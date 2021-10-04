Старт проекта «Наши парни»: Сычев и Билялетдинов проведут тренировки для татарстанских детей

Автопробег в поддержку нового проекта призван привлечь больше детей к занятиям футболом

Фото: Максим Платонов

В Казани накануне стартовал автопробег «Наши парни» — новый проект Российского футбольного союза для привлечения детей к занятиям футболом. В акции участвуют бывшие звезды национальной сборной — Дмитрий Сычев, Руслан Пименов, Динияр Билялетдинов и Дмитрий Хлестов. Футболисты объедут шесть городов Татарстана и на стадионах каждого дадут местным ребятам «Уроки футбола» в рамках проекта РФС «Футбол в школе». Главным помощником РФС в этой задумке стала Группа ТАИФ — региональный партнер нового проекта. Именитые спортсмены же будут отвечать за медийную составляющую пробега. Подробнее о том, как начинался автопробег, — в материале «Реального времени».

Новый проект пока в восьми регионах, в том числе в Татарстане

Пасмурная погода в Казани не помешала началу автопробега «Наши парни», приуроченному к решающим матчам сборной России в отборе на ЧМ-2022. На территории “Ак Барс Арены” был дан официальный старт совместного проекта РФС и Группы ТАИФ — регионального партнера «Уроков футбола» в рамках проекта “Футбол в школе”.

Татарстан стал одним из восьми регионов России, где с 1 сентября 2021 года был введен урок футбола в общеобразовательных учреждениях. Поэтому РФС и решил провести промо-тур по республике с бывшими игроками национальной сборной, приурочив это событие и к предстоящим матчам команды в отборочном цикле к чемпионату мира 2022 года.

Именитые спортсмены с удовольствием общались с прессой, а рядом стоял автобус в цветах кампании “Наши парни”, на котором герои проекта и отправились по городам республики. Настроение у всех было приподнятое, несмотря на не самую приятную погоду.

Сычев: «Основная мотивация — дети. Видя их улыбки, понимаешь, для чего все это делаешь»

В рамках тура Дмитрий Сычев, Динияр Билялетдинов, Руслан Пименов и Дмитрий Хлестов посетят 6 городов Татарстана и в каждом из них проведут “Уроки футбола”. Мастер-классы пройдут в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Бугульме и Чистополе. А по возвращении в Казань легенды российского футбола проведут матч с детьми с особенностями интеллектуального развития.

В эксклюзивном интервью «Реальному времени» бывший игрок «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев поделился мыслями о миссии проекта:

— Моя основная мотивация — это дети, конечно же. Дети, у которых, может, непростая судьба. И наш посыл и миссия — это дать им возможность улыбаться. Когда ты видишь, как дети улыбаются и получают удовольствие, то становится понятно, для чего ты это делаешь. Поэтому никаких сомнений у меня не было, — рассказал Сычев.

Проблемы детей с ограниченными возможностями сейчас мало освещаются, считают спортсмены, и в этом их дополнительная мотивация привлечь внимание к этой теме:

— Мы и ездим для того, чтобы все это осветить и привлечь внимание к этому вопросу, потому что это уже не первый город, куда мы отправимся. Мы уже были в Липецке, в Нижнем Новгороде, Москве, Питере. Да, в каждом городе — это сложно будет сделать, потому что организация сложновата. Конечно, это важный момент, потому что только если будет развитие в этом направлении, тогда местные региональные власти будут за этим следить. С нашей помощью мы пытаемся достучаться до них”, — пояснил бывший форвард «Локомотива», «Спартака» и сборной России.

Футболисты проведут мастер-классы в Набережных Челнах, Нижнекамске, Бугульме, Альметьевске, Чистополе и Казани. Организационные вопросы пока не позволяют проводить матчи с детьми в каждом городе республики и России, но Сычев видит в этом и положительные моменты. Отвечая на вопрос, не считает ли он, что поиграть с детьми и в других городах было бы даже важнее, нежели в столице, Дмитрий ответил следующее:



— Да, согласен, но повторюсь, что в плане организации там — это сделать сложнее. Там нет больших клубов и этим не занимаются централизовано. А наша идея как раз в том, чтобы все это объединить в одно целое. А Казань, как раз, является центром, поэтому надеюсь, что сейчас ситуация сдвинется с места и регионы поймут, куда можно привести и устроить своих детей, — сказал футболист.

После общения с прессой именитые гости сели в автобус и направились в Набережные Челны — первую остановку тура “Футбол в школе”. Всего во всех городах планируется собрать около 1,5 тысяч детей — все они получат возможность пройти тренировку с бывшими игроками сборной России.

1 / 14 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов