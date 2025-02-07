Тимур Шигабутдинов: «У нас есть программа развития до 2035 года. Ее реализация — моя цель и задача»
Поддержано единогласно: Совет директоров АО «ТАИФ» избрал генерального директора компании
На внеочередном расширенном заседании Совета директоров был избран генеральный директор АО «ТАИФ». По предложению раиса Татарстана Рустама Минниханова им назначен Тимур Альбертович Шигабутдинов. В ходе работы заседания акционерами АО «ТАИФ» в присутствии руководителей и работников компаний Группы ТАИФ были рассмотрены ожидаемые результаты финансово-хозяйственной деятельности Группы ТАИФ за 2024 год и основные задачи на 2025 год. Подробности с внепланового расширенного заседания Совета директоров с участием раиса Татарстана — в материале «Реального времени».
Создан для эффективной работы
«С новосельем!», — с этой фразы по факту и началась деловая встреча на площадке нового бизнес-центра ТАИФа. Введенный в эксплуатацию еще в августе 2021 года, только на днях он окончательно стал новым домом для руководящего аппарата АО «ТАИФ». Переезд завершился на прошлой неделе, а сейчас ультрасовременный многофункциональный деловой комплекс на улице Пушкина, 80 принимает первое в новом статусе масштабное мероприятие — внеплановое расширенное заседание Совета директоров компании с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова.
Официальной части предшествовала небольшая экскурсия. Раису Татарстана показали все здание — от подземного паркинга, до офисов компаний и вертолетной площадки на крыше. Последняя — одна из особенностей делового комплекса.
— Это прекрасное здание построено не только в интересах Группы компаний ТАИФ — воспользоваться плодами нашего труда смогут жители Казани и Республики Татарстан, ведь новый деловой центр предназначен в том числе и для проведения различных мероприятий мирового уровня. Проект нового делового центра был реализован в соответствии с самыми высокими требованиями и мировыми стандартами. И в нем нашли свое отражение те качества, которые, я уверен, присущи каждому сотруднику компании. Я говорю о трудолюбии, принципиальности, преданности общему делу и своей родной земле, — отметил во время обхода председатель правления АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.
— Мы находимся в новом офисе Группы. Это объект мирового уровня! Много офисов мы видели. Недавно были в Венгрии, посещали офисный центр одной крупной компании. Есть с чем сравнивать. Очень серьезно, солидно. Этот центр, без сомнений, является украшением нашего города. И географически очень красиво, и технологические решения реализованы очень серьезные. Работать в этом офисе должно быть очень комфортно, — позже поделился впечатлениями Рустам Минниханов.
50 тысяч высокотехнологичных квадратных метров, исполненные в стиле хай-тек, аккуратно вписаны как в окружающий рельеф местности, так и в архитектурный ландшафт центра Казани. Впечатляют не только панорамные виды из окон нового бизнес-центра, но и само здание: комплекс высотой в 12 этажей (четыре из которых — подземные), буквально создан для эффективной работы. Кроме руководства и сотрудников головной компании Группы АО «ТАИФ» здесь разместились офисы генерирующей компании АО «ТГК-16», банка «Аверс», ГТК и охранных предприятий «ТАИФ-СБ» и «Кеннард».
Рустам Минниханов — Тимуру Шигабутдинову: «Я лично вас знаю как надежного, крепкого, амбициозного, перспективного управленца»
Одним из основных моментов внепланового расширенного заседания Совета директоров АО «ТАИФ» стало избрание нового руководителя головной компании Группы.
— Перед компанией стоят очень амбициозные задачи. Я обращаюсь к совету директоров поддержать кандидатуру Тимура Альбертовича Шигабутдинова для назначения генеральным директором АО «ТАИФ». Прошу проголосовать, — обратился к собравшимся раис Татарстана Рустам Минниханов.
Голосование и подсчет не заняли много времени. Решение было принято единогласно.
— Опыт у Тимура Альбертовича — богатый: работали здесь, работали в большом СИБУРе. Очень хорошие отзывы! Я лично достаточно хорошо вас знаю, как надежного, крепкого, амбициозного, перспективного управленца. С нашей стороны ваша кандидатура полностью находит поддержку, — обратился раис Татарстана уже к вновь назначенному генеральному директору АО «ТАИФ».
Сам избранный руководитель компании, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул:
— Группа компаний ТАИФ имеет уже разработанную программу развития вплоть до 2035 года. Основная задача — начинать ее воплощение. И в 2024 году, и 2025 год, мы все понимаем насколько огромное санкционное давление оказывается не только на ТАИФ, но и на экономику Татарстана, России в целом. В этих непростых условиях перед нами стоит задача продолжить поступательное развитие и реализовывать программу инвестиций. Вот это на сегодняшний день основная задача, стоящая перед нами. В этом году исполняется 20 лет, как я работаю в группе ТАИФ на различных должностях, имею опыт в крупнейших дочерних компаниях — это и «Казаньоргсинтез», и «ТАИФ-НК», и «Нижнекамскнефтехим». Это дает достаточно уверенности утверждать, что все поставленные задачи будут исполнены, обозначенные Советом директоров, акционерами и Республикой Татарстан цели — будут достигнуты. Назначение было не неожиданным, а логичным. Приложу все силы для того, чтобы оправдать оказанное доверие.
Кроме того, Тимур Шигабутдинов особо подчеркнул, что ТАИФ был и остается социально-ориентированным бизнесом. Поддержка благих начинаний, в том числе связанных с профессиональным и любительским спортом, будет продолжена.
Рустам Минниханов: «Мы с вами в одной лодке: ваше благополучие — это и благополучие республики»
На вопрос: «Как он оценивает деятельность Группы ТАИФ», Рустам Минниханов ответил без долгих раздумий:
— Что такое Группа компаний «ТАИФ»? Это 21 компания, это более 10 тыс. человек, и направления бизнеса очень перспективные: нефтепереработка, энергетика и т. д. И мы опираемся на такие крупные компании. Она — бюджетообразующая. Только в бюджет республики в 2025 году планируем получить от ТАИФа более 9 млрд рублей, в федеральный — гораздо больше. Все проекты, что запланированы Группой — реализуются, несмотря на всю серьезность ограничений по технологиям и т. д. Специалисты Группы способны реализовывать планы, решать поставленные задачи. Уверяю, что со своей стороны мы будем поддерживать. Мы — в одной лодке! Ваше благополучие — это и благополучие республики. Алга! Вперед!
Доклад о предварительных финансово-экономических результатах деятельности Группы ТАИФ по итогам 2024 года сделала заместитель председателя правления АО «ТАИФ» по экономике и финансам Алла Евстафьева.
По предварительным подсчетам, доходы Группы от продажи продукции и услуг в 2024 году превысили 746 млрд рублей. В бюджеты всех уровней было перечислено порядка 30 млрд рублей налогов и платежей. Компании Группы продолжают активно инвестировать в развитие производственных возможностей, совершенствование технического оснащения и технологических процессов.
Группа ТАИФ всегда была и остается социально ориентированным бизнесом, активно участвующим в различных программах, нацеленных на повышение уровня и качества жизни населения республики. В период с 2022 по 2024 год включительно на эти цели на благотворительной и спонсорской основе было направлено порядка 5,4 млрд рублей, в том числе только в 2024 году более 3 млрд.
— Благодаря внедрению ТАИФом в производственные процессы АО «ТАИФ-НК» собственных передовых научно-технических решений и инноваций нефтеперерабатывающий комплекс Группы заслуженно становится примером и эталоном технологического лидерства. Наглядным подтверждением эффективности внедряемых инновационных подходов в нефтепереработке является собственная уникальная технология комбинированного термо— и гидрокрекинга тяжелых остатков перегонки нефти TAIFCOMBI, разработанная в течение последних 20 лет. Рынку только еще предстоит полноценно узнать и оценить весомый потенциал перспективных возможностей, которые открывает данная технология в области прорывного повышения производственной и экономической эффективности нефтепереработки. А на производстве АО «ТАИФ-НК» уже получены первые значительные эффекты от ее внедрения, — подчеркнула Алла Евстафьева в своем докладе.
В 2024 году на площадке АО «ТАИФ-НК» завершен еще один инновационный проект: строительство установки получения концентрированного остатка гидрокрекинга гудрона (КОГГ).
— На сегодняшний день это единственная технология в мире в области нефтепереработки, позволяющая переработать темный тяжелый остаточный продукт гидрокрекинга гудрона. Использование данного процесса совместно с технологией TAIFCOMBI обеспечивает выработку до 98% ликвидных высокомаржинальных светлых нефтепродуктов из тяжелой высокосернистой нефти, а также спекающей добавки, очень востребованной в алюминиевой промышленности для производства анодной массы, — прозвучало в докладе.
— Выход светлых (нефтепродуктов на тонну используемого углеводородного сырья — прим. ред.) — почти 95%! Даже 80% выход светлых — считается хорошим результатом. Это уникальный проект, очень сложный. Но мы видим, что вы его довели до очень серьезной готовности и уверен, что он будет иметь очень серьезный интерес и у других нефтепереработчиков, — поддержал докладчика раис Татарстана.
Почти 30% электрической и около половины тепловой энергии в Татарстане производится мощностями АО «ТГК-16» — генерирующей компанией Группы ТАИФ. Максимальная выработка при минимальном удельном расходе условного топлива на отпуск энергии — это не только экономический, но и экологический эффект.
Существенный запас производственной прочности позволяет компании нарастить отпуск тепловой и электрической энергии, а потому активно разрабатываются новые инвестиционные проекты развития и расширения перспектив энерго— и теплоснабжения на ближайших к генерирующим активам территориях. Также ведется масштабная работа по обновлению генерирующих мощностей.
До конца текущего года руководством АО «ТАИФ» планируется полностью завершить разработку обновленной стратегии развития Группы на период до 2035 года. В настоящее время идет финальная сверка и доработка инвестиционных проектов с учетом геополитических и экономически реалий. После одобрения советом директоров стратегия ляжет в основу детальных планов и программ по дальнейшему развитию Группы ТАИФ как части экономики Республики Татарстан и России в целом.
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Справка
Компания «ТАИФ» была основана в августе 1995 года на базе Внешнеторгового научно-производственного объединения «Казань», образованного в сентябре 1990 года.
АО «ТАИФ» — головная компания многопрофильной холдинговой структуры, осуществляющая управление и координацию деятельности компаний, входящих в Группу ТАИФ, на основе современных принципов и эффективных методов планирования, реализации, анализа и контроля.
С самого начала своей деятельности АО «ТАИФ», являясь инвестиционной компанией, направляет все свои знания и опыт на разработку и реализацию перспективных и значимых для экономики страны проектов. Высокая организованность, концентрация и профессионализм АО «ТАИФ» в реализации стратегических проектов развития с привлечением масштабных финансовых ресурсов способствуют активному наращиванию и раскрытию потенциала компаний, обеспечивают многократный рост объемов производства и стоимости их активов.