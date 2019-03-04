Перспективы сотрудничества обсудили в Казани руководство ГК ТАИФ и посол Египта в России

Чрезвычайный и полномочный посол Арабской Республики Египет в России Ихаб Ахмед Талаат Наср сегодня, в рамках своей рабочей поездки в Татарстан, посетил головной офис Группы компаний ТАИФ, где встретился с генеральным директором АО «ТАИФ» Альбертом Шигабутдиновым и заместителем генерального директора АО «ТАИФ» по корпоративному управлению собственностью и инвестициям Русланом Шигабутдиновым.

Основной темой для обсуждения стали перспективы взаимовыгодного сотрудничества. Египет настроен на создание эффективных нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств. Арабская республика заинтересована в использовании на своей территории опыта и возможностей Группы компаний ТАИФ как крупнейшего в России производителя полимеров и каучуков, чье имя хорошо известно во всем мире, подчеркнул в разговоре посол

Господин Наср пригласил топ-менеджмент Группы компаний ТАИФ для обсуждения реализации совместных проектов с ведущими компаниями Арабской республики. Со своей стороны, Альберт Шигабутдинов предложил представителям египетского бизнеса приехать в Российскую Федерацию и Республику Татарстан, чтобы предметно обсудить с профильными специалистами возможность реализации крупных проектов в сфере нефтегазопереработки, химии, нефтехимии и энергетики на территории Египта.