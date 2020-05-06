Из инвестиционных суперпроектов десятилетки Татарстана на 1 триллион рублей реализована пока лишь треть

Почти 40% всех инвестиций обеспечили проекты нефтяной отрасли Татарстана а в некоторых отраслях «не взошло» ни одно предприятие

Фото: Максим Платонов

Последнее десятилетие в республике запомнится большим количеством анонсированных запусков и модернизаций промышленных проектов, нацеленных на бурный рост экономики Татарстана и России. Из почти 30 крупнейших инвестпроектов, запланированных к реализации в Татарстане на сумму в 1 трлн рублей, лишь треть была воплощена в жизнь за 9 лет. Газета «Реальное время» изучила заявленные прогнозы татарстанских промышленников и экономистов, аналитические отчеты и публичные заявления десятилетней давности, чтобы посмотреть, что же удалось реализовать. Первый напрашивающийся вывод, прогнозирование — не наша сильная сторона. Если в АПК на каждого банкрота приходится хотя бы одно успешное начинание, в четырех других ключевых отраслях не «взлетел» ни один. Впрочем, мы составили не только список антигероев десятилетки, вспомнив многострадальные приключения «Зеленого дола», «Русского мрамора», «Заинской ГРЭС» и «ТатСтали», но и тех, у кого, несмотря на кризисы, или уже все получилось, или осталось до завершения всего ничего.



Согласно аналитическим отчетам по состоянию на 2011 и 2012 годы основной шкалой по развитию экономики были планы по развитию топливно-энергетического и нефтехимического комплексов РТ на период до 2030 года. Эти прогнозы представляли собой центральную ось, вокруг которой строили планы по развитию субъекты экономики республики. Это была попытка представить будущее как результат принятых в прошлом управленческих решений. Прогноз для стратегии всех игроков, способных оказать влияние на развитие республики, анализировать поле принятых решений, выделять свободные «площадки» для новых проектов и программ, корректировать стратегии развития.

На основе данных Схемы территориального планирования РТ, ежегодных инвестиционных меморандумов РТ, Программы развития нефтегазохимического комплекса РТ, а также данных, предоставленных министерствами и ведомствами республики по отдельным запросам, был создан документ, который включал в себя целый реестр инвестпроектов самых разных компаний. Мониторинг инвестпроектов начался с июля 2011 года.

Всего было подано 319 инвестпроектов от 112 компаний. Из них 189 инвестиционных проектов были подтверждены заявителями согласно запросной форме, 112 — планировались к реализации. 68 проектов были приостановлены или отменены. Общая сумма инвестиций по всем планируемым к реализации проектам составила почти 1 трлн рублей (905,8 млрд), что на тот момент составляло 91% от уровня ВРП 2010 года.

Насколько проработаны были эти планы, насколько точный прогнозы — вопрос открытий. Как показало время, многие проекты не смогли быть реализованы. Отчасти это тоже можно было с спрогнозировать, так как уже при составлении документа по результатам проведенного мониторинга специалистами было отмечено, что многие компании не отразили в своих инвестпланах важные факторы. Например, на учли данные о потреблении газа, электрической и тепловой энергии и других энергоресурсов. Во-вторых, многие просто «переписали» свои планы из ранее составленных программ, при этом существенная часть проектов уже к тому времени была отменена. В-третьих, наибольшее число заявленных проектов приходилось на период до 2016 года, «что позволяет сделать выводы об узости горизонта планирования и отсутствии у заявителей долгосрочных планов развития» — заключали эксперты. Здесь, однако, отметим, что, учитывая кризис 2014—2015 годов, бизнес благоразумно ограничивает свои прогнозы пятилетками. Исполнение части проектов было отложено из-за отсутствия финансирования — основная причина.

Очевидно, что в посткарантинную эпоху с наметившейся по всему мире рецессией реализовать нереализованное до 2030 года теперь получится с большим трудом.

Почти 40% всех инвестиций обеспечили проекты ТАИФа и «Татнефти»

Несмотря на очевидный крен в ТЭК и нефтехимию, проекты были представлены также игроками отраслей машиностроения, металлургии, строительства, АПК, производства пищевых продуктов, биотехнологий и сферы услуг. Однако лидерство по числу заявленных инвестиционных проектов принадлежало все равно химической и нефтехимической отрасли экономики Татарстана.

Реализация заявленных проектов планировалась в ближайшую десятилетку, в период с 2011 по 2019 год, всего было заявлено 25 проектов на сумму более 352 млрд рублей (38,9% от общей суммы инвестиций в годах). Наиболее крупное вложение в этой отрасли строительство комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Нижнекамске — название комплекса не указывалось, но очевидно, что под ним подразумевался проект ПАО «Татнефти» — «ТАНЕКО». До конца 2011 года проектом предполагалось освоить более 170 млрд рублей. То есть почти 50% всех инвестиций в сегмент «Химия, нефтехимия» уходило на строительство «Татнефтью» завода мощностью 7 млн тонн (первая очередь), еще порядка 100 млрд рублей планировалось на вторую очередь.

Коммерческое использование установки началось в марте 2014 года, и лишь в феврале 2019 года компания начала промышленную отгрузку автобензинов АИ-92, АИ-95, АИ-98, АИ-100.

Вторым крупнейшим проектом отрасли в 2011—2019 годах указывался комплекс по глубокой переработке тяжелых остатков (КГПТО), его взяло в реализацию АО «ТАИФ-НК». Инвестиции в проект оценивались в 58,5 млрд рублей, затем они выросли до 1,7 млрд долларов, строительство стартовало в 2012 году. В 2014 году было подписано генеральное соглашение на выполнение общестроительных работ, работ по возведению зданий, монтажу оборудования и трубопроводов с Gemont. Проектом предусматривалось возведение установки гидрокрекинга по технологии Veba Combi Cracker, производства серы и реконструкция товарно-сырьевых парков. Базовый проект установки гидрокрекинга разрабатывался Kellogg Brown and Root (KBR, США).

КГПТО в режиме пусконаладки подошел к началу 2016 года, процесс идет под особым контролем, так как такая технология в подобных масштабах реализуется впервые в мире. К ноябрю 2019 года компания инвестировала в строительство комплекса по глубокой переработке тяжелых остатков на «ТАИФ-НК» более 62 млрд рублей. Всего же проект обойдется, по словам Альберта Шигабутдинова, в $2 млрд.

КГПТО в режиме пусконаладки подошел к началу 2016 года, процесс идет под особым контролем, так как такая технология в подобных масштабах реализуется впервые в мире. Фото Максима Платонова

Проект «Аммоний» так и не стал ключевым проектом десятилетия

Проект «Аммония», завода минеральных удобрений в Менделеевске, не был упомянут ни в аналитическом отчете по инвестпроетам за 2011 год, ни в отчете за 2012 год. Между тем о новом заводе впервые заговорили еще в мае 2009 года, когда в ходе визита премьер-министра Владимира Путина в Японию был подписан меморандум о намерениях в сфере реализации проекта строительства нового комплекса на базе Новоменделеевского химического завода.

В 2010 году в присутствии президента России Дмитрия Медведева и президента Татарстана Рустама Минниханова контракт для реализации проекта между ОАО «Аммоний» и консорциумом в составе MHI, Sojits Corporation и China National Chemical Engineering Co был подписан. Через 6 лет завод запустили при участии Путина, вложив $2,1 млрд — это были средства ВЭБ, которые тот привлек у японских банков. Предполагалось, что инвестиции должны были окупиться к середине 2025 года.

Мощность первой очереди составляла 700 тысяч тонн карбамида, 480 тысяч тонн аммиака и 230 тысяч тонн метанола в год. Выручка в 2016 году составила 14,2 млрд рублей, в 2017 — 16 млрд, в 2018 — 18,2 млрд рублей.

Председатель совета директоров ОАО «Аммоний», депутат Госсовета РТ Ринат Ханбиков заявлял о намерении построить еще и вторую очередь.

Председатель совета директоров ОАО «Аммоний» Ринат Ханбиков заявлял о намерении построить еще и вторую очередь «Аммония». Фото Максима Платонова

И как менделеевскому заводу подрезала крылья девальвация рубля

Однако из-за резкого роста курса доллара в 2014—2015 годах завод не смог обслуживать кредиты, накапливая долги. Уже в 2017 году «Аммоний» выплатил $170 млн основного долга и процентов, а в 2018 году должен был погасить еще около $155 млн, в 2019-м — вообще $600 млн. Лишь один год — 2016-й — «Аммоний» был прибыльным, в 2017-м он ушел в минус на 700 млн рублей, в 2018-м показал убыток в 20,3 млрд рублей. На предприятии в 2018 году лежали долгосрочные заемные средства на 82,8 млрд рублей, и еще краткосрочные на 34,4 млрд рублей.

Как писало «Реальное время», еще в начале 2018 года компания подала заявку на рабочих из Китая — 635 человека, которые, вероятно, и должны были построить вторую очередь. Однако через год китайцы, не дождавшись старта второго проекта, «мигрировали» в Сибирь: компания CNCEC в феврале 2018 года подписала контракт с «Газпром нефтьювуууу» на строительство в Омске комплекса глубокой переработки нефти АО «Газпромнефть-ОНПЗ» стоимостью $420 млн. Сам же «Аммоний» в сентябре 2019 года начал мучительный переход в руки Романа Троценко, структуры которого — КАО «Азот» (входит в СДС «Азот») купили долг менделеевского завода перед ВЭБом за $900 млн со скидкой 50% (изначально кредит ВЭБа составлял $1,8 млрд).

На актив претендовало несколько игроков, включая «Лукойл», но они отказались из-за высоких рисков и стоимости завода. Троценко планировал стать инвестором «Аммония», но против него в борьбу вступил его экс-глава Ринат Ханбиков — яблоком раздора стала логистическая инфраструктура завода, которая числится на ООО «Аммоний Агро». О судебных делах «Аммония» мы подробно рассказывали в марте этого года.

Лишь один год — 2016-й — «Аммоний» был прибыльным, в 2017-м он ушел в минус на 700 млн рублей, в 2018-м показал убыток в 20,3 млрд рублей. Фото Максима Платонова

«Зеленый дол» пока остался на бумаге, а его «рулевой» испытывает проблемы

Второй по величине инвестиций отраслью предполагалось строительство. Суммарные инвестиции в данную отрасль планировались в 280,6 млрд рублей (31% от общей суммы инвестиций в годах). Общее число проектов достигало 20, что позволяло говорить «о высокой инвестиционной привлекательности этого сегмента рынка». Наиболее активным девелопером на рынке республики называлось ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстана».

В 2025 и 2030 годах компанией было запланировано строительство трех крупных комплексов на общую сумму 225,7 млрд рублей, что составляло более 80% от инвестиций в данную отрасль. Один из крупных проектов — предполагаемое строительство в 2030 году комплекса «Зеленый дол» (так называемый «город-спутник Казани»), который включал бы в себя жилые дома повышенной комфортности, бизнес- и экономкласса, гостинично-торговые и спортивные центры, офисноделовые и социально-культурные объекты, а также транспортную и инженерную инфраструктуру.

Сумма инвестиций составляла порядка 208,4 млрд рублей (финансирование из федерального и республиканского бюджетов в соотношении 40 на 60 по программе строительства соцобъектов по нацпроекту).

Увы, пока полностью проект остается только на бумаге, но и вероятность его реализации в ближайшую десятилетку туманна.

Напомним, о «Зеленом доле» впервые заговорили в 2007 году, первым этапом должен был стать коттеджный поселок «Загородный клуб». В 2010 году тогдашний замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Рафик Загрутдинов называл «Зеленый дол» самым крупным проектом в России, ожидалось, что массив малоэтажной и многоэтажной застройки расположится на площади 1 700 га, планируемый ввод жилья составит 5,3 млн квадратных метров, в том числе малоэтажного — 2,6 млн квадратных метров. Планировалось, что здесь будут проживать около 157 тысяч человек.

В 2010 году тогдашний замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Рафик Загрутдинов называл «Зеленый дол» самым крупным проектом в России. Фото rgsu.net

Сейчас параметры изменились: ввод жилья должен составить 4,14 млн кв. м, малоэтажной застройки — 905 тыс. кв. м (то есть, в 2,5 раза меньше). Число проживающих снизили до 103,7 тыс. человек. Но уже тогда в Минстрое РТ указывали со ссылкой на мировой опыт, что подобное комплексное освоение территорий реализуется не сразу, а на продолжении 15—20 лет.

Один из будущих микрорайонов в рамках проекта «Зеленый дол» получил условное название «Салават купере». Здесь собирались возвести около 1 млн кв. метров многоквартирного жилья, но и он полностью не реализован, его строительством занималась компания депутата Госсовета РТ Равиля Зиганшина ПСО «Казань». Сроки сдачи объектов неоднократно переносились, и в конечном итоге ПСО было отстранено от строительства. Пришедшая ему на смену «Ак Таш» попросила поднять цены на квартиры до 42,5 тыс. рублей за метр.

В конце 2019 года исполнительный директор Государственного жилищного фонда при президенте РТ Марат Зарипов заявил, что «Салават купере» будет доведен до конца (правда, не назвал сроки). Сам проект «Зеленый дол» в последние годы почти не упоминается, в последний раз он был указан в 2016 году в Стратегии социально-экономического развития до 2030 года Зеленодольского района, в рамках инвестплана на 10,6 млрд рублей на 4 года. Сложностей в реализации «Зеленого дола» добавляют финансовые неурядицы у «дочки» «Ипотечного агентства РТ» — АИЖК РТ: в ней в 2019 году дважды сменилось руководство, в конце же года компания под натиском кредиторов была объявлена банкротом.

Один из будущих микрорайонов в рамках проекта «Зеленый дол» получил условное название «Салават купере». Фото Максима Платонова

Из трех крупнейших жилищных строительных проектов полностью реализован лишь один

Ставка делалась еще на два проекта, которые должны были реализовывать другие девелоперы, в частности ООО «Солнечный город» в 2013 году и ЗАО «ФОН» в 2015 году. Они касались строительства жилых комплексов на сумму 30,5 млрд рублей. Московскую компанию «Солнечный город», впрочем, уже в 2010 году купил Ак Барс Банк, и девелопером выступила ГК «Ак Барс Девелопмент». Строительство ЖК «Солнечный город» началось еще в 2007 году, но большинство корпусов были сданы лишь в 2016 году. А у «ФОНа», как известно, в 2017 году начались проблемы с обманутыми дольщиками челнинских домов и казанского ЖК «МЧС» и ЖК «Симфония». Глава компании Анатолий Ливада был арестован, впоследствии его отпустили, а «фоновские» дома теперь достраивают другие подрядчики, казанские комплексы — компания «Бриз».

Другому строительному проекту повезло больше. В 2011 году только говорили об ожидаемом приходе на рынок республики ООО «Роквул-Волга» с проектом строительства на территории особой экономической зоны «Алабуга» завода по производству теплоизоляционных изделий из минеральной ваты. Стоимость проекта оценивалась в 4,7 млрд рублей. Проектом предполагалось и строительство собственной тепловой установки мощностью 18,22 Гкал/ч. Топливом для нее должны были послужить газ и кокс, получаемый от вагранки. Уже весной 2012 года датская компания ROCKWOOL открыла новый завод в ОЭЗ «Алабуга» с «самой мощной в мире линией по производству каменной ваты». Годовой объем выпуска составил 110 000 тонн, а проект предполагал и возможность установки второй производственной линии, которая удвоит текущие мощности до 250 000 тонн (пока этого не произошло). Кроме того, в 2018 году «дочка» «Роквул», компания Grodan, запустила еще один завод стоимостью 500 млн рублей по выпуску субстратов для растениеводства.

В 2018 году «дочка» «Роквул», компания Grodan, запустила еще один завод стоимостью 500 млн рублей по выпуску субстратов для растениеводства. Фото Олега Тихонова

Приключения «Заинской ГРЭС» — почему реконструкцию переносили несколько раз

Четвертое место по числу инвестпроектов занимает энергетика. Всего с 2012 по 2018 год в Минэнерго РТ насчитали 15 проектов с инвестициями на 80,2 млрд рублей (8,9% от общей суммы инвестиций в годах). Самым крупным инвестиционным проектом в данной отрасли была запланированная на 2018 год реконструкция Заинской ГРЭС, которая на 40% обеспечивает потребности Татарстана в электроэнергии и является одной из опорных электростанций Единой энергетической системы России. Планировалось строительство двух парогазовых установок мощностью 400 МВт. Стоимость проекта составляла 48 млрд рублей, а это более половины всех инвестиций в данном секторе.

К сожалению, проект до сих пор не реализован, а в прошлом году генерирующая компания «Татэнерго» сначала объявила, а затем приостановила тендер на модернизацию Заинской ГРЭС на 39 миллиардов рублей. Всего в 2019 году было объявлено два тендера на 78 и 39 млрд рублей. Закончить модернизацию через возведение новых энергоблоков предполагалось к 2023 году, что помогло бы увеличить мощности, обновить всю систему, увеличив рентабельность. Реализовать проект предполагали в рамках госпрограммы ДПМ (договор о предоставлении мощности): строительство новых генерирующих мощностей с гарантией возврата инвестиций. Компания«Татэнерго» и 10 лет спустя сохраняла планы строительства двух парогазовых установок.

Однако к концу 2019 года «Татэнерго» все же удалось на правительственной комиссии по электроэнергетике включить в программу модернизации старых ТЭС на 2025 год реконструкцию одного блока Заинской ГРЭС мощностью 850 МВт. На станции планируется установить нелокализованную турбину Siemens мощностью свыше 500 МВт. Правда, в следующем конкурсе правительство ужесточит требования по локализации для сверхмощных турбин иностранного производства, поэтому второй блок остался под вопросом. К тому же первоначальную смету «Татэнерго» снизили, один блок обойдется лишь в 23,3 млрд рублей, два — в 47 млрд рублей.

Самым крупным инвестиционным проектом в данной отрасли была запланированная на 2018 год реконструкция Заинской ГРЭС, которая на 40% обеспечивает потребности Татарстана в электроэнергии и является одной из опорных электростанций Единой энергетической системы России. Фото zainsk-inform.ru

В конце января 2020 года председатель совета директоров «Силовых машин» Алексей Мордашов предложил правительству РФ приостановить решение о модернизации Заинской ГРЭС «Татэнерго», попросив определиться, «допустимо ли использовать на проектах модернизации нелокализованные газовые турбины и котельное оборудование». К слову, на том же заседании одобрение получили и три небольшие машины ТАИФа: одна на Казанской ТЭЦ-3 мощностью 50 МВт и две на Нижнекамской ТЭЦ ПТК-1 на 60 и 105 мегаватт.

Как ТАИФ, «Татэнерго» и «Сетевая компания» реконструировали станции

Как показало время, энергетика — это одна из тех отраслей, в которой прогнозы с делом не разошлись, модернизация имеющихся мощностей не обманула ожидания инвесторов.

Во многом модернизация ТЭЦ прошла успешно и быстро, благодаря инициативе новых собственников. Именно продажа станций (Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ-1 ТАИФу и Нижнекамской ТЭЦ-2 «Татнефти») позволила модернизировать практически всю энергетическую мощность республики, увеличив ее в разы.

Так, три компании заявляли 10 лет назад о планах реализации инвестиционных проектов по реконструкции энергоузлов Татарстана в 2016 году. Во-первых, ТГК-16 планировала расширение производства Казанской ТЭЦ-3 с установкой двух газовых турбин небольшой мощности, двух котлов-утилизаторов, двух дожимных компрессорных установок в контейнерном исполнении, а также паровой турбины. Стоимость проекта составляла 9,2 млрд рублей. Полностью модернизация завершилась в 2017 году установкой энергоблока мощностью 405,6 МВт. Это событие стало важным для всей татарстанской электроэнергетики, так как в результате выработка электроэнергии в комбинированном цикле на станции увеличилась в 3,4 раза.

Именно продажа станций (Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ-1 ТАИФу и Нижнекамской ТЭЦ-2 «Татнефти») позволила модернизировать практически всю энергетическую мощность республики, увеличив ее в разы. Фото Максима Платонова

Таким образом, в результате реализации проекта была поставлена гораздо большая мощность, чем планировалось в программе изначально. Закономерно и стоимость проекта изрядно выросла: только ввод в эксплуатацию нового энергоблока обошелся ТАИФу в 14 млрд рублей.

ОАО «Генерирующая компания» (впоследствии переименовано в «Татэнерго») в 2011 году начало реконструкцию КТЭЦ-2, которую успешно завершило в конце 2014 года вводом двух блоков ПГУ общей мощностью 220 МВт. В 2016 году «Татэнерго» намерено было провести реконструкцию Казанской ТЭЦ-1 с установкой ПГУ-110, общей стоимостью 5,3 млрд рублей. Реконструкцию тоже провели, но уже с опозданием на 2 года, и заработали на ТЭЦ-1 в итоге два блока на 230 МВт. Здесь стоимость инвестпроекта тоже выросла: в 2015 году до 12,5 млрд рублей, позднее до 15,6 млрд рублей (из них 11 млрд предоставил «Газпромбанк»).

«Татнефть» на Нижнекамской ТЭЦ-2 ввела две паровые турбины по 100 МВт.

Наконец, ОАО «Сетевая компания» собиралась в 2016 году реализовать сразу три проекта на общую сумму 2,2 млрд рублей. Это проекты реконструкции подстанций (ПС): на 500 кВ — «Бугульма», на 220 кВ — «Нижнекамская» и на 220 кВ — «Бегишево».

Все они были включены в Схему перспективного развития электроэнергетики Республики Татарстан на 2011 год с перспективой до 2016 года и были названы необходимыми для обеспечения надежного электроснабжения потребителей республики.

Именно тот факт, что «Сетевая компания» и весь сетевой комплекс, по сути, находятся в собственности республики, позволил тогда аккумулировать все необходимые инвестиционные ресурсы для такой масштабной программы и продолжить ее наращивать и после 2016 года.

Итогом реализации программы стало завершение в 2013 году строительства подстанции 500 кВ «Щелоков», строительство в 2016 году новой ПС 220 кВ «Бегишево», завершение реконструкции ПС 220 кВ «Нижнекамская». В 2017 году была завершена многолетняя реконструкция ключевой подстанции, обеспечивающей энергоснабжение Казани — ПС 500 кВ «Киндери», и завершена реконструкция ПС 500 кВ «Бугульма». В 2018 году была введена в работу линия 220 кВ «Щелоков-Центральная», в результате которой Казань получила третий источник питания на уровне 220 кВ помимо Казанской ТЭЦ-3 и ПС «Киндери». Этот новый источник электрической энергии пришел из Закамья с подстанции «Щелоков-500».

Именно тот факт, что «Сетевая компания» и весь сетевой комплекс, по сути, находятся в собственности республики, позволил аккумулировать все необходимые инвестиционные ресурсы для такой масштабной программы и продолжить ее наращивать и после 2016 года. Фото Романа Хасаева

В 2019 году завершена реконструкция ПС 220 кВ «Зеленодольская». За эти годы «Сетевая компания» также реконструировала еще несколько подстанций на напряжение 110 кВ на 5,8 млрд рублей. Результатом такой масштабной реконструкции энергетического хозяйства республики, включая электростанции и сети, стало кратное повышение надежности энергоснабжения потребителей, создан мощный фундамент дальнейшего развития промышленного потенциала республики.

От старта до финиша со своими проектами дошли не все агрохолдинги



По сельскому и лесному хозяйству заявилось 18 компаний, представив информацию по 20 проектам на 16 млрд рублей (1,8% от общей суммы инвестиций в годах). Основными направлениями инвестиций в данном секторе должны были быть строительство ферм по производству молока, мяса крупного рогатого скота и птицы. Важными для отрасли стали уже реализованные к настоящему моменту проекты «Агросилы» Ильшата Фардиева, птицеводческого комплекса «Ак Барс Холдинга» и «Камского бекона».

Важными для отрасли стали уже реализованные к настоящему моменту проекты «Агросилы» Ильшата Фардиева (на фото), птицеводческого комплекса «Ак Барс Холдинга» и «Камского бекона». Фото Сергея Афанасьева

Впрочем, в числе прочего упомянуты и проекты агрофирмы «Золотой колос» (реконструкция молочно-товарного комплекса), которая из-за кредиторской задолженности в 15 млрд рублей была впоследствии признана банкротом, проекты компании «Алтын Саба» (строительство молочного комплекса), создателя которой в 2017 году обвинили в мошенничестве и преднамеренном банкротстве с ущербом в полмиллиарда рублей и ОАО «Вамин Татарстан» (строительство комбикормового завода в Чистополе), судьба которого тоже оказалась печальной.

В рамках отрасли также предполагалось завершение строительства лесного селекционно-семеноводческого центра в Сабинском районе стоимостью 1,2 млрд рублей, открывать который планировали уже в 2011 году, но запустили только в начале 2012 года. Напомним, 2010 год охарактеризовался большим количеством лесных пожаров, и для восстановления сгоревших лесов возникла необходимость в выращивании большого количества высококачественного посадочного материала за короткие сроки.

Почему не «взлетел» ни один проект в отрасли биоэнергетики

Сложнее оказалось с амбициозными планами по направлениям биоэнергетики и биотехнологии. Несмотря на то, что упоминалось всего лишь о двух перспективных проектах по строительству биогазовых станций и установок — пока не «взлетел» ни один. Отметим, что в госпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2014—2020 годы» заявлялось, что в республике ежегодно образуется более 20 тыс. тонн сельскохозяйственных отходов, основную часть которых составляют отходы от переработки зерновых и овощных культур. Кроме того, в республике ежегодно образуется около 9,2 млн тонн животноводческих отходов.

Одним из путей рациональной утилизации отходов животноводства могло стать его «анаэробное сбраживание, что обеспечивает сохранение навоза как удобрения при одновременном получении биогаза».

Полученный биогаз обладал бы высокой теплотворной способностью: 1 куб. метр биогаза эквивалентен 0,7 куб. метра природного газа или 0,8 л мазута и мог быть использован в котельных для обогрева птицефабрик, животноводческих комплексов и бытовых помещений.

Однако основными сдерживающими факторми стали инвестиции, наличие замкнутого сельскохозяйственного цикла, рентабельность только для крупных производств. Как заявлял в 2014 году вице-премьер РТ Марат Ахметов: «Заниматься инвестпроектами по утилизации биоотходов самому предприятию, без поддержки государства, экономически невыгодно, это будет очень долго окупаться. В то же время природный газ и электроэнергия сегодня в России достаточно дешевы, и мы считаем, что строить биогазовые установки пока преждевременно».

«Заниматься инвестпроектами по утилизации биоотходов самому предприятию, без поддержки государства, экономически невыгодно, это будет очень долго окупаться», — заявлял в 2014 году Марат Ахметов. Фото Романа Хасаева

Нет пока ни биогазовой станции, ни самого «Русского мрамора»

На территории республики уже в 2011 году начинали реализовываться инвестиционные проекты в области биоэнергетики и биотехнологии. В трехлетний период с 2011 по 2013 год таких проектов насчитывается семь, общей стоимостью 2,3 млрд рублей. 10 лет назад такие проекты были точно у двух компаний, «Камского бекона» и «Русского мрамора» (последняя — детище «Эдельвейс групп» братьев Хайруллиных).

Уже в 2011 году ЗАО «Русский мрамор» планировал завершить строительство биогазовой станции, входящей в животноводческий комплекс агрохолдинга «Красный Восток». Установленная мощность станции составила бы 8,76 МВт. Стоимость проекта оценивалась в 151 млн рублей. В Рыбно-Слободском районе запустили проект с замкнутым циклом животноводческого комплекса, включающего в себя производство кормов, откормочное производство, биогазовую станцию и производство собственно мяса — от выращивания молодняка до товарного продукта в упаковке. Часть продукции планировалось выпускать класса «премиум» — мраморное мясо и мясо для стейков.

Стоимость всего проекта оценивалась в 1,3 млрд рублей, затем она выросла до 1,5 млрд.

В 2012 году были определены параметры проекта: откормочная площадка на 7 тыс. голов, убойный цех мощностью 36 тыс. тонн в год и биогазовая станция, которая могла бы перерабатывать отходы животноводства в 17,5 млн куб. м метана в год. Тогда «Эдельвейс» рассчитывал на содействие Агентства стратегических инициатив (АСИ), где проект прошел предварительное согласование и ждал рассмотрения наблюдательного совета. Инвесторы к тому моменту уже вложили более 260 млн рублей в покупку земельного участка.

В Рыбно-Слободском районе запустили проект с замкнутым циклом животноводческого комплекса, включающего в себя производство кормов, откормочное производство, биогазовую станцию и производство собственно мяса — от выращивания молодняка до товарного продукта в упаковке. Фото sntat.ru

Весной 2013 года комплекс был включен в инвестиционный меморандум правительства РТ на 2013 год и мог рассчитывать на льготы, был даже заключен соответствующий договор с правительством Татарстана, но позже он был расторгнут. Газета «Реальное время» в 2016 году писала, что к уже вложенному 1 млрд рублей требовалось еще не 500 млн дополнительно, а 1 млрд рублей. С тех пор о проекте ничего не слышно.

«Камский бекон» нашел проект биогазовой установки бесперспективным

Второй проект касался ООО «Камский бекон», который планировал строительство биогазовой установки установленной мощностью 1,46 МВт. Стоимость проекта составляла 196,8 млн рублей. Он также не «взлетел» — в 2014 году в новом руководстве «Бекона» заявляли, что «нам не очень понятны перспективы этого новшества, и хотелось бы сначала посмотреть на уже действующие аналогичные проекты». Сегодня биогазовая установка существует лишь в качестве макетов. В 2019 году на инвестсовете у президента РТ питерская компания «Эвобиос» объявила о готовности поставить в Татарстан свои биогазовые комплексы, перспективы взаимодействия прорабатывались с такими компаниями как «Ак Барс», «Камский бекон», «Комос Групп», «Красный Восток», «Агросила» и др.

А ООО «Роста» заявляло о реализации трех проектов на общую сумму в 1,3 млрд рублей: внедрение технологии комплексной переработки торфа (с целью производства удобрений, воска и этанола), технологии производства биодеградируемых материалов на основе биополимеров и технологии производства бионаноудобрений. С тех пор о них ничего не слышно, хотя осталась презентация проекта для властей РТ, и сама компания «Роста» — правда, с нулевыми финансовыми показателями.

Биогазовая установка «Камского бекона» существует лишь в виде макетов. Фото 1mm3d.ru

Проект производства «нормалей» для «КАМАЗов» остался на бумаге

Инвестиционных проектов, заявленных к реализации в отрасли машиностроения, как выяснилось, 10 лет назад было всего шесть на общую сумму 7,9 млрд рублей — впрочем, там даже не упоминалось ПАО «КАМАЗ», которое в последующие годы провело масштабную модернизацию своих заводов. «Наиболее весомым» назван при этом проект, запланированный на 2014 год: строительство завода по производству нормалей мирового стандарта производительностью от 30 до 70 тысяч единиц в год в Мензелинске стоимостью 6 млрд рублей.

Сейчас у завода какие-либо финансовые показатели отсутствуют, принадлежит Мензелинский механический завод, который предложил этот проект Равилю Хусаинову. Ему же принадлежал Мензелинский метизный завод, в отношении которого принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которого внесена запись о недостоверности) с 11 марта 2020 года.

В последний раз проект по нормалям для «КАМАЗов» (КАМАЗ даже приобретал в свое время 5% Мензелинского механического завода), РЖД, авиационной промышленности, упоминался 7 лет назад, когда во время визита в Мензелинский район Рустама Минниханова глава ММЗ Хусаинов просил президента РТ помочь с получением кредита у Сбербанка для воплощения проекта (объем инвестиций оценивался тогда в 180 миллионов евро).

Минниханов обещал написать письмо об этом Герману Грефу, но дал понять, что власти РТ не готовы дать заводу гарантии под кредиты. С тех пор, проект продолжает существовать лишь в планах и на бумаге.

Проект производства пусковых аккумуляторов так и не запустили

Впрочем, в 2012 году по этой отрасли появилось еще четыре проекта. Во-первых, создание импортозамещающего производства по выпуску энергоэффективного вентиляционного оборудования на совместном предприятии ООО «Монтэйр Казань» (участвовала компания «Фортэкс» Mountair AG). Было вложено 160 млн рублей. А в 2014 году Минниханов уже осмотрел цеха по выпуску вентиляционного оборудования, по производству холодильного оборудования, а также цех металлоконструкций, выпускающий от 200 до 500 т продукции в месяц в зависимости от сложности. Правда, в 2018 году при выручке в 2,5 млн рублей компания получила прибыль лишь в 44 тысячи.

В 2014 году Рустам Минниханов осмотрел цеха по выпуску вентиляционного оборудования, по производству холодильного оборудования, а также цех металлоконструкций, выпускающий от 200 до 500 т продукции в месяц в зависимости от сложности. Фото tatarstan.ru

Вторым проектом была «Реконструкция и техническое перевооружение экспериментально-технологической базы производства микроэлектронных изделий» ОАО КПКБ, растянутая на два этапа: в 2013 году готовы были сложить 159 млн рублей, в 2015 — 230 млн. Программа модернизации с участием Минпромторга РФ (в том числе и на его средства в размере 172,6 млн рублей) должна была завершиться в 2015 году, но и к 2017 году сделано это так и не было, о чем сообщалось в решении Арбитражного суда Москвы, который потребовал взыскать с КПКБ («Казанское приборостроительное конструкторское бюро» — входит в состав КРЭТ Николая Колесова) штраф в размере 8,6 млн рублей. КПКБ в 2011—2016 годах участвовало в ФЦП по технологической модернизации.

Не был реализован и проект ООО «ХимРусэнерго» по производству пусковых аккумуляторов (ПАКБ) повышенной мощности для использования в тяжелом грузовом транспорте и грузовом гибридном транспорте, планировавшем запустить его в 2013 году за 471 млн рублей. Компания была признана банкротом в 2018 году.

Реконструкцию гражданского производства «ПОЗИСА» сдвинули на 5 лет

Более удачным оказался проект по реконструкции производства холодильных приборов с целью внедрения в производство инновационных технологий и выпуску качественно новой холодильной техники по международным стандартам ISO с использованием экологически безопасных компонентов ПО «Завод имени Серго» (ПОЗИС) при участии «Ростеха» стоимостью 851 млн рублей. Правда, запланированный на 2015 год он сдвинут по срокам: лишь в конце прошлого года «Ростех» объявил о намерении реконструкции в рамках инвестпрограммы комплексного развития производства бытовой техники и медицинского холодильного оборудования на базе POZIS корпусов по изготовлению холодильной техники с учетом увеличения производственных мощностей на 40%. Общая площадь помещений логистического центра должна составить более 15 тыс. квадратных метров. Это позволит предприятию создать современный складской комплекс вместимостью до 35 тыс. единиц бытовой техники.

Более удачным оказался проект по реконструкции производства холодильных приборов с целью внедрения в производство инновационных технологий и выпуску качественно новой холодильной техники по международным стандартам ISO с использованием экологически безопасных компонентов. Фото Максима Платонова

Еще стоит упомянуть «оборонный» проект «ПОЗИСа», касающийся реконструкции и технического перевооружения производств корпусов и гильз предприятия под выпуск составных частей (корпусов и гильз малокалиберных боеприпасов разработки ФГУП «ФНПЦ «Прибор») к малокалиберным боеприпасам повышенного могущества и эффективности нового поколения к калибрам от 23 до 57 мм включительно с расширением производства. Стоимость проекта в 2011 году, когда стартовала реконструкция, составляла более 2 млрд рублей. Но в 2015 году руководство сообщало, что всего было выделено в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ» 3,5 млрд рублей, из них только 600 млн рублей собственных средств.

«НЭФИС» смог реализовать свой лаишевский проект, но залез в долги и получил убытки

В отрасли пищепрома можно выделить несколько проектов на сумму более 20 млрд рублей, основными из которых было строительство группой компаний «НЭФИС» производственного комплекса по глубокой переработке маслосемян и завода по производству масложировой продукции в Лаишевском районе республики на 18,8 млрд рублей. В рамках первого проекта «Нэфис» запустил в Усадах (в Лаишевском районе) в 2011 году новое производство по выпуску майонезов, кетчупов и соусов, стоимость создания которого оценена в 6,7 млрд рублей.

В 2015 году группой компаний «Нэфис» был, наконец, запущен комплекс по глубокой переработке маслосемян — маслоэкстракционный завод «Нэфис-Биопродукт». Фото Максима Платонова

А в 2015 году группой компаний «Нэфис» был, наконец, запущен комплекс по глубокой переработке маслосемян — маслоэкстракционный завод «Нэфис-Биопродукт». Однако с тех пор проект не вышел на самоокупаемость, в 2016 году убыток вырос в 10 раз, составив 796,7 млн рублей, а к 2018 году достиг 4,38 млрд рублей. Связано это в первую очередь с крахом «Татфондбанка» и долгами перед банком «Зенит». Напомним, в марте 2019 года «Татнефть» выкупила долги «Нэфиса» на 31 млрд рублей, отметив в своей отчетности, что «сложности, которые испытывал «Нэфис», приведшие к ухудшению его финансового положения в последние годы, были связаны со слишком агрессивными планами по развитию и операциям с финансовыми организациями, которые впоследствии утратили устойчивость».

Почему так и не закалилась «ТатСталь»

Единственным проектом в отрасли металлургии было строительство вблизи Лениногорска электрометаллургического завода по выпуску сортового проката строительного назначения ЗАО «ТатСталь» — заявлялся на проект ЗАО «Макси-Инвест». Увы, и этот амбициозный проект, пробуксовав пару лет, кажется, застрял навсегда.

Ожидалось, что завод стоимостью 28,9 млрд рублей, будет построен и выйдет на проектную мощность уже в 2015 году.

Стартовать проект должен был еще в 2009 году, екатеринбургский бизнесмен Николай Максимов заявлял, что завод будет выпускать 1,2 млн т стали ежегодно. Но сначала выступили против экологи, затем посыпались уголовные дела на Максимова, которого обвиняли в мошенничестве на миллиарды рублей и выводе активов. В 2011 году «Макси-групп» была объявлена банкротом, но проект, вроде бы, сдвинулся с мертвой точки, чтобы вновь заморозиться в 2012 году. Разморозили его в 2014 году, к тому моменту было вложено 1,2 млрд рублей.

Но строительство так и не началось, а к 2017 году стало известно, что для возобновления стройки нужно уже 27 млрд рублей. В 2019 году компанию АО «Татсталь» налоговики исключили его из ЕГРЮЛ в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности с 07 июня 2019 года.

Готовы были «воевать» с «Тетра Паком» — но 2 года спустя ликвидировались

Неудачным оказался и единственный проект в отрасли целлюлозно-бумажной промышленности и полиграфии. ООО «Камский полиграфический комбинат» (КПК) планировал построить в Татарстане два предприятия по производству упаковочных материалов. Одно должно было разместиться в индустриальном парке «Чистополь», второе — на территории особой экономической зоны «Алабуга». Предполагаемый объем инвестиций в проекты составлял более 8 млрд рублей — из них в организацию производства в «Алабуге» собирались вложить 5 млрд рублей, в Чистополе — около 3 млрд рублей. Большая часть инвестиций должна была пойти на приобретение современного импортного оборудования.

Основатель и руководитель компаний Евгений Харитонов уехал делать бизнес в Карелию. Фото mert.tatarstan.ru

Планы компании были амбициозными, они собирались стать лидером отечественной полиграфической отрасли. Говорилось, что потребителями продукции могут стать такие предприятия, как «Вимм-Билль-Данн», «Юнимилк», «Вамин-Татарстан», Procter&Gamble, Henkel, «Нэфис косметикс» и принадлежащие компании Coca-Cola соковые заводы. Эксперты и игроки рынка, однако, предупреждали, что на рынке асептической картонной упаковки к тому времени уже работали транснациональные корпорации, такие как Tetra Pak, готовые демпинговать. Неизбежны и проблемы с кадрами и сырьем («квоты на ввоз картона из-за рубежа получить практически нереально, а своего сырья у нас почти нет»). Еще осенью 2012 года сообщалось о готовности КПК зайти в ОЭЗ «Чистополь», но уже 2 года спустя компания была ликвидирована, как и ее «дочка» «КПК-Алабуга», а основатель и руководитель компаний Евгений Харитонов уехал делать бизнес в Карелию.

Фоат Комаров пока не достроил платную дорогу, а его «дочка» уже начала показывать убытки

В совмещенных отраслях «услуги» и «транспорт» в 2011 году были запланированы четыре проекта на сумму 104 млрд рублей. Главным из них стал проект АО «Автострада», «дочки» нефтяной компании Фоата Комарова ОАО «СМП «Нефтегаз», которая готова была вложить 100 млрд рублей в создание новой транспортной артерии, имеющей общегосударственное значение сети современных скоростных автомобильных магистралей на основных направлениях автотранспортных потоков в составе транспортного маршрута «Санкт-Петербург — Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Оренбург — граница Республики Казахстан». Правда, сдать артерию собирались уже в 2018 году, но строится конкретный 145-километровый участок Алексеевское — Альметьевск (за который компания несет юридическую ответственность) до сих пор.

Сам Комаров год назад в интервью говорил, что ежегодно на строительство дороги компания направляет 1,5—2 млрд рублей, при этом не надеясь вернуть свои вложения В 2017 году он даже запланировал строительство порта в Алексеевском. Но, при том что «Нетфегаз» прибыльный (в 2018 году чистая прибыль составила 1,7 млрд рублей), АО «Автострада» в 2017 году впервые ушло в минус, а по итогам 2018 года убыток уже составил 30,1 млн рублей. К слову, в самой «Автостраде» не насчитались 100 млрд рублей, на официальном сайте указано, что компания «СМП-Нефтегаз» как основной инвестор проекта вложила в строительство магистрали около 10 миллиардов рублей.

Фоат Комаров год назад говорил, что ежегодно на строительство дороги компания направляет 1,5—2 млрд рублей, при этом не надеясь вернуть свои вложения. Фото almetyevsk.tatar.ru

Кроме того следует упомянуть такие проекты, как реконструкция водовода «ТатАИСнефть» проектной мощностью 103,68 тыс. куб. м/сутки — согласно схеме водоснабжения и водоотведения, завершающий этап реконструкции планируется лишь в 2025 году — и реконструкция очистных сооружений ОАО «Альметьевск-Водоканал» производительностью 60 тыс. куб. м/сутки (началась лишь в 2018 году — должна завершиться в 2022 году). В 2016 году было запланировано строительство комплекса сооружений очистки воды водозабора «Волжский» (основной для Казани), строительство нового корпуса водопроводных очистных сооружений производительностью 125 тысяч кубометров в сутки. В 2014 году завершение работ передвинули на декабрь 2021 года, но о модернизации очистных сооружений столицы РТ впервые в связи с Генпланом заговорили лишь в прошлом году, так что сроки ввода в эксплуатацию, скорее всего, тоже сместятся.

Новая реальность принесет обнуление планов и возможность нового старта для всех без исключения

После изучения всех вышеупомянутых документов и заявлений напрашивается вывод о том, что спрогнозировать развитие экономики в предыдущие 10 лет роста республиканским экспертам было непросто. Многие проекты так и остались не реализованы. Сегодня ситуация с коронавирусом усложнила возможности для прогнозирования — мы оказались в новой экономической реальности и еще не все ее факторы нам ясны. Меняется все, начиная от подхода к прогнозированию цен на нефть и спроса на нефть и заканчивая подходом к образованию и здравоохранению. Новая реальность во всем мире и она уже отличается от той, которая была еще месяц назад.

Для республики, как и для всех участников экономических процессов в мире, это означает, что все планы сегодня, по сути, обнулились.

Что это означает для нас всех? Что пришло время пересматривать все планы, менять отношение к имеющимся ресурсам и заново посмотреть на наши возможности. И чем быстрее мы это сделаем, чем быстрее адаптируем все наши планы под изменившиеся условия, тем быстрее мы сможем стать более конкурентоспособными и начать развиваться заново. А учитывая, что планы обнулились у всех и у мировых лидеров в Америке, Китае и т. д., то теперь мы все находимся на одинаковых стартовых позициях. Кто быстрее это поймет, соберется и пересмотрит планы, тот и впишется в новый процесс лучше остальных.