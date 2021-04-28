В 2020 году Группа ТАИФ вложила в развитие страны 162 млрд рублей
Сегодня, 28 апреля, в головной компании Группы ТАИФ — АО «ТАИФ» в заочной форме состоялось годовое Общее собрание акционеров. На нем были подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год, утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и избраны члены совета директоров и ревизионной комиссии АО «ТАИФ».
Согласно опубликованному на сайте Группы пресс-релизу, сальдированная выручка, полученная Группой ТАИФ от продажи товаров и услуг, составила 581,7 млрд рублей. Налогов и сборов в бюджеты всех уровней было уплачено 44,1 млрд рублей, в том числе в консолидированный бюджет Республики Татарстан — 9,1 млрд рублей.
Общая сумма вклада Группы ТАИФ в развитие страны, в том числе средства, направленные на социальные расходы, налоговые платежи, расходы на промбезопасность, охрану окружающей среды и развитие самой Группы, составила свыше 162 млрд рублей.
Справка
АО «ТАИФ» — головная компания Группы ТАИФ. АО «ТАИФ» образовано в августе 1995 года на базе внешнеторгового научно-производственного объединения «Казань» (образовано в 1990 году).
Группа ТАИФ объединяет Группу АО «ТАИФ», в том числе 29 дочерних компаний, и Группу АО «УК «ТАИФ», в том числе 11 дочерних компаний. Группа ТАИФ ведет свою деятельность во многих направлениях, ключевыми из которых являются нефтегазопереработка, химия и нефтехимия, энергетика, инвестиционная сфера деятельности, производство строительных материалов, СМИ и другие виды услуг. Общая численность работников Группы ТАИФ — 39,7 тыс. человек.
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