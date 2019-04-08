Первым деловым партнером казахстанской компании BI Group в Татарстане может стать ГК ТАИФ

Фото: Роман Хасаев

Казань с рабочей поездкой посетили представители топ-менеджмента крупнейшей строительной кампании Казахстана — BI Group. В четверг 4 апреля утром они были приняты президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Сразу из Дома правительства РТ гости отправились в главный офис ТАИФа на переговоры с руководством Группы компаний.



Во встрече, которая состоялась в главном офисе Группы компаний, приняли участие председатель совета директоров компании BI Group Айдын Рахимбаев, член совета директоров BI Group Асхат Омаров, заместитель председателя правления BI Group по развитию международного бизнеса Палик Метин, а также заместитель торгового представителя Республики Казахстан в России, руководитель отделения в Казани Еркен Жакатаев. Деловых партнеров встречали генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по строительству и капитальному ремонту Ильгиз Латыпов, начальник департамента по управлению и стратегическому развитию группы «Нижнекамскнефтехим» Хамит Гильманов, начальник управления по нефтехимии и нефтепереработке АО «ТАИФ» Рустем Ахунов. Также в диалоге принял участие заместитель премьер-министра РТ — руководитель аппарата Кабинета министров РТ Шамиль Гафаров.

— Если в двух словах, то мы строим примерно 1—1,2 млн квадратных метров в год по Казахстану. В прошлом году, когда ваш президент был у нас, он пригласил нас поработать в Татарстане, и мы сейчас ездим по республике, знакомимся — какими могли бы заниматься проектами, и в целом с республикой и городом. Думаю, что могли бы быть полезными и вам, — сообщил Альберту Шигабутдинову Айдын Рахимбаев.

Айдын Рахимбаев: «Мы сейчас ездим по республике, знакомимся — какими могли бы заниматься проектами». Фото Романа Хасаева.



Опыт работы в России у казахстанской компании тоже уже есть — три года ее специалисты работают на строительстве БАМа и других проектах Забайкалья. Сейчас планируют расширить географию своего присутствия в стране. Татарстан привлек открытым и доброжелательным отношением к иностранным партнерам и инвесторам. Причем настолько, что BI Group намерена открыть здесь свой филиал. А кроме того, компания уже заявилась в один из тендеров на оказание строительных услуг для Группы ТАИФ. Рассчитывают на успех.

— Мы в своих силах не сомневаемся — мы любим работать. Считаем, что одно из наших конкурентных преимуществ в том, что мы можем предложить цену ниже, а сроки — меньше. У нас богатый опыт, — подчеркнул господин Рахимбаев.

Альберт Шигабутдинов: «Группа компаний ТАИФ заинтересована в сотрудничестве». Фото Романа Хасаева



Со своей стороны, Альберт Шигабутдинов подтвердил заинтересованность ГК ТАИФ в сотрудничестве. Он сразу дал поручение предоставлять казахстанской компании информацию по объявляемым Группой компаний ТАИФ строительным тендерам в рамках реализуемых крупных проектов. Кроме того, выразил готовность оказать содействие в развитии нефтеперерабатывающего рынка Казахстана:

— Под патронажем сначала нашего первого президента Минтимера Шаймиева, а сегодня — Рустама Минниханова плотно идут переговоры с вашими нефтяниками, газодобытчиками о расширении технического производства в Казахстане. Думаю, пора уже создавать современные производства. Мы готовы вам помочь, — подчеркнул он в завершение встречи.