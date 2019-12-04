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Минздрав РТ прорабатывает с ГК ТАИФ вопрос строительства медкомплекса в Нижнекамске

10:19, 04.12.2019 Сюжет:  Группа компаний «ТАИФ» – история, деятельность, партнеры
Минздрав РТ прорабатывает с ГК ТАИФ вопрос строительства медкомплекса в Нижнекамске
Фото: realnoevremya.ru

В 2020 году в Нижнекамске планируют построить медицинский комплекс для жителей города. Соответствующий вопрос частно-государственного партнерства уже прорабатывается с ГК ТАИФ. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр здравоохранения республики Марат Садыков.

Глава ведомства отметил, что в городе сконцентрировано множество нефтяных производств, которые требуют индивидуального подхода к городской агломерации.

Также в 2020 году в Нижнекамске планируется капитальный ремонт взрослого отделения Центральной районной больницы.

Ранее «Реальное время» писало, что все стационары республики будут отремонтированы в рамках пятилетней программы по модернизации стационаров. На эти цели выделено 16 млрд рублей.

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