АО «ТАИФ» вручено благодарственное письмо ДРКБ

Фото: Роман Хасаев

На торжестве в ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница Минздрава РТ» (ДРКБ), приуроченном к Международному Дню защиты детей, АО «ТАИФ» поблагодарили за систематическую помощь и поддержку.

Благодарственное письмо за подписью главного врача ДРКБ Айрата Зиатдинова, было адресовано генеральному директору АО «ТАИФ» Руслану Шигабутдинову.

«Администрация ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница министерства здравоохранения Республики Татарстан» выражает глубокое уважение и признательность вам и вашей команде за систематическую помощь. Ваша поддержка, оказываемая детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, имеет огромное значение», — говорится в благодарственном письме.

«Благодарим вас за человеческую сердечность, милосердие, чуткое отношение к больным детям, за способность сопереживать. В период инфекционного хаоса в мире особенно благодарим вас за стремление окружить теплом и заботой жизнь семей, нуждающихся в социальной поддержке и защите», — подчеркнул Айрат Зиатдинов.

Главврач ДРКБ пожелал всему коллективу АО «ТАИФ» и Группы в целом крепкого здоровья, оптимизма и дальнейших успехов и выразил надежду на сохранение сложившихся между АО «ТАИФ» и медучреждением дружеских отношений, а также на дальнейшее плодотворное сотрудничество.