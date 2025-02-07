Тимур Шигабутдинов: «У нас есть программа развития до 2035 года. Ее реализация — моя цель и задача»

Поддержано единогласно: Совет директоров АО «ТАИФ» избрал генерального директора компании

Фото: Роман Хасаев

На внеочередном расширенном заседании Совета директоров был избран генеральный директор АО «ТАИФ». По предложению раиса Татарстана Рустама Минниханова им назначен Тимур Альбертович Шигабутдинов. В ходе работы заседания акционерами АО «ТАИФ» в присутствии руководителей и работников компаний Группы ТАИФ были рассмотрены ожидаемые результаты финансово-хозяйственной деятельности Группы ТАИФ за 2024 год и основные задачи на 2025 год. Подробности с внепланового расширенного заседания Совета директоров с участием раиса Татарстана — в материале «Реального времени».

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«С новосельем!», — с этой фразы по факту и началась деловая встреча на площадке нового бизнес-центра ТАИФа. Введенный в эксплуатацию еще в августе 2021 года, только на днях он окончательно стал новым домом для руководящего аппарата АО «ТАИФ». Переезд завершился на прошлой неделе, а сейчас ультрасовременный многофункциональный деловой комплекс на улице Пушкина, 80 принимает первое в новом статусе масштабное мероприятие — внеплановое расширенное заседание Совета директоров компании с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Заседанию предшествовала небольшая экскурсия. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Официальной части предшествовала небольшая экскурсия. Раису Татарстана показали все здание — от подземного паркинга, до офисов компаний и вертолетной площадки на крыше. Последняя — одна из особенностей делового комплекса.

Момент торжественной церемонии официального ввода нового делового центра ТАИФ в эксплуатацию. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Это прекрасное здание построено не только в интересах Группы компаний ТАИФ — воспользоваться плодами нашего труда смогут жители Казани и Республики Татарстан, ведь новый деловой центр предназначен в том числе и для проведения различных мероприятий мирового уровня. Проект нового делового центра был реализован в соответствии с самыми высокими требованиями и мировыми стандартами. И в нем нашли свое отражение те качества, которые, я уверен, присущи каждому сотруднику компании. Я говорю о трудолюбии, принципиальности, преданности общему делу и своей родной земле, — отметил во время обхода председатель правления АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

Раису Татарстана показали весь комплекс — от подземного паркинга, до вертолетной площадки на крыше. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Мы находимся в новом офисе Группы. Это объект мирового уровня! Много офисов мы видели. Недавно были в Венгрии, посещали офисный центр одной крупной компании. Есть с чем сравнивать. Очень серьезно, солидно. Этот центр, без сомнений, является украшением нашего города. И географически очень красиво, и технологические решения реализованы очень серьезные. Работать в этом офисе должно быть очень комфортно, — позже поделился впечатлениями Рустам Минниханов.

Вертолетная площадка — одна из особенностей нового делового центра, кроме того, она является прекрасной обзорной площадкой. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

50 тысяч высокотехнологичных квадратных метров, исполненные в стиле хай-тек, аккуратно вписаны как в окружающий рельеф местности, так и в архитектурный ландшафт центра Казани. Впечатляют не только панорамные виды из окон нового бизнес-центра, но и само здание: комплекс высотой в 12 этажей (четыре из которых — подземные), буквально создан для эффективной работы. Кроме руководства и сотрудников головной компании Группы АО «ТАИФ» здесь разместились офисы генерирующей компании АО «ТГК-16», банка «Аверс», ГТК и охранных предприятий «ТАИФ-СБ» и «Кеннард».

Рустам Минниханов — Тимуру Шигабутдинову: «Я лично вас знаю как надежного, крепкого, амбициозного, перспективного управленца»

Одним из основных моментов внепланового расширенного заседания Совета директоров АО «ТАИФ» стало избрание нового руководителя головной компании Группы.

Рустам Минниханов: «Прошу поддержать кандидатуру Тимура Альбертовича Шигабутдинова». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Перед компанией стоят очень амбициозные задачи. Я обращаюсь к совету директоров поддержать кандидатуру Тимура Альбертовича Шигабутдинова для назначения генеральным директором АО «ТАИФ». Прошу проголосовать, — обратился к собравшимся раис Татарстана Рустам Минниханов.

Голосование и подсчет не заняли много времени. Решение было принято единогласно.

Решение было принято Советом директоров — единогласно. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Опыт у Тимура Альбертовича — богатый: работали здесь, работали в большом СИБУРе. Очень хорошие отзывы! Я лично достаточно хорошо вас знаю, как надежного, крепкого, амбициозного, перспективного управленца. С нашей стороны ваша кандидатура полностью находит поддержку, — обратился раис Татарстана уже к вновь назначенному генеральному директору АО «ТАИФ».

Рустам Минниханов — Тимуру Шигабутдинову: «Знаю вас как надежного, крепкого, амбициозного, перспективного управленца». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Сам избранный руководитель компании, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул:

— Группа компаний ТАИФ имеет уже разработанную программу развития вплоть до 2035 года. Основная задача — начинать ее воплощение. И в 2024 году, и 2025 год, мы все понимаем насколько огромное санкционное давление оказывается не только на ТАИФ, но и на экономику Татарстана, России в целом. В этих непростых условиях перед нами стоит задача продолжить поступательное развитие и реализовывать программу инвестиций. Вот это на сегодняшний день основная задача, стоящая перед нами. В этом году исполняется 20 лет, как я работаю в группе ТАИФ на различных должностях, имею опыт в крупнейших дочерних компаниях — это и «Казаньоргсинтез», и «ТАИФ-НК», и «Нижнекамскнефтехим». Это дает достаточно уверенности утверждать, что все поставленные задачи будут исполнены, обозначенные Советом директоров, акционерами и Республикой Татарстан цели — будут достигнуты. Назначение было не неожиданным, а логичным. Приложу все силы для того, чтобы оправдать оказанное доверие.

Тимур Шигабутдинов: «Приложу все силы, чтобы оправдать оказанное доверие». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Кроме того, Тимур Шигабутдинов особо подчеркнул, что ТАИФ был и остается социально-ориентированным бизнесом. Поддержка благих начинаний, в том числе связанных с профессиональным и любительским спортом, будет продолжена.

Рустам Минниханов: «Мы с вами в одной лодке: ваше благополучие — это и благополучие республики»

На вопрос: «Как он оценивает деятельность Группы ТАИФ», Рустам Минниханов ответил без долгих раздумий:

— Что такое Группа компаний «ТАИФ»? Это 21 компания, это более 10 тыс. человек, и направления бизнеса очень перспективные: нефтепереработка, энергетика и т. д. И мы опираемся на такие крупные компании. Она — бюджетообразующая. Только в бюджет республики в 2025 году планируем получить от ТАИФа более 9 млрд рублей, в федеральный — гораздо больше. Все проекты, что запланированы Группой — реализуются, несмотря на всю серьезность ограничений по технологиям и т. д. Специалисты Группы способны реализовывать планы, решать поставленные задачи. Уверяю, что со своей стороны мы будем поддерживать. Мы — в одной лодке! Ваше благополучие — это и благополучие республики. Алга! Вперед!



Рустам Минниханов: «Мы опираемся на такие компании, как ТАИФ». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Доклад о предварительных финансово-экономических результатах деятельности Группы ТАИФ по итогам 2024 года сделала заместитель председателя правления АО «ТАИФ» по экономике и финансам Алла Евстафьева.

С докладом о предварительных итогах деятельности Группы ТАИФ в 2024 году выступила Алла Евстафьева. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

По предварительным подсчетам, доходы Группы от продажи продукции и услуг в 2024 году превысили 746 млрд рублей. В бюджеты всех уровней было перечислено порядка 30 млрд рублей налогов и платежей. Компании Группы продолжают активно инвестировать в развитие производственных возможностей, совершенствование технического оснащения и технологических процессов.

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Группа ТАИФ всегда была и остается социально ориентированным бизнесом, активно участвующим в различных программах, нацеленных на повышение уровня и качества жизни населения республики. В период с 2022 по 2024 год включительно на эти цели на благотворительной и спонсорской основе было направлено порядка 5,4 млрд рублей, в том числе только в 2024 году более 3 млрд.

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— Благодаря внедрению ТАИФом в производственные процессы АО «ТАИФ-НК» собственных передовых научно-технических решений и инноваций нефтеперерабатывающий комплекс Группы заслуженно становится примером и эталоном технологического лидерства. Наглядным подтверждением эффективности внедряемых инновационных подходов в нефтепереработке является собственная уникальная технология комбинированного термо— и гидрокрекинга тяжелых остатков перегонки нефти TAIFCOMBI, разработанная в течение последних 20 лет. Рынку только еще предстоит полноценно узнать и оценить весомый потенциал перспективных возможностей, которые открывает данная технология в области прорывного повышения производственной и экономической эффективности нефтепереработки. А на производстве АО «ТАИФ-НК» уже получены первые значительные эффекты от ее внедрения, — подчеркнула Алла Евстафьева в своем докладе.

КОГГ — новый продукт нефтеперерабатывающей компании «ТАИФ-НК» востребован в цветной металлургии. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В 2024 году на площадке АО «ТАИФ-НК» завершен еще один инновационный проект: строительство установки получения концентрированного остатка гидрокрекинга гудрона (КОГГ).

— На сегодняшний день это единственная технология в мире в области нефтепереработки, позволяющая переработать темный тяжелый остаточный продукт гидрокрекинга гудрона. Использование данного процесса совместно с технологией TAIFCOMBI обеспечивает выработку до 98% ликвидных высокомаржинальных светлых нефтепродуктов из тяжелой высокосернистой нефти, а также спекающей добавки, очень востребованной в алюминиевой промышленности для производства анодной массы, — прозвучало в докладе.

графика realnoevremya.ru

— Выход светлых (нефтепродуктов на тонну используемого углеводородного сырья — прим. ред.) — почти 95%! Даже 80% выход светлых — считается хорошим результатом. Это уникальный проект, очень сложный. Но мы видим, что вы его довели до очень серьезной готовности и уверен, что он будет иметь очень серьезный интерес и у других нефтепереработчиков, — поддержал докладчика раис Татарстана.

Почти 30% электрической и около половины тепловой энергии в Татарстане производится мощностями АО «ТГК-16» — генерирующей компанией Группы ТАИФ. Максимальная выработка при минимальном удельном расходе условного топлива на отпуск энергии — это не только экономический, но и экологический эффект.

Почти 30% электрической и половина тепловой энергии в Татарстане производится ТГК-16. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Существенный запас производственной прочности позволяет компании нарастить отпуск тепловой и электрической энергии, а потому активно разрабатываются новые инвестиционные проекты развития и расширения перспектив энерго— и теплоснабжения на ближайших к генерирующим активам территориях. Также ведется масштабная работа по обновлению генерирующих мощностей.

В 2025 году планируется завершить проработку обновленной стратегии развития Группы ТАИФ на ближайшие 10 лет. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

До конца текущего года руководством АО «ТАИФ» планируется полностью завершить разработку обновленной стратегии развития Группы на период до 2035 года. В настоящее время идет финальная сверка и доработка инвестиционных проектов с учетом геополитических и экономически реалий. После одобрения советом директоров стратегия ляжет в основу детальных планов и программ по дальнейшему развитию Группы ТАИФ как части экономики Республики Татарстан и России в целом.



Арсений Фавстрицкий