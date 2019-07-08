Большие перемены: в локомотивах промышленности Татарстана — смена руководства

ТАИФ, ТАНЕКО, «Газпром трансгаз Казань» — кто следующий? Чем поможет бизнесу «Бережливый МФЦ»? Почему в Нурлате против перемен? Обзор недели от программы «7 дней» на ТНВ

Всего в течение нескольких дней в целом ряде крупнейших компаний республики произошла смена руководства. Сначала о своем уходе с поста генерального директора АО «ТАИФ» объявил Альберт Шигабутдинов, затем по собственному желанию пост руководителя АО «ТАНЕКО» покинул Леонид Алехин, затем свое кресло Рустему Усманову из Башкортостана уступил Рафкат Кантюков. Завершатся ли на этом большие перемены, и если нет, то где случатся следующие — задаются вопросом журналисты программы «7 дней», выходящей на телеканале «Новый век». Какие еще темы недели попали в объектив наших коллег — в обзоре от «Реального времени».

ТАИФ: революций — не будет

Альберт Шигабутдинов — основатель и бессменный руководитель Группы ТАИФ на протяжении всей истории ее существования — покинул свой пост.

«Я об этом много думал. В молодости работоспособность есть, но меньше опыта. Если же работоспособность уже не подкрепляет тот опыт, который у тебя есть, то значит, баланс нарушен, и ты должен уйти. Для меня это время пришло», — так обосновал свое решение теперь уже бывший генеральный директор АО «ТАИФ» — головной компании Группы.

Акционеры решение Альберта Шигабутдинова выслушали, приняли, но, как и многие, не представляя ТАИФ без участия этого человека, расстаться с ним совсем себе не позволили. Экс-генеральному директору было предложено занять пост генерального директора вновь созданной Управляющей компании ТАИФ и советника по развитию вновь избранного руководителя АО «ТАИФ». А на пост генерального директора был единогласно утвержден Руслан Шигабутдинов, занимавший пост заместителя генерального директора АО «ТАИФ» по корпоративному управлению собственностью и инвестициям и возглавляю советы директоров ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО «Нижнекамскнефтехим».

«Альберт Кашафович технарь. Такие люди не формируются за один год. Он стал «глыбой», настоящим генералом производства. Я поддерживаю, что он будет заниматься стратегией», — подчеркнул участвовавший в работе общего собрания акционеров Группы ТАИФ президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Я поддерживаю, что он будет заниматься стратегией», — подчеркнул Рустам Минниханов. Фото prav.tatarstan.ru

Вновь избранному руководителю АО «ТАИФ» Рустам Минниханов пожелал: «Быть таким же амбициозным, принципиальным. И добиваться поставленных целей. У Альберта Кашафовича всегда было такое качество: выбирать очень сложные задачи и уметь их реализовать, мобилизуя и финансы, и людей, и сам, конечно, он себя никогда не жалел».

Общаясь с журналистами в своем первом интервью в новом статусе, Руслан Шигабутдинов подчеркнул: «Если сравнивать ТАИФ с хорошими швейцарскими часами, то их можно только протирать, полировать и не лезть в механизм. Если сравнивать с хорошим универсальным швейцарским ножом — некоторые лезвия требуют подточки, слегка почистить и дальше с этим механизмом работать. Революционных вещей пока не предполагается, потому что это очень хорошо отлаженный, сбалансированный механизм в подготовке решений, в принятии решений. Можно только улучшать уже заложенные основы и правила и смотреть — что можно максимально эффективно, не нарушая баланса, улучшить. Задача в этом: улучшать и улучшать».

И воплощать те проекты, которые уже стартовали — такие, как строительство этиленового комплекса «ЭП-1200» на ПАО «Нижнекамскнефтехим», запуск Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков на территории АО «ТАИФ-НК», строительство и ввод в эксплуатацию собственных объектов генерации энергии на ключевых производствах компаний Группы ТАИФ, модернизация ПАО «Казаньоргсинтез»… Программа развития Группы ТАИФ рассчитана на период до 2030 года и на настоящий момент оценивается в 1,5 трлн рублей.

Работы предстоит много, и богатый опыт Альберта Шигабутдинова Группой компаний ТАИФ будет востребован. Точно так же новым руководителем будет востребован и опыт Рафката Кантюкова — легендарного шефа «Таттрансгаза», совершившего без малого революцию в энергетической газовой системе республики.

Нагуманов теперь оказался по другую сторону баррикад, и ему предстоит не требовать от глав районов повышать эффективность взаимодействия с предпринимателями, а самому выстраивать конструктивный диалог с ними. Фото Максима Платонова

«Бережливый МФЦ» — инструмент оздоровления делового климата.

Не менее заметное событие, но на сей раз скорее в политической жизни республики — назначение Тимура Нагуманова, в недавнем прошлом уполномоченного по защите прав предпринимателей РТ, на должность главы исполкома Альметьевского района (пока с приставкой «и.о.»). Сам Нагуманов теперь, как отметили коллеги из программы «7 дней», оказался по другую сторону баррикад, и теперь ему предстоит не требовать от глав районов повышать эффективность взаимодействия с предпринимателями, а самому выстраивать конструктивный диалог с ними. За тем, насколько власть и бизнес понимают друг друга и готовы к предметному разговору, во время очередного совета по предпринимательству наблюдала съемочная группа программы «7 дней».

«У нас формируется диалог. Мы не просто показать пытаемся: вот какие главы хорошие и как предприниматели их любят. Предприниматель никогда не будет любить власть. Но мы его должны любить. Это человек, который хочет заработать денег. Надо исходить из этого», — приводит журналист Елена Горбунчикова слова Рустама Минниханова.

Власти нужно не просто любить предпринимателей, но создавать им максимально комфортные условия для работы. От этого зависит благосостояние района, республики, а в конечном итоге — и страны. Один из инструментов, который должен послужить оздоровлению делового климата — пилотный проект «Бережливый МФЦ». Сейчас он проходит тестирование в четырех районах Татарстана. Один из них — Нижнекамский. Об успехах рассказала заместитель директора компании «Лин вектор» Наталья Чупина. По ее словам, новая цифровая система процессов согласования позволит сократить сроки получения необходимых документов вдвое, а число их возвратов — в 10 раз. Первый анализ эффективности проекта проведут уже в конце июля. А в полном объеме она заработает в течение ближайших полутора лет и охватит полный перечень услуг — от муниципальных до государственных регионального значения, значительно сократив бумажную волокиту и снизив административные барьеры.

В Зеленодольске подняли проблему кадрового дефицита и необходимость заключения прямых договоров между средне-специальными учебными учреждениями и предприятиями. Проблемы с кадрами есть и в Нижнекамске. Министерство образования получило от президента республики распоряжение провести анализ того — куда трудоустраиваются выпускники колледжей и техникумов, и проработать вопрос повышения собственной эффективности: «Наши образовательные центры должны делать не то, что умеют, а то, что сегодня нужно по рынку. Перепрофилировать те специальности, которые не востребованы. Деньги на них не тратить. А вместо этого проводить ускоренные курсы», — подчеркнул Рустам Минниханов во время встречи.

Местные предприниматели настороженно встретили проект благоустройства центральной улицы города — Карла Маркса. Фото park.tatar

Ждут ли перемен в Нурлате?

Еще одна встреча предпринимателей с представителям уполномоченного по защите прав предпринимателей состоялась в Нурлате. На ней говорили в основном о страхах. Так, местные предприниматели настороженно встретили проект благоустройства центральной улицы города — Карла Маркса. Речь идет о том, чтобы, как отметил ведущий выпуска программы «7 дней» Ильшат Аминов, «превратить обычную и хаотично организованную транзитную зону в место притяжения для горожан. Для этого будут расширены тротуары, несколько сужена проезжая часть, проложены велодорожки. Появится сразу несколько общественных пространств — скверики, театральные площадки».

Проект проработан специалистами казанского архитектурного бюро до мелочей. Но предприниматели к таким переменам оказались не готовы. Сужение проезжей части и сокращение числа парковочных мест на этой территории, по их мнению, негативно отразится на их бизнесе.

У журналистов, как и у многих жителей самого Нурлата, вызывает некоторое недоумение и то, что часть населения не считает верным решение об увеличении числа фонарей на улицах города. Не все понимают, зачем нужны пешеходные и велосипедные дорожки, места активности граждан, скверы, парки. Помочь принять решение, устраивающее абсолютное большинство, призваны общественные слушания. Интересно то, что многое из того, что планируется реализовать в Нурлате, — уникально и пока не представлено даже в Казани. Пока. Но обязательно будет.

12 резидентов частного промпарка

Две диаметрально противоположные истории схожих производств приводят журналисты программы «7 дней». Одно из предприятий — производственная база в селе Карелино, что в Балтасинском районе республики (14 зданий со всей инфраструктурой) — оказалось в руках бывшего директора разорившегося, точнее, разоренного предприятия «Балтасинская сельхозтехника» и было выставлено на торги на одном из московских сайтов ни много ни мало за 100 млн рублей. Рафаэль Габдрахманов — тот самый экс-директор и потенциальный миллионер, сейчас находится под домашним арестом. Против него возбуждено пять уголовных дел. Оставшиеся за кадром этой истории десятки бывших работников предприятия, ставших его акционерами, но так и не получивших ни копейки, получили надежду на то, что справедливость все-таки восторжествует.

Второе, похожее (местный ремонтно-механический завод), в Арском районе, сохранилось само, а неиспользуемые территории превратились в частный промышленный парк. В него уже привлечено 12 резидентов. 152 трудоустроенных здесь человека в год производят продукции на 400 млн рублей.

4 июля 2000 года, в Париже, на заседании совета ЮНЕСКО, Казанский Кремль был включен в Список мирового наследия. Фото Михаила Козловского

100 лет ТАССР

В продолжение специальной рубрики, приуроченной к грядущему вековому юбилею ТАССР, в программе «7 дней» решили напомнить, чем минувшая неделя, с 1 по 7 июля, запомнилась в истории. А событий было немало. Так, 3 июля вошло в историю как дата официального перехода татарской письменности с арабской графики на латинский шрифт. 1 июля 1920 года между Казанью и Екатеринбургом, Казанью и Москвой было открыто регулярное железнодорожное сообщение. 4 июля 1923 года на ВДНХ в Москве открыт павильон ТАССР. В 1925 году — создана отдельная комиссия по ликвидации дерзкой банды Шакура. Летом 1926 года сам главарь и 13 его сообщников были приговорены к расстрелу. 1 июля 1933 года госкомиссией был подписан акт о приемке Казанской ТЭЦ-1.

Были богаты на события и более поздние времена. Например, 1 июля 1962 года в составе историко-филологического факультета Казанского государственного университета были организованы кафедра и отделение журналистики. 4 июля 1991 года на V внеочередной сессии Верховного Совета принял присягу первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. 1 июля 1993 года истек срок действия ваучеров. 4 июля 2000 года в Париже на заседании совета ЮНЕСКО Казанский Кремль был включен в Список мирового наследия.

И это только часть событий, о которых напоминают в своем материале коллеги из программы «7 дней».

Уяв, день Ивана Купала, Сабантуй — праздники национальные, гулянья — всенародные

Татарстан — многонациональная республика. И даже, а может быть, особенно, национальные праздники, здесь проходят всенародно. Минувшая неделя на празднования была богата. Так, в Аксубаево в минувшую субботу отгремел Уяв — праздник чувашского народа. Гостей и участников порадовали своими выступлениями не только местные таланты, но и специально прибывшие в Татарстан из Чувашской Республики творческие коллективы. Все собравшиеся на площадке смогли не только вдосталь потанцевать и спеть, но и прикоснуться к многовековым традициям чувашского народа, а кроме того, попробовать национальные блюда и напитки.

А Набережные Челны гуляли Ивана Купалу. Старославянский обрядовый праздник в честь Солнца, зрелости лета и покоса напомнил о давних традициях гаданий, красоте хоровода и песнопений.

Главный национальный татарский праздник — Сабантуй в рамках ставших уже традиционными Дней культуры Татарстана отгремел в Москве. И мало кто из пришедших на Сабантуй смог удержаться и не попробовать сплясать под задорные мелодии, не поучаствовать в конкурсах, а иные и помериться силой в борьбе на поясах.

Видеоверсию этих сюжетов можно увидеть в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» — 8 июля в 13.00 в эфире телеканала «Новый Век» или на его сайте.