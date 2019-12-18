Тимур Шигабутдинов: «Мы должны растить своих чемпионов»

Фото: АО «ТАИФ»

В рамках реализации подписанного ранее меморандума о совместной поддержке отечественного футбола АО «ТАИФ» (головная компания ГК ТАИФ) и Российский футбольный союз заключили договор.

Документ подписан советником генерального директора АО «ТАИФ», заместителем генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим», президентом ФК «Нефтехимик» Тимуром Шигабутдиновым и генеральным секретарем РФС Александром Алаевым.

Стороны совместно займутся вопросами развития футбольной инфраструктуры, реализацией образовательных программ, формированием условий для максимального вовлечения детей и взрослых в футбольную экосистему.



По словам Тимура Шигабутдинова, детско-юношеский футбол — это одна из главных задач, которую ТАИФ совместно с РФС ставят перед собой.

— Наша цель — сделать так, чтобы для российских мальчишек футбол был не мечтой, а реальностью, чтобы улучшилось качество подготовки спортсменов, тренеров, применялись правильные методики подготовки. Мы должны растить своих чемпионов, свою достойную спортивную смену. Я абсолютно уверен в том, что футбол — это спорт будущего, поэтому совместными усилиями мы должны поднять его на качественно новый уровень, — отметил Тимур Шигабутдинов.

