Новости спорта

02:08 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Рустам Минниханов — «Синтезу»: «Вы заслуженно стали чемпионами»

15:45, 04.06.2021
Рустам Минниханов — «Синтезу»: «Вы заслуженно стали чемпионами»
Фото: Ринат Назметдинов

В казанском Кремле состоялось чествование ватерполистов клуба «Синтез», завоевавших звание чемпионов России. Прошло оно перед финальными матчами Кубка России, выиграв который, можно будет сделать победный дубль. Как это было — в репортаже «Реального времени».

Кто ходит в Кремль по утрам, тот выиграл чемпионство

Ватерполисты «Синтеза» еще в четверг встретились с московским «Динамо» в рамках полуфинала Кубка России и заработали себе право еще раз сыграть с принципиальным соперником в лице волгоградского «Спартака». А уже в пятницу утром они собрались в резиденции президента Татарстана Рустама Минниханова, чтобы отметить недавний успех — победу в чемпионате России. Вторую подряд.

— Одержав победы во всех матчах, вы заслужено стали чемпионами, — констатировал Минниханов. — Это лишний раз доказывает правильность принятого Федерацией водного поло России решения о признании «Синтеза» чемпионом и в сезоне 2019—2020 годов, прерванном из-за пандемии. Завоевание второго подряд титула и третьего в истории клуба подводит итог успешной планомерной работы всего коллектива, и руководства клуба, и тренерского состава, и игроков, и административного персонала.

Рустам Минниханов: «Завоевание второго подряд титула и третьего в истории клуба подводит итог успешной планомерной работы всего коллектива»

Минниханов отдельно поблагодарил спонсоров команды — Группу компаний ТАИФ за поддержку во всех начинаниях. А также всех остальных, кто поддерживает спортсменов: болельщиков, семьи ватерполистов, друзей и весь Татарстан в целом.

— Юным ватерполистам есть с кого брать пример и на кого равняться. Отрадно, что с каждым годом количество занимающихся этим видом спорта увеличивается, в республике действуют три муниципальные школы, отделение в Казанском училище олимпийского резерва. Растет инфраструктура, построены бассейны, 15 из которых — 50-метровые и соответствуют всем необходимым стандартам. Разрешите поздравить вас с завоеванием очередного чемпионского титула, и уверен, что команда продолжит достойно представлять нашу республику на соревнованиях всех уровней, — заключил Минниханов и еще раз поздравил спортсменов — уже на татарском языке.

Рустам Минниханов: «Юным ватерполистам есть с кого брать пример и на кого равняться»

Бриллиантовые руки «Синтеза»

Добавим, что на недавнем чемпионате России по прыжкам в воду спортсмены СК ВВС «Синтез» завоевали три олимпийские лицензии, и теперь Мария Полякова готовится стартовать в Токио на 3-метровом трамплине в индивидуальных прыжках, а Никита Шлейхер на том же снаряде будет прыгать и индивидуально, и синхронно в дуэте с Евгением Кузнецовым. Этот дуэт присоединился к еще одному представителю «Синтеза» в Токио-2020 — Александру Красных. А всего по итогам чемпионата у «синтезовцев» пять золотых медалей, по одной серебряной и бронзовой награде. Отличились еще Александр Белевцев и Карина Шкляр.

А бриллиантовые руки ватерполистов еще будут задействованы в двух финальных матчах Кубка России с волгоградским «Спартаком». Матчи запланированы на 8 июня в Казани и 13-е в Волгограде. Стоит напомнить, что если с московским «Динамо» «Синтез» в текущем сезоне практически сроднился, сыграв десять матчей, то с Волгоградом их было только четыре, и две из них в Волгограде соперник провел далеко не в сильнейшем составе. И настроен побороться не просто с «Синтезом», но и взять реванш: в прошлом финале Волгоград не играл, будучи отстраненным из-за большого количества заболевших в команде. Так что «заруба» нас ждет знатная. О предстоящем матче мы поговорили с президентом клуба «Синтез» Иреком Зиннуровым, эксклюзивное интервью с которым читатели «Реального времени» увидят в ближайшие дни.

Марат Закиров: «У нас лучшие условия среди всех конкурентов, члены команды уверенно смотрят в будущее и могут спокойно заниматься своим любимым делом»

К Минниханову на церемонии обратился главный тренер Марат Закиров:

— В третий раз команда стала чемпионом, и все три раза мы с Иреком Хайдаровичем были с командой, вначале игроками, затем в другой ипостаси, — напомнил Закиров. — Хотел бы присоединиться к благодарности Рустаму Нургалиевичу за те условия, которые созданы в республике для развития спорта. Руслан Альбертович [Шигабутдинов, генеральный директор АО «ТАИФ»], вам спасибо за трепетное отношение к команде, Альберт Кашафович [Шигабутдинов, председатель совета директоров АО «ТАИФ»] говорил, что наш проект имеет важное социальное значение, и мы все видим, что команда, помимо спортивных успехов, демонстрирует пример, являясь и хорошими игроками, и примерными семьянинами, и отличными студентами. Фарид Гертович [Минигулов, генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез»], я приехал в Казань 16 лет назад и знаю, как тепло завод и заводчане относятся к команде, это видно невооруженным глазом. У нас лучшие условия среди всех конкурентов, члены команды уверенно смотрят в будущее и могут спокойно заниматься своим любимым делом. Как доказательство этому — тот вечный рекорд по числу побед в чемпионате, которые мы установили по ходу сезона, рекорд, который можно только повторить, но не превзойти.

Капитан команды Сергей Лисунов подарил президенту Татарстана игровой мяч и общую фотографию ватерполистов «Синтеза» после победного матча в Москве, точную такую же, которая сейчас украшает главную страницу официального сайта Федерации водного поло России.

Ирек Зиннуров: «Клубу созданы великолепные условия, думаю, что не во всех футбольных-хоккейных клубах есть подобные»

А Ирек Зиннуров в своем приветственном слове пустился в воспоминания.

— В 2004 году Марат Мансурович Бариев (тогда министр спорта Татарстана) привел меня в ваш кабинет, Рустам Нургалиевич…

— Помню, помню, правда, ты тогда пошире был, депутатская работа тебя ослабила, — отметил Минниханов.

— Так и в Азербайджане жарко, — напомнил Зиннуров о нынешнем месте своей работы. — С того времени и в моей личной судьбе, и в судьбе команды произошли кардинальные изменения. Мы стали призерами и победителями чемпионатов и Кубков России, еврокубка. И вам, Рустам Нургалиевич, огромная благодарность за постоянную помощь нашей команде. Я бы хотел поблагодарить Группу компаний ТАИФ, ее руководство в лице руководителей Альберта Кашафовича, Руслана Альбертовича за их постоянную поддержку. Клубу созданы великолепные условия, думаю, что не во всех футбольных-хоккейных клубах есть подобные. Фарид Гертович, спасибо вам и нашему бессменному спонсору — предприятию «Казаньоргсинтез», без этой поддержки ничего бы не было. Благодарю Министерство спорта, его руководителя Владимира Леонова, поддерживающего нас во всех начинаниях. Всем огромное спасибо!

1/48
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • prav.tatar.ru
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • prav.tatar.ru
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
Джаудат Абдуллин, фото: Ринат Назметдинов
СпортВодные виды спорта Татарстан Минигулов Фарид ГертовичКазаньоргсинтезТАИФШигабутдинов Альберт КашафовичШигабутдинов Руслан Альбертович

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Спецпроекты

Рекомендуем



Читайте также

Новости спорта

02:08 МСК Все новости
Новости раздела