Ахмет Мазгаров хотел остаться трактористом в деревне, а стал академиком

Выдающемуся советскому и российскому ученому, одному из создателей Академии наук Республики Татарстан исполняется 80 лет

Автор сотен научных трудов, обладатель почти 150, в том числе международных авторских свидетельств и патентов, создатель первого в мире процесса демеркаптанизации нефти и технологий, по которым построено порядка 60 промышленных установок очистки газов, бензинов и сточных вод. Все это — Ахмет Мазгаров — профессор, доктор технических наук, академик Академии наук Республики Татарстан и Академии наук исламского мира. О том, как третий ребенок из семьи репрессированного деревенского муллы мечтал быть трактористом, а в итоге стал ученым с мировым именем, — в материале «Реального времени».

Тяжелая нефть Татарстана

Есть то, что объединяет Группу ТАИФ и академика Мазгарова. Первое — то, что и ТАИФ на протяжении практически всей своей истории, и Ахмет Мазгаров работают над одной из самых ключевых и главных тем: проблемами переработки тяжелых высокосернистых нефтей, добываемых в республике. Второе, и не менее важное то, что и Группа компаний, и ученый с мировым именем делают это на родной земле и на благо ее развития.

В начале ноября 2022 года на площадке Академии наук Республики Татарстан состоялась первая Международная конференция по теме «Глубокая переработка тяжелых нефтей и нефтяных остатков». То, что именно Казань стала местом проведения события, актуального в мировом масштабе, неслучайно. Именно в Татарстане уже реализованы два совершенно разных эффективных проекта в этой сфере. Ахмет Мазгаров выступал одним из соорганизаторов события в качестве заместителя сопредседателей конференции.

В начале ноября Ахмет Мазгаров выступил одним из соорганизаторов международной конференции в Казани по глубокой переработке тяжелых нефтей и нефтяных остатков. Фото: Роман Хасаев

— ТАИФ и «Татнефть» ведут систематическую большую работу по созданию и внедрению самых современных, передовых технологий для переработки тяжелых нефтяных остатков. На ТАИФ-НК введен в эксплуатацию КГПТО по технологии VCC и достигнута конверсия гудрона высокосернистой нефти в светлые нефтепродукты до 95%. Я думаю, что это практически мировой рекорд, мировое достижение. На ТАНЕКО тоже эксплуатируются процессы гидрокрекинга, замедленного коксования, и главное — идут успешные испытания демонстрационной установки, работающей по оригинальной отечественной технологии гидроконверсии, разработанной еще под руководством нашего известного ученого — академика Хаджиева, — в интервью «Реальному времени» тогда отметил президент Академии наук Республики Татарстан Мякзюм Салахов.

Профессор Эльшад Теляшев, научный руководитель уфимского Института нефтехимпереработки, имеющего непосредственное отношение к реализации проекта повышения глубины переработки нефти на ТАНЕКО, тогда высоко оценил результат работы команды ТАИФа.

— Здесь технологический подвиг. Эта команда, которая получила в руки недоработанный процесс, не реализуемый в том виде, в каком он был представлен лицензиаром, сами его довели до ума. Фактически, это уже не Veba Combi Cracking, а ТАИФ Combi Cracking. И есть все основания для того, чтобы процесс патентовать и становиться реальными лицензиарами. Без всяких шуток. На полном серьезе, — подчеркнул он тогда.

Профессор Теляшев из Уфы назвал достижение команды ТАИФа технологическим подвигом, а Ахмет Мазгаров рекомендовал оформить работу над созданием КГПТО в научные труды. Фото: Роман Хасаев

А академик АН РТ и IAS Ахмет Мазгаров рекомендовал соавторам технологического подвига, не откладывая в долгий ящик, заняться оформлением достижения в научные работы:

— Думаю, те доклады, что мы услышали от специалистов ТАИФа, через год мы сможем прослушать в расширенном варианте — в виде кандидатских и докторских диссертаций. Мы ждем от вас продолжения работы не только в техническом и технологическом направлении, но и в чисто научном. То есть превратить ваши разработки в ваши диссертации, — обратился он к спикерам, представлявшим Группу на конференции.

Сын последнего Сосновского муллы

1 января 1943 года. Один из самых тяжелых периодов для огромной страны под названием СССР. Все для фронта! Все для Победы! Города, села, деревни отдают последнее армии. Для семьи Мазгаровых это время было особенно трудным: дед будущего академика Мирхафиз всю жизнь был муллой. Его сын Мазгар, сам выпускник Кашкарского медресе, свободно владевший, кроме татарского и русского языков, фарси, турецким и арабским, тоже был муллой. Последним в деревне Сосна. Когда в семье уже родился старший сын Мухаммет, Мазгара Мирхафизовича отправили в ссылку, а семья лишилась всего имущества, которое было реквизировано. В 1938 году, отбыв два года из пяти и так и не отвернувшись от веры предков, отец вернулся домой. Семья вновь начала обустраиваться. Поселились в стареньком небольшом домишке под соломенной крышей. Рядом распахали под огород заброшенный пустырь. Вскоре родилась дочь Сальма. А в 1943-м и еще один сын — Ахмет.

Отец трудился в колхозе. Мать — в овощеводческой бригаде. Хватало забот и детям. «В семье каждому ребенку, как только он начинал ходить, приходилось работать. На игру времени не оставалось — день, проведенный впустую, завтра же мог ударить по благополучию семьи. Ахмет с малых лет без жалоб и слез пропадал в огороде и ухаживал за скотиной, собирал сено, заготавливал дрова и делал еще много всяких дел, которых не перечесть в деревенском быту», — в интервью журналу «Казань» в 2012 году вспоминал о тех временах брат Ахмета Мазгаровича Мухаммет.

И он же отмечает, что с детства Ахмет всегда был упорным во всех начинаниях: с пятого класса летом работал на лошади в колхозе — заготавливал сено и дрова. В школе увлекся плаванием и лыжным спортом и вскоре стал чемпионом района по лыжам. В седьмом классе спас из воды тонущего ребенка. В средней школе увлекся кружком юных натуралистов и вместе с одноклассниками смог разработать целую технологию по выращиванию томатов в самой северной части Татарстана — Балтасинском районе. Да еще и настолько успешную, что не просто заработал диплом первой степени на сете юных натуралистов, но еще и создал сад и огород рядом с новым домом семьи.

После семилетней школы в Сосне Ахмет продолжил учебу в райцентре — Балтасях. Он не считал учебу в школе главным делом в своей жизни. Однако в аттестат затесались всего две четверки. Все остальные предметы были сданы на отлично. Зато будущий ученый с увлечением занимался в физико-техническом кружке, которым руководил к тому времени окончивший институт и вернувшийся на малую родину старший брат Мухаммет. Тогда же выучился на тракториста и… решил, что именно эта профессия станет для него основной. Воспротивился отец. И, оказалось, был прав.

Поворот судьбы

В 1959 году Ахмет Мазгаров поступил в Казанский химико-технологический институт. Учился, продолжал заниматься спортом. Как и многие другие студенты, подрабатывал на разгрузке вагонов и барж.

Получившему в 1964 году диплом по специальности «Технология продуктов тяжелого (основного) органического синтеза» молодому специалисту поступило немало заманчивых предложений. Однако выбрал он далеко не самый простой путь: устроился оператором на Завод синтетического спирта в Новокуйбышевске. Упорный и трудолюбивый, за два года поднялся до должности начальника цеха.

С момента возвращения в Татарстан в 1972 году и по настоящее время Ахмет Мазгаров все свои силы и знания отдает развитию науки на родной земле. Фото: prav.tatarstan.ru

Может быть, и продолжил бы там работать, если бы не знаковое событие: на предприятие приехал один из светил в мире химии — профессор Николай Лебедев. Короткое общение привело к тому, что профессор настоятельно рекомендовал Ахмету Мазгарову продолжить обучение. И в 1968 году 25-летний Ахмет поступил в аспирантуру Московского химико-технологического института им. Д.И. Менделеева, где и преподавал Лебедев. В 1970 году он, уже кандидат химических наук, в звании старшего научного сотрудника работал в Щелковском филиале Всесоюзного НИИ химических средств защиты растений.

Тем временем в Татарстане активно развивалась не только нефтедобыча, но и нефтехимическая отрасль. Родине были нужны специалисты. И Ахмет Мазгаров в 1972 году вернулся в Казань во Всесоюзный (сегодня Волжский) НИИ углеводородного сырья (ВНИИУС), тем самым замкнув круг и вновь обратившись к теме, которой занимался во время обучения в аспирантуре. «Мне все говорили — ты с ума сошел, уезжать из Москвы в Казань… Но Николай Николаевич был мудрый человек, он мне сказал: «Езжай, тебе большие дела нужны, а в Москве тебе тесно будет». И я уехал», — спустя много лет вспоминал об этом решении сам Ахмет Мазгаров.

Почти полвека жизни Ахмета Мазгарова связаны с деятельностью Волжского НИИ углеводородного сырья. Фото: google.com/maps/скриншот

Полвека судьба Ахмета Мазгаровича связана с деятельностью ВНИИУС. Здесь он основал лабораторию по очистке углеводородов от сернистых соединений и возглавил ее. В 1977 году стал заместителем директора института по науке. В 1981 году возглавил и сам институт. Активно занимался проблематикой создания доступных и эффективных технологий разработки и транспортировки залежей высокосернистой нефти. В 1983-м защитил докторскую диссертацию.

Академия наук Республики Татарстан

Сегодня имя профессора Мазгарова известно во всем мире именно разработками прикладного характера в таких областях, как сераорганическая химия, нефтегазопереработка, химия и технологии процессов очистки нефти, газа и нефтепродуктов от сернистых соединений. Коллеги и последователи отмечают: каждый проект, каждая из нескольких десятков промышленных установок очистки газов, бензинов и сточных вод, построенных по его проектам и сегодня успешно действующих в разных государствах мира, реализовывалась и вводилась в эксплуатацию при его непосредственном участии.

Апрель 2014 года: Ахмет Мазгаров принимает участие во встрече президента Татарстана с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в РФ. Фото: prav.tatarstan.ru

Работу во ВНИИУС академик Мазгаров успешно сочетал с активной общественной жизнью. В разработке научной концепции и собственно в самом создании Академии наук Республики Татарстан профессор Мазгаров (ученое звание он получил в 1990 году) принимал непосредственное и активное участие. А в 1992-м советом Академии был избран ее академиком.

Почивать на лаврах ученый не собирался. И в 1995-м его имя прогремело на весь мир: американская нефтяная компания Chevron на Тенгизском месторождении в Казахстане внедрила созданный именно Мазгаровым первый в мире процесс демеркаптанизации нефти. В 2005-м еще один прорыв, и снова под руководством Ахмета Мазгарова: впервые в мире (на площадке НГДУ «Нурлатнефть») построена и введена в эксплуатацию установка промысловой очистки нефти от сероводорода.

К тому времени ученый уже был удостоен звания «Заслуженный химик Татарской АССР» (1990 г.), Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники за работу «Новые процессы и катализаторы для производства и очистки углеводородного сырья от сернистых соединений» (1998 г.), удостоен звания «Почетный нефтехимик Российской Федерации» (2002 г.), стал обладателем Премии правительства Российской Федерации в области науки и техники за «Разработку и промышленное применение новых технологий быстрых химических процессов в турбулентном режиме» (2004 г.). Научные доклады и выступления профессора пользовались неизменным успехом на конгрессах, форумах и симпозиумах по всему миру.

Для татарстанского научного сообщества стало вполне ожидаемым, что, когда в феврале 2006 года первый президент АН РТ Мансур Хасанов попросил об отставке по состоянию здоровья, именно академик Мазгаров был избран новым президентом Академии. В 2011-м он был переизбран на второй срок.

Октябрь 2012 года. Болгария. Презентация атласа «Bulgarica. Время и пространство Болгарской цивилизации» на площадке IV Международного Болгарского форума. Фото: prav.tatarstan.ru

Отмечается, что в период президентства Мазгарова Академия наук РТ активно развивала работу по многим направлениям. Именно в это время была завершена работа над изданием «Татарской энциклопедии», был издан атлас «Bulgarica. Время и пространство Болгарской цивилизации», активно велась работа по расширению и укреплению международных связей АН РТ. Ахмет Мазгаров огромное внимание уделял вопросам формирования госзаказа на прикладные научные исследования и разработки в самых различных областях и направлениях: архитектурно-археологических, а также историко-филологических исследованиях, сохранении этноконфессиональной идентичности татарского народа, в автомобилестроении, транспортной логистике, экологии, геологии, нефтедобыче и нефтегазопереработке и др.

Возглавляя Академию наук, профессор Мазгаров оставался у руля и ВНИИУС. Он продолжал активно заниматься научно-прикладной деятельностью в области нефтепереработки. Перед республикой была четко поставлена задача: обеспечивать ежегодный уровень добычи татарстанской нефти на уровне не ниже 30 миллионов тонн и постоянный рост эффективности переработки максимального объема здесь, на татарстанской земле.

В один из моментов академик осознал, что должен полностью сосредоточиться именно на работе института и попросил коллег о досрочной отставке с поста президента Академии наук. С 2014 года АН РТ возглавляет Мякзюм Салахов — профессор, доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки РТ и РФ, академик Академии наук РТ с 2004 года. Понятно, что активное взаимодействие Ахмета Мазгарова с АН РТ продолжается и сегодня — он является членом президиума Академии. Но у профессора теперь больше возможностей для того, чтобы сосредоточиться именно на работе института.

В тандеме с «Татнефтью»

Осенью 2020 года 100% акций ВНИИУС, работающего с 1965 года и с самого начала своей деятельности тесно связанного с работой татарстанских нефтедобытчиков (занимается анализом углеводородного сырья, отбором проб нефти и газа, разработкой регламентов на проектирование установок и пр.), через государственные торги были приобретены ПАО «Татнефть». Как после торгов отметил руководитель института Ахмет Мазгаров, сделка логична и ожидаема, так как «учреждение еще 50 лет назад создавалось как отдел «Татнефти» по переработке газа, и сейчас просто вернулось к тому, с чего начинали».

У возглавляемого профессором Мазгаровым института большие планы на будущее. А сам академик активно включился в процессы подготовки молодых ученых. Фото: Роман Хасаев

У института обширные планы на обозримое и отдаленное будущее. Планируется, что работать он будет в тандеме с «ТатНИПИнефть», решая наиболее актуальные задачи в области повышения эффективности добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья. Тем более что сернистость нефти растет, а именно тема очистки нефти и газа от сернистых соединений — одна из ключевых тем научной деятельности академика Мазгарова.

А сам профессор не так давно активно включился еще и в процессы подготовки молодых специалистов — начал преподавать на химфаке Казанского федерального университета. И как отмечает сам ученый, талантливой молодежи в республике хватает.

Советы от юбиляра

Ахмет Мазгаров не так часто дает интервью, однако если это происходит, то многие его фразы быстро расходятся на цитаты. «Реальное время» позволило себе собрать некоторые из них, опубликованные в разное время нашими коллегами. Вполне вероятно, для кого-то они станут мощным импульсом при принятии важного решения.

Многие высказывания Ахмета Мазгарова давно разошлись на цитаты. Фото: Роман Хасаев

О любимой работе:

«Процентов восемьдесят моего времени — это администрирование, и лишь небольшой процент сил, эмоций и времени остается на науку. Но сам я больше люблю инженерную деятельность. Мое самое любимое занятие — разрабатывать новые процессы и внедрять их на заводе».

О вере и науке:

«Никакого противоречия тут нет. Последние открытия крупнейших физиков-теоретиков, астрофизиков все больше подтверждают, что во Вселенной есть некая пока не известная нам сила. И не надо лбами сталкивать религию и науку, ни в коем случае. В Коране многократно говорится: знание — сила, учитесь!»

О том, почему стоит выбрать научную стезю:

«Есть такая аксиома: самая интересная работа в мире — это работа ученого и художника. Пусть молодежь не боится, что наука не очень престижна, скажем, по сравнению со спортом. Век спортсмена очень короток, и многие выдающиеся спортсмены оказываются впоследствии инвалидами. А ученые долго живут и сохраняют ясный ум. Хочу пожелать, чтобы молодые ученые были настойчивы и целеустремлены, не пасовали перед материальными и моральными трудностями, — и наука, в конце концов, их обязательно отблагодарит».

О пользе спорта и ЗОЖ:

«Мое золотое правило: «если хочешь быть здоров, делай 10 тысяч шагов!» За годы ежедневных тренировок пришел к выводу, что финская ходьба — исключительно полезный вид спорта. Зимой по воскресеньям пробегаю по 10—15 километров на лыжах. Всех призываю: больше двигайтесь, приучайте к спорту детей!».

Мякзюм Салахов президент Академии наук РТ, доктор физико-математических наук, профессор, лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники, заслуженный деятель науки РФ и РТ Уважаемый Ахмет Мазгарович! От имени коллектива Академии наук Республики Татарстан, научной общественности Татарстана и от себя лично сердечно поздравляю Вас с замечательным жизненным юбилеем — 80-летием со дня рождения. Широкая научная общественность знает Вас как выдающегося ученого, авторитет которого в мире науки чрезвычайно высок, организатора научной сферы, чьи усилия направлены на созидание в области науки и технологий, в области сераорганической химии, нефтегазопереработки, химии и технологии процессов очистки нефти, газа и нефтепродуктов от сернистых соединений. Под Вашим руководством в Казани создана и успешно функционирует научная школа по химии и технологии органических соединений серы. Вы в своей деятельности воплотили идею тесной взаимосвязи науки и практики. Вы, как талантливый ученый, выдающийся организатор производства, ведущий специалист, стояли у истоков становления нефтеочистки в республике. Благодаря Вашим трудам и достижениям нефтехимия Татарстана занимает ведущие позиции не только в России, но и в мире, создается имидж Татарстана как высокоразвитого во всех отношениях региона. Возглавляемый Вами Всероссийский научно-исследовательский институт углеводородного сырья стал одним из центров разработки и внедрения крупнейших проектов по очистке углеводородного сырья и нефти. Как крупный ученый-химик, Вы постоянно находитесь в поиске, успешно занимаетесь и наукой, и общественной деятельностью, умело используете науку для сохранения экономической стабильности республики, преобразования и усовершенствования нашей действительности. Ваши успехи получили признание и отмечены высокими государственными наградами и всего научного мира. Коллектив АН РТ, членом которого Вы являетесь, гордится Вашими достижениями. Вы являетесь не только ученым мирового масштаба, но и достойным представителем интеллектуальной элиты и сыном татарского народа. Поздравляя Вас, Ахмет Мазгарович, с юбилеем, желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья, осуществления всех Ваших идей и начинаний, дальнейшей плодотворной и созидательной работы на благо ее величества Науки.

Альберт Шигабутдинов генеральный директор АО «ТАИФ» Уважаемый Ахмет Мазгарович! Примите наши поздравления с замечательной юбилейной датой — Вашим 80-летием! Нобелевскому лауреату Марии Склодовской-Кюри принадлежат слова: «Наука является основой всякого прогресса, облегчающего жизнь человечества». Вы, крупнейший ученый-химик, способствуете развитию отечественной и мировой науки. Вся Ваша жизнь и трудовая биография — яркий пример беззаветного служения Отечеству. Вы прошли славный трудовой путь от аппаратчика на Новокуйбышевском заводе синтезспирта до ученого с мировым именем. Под Вашим руководством создана научная школа по химии и технологии органических соединений серы, Академия наук РТ стала центром развития научно-инновационной сферы нашей республики. По Вашим технологиям построено 40 промышленных установок очистки углеводородного сырья и сточных вод в России и за рубежом. Ваши заслуги по совершенствованию процессов нефтегазопереработки трудно переоценить. Своей многогранной деятельностью Вы заслужили безграничное уважение коллег и партнеров. В этот замечательный день желаем Вам доброго здоровья, семейного благополучия, радости, оптимизма и энергии, плодотворной деятельности на благо нашей страны! Мира, добра и процветания Вам и Вашим близким!

Фарид Минигулов главный советник генерального директора АО «ТАИФ» по нефтехимии Уважаемый Ахмет Мазгарович! Примите самые теплые искренние поздравления по случаю Вашего юбилея! Вся Ваша насыщенная трудовая биография является доказательством тому, как трудолюбие, стратегическое мышление и вера в собственные силы формируют характер человека — волевого и целеустремленного! Где бы Вы ни трудились, Вас всегда отличали высокое чувство долга и ответственности, открытость, блестящая эрудиция, широта мысли и организаторский талант. Все эти качества снискали Вам искреннее уважение и авторитет как в Республике Татарстан и Российской Федерации, так и за рубежом! Ваши научные разработки на протяжении многих лет широко применяются в нефтегазохимической отрасли. К Вам прислушиваются как к ученому, заслужившему международное признание, мудрому наставнику и дальновидному организатору, посвятившему свою жизнь науке, служению родному краю и своей стране! Ахмет Мазгарович, от всего сердца желаем Вам крепкого здоровья и долголетия, счастья и благополучия, оптимизма, неиссякаемой энергии и сил для новых созидательных успехов, твердости духа и неугасающего интереса к жизни, новых идей и правильных путей для решения любых возникающих вопросов! Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена радостью и удачей, душевным теплом и прекрасным настроением!

Зинфер Исмагилов доктор химических наук, профессор, академик РАН, научный руководитель ФИЦ УУХ СО РАН, лауреат международной премии «Глобальная энергия», автор свыше 1500 научных публикаций и более 150 российских и международных патентов и свидетельств Наш коллега, настоящий товарищ и испытанный друг А.М. Мазгаров — ученый с мировым именем в области химии сераорганических соединений, гомогенного катализа, нефтегазопереработки, химии и технологии процессов очистки нефти, газа и нефтепродуктов от сернистых соединений. Под его руководством в Казани создана знаменитая научная школа по химии и технологии органических соединений серы. Ахмет Мазгарович воспитал 12 кандидатов и двух докторов наук. Он отличается большой научной продуктивностью и напечатал 245 статей и запатентовал 140 изобретений, в том числе пять патентов США и один патент ФРГ. Это только публично доступная часть его достижений, а на основании своих научных трудов он создал несколько технологий, по которым построено более 50 промышленных установок очистки углеводородного сырья и сточных вод в России и пяти странах за рубежом. Он является автором первого в мире процесса демеркаптанизации сырой нефти ДМС-1 и ДМС-2 внедренных в промышленность начиная с 1995 года нефтяной компанией Chevron на Тенгизском месторождении в Казахстане. По его технологиям производства одоранта и процессов очистки газоконденсата, газолина, пропан-бутановой фракции и сточных вод от сернистых соединений ведется проектирование и строительство 20 лицензионных промышленных установок в Иране, в том числе по технологии ДМС-3 в 2022 г. Научная деятельность А.М. Мазгарова состоит в широкой кооперации с участием ученых Москвы, Новосибирска, Иваново и других научных центров. Разработанный под его руководством фталоцианиновый катализатор ИВКАЗ для сероочистки углеводородного сырья экспортируется во многие страны. В пути к этим выдающимся результатам А.М. Мазгаров прошел славный трудовой путь от аппаратчика и заместителя начальника цеха на Куйбышевском заводе синтезспирта, аспиранта Московского химико-технологического института имени Д.И. Менделеева и кандидата технических наук. Далее природный дар, талант химика, трудолюбие и целеустремленность двигают молодого ученого Ахмета Мазгарова по вертикальной линии достижений и успехов: заведующий лаборатории в ВНИИУС, докторская диссертация, директор этого института, профессор, заслуженный химик Республики Татарстан и академик АН РТ. В эти годы он становится заместителем председателя Научного совета по химии и технологии органических соединений серы при Миннауки РФ, членом экспертного совета при Министерстве энергетики РФ, членом Научного совета РАН по нефтехимии и по катализу и членом редколлегии журналов «Нефтехимия» и «Химия и технология топливных масел» и удостоен звания лучшего изобретателя нефтехимической промышленности России. Природная интеллигентность и глубокие знания истории, татарской и русской культуры как родного Татарстана, так и зарубежных стран стали для А.М. Мазгарова благоприятной основой широких международных связей и сотрудничества. Он являлся академиком Академии наук исламского мира (2002 г.) и ее вице-президентом (2008 г.), участвовал с научными докладами в работе Мирового нефтяного конгресса в Пекине (1997 г.), 18 и 20 Международного сераорганического симпозиума во Флоренции (1998 г.) и Аризоне (2002 г.), прочитал курс лекций соединений в Иране, был в научных командировках в Англии, США, Дании, Марокко, Канаде, Германии, Малайзии, Швеции, Финляндии, Иране, Турции и других странах. Одним из высших достижений академика А.М. Мазгаров является его служба Родине на посту президента Академии наук Республики Татарстан с 2006 г. по 2014 г. Под его руководством Академия наук РТ стала реальным центром развития научно-инновационной сферы Татарстана. Ахмет Мазгарович тесно сотрудничал с Институтом катализа АНССР и был частым гостем академика Г.К. Борескова в Новосибирском Академгородке. Мы начали совместные исследования с ним в конце 70-х и в начале 80-х годов по химии сероводорода и меркаптанов, опубликовали множества статей и патентов. Ярким примером реализации наших фундаментальных знаний является совместное создание технологии прямого окисления сероводорода в элементарную серу, которая более 10 лет назад была реализована в промышленной установке очистки попутных нефтяных газов от сероводорода на Бавлинском нефтяном месторождении ПАО «Татнефть». Эта технология получила название «ДИРОКС» и продолжает тиражироваться как в России, так и за рубежом. Все эти годы Ахмет Мазгарович был нашим единомышленником и требовательным оппонентом. Его всегда отличает изысканное гостеприимство в дни наших командировок в Казань. В эти юбилейные дни мы желаем нашему дорогому другу Ахмету Мазгаровичу самого крепкого здоровья, благополучия его дружной семье, красивого долголетия, присущей бодрости духа и неиссякаемой энергии в плодотворной научной деятельности. Наш девиз — Алга! Алга! Алга! Удачи и успехов во всем!

Эльшад Теляшев доктор технич. наук, профессор, член-корреспондент АН РБ, засл. деятель наук России, Казахстана, Башкортостана, член эксп. совета Минэнерго РФ, член правления АНН РФ, автор свыше 650 публикаций, 170 патентов и авторских свидетельств, науч. р-ль АО ИНХП Уважаемый Ахмет Мазгарович! Дорогой мой старший друг! От имени большой семьи химиков-технологов Теляшевых поздравляю Вас с прекрасной датой и со стартом годового юбилейного марафона! Это именно так, ведь как говорил мой отец и Ваш большой друг Гумер Гарифович Теляшев, «юбилей большого человека — это не один день, а 365 дней — и каждый из них надо встречаться с близкими людьми и принимать поздравления»! Очень много лет назад в самом начале моего научного пути отец познакомил с Вами и с тех пор ощущение Вашего теплого мощного дружеского плеча и поддержки всегда со мной! Вы — ярчайший пример уникального и редкого сочетания созидательной научной мысли с талантом добиваться ее реализации в промышленных объектах! Многие ученые (а правду говоря — подавляющее большинство) мечтают при жизни увидеть свои идеи «в металле». Для Вас это просто норма жизни, и каждая Ваша технологическая установка — прижизненный Ваш памятник! Еще одна цитата Гумера Гарифовича: «Если ты такой умный, надо чтобы об этом знали и другие». При всей Вашей врожденной скромности и деликатности, власть и научное сообщество не смогли обделить Вас вниманием. И это крайне важно не только и не столько для Вас, сколько для Ваших учеников, соратников, последователей — Ваши награды и звания облегчают путь настоящей науке в мир тех, кто принимает решения. Ну и «бетонная плита на плечах» научного администрирования не обошла Вас стороной — прекрасно на своем опыте знаю, что это такое: эффективно управлять научной организацией. Вы и эти задачи, как всегда, изящно и без видимого напряжения расщелкали как орехи, и продолжаете это делать! Ваш институт и обновленная Академия наук Республики Татарстан — такие же прижизненные Ваши памятники! Живите долго-долго на радость своим близким и друзьям! Будьте, в пример всем нам, также поджары и активны, пусть Ваши идеи, мечты простираются далеко за пределы обычной человеческой жизни и пусть, как говорил опять же Гумер Гарифович, Вас «вынесут из кабинета», но в очень-очень отдаленной перспективе!

Арсений Фавстрицкий