман деловой авиации. Искренняя любовь к своему делу, профессионализм и компетентность сотрудников, а также забота о безопасности пассажиров заслужили Вам славу ответственного авиаперевозчика. Вы по праву можете гордиться высоким уровнем и качеством авиационных услуг. Мы искренне рады, что свой 30-летний юбилей компания встречает на подъеме, уверенно реализует перспективные проекты, задает высокие стандарты качества услуг и потому заслуженно пользуется доверием клиентов. Пусть впереди Вас ждут чистые и яркие горизонты для развития, а каждый следующий юбилей будет отмечен новыми блестящими победами и профессиональными достижениями на благо нашей страны! Мира и добра Вам и Вашим близким!

Айрат Сафин генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Уважаемый Азат Муртазович! От имени многотысячного коллектива ПАО «Нижнекамскнефтехим» и от себя лично от всей души поздравляю коллектив «Тулпар» со знаменательной датой — с 30-летием со дня образования авиапредприятия. Динамичные темпы развития, амбициозные планы, современные воздушные суда и профессиональная команда обеспечивают лидерские позиции авиакомпании «Тулпар Эйр» на рынке воздушных перевозок, а также на высоком профессиональном уровне оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов «Тулпар Техник». От всей души желаю Вашему предприятию дальнейшего успешного развития и процветания, а коллективу — крепкого здоровья, благополучия и достижения всех намеченных целей.

Фарид Минигулов генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Уважаемый Азат Муртазович! От всей души поздравляю Вас и весь коллектив авиакомпании с 30-летием! В «Тулпар Аэро Групп» работают не просто профессионалы, способные виртуозно сокращать время и расстояния, но еще и знатоки своего дела, заботящиеся о безопасности и комфорте пассажиров во время путешествий и деловых поездок. Неоспоримый профессионализм сотрудников, умелое руководство и богатый опыт позволяют Вам решать самые масштабные задачи, стоящие перед компанией, и с уверенностью смотреть в будущее. Примите самые искренние поздравления по случаю юбилея и пожелания новых достижений, стабильности и процветания. А всем сотрудникам — здоровья, счастья и благополучия!

Арсений Фавстрицкий