ТАИФ и РФС: «Сегодня мы объединили усилия для развития российского футбола»

ТАИФ официально стал партнером Российского футбольного союза

Подписанием сразу двух документов: меморандума и договора между АО «ТАИФ» (головной компанией Группы ТАИФ) и Российским футбольным союзом, завершилось третье заседание попечительского совета РФС, прошедшее сегодня в Москве. С этого дня ТАИФ и РФС заявили о долгосрочном объединении усилий в развитии и популяризации отечественного футбола. Подробности — в материале «Реального времени».

Попечительский совет РФС: итоги года в два тайма

В эти минуты в самом центре столицы, в километре от Московского Кремля, прошло третье по счету заседание попечительского совета РФС (Российского футбольного союза). На обсуждение всех вопросов повестки: подведение итогов работы в 2019-м, согласование бюджета на будущий год и определение круга предстоящих в новом сезоне задач, потребовалось ровно полтора часа, или два футбольных тайма. А принятыми решениями футбольное сообщество страны будет руководствоваться весь ближайший год.

Одним из ярких итогов заседания стало долгосрочное партнерское соглашение РФС с компанией ТАИФ, которая получила статус «Официальный партнер Российского футбольного союза по развитию футбола в регионах» и новые полномочия в развитии российского футбола. Торжественное подписание прошло в присутствии всех именитых членов РФС, собравшихся из разных регионов страны. Свои подписи под документом поставили: от имени РФС — председатель союза Александр Дюков, от имени АО «ТАИФ» — советник генерального директора Тимур Шигабутдинов.

«Мы рады заключить партнерское соглашение с АО «ТАИФ», — прокомментировал соглашение Александр Дюков, президент РФС. — Эта компания уже много лет успешно занимается развитием спортивных, в том числе футбольных, традиций в Татарстане. Уверен, что наше партнерство будет взаимовыгодным и поможет дальнейшей популяризации футбола и в Татарстане, и в других регионах России».

Инициаторами образования совета стали Александр Дюков, вновь избранный председателем РФС, и Леонид Михельсон, выбранный председателем попечительского совета футбольного союза. Фото rfs.ru

Напомним, попечительский совет союза был создан 9 месяцев назад. Инициаторами его образования стали Александр Дюков, вновь избранный председателем РФС (председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть»), и Леонид Михельсон (председатель правления ПАО «Новатэк»), выбранный председателем попечительского совета футбольного союза.

Целью образования этой структуры, как было заявлено еще на первом заседании в июле 2019 года, стало «создание условий для налаживания диалога с федеральными и региональными властями с целью поддержки профессионального, детско-юношеского и массового футбола и для привлечения частных инвестиций в российский футбол». Вошли в него те, кому небезразлично настоящее и будущее российского футбола, и те, кто способен повлиять на ситуацию, имея для этого и финансовые инструменты, и возможность выстраивать диалог с представителями власти на различных уровнях. В сентябре на втором заседании попечительского совета РФС в его состав от имени АО «ТАИФ» вошел советник генерального директора головной компании Группы ТАИФ, президент ФК «Нефтехимик» Тимур Шигабутдинов.

Футболом в России занимаются порядка 3 млн человек, но им не хватает площадок и тренеров

Стратегически в качестве официального партнера ТАИФ был выбран неслучайно. На протяжении многих лет поддержка массового любительского и профессионального спорта является важной составляющей социальной политики компаний Группы ТАИФ. За всю историю деятельности инвестиции ГК ТАИФ в развитие любительского и профессионального спорта составили более 38 млрд рублей. И особое внимание уделялось футболу как наиболее востребованному виду спорта, что подтверждается статистикой. В августе прошлого года, вскоре после завершения чемпионата мира по футболу, некоторые матчи которого проходили на полях Татарстана, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец приводила данные: в России футболом занимаются почти 3 миллиона наших соотечественников.

Однако в отечественном футболе все не так гладко, как могло показаться. Например, желающих заниматься этим видом спорта по-прежнему гораздо больше, чем могут принять существующие площадки, и гораздо меньше, чем в более скромных по численности населения и площадям европейских странах. Наблюдается дефицит тренерского состава. И несмотря на то, что Россия, по данным ФИФА, в этом году вошла в пятерку стран с наибольшим количеством профессиональных клубов в мире, направление пока испытывает серьезный недостаток внимания и поддержки.

Желающих заниматься этим видом спорта по-прежнему гораздо больше, чем могут принять существующие площадки, и гораздо меньше, чем в более скромных по численности населения и площадям европейских странах. Фото Максима Платонова

Признавая популярность футбола и понимая необходимость его поддержки, руководство группы компаний решило принять участие в развитии этого вида спорта не только в Татарстане, но и в масштабах страны. Первым шагом стало сегодняшнее подписание между АО «ТАИФ» (головной компанией ГК ТАИФ) и РФС меморандума о готовности сторон совместно создавать возможности для развития всех сегментов отечественного футбола — от детско-юношеских школ и любительских команд до профессиональных клубов и команд.

«Сегодня мы объединяем свои усилия для взаимовыгодного партнерства, — отметил Тимур Шигабутдинов. — Футбол как вид спорта близок нам по духу — это командная игра, в которой от скорости и слаженности действий игроков зависит результат всей команды. Сотрудничество с РФС поможет сделать эту работу более системной и откроет перед миллионами людей новые возможности для физического развития».

РФС и ТАИФ задумались о создании центров подготовки футболистов

Готовность к активной совместной работе ТАИФ подтвердил сразу. Еще одним документом, подписанным в это же день, стал договор, составленный в рамках реализации меморандума. Подписи под ним поставили Тимур Шигабутдинов и генеральный секретарь РФС Александр Алаев. И если меморандум носит скорее рамочный характер, то договор, срок действия которого пока один год, уже регламентирует права и обязанности сторон в планируемой масштабной работе.

В числе обсуждаемых вопросов: взаимодействие с РФС в проектах по организации и проведению спецпроектов, связанных со сборными командами регионов, а также всероссийских этапов любительских соревнований. В кооперации рассматривается возможность строительства новых объектов и приведение в порядок существующей инфраструктуры. Прорабатывается идея создания на территории регионов России, Татарстана в том числе, центров подготовки футболистов. Есть планы по проведению на территории Татарстана (возможно, в Казани, либо на строящемся стадионе в Нижнекамске) финалов одного из всероссийских детско-юношеских футбольных турниров, что можно сделать доброй традицией, определив для ежегодных соревнований единое время и место. Особое внимание будет сосредоточено на развитии детско-юношеского футбола. И здесь Татарстан готов стать одним из пилотных в России регионов для внедрения и обкатки новых технологий популяризации массового спорта.

«Я абсолютно уверен в том, что футбол — это спорт будущего, поэтому совместными усилиями мы должны поднять его на качественно новый уровень», — говорит Тимур Шигабутдинов

«Детско-юношеский футбол — это одна из главных задач, которую мы совместно с РФС перед собой ставим, — рассказал Тимур Шигабутдинов. — Наша цель — сделать так, чтобы для российских мальчишек футбол был не мечтой, а реальностью, чтобы улучшилось качество подготовки спортсменов, тренеров, применялись правильные методики подготовки. Мы должны растить своих чемпионов, свою достойную спортивную смену. Я абсолютно уверен в том, что футбол — это спорт будущего, поэтому совместными усилиями мы должны поднять его на качественно новый уровень».

Включаясь в поддержку спорта федерального уровня, ТАИФ не намерен снижать активности в области поддержки спорта и спортсменов в родной республике. Эта работа обязательно будет продолжена в не меньших, чем прежде, объемах.

«Реальное время» будет отслеживать развитие проекта и расскажет о принимаемых мерах по развитию российского футбола в следующих публикациях.