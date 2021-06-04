Рустам Минниханов — «Синтезу»: «Вы заслуженно стали чемпионами»

Фото: Ринат Назметдинов

В казанском Кремле состоялось чествование ватерполистов клуба «Синтез», завоевавших звание чемпионов России. Прошло оно перед финальными матчами Кубка России, выиграв который, можно будет сделать победный дубль. Как это было — в репортаже «Реального времени».

Кто ходит в Кремль по утрам, тот выиграл чемпионство

Ватерполисты «Синтеза» еще в четверг встретились с московским «Динамо» в рамках полуфинала Кубка России и заработали себе право еще раз сыграть с принципиальным соперником в лице волгоградского «Спартака». А уже в пятницу утром они собрались в резиденции президента Татарстана Рустама Минниханова, чтобы отметить недавний успех — победу в чемпионате России. Вторую подряд.

— Одержав победы во всех матчах, вы заслужено стали чемпионами, — констатировал Минниханов. — Это лишний раз доказывает правильность принятого Федерацией водного поло России решения о признании «Синтеза» чемпионом и в сезоне 2019—2020 годов, прерванном из-за пандемии. Завоевание второго подряд титула и третьего в истории клуба подводит итог успешной планомерной работы всего коллектива, и руководства клуба, и тренерского состава, и игроков, и административного персонала.

Рустам Минниханов: «Завоевание второго подряд титула и третьего в истории клуба подводит итог успешной планомерной работы всего коллектива»

Минниханов отдельно поблагодарил спонсоров команды — Группу компаний ТАИФ за поддержку во всех начинаниях. А также всех остальных, кто поддерживает спортсменов: болельщиков, семьи ватерполистов, друзей и весь Татарстан в целом.

— Юным ватерполистам есть с кого брать пример и на кого равняться. Отрадно, что с каждым годом количество занимающихся этим видом спорта увеличивается, в республике действуют три муниципальные школы, отделение в Казанском училище олимпийского резерва. Растет инфраструктура, построены бассейны, 15 из которых — 50-метровые и соответствуют всем необходимым стандартам. Разрешите поздравить вас с завоеванием очередного чемпионского титула, и уверен, что команда продолжит достойно представлять нашу республику на соревнованиях всех уровней, — заключил Минниханов и еще раз поздравил спортсменов — уже на татарском языке.



Рустам Минниханов: «Юным ватерполистам есть с кого брать пример и на кого равняться»

Бриллиантовые руки «Синтеза»

Добавим, что на недавнем чемпионате России по прыжкам в воду спортсмены СК ВВС «Синтез» завоевали три олимпийские лицензии, и теперь Мария Полякова готовится стартовать в Токио на 3-метровом трамплине в индивидуальных прыжках, а Никита Шлейхер на том же снаряде будет прыгать и индивидуально, и синхронно в дуэте с Евгением Кузнецовым. Этот дуэт присоединился к еще одному представителю «Синтеза» в Токио-2020 — Александру Красных. А всего по итогам чемпионата у «синтезовцев» пять золотых медалей, по одной серебряной и бронзовой награде. Отличились еще Александр Белевцев и Карина Шкляр.

А бриллиантовые руки ватерполистов еще будут задействованы в двух финальных матчах Кубка России с волгоградским «Спартаком». Матчи запланированы на 8 июня в Казани и 13-е в Волгограде. Стоит напомнить, что если с московским «Динамо» «Синтез» в текущем сезоне практически сроднился, сыграв десять матчей, то с Волгоградом их было только четыре, и две из них в Волгограде соперник провел далеко не в сильнейшем составе. И настроен побороться не просто с «Синтезом», но и взять реванш: в прошлом финале Волгоград не играл, будучи отстраненным из-за большого количества заболевших в команде. Так что «заруба» нас ждет знатная. О предстоящем матче мы поговорили с президентом клуба «Синтез» Иреком Зиннуровым, эксклюзивное интервью с которым читатели «Реального времени» увидят в ближайшие дни.

Марат Закиров: «У нас лучшие условия среди всех конкурентов, члены команды уверенно смотрят в будущее и могут спокойно заниматься своим любимым делом»

К Минниханову на церемонии обратился главный тренер Марат Закиров:

— В третий раз команда стала чемпионом, и все три раза мы с Иреком Хайдаровичем были с командой, вначале игроками, затем в другой ипостаси, — напомнил Закиров. — Хотел бы присоединиться к благодарности Рустаму Нургалиевичу за те условия, которые созданы в республике для развития спорта. Руслан Альбертович [Шигабутдинов, генеральный директор АО «ТАИФ»], вам спасибо за трепетное отношение к команде, Альберт Кашафович [Шигабутдинов, председатель совета директоров АО «ТАИФ»] говорил, что наш проект имеет важное социальное значение, и мы все видим, что команда, помимо спортивных успехов, демонстрирует пример, являясь и хорошими игроками, и примерными семьянинами, и отличными студентами. Фарид Гертович [Минигулов, генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез»], я приехал в Казань 16 лет назад и знаю, как тепло завод и заводчане относятся к команде, это видно невооруженным глазом. У нас лучшие условия среди всех конкурентов, члены команды уверенно смотрят в будущее и могут спокойно заниматься своим любимым делом. Как доказательство этому — тот вечный рекорд по числу побед в чемпионате, которые мы установили по ходу сезона, рекорд, который можно только повторить, но не превзойти.

Капитан команды Сергей Лисунов подарил президенту Татарстана игровой мяч и общую фотографию ватерполистов «Синтеза» после победного матча в Москве, точную такую же, которая сейчас украшает главную страницу официального сайта Федерации водного поло России.

Ирек Зиннуров: «Клубу созданы великолепные условия, думаю, что не во всех футбольных-хоккейных клубах есть подобные»

А Ирек Зиннуров в своем приветственном слове пустился в воспоминания.

— В 2004 году Марат Мансурович Бариев (тогда министр спорта Татарстана) привел меня в ваш кабинет, Рустам Нургалиевич…

— Помню, помню, правда, ты тогда пошире был, депутатская работа тебя ослабила, — отметил Минниханов.

— Так и в Азербайджане жарко, — напомнил Зиннуров о нынешнем месте своей работы. — С того времени и в моей личной судьбе, и в судьбе команды произошли кардинальные изменения. Мы стали призерами и победителями чемпионатов и Кубков России, еврокубка. И вам, Рустам Нургалиевич, огромная благодарность за постоянную помощь нашей команде. Я бы хотел поблагодарить Группу компаний ТАИФ, ее руководство в лице руководителей Альберта Кашафовича, Руслана Альбертовича за их постоянную поддержку. Клубу созданы великолепные условия, думаю, что не во всех футбольных-хоккейных клубах есть подобные. Фарид Гертович, спасибо вам и нашему бессменному спонсору — предприятию «Казаньоргсинтез», без этой поддержки ничего бы не было. Благодарю Министерство спорта, его руководителя Владимира Леонова, поддерживающего нас во всех начинаниях. Всем огромное спасибо!

1 / 48 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

prav.tatar.ru

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

prav.tatar.ru

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев