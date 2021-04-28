В 2020 году Группа ТАИФ вложила в развитие страны 162 млрд рублей

Фото: Роман Хасаев

Сегодня, 28 апреля, в головной компании Группы ТАИФ — АО «ТАИФ» в заочной форме состоялось годовое Общее собрание акционеров. На нем были подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год, утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и избраны члены совета директоров и ревизионной комиссии АО «ТАИФ».

Согласно опубликованному на сайте Группы пресс-релизу, сальдированная выручка, полученная Группой ТАИФ от продажи товаров и услуг, составила 581,7 млрд рублей. Налогов и сборов в бюджеты всех уровней было уплачено 44,1 млрд рублей, в том числе в консолидированный бюджет Республики Татарстан — 9,1 млрд рублей.

Общая сумма вклада Группы ТАИФ в развитие страны, в том числе средства, направленные на социальные расходы, налоговые платежи, расходы на промбезопасность, охрану окружающей среды и развитие самой Группы, составила свыше 162 млрд рублей.