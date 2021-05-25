Руководство АО «ТАИФ» и китайской корпорации «СС7» обсудили сотрудничество

Фото: Роман Хасаев

Встреча руководства АО «ТАИФ» и Китайской национальной химической инженерной и строительной корпорации «Севен» («СС7») состоялась в Казани — в головном офисе АО «ТАИФ».

Группу ТАИФ представляли: генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов, председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, корпорацию из Поднебесной — председатель совета директоров «СС7» Лун Хайян. Также во встрече принял участие Рамиль Мавлютов — генеральный директор Торгового дома Tatarstan Trade House (Турция) и ООО «Торговый дом Tatarstan».

Китайская корпорация «СС7» высказала заинтересованность принять участие в реализации крупных проектов по развитию, реализуемых компаниями Группы ТАИФ. На предварительных переговорах речь шла о планах ТАИФа по строительству производства метанола мощностью 500 тыс. тонн в год и по установке производства технического углерода мощностью по сырью 220 тыс. тонн в год. «СС7» выразила готовность не только реализовать проекты под ключ, но и обеспечить 100%-ное финансирование, в том числе с использованием заемных средств.

В ходе предварительных переговоров стороны обменялись информацией и договорились о подготовке конкретных детальных предложений для последующего обсуждения.

Арсений Фавстрицкий