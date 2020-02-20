ГК ТАИФ продолжит реализацию проекта по выпуску биополимеров

В татарстанской компании уверены, что проблемы лицензиара не должны повлиять на конечный результат

Лицензиар ГК ТАИФ — итальянский производитель биопластика компания Bio-On S.p.A. в конце прошлого года после решения суда объявила о банкротстве. Независимо от дальнейшей судьбы итальянского предприятия, АО «2БИО», созданное АО «ТАИФ» совместно с миланской компанией «Инвестире Италиа сочьета а респонсабилита лимитата», продолжило разработку базового проекта производства биопластиков. Как выяснило «Реальное время», решение проблем лицензиара под свой контроль взяли итальянские власти.

Татарстанский биопластик

На этой неделе на специализированных сайтах, посвященных рынку полимеров, появилась информация о том, что компания Bio-On S.p.A. объявила о банкротстве после решения суда, вынесенного 20 декабря в Болонье (Италия). Речь идет об известном итальянском производителе биопластиков. Напомним, именно с ним в 2018 году Группа компаний ТАИФ заключила соглашение о разработке совместного проекта производства полигидроксиалканоата (ПГА) в Татарстане. Он должен был стать первым в России заводом по производству такого вида биопластиков.

В качестве сырья для производства биоразлагаемого пластика используется свекольная меласса. Проектная производственная мощность предприятия определена на уровне 10 тыс. тонн в год.

Компания «2БИО» получила статус резидента ОЭЗ «Алабуга». Фото: «Реальное время»

В течение года после подписания соглашения «2БИО» — совместная компания ТАИФа и итальянского предприятия «Инвестире Италиа сочьета а респонсабилита лимитата», созданная для реализации проекта, проделала масштабную работу: от изучения площадок размещения производства, ее выбора, получения статуса резидента ОЭЗ «Алабуга» до приемки лицензионной документации и разработки базового проекта. Однако параллельно в Италии лицензиар столкнулся с серьезными финансовыми проблемами.

Охота на итальянского «единорога»



Стоит отметить, что малоизвестная в России компания Bio-On в самой Италии и в целом в Европе в течение 2018-го — первой половины 2019 года приковывала к себе внимание как профессиональных инвестиционных фондов, так и частных инвесторов. Капитализация компании росла как на дрожжах. Финансовые аналитики относили ее к числу самых привлекательных «единорогов» — быстрорастущих и перспективных стартапов.

Этому способствовали и популярность экологической темы, и реальные действия компании. Bio-On демонстрировала реальные лаборатории и производственные мощности, заключила соглашения с мировыми концернами, среди которых были Kartell и Unilever, начала выпуск первой продукции. Для итальянских властей проект стал чуть ли не главным знаменем в борьбе за экологию.

Для итальянских властей проект стал чуть ли не главным знаменем в борьбе за экологию

Было неудивительно то, что компанией заинтересовались и профессиональные фондовые игроки. Среди них оказалась и американская компания с итальянскими корнями Quintessential Capital Management, специализирующаяся на заработке на коротких инвестициях. Летом 2019 года компания неожиданно подготовила отчет, в котором приводила свои расчеты финансового состояния Bio-On и догадки относительно самой технологии. Несмотря на то, что руководство Bio-On заявило о явной заинтересованности Quintessential Capital Management в фондовой игре на понижение относительно позиций Bio-On, отчет послужил поводом для начала проверки, а затем и судебного разбирательства.

Проблемы на финансовых рынках пришлись на тот трудный период, когда новое производство Bio-On в Болонье находилось в стадии пусконаладки и вывода новых продуктов на рынок. Судебное преследование окончательно подкосило экономическое положение компании. В октябре 2019 года агентство Reuters сообщало о блокировке 60% капитала Bio-On, принадлежавшего учредителям, и отстранении их и руководящего состава от занимаемых должностей, после чего акции компании подешевели на 80%. В ноябре 2019 года компания объявила, что приостанавливает платежи любого типа, в том числе сотрудникам, поставщикам и кредитным учреждениям, в связи с судебным расследованием ее деятельности. А в декабре было принято решение о начале процедуры банкротства.

При этом в дело вмешались итальянские власти, которые не только назначили временного управляющего, но и ввели в компании новую администрацию.

«Мы продолжаем предпроектные изыскания»

Как сообщили «Реальному времени» в АО «2БИО», о трудностях Bio-Оn, связанных с неоднозначными действиями отдельных игроков на фондовых рынках Италии, российским инвесторам стало известно сразу же, в июле 2019 года. Однако к тому моменту «2БИО» уже получило лицензионную документацию.

Генеральный директор АО «2БИО» Павел Трофимов сообщил о том, что на сегодняшний день принципиальное решение инвесторов — создать экологичное крупнотоннажное производство биоразлагаемого пластика в Татарстане, несмотря на финансовые трудности лицензиара, осталось неизменным.

Судебные власти Италии и временная администрация Bio-Оn объявили о поиске путей сохранения технологии. Фото naukatv.ru

— Мы внимательно следим за развитием ситуации в компании Bio-On и находимся в постоянном контакте и с ее генеральным директором господином Риккардо Касони, и с представителем ее временной администрации профессором Лукой Мандриоли. Мы продолжаем предпроектные изыскания по обеспечению энергоресурсами технологической установки с привязкой к выбранной площадке, равно как продолжаем изучение альтернативных технологий, — сказал Павел Трофимов.

Власти Италии обеспечат сохранение технологии

А ситуация вокруг Bio-On действительно стала меняться стремительно. Стоит отметить, что итальянские власти заявили о важности проекта для страны и ее научном и промышленном потенциале. Им удалось найти средства для сохранения активов компании, в том числе производственного и научного персонала. Фактически выплата зарплат приостанавливалась на два месяца, но уже в декабре ситуация наладилась — было найдено решение о финансировании ее выплат через Государственный чрезвычайный избыточный фонд и Emil Banca.

Также судебные власти Италии и временная администрация Bio-Оn объявили о поиске путей сохранения технологии и производственного комплекса предприятия, а в дальнейшем и восстановления компании.

