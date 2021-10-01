Сделка по объединению ТАИФа и СИБУРа одобрена Еврокомиссией

В пятницу, 1 октября, Еврокомиссия (ЕК) одобрила сделку по объединению крупнейших нефтехимических компаний России — АО «ТАИФ» и ПАО «СИБУР Холдинг». Об этом сообщает агентство ТАСС.

«Официальное решение по этому делу будет опубликовано в ближайшее время», — приводит ТАСС ответ на свой запрос в ЕК.

Согласно антимонопольному законодательству Евросоюза, Еврокомиссией проводится оценка всех сделок по слиянию крупных компаний, способных оказать существенное влияние на общий рынок ЕС.

ТАСС отмечает, что общая стоимость активов объединенной компании после закрытия сделки может составить почти 27 млрд долларов США.

Соглашение о намерениях по объединению нефтехимических и энергетических бизнесов АО «ТАИФ» и ПАО «СИБУР Холдинг» было заключено 23 апреля 2021 года в Москве. 24 сентября 2021 года стороны подписали соглашение об окончательных условиях сделки по объединению активов.