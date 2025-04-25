Индийский Enso Group заинтересовался татарстанским опытом нефтепереработки

С рабочей поездкой республику посетил глава индийского диверсифицированного конгломерата Enso Group Винай Малу

Фото: Роман Хасаев

В Татарстане идет подготовка к деловому форуму «TIME: Татарстан — Индия. Взаимная эффективность» (TIME Business Forum: Tatarstan — India. Mutual Efficiency). Одним из активных участников предстоящего события станет крупнейший индийский диверсифицированный конгломерат Enso Group. Делегация во главе с основателем и председателем правления компании господином Винаем Малу с обширной деловой программой уже находится в Татарстане и провела ряд встреч. Одним из первых они посетили бизнес-центр Группы ТАИФ. О чем шла речь и каковы итоги — в материале «Реального времени».

«Алабуга» — КАМАЗ — ТАИФ

Первый же день визита делегации Enso Group был сверхнасыщенным. Утром гости из Индии отправились в ОЭЗ «Алабуга». Пообщавшись с представителями бизнеса в Алабуге, он затем осмотрел производства КАМАЗа, а потом переместился в Казань — сразу в новый бизнес-центр ТАИФа.

Возможных будущих деловых партнеров в офисе ТАИФа встречали руководители АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, Тимур Шигабутдинов, председатель Союза ТПП РТ Шамиль Агеев, топ-менеджеры ГК ТАИФ.

Альберт Шигабутдинов — Винаю Малу: «У нас с вами обязательно найдутся направления для взаимовыгодного сотрудничества». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

После обмена небольшими презентами стороны перешли к деловой части встречи.

— Мы благодарны Шамилю Рахимовичу, председателю правления Торгово-промышленной палаты РТ. Он предложил нам встретиться. Отметил, что у нас с вами обязательно найдутся направления для взаимовыгодного сотрудничества, — первым взял слово Альберт Шигабутдинов.

Чтобы гостям было проще представить размах и направления деятельности встречающей стороны, господину Малу и сопровождающим его лицам был показан презентационный фильм.

Шамиль Агеев: «Я сам свидетель тому, как на протяжении 35 лет рос и развивался ТАИФ». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— То, что вы сейчас увидели, впечатляет. И все это было создано практически с нуля. Я сам свидетель всех этих процессов на протяжении 35 лет, как рос и развивался ТАИФ, достигнувший к настоящему моменту такой мощи. Скажу больше: эта молодая и амбициозная команда имеет огромные планы на будущее, — подчеркнул после просмотра Шамиль Агеев.

«В России мы работаем давно и настроены на расширение связей»

— Очень впечатляет! — поделился господин Малу.

Он отметил, что также представляет очень крупный диверсифицированный бизнес, работающий не только во многих направлениях, но и во многих странах мира. В том числе и в России.

Винай Малу: «Мы были бы очень рады представлять ваши интересы на индийском рынке и на рынках соседних государств». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Как вы знаете, Индия — это большой рынок. Один из самых больших рынков в мире. Мы были бы очень рады возможности сотрудничества с вашими компаниями и представлять ваши интересы на индийском рынке и на рынках соседних государств, — отметил в разговоре с руководством Группы ТАИФ основатель и председатель правления Enso Group.

Он также рассказал о своей работе с российскими партнерами:

— В России мы работаем уже достаточно давно. У нас есть производственная площадка в Сибири — в Иркутске. Там располагается наша область добычи, которая была оценена в 1,3 млрд кубометров футов природного газа. Разрешенная для добычи площадь составляет 5600 квадратных километров. Мы уже начали продвигать продукцию наших российских партнеров на рынки Индии. Во время пандемии COVID-19 мы активно представляли интересы России по продвижению вакцины. Размещали производственные заказы на некоторых площадках в Индии и осуществляли глобальное маркетирование «Спутника» на большую часть мира. И мы нацелены на дальнейшее расширение связей с Россией в разных направлениях, в том числе по глобальным поставкам нефтепродуктов, удобрений, в поставке рабочей силы в Россию. И это — только часть возможных направлений для взаимовыгодной совместной работы.

Винай Малу: «Мы нацелены на дальнейшее расширение связей с Россией в разных направлениях». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

В числе возможных направлений для взаимодействия — также поставки технологий и оборудования для нефтепереработки, нефтехимии и энергетики. Готова индийская сторона рассмотреть и возможности построения надежных каналов международных финансовых траншей для облегчения взаимодействия с продавцами необходимых товаров и покупателями произведенной в Татарстане продукции.

Альберт Шигабутдинов: «Многое из того, что раньше импортировалось, мы сегодня производим сами. Но пока еще не все». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Отмечу, что в области нефтехимии, нефтепереработки и энергетики, мы, Россия, с 2014 года производство очень многого из того, что раньше привозилось извне, наладили у себя в стране. Но пока еще не все: разработка, обкатка и внедрение в производство некоторого оборудования требуют значительно больше времени. Конечно, мы решим и это, но не так быстро, как хотелось бы. А действующие производства ждать не могут. Они работают каждый день. Мы предоставим информацию о том, что нам нужно. Разумеется, это все на возмездной и взаимовыгодной основе, — откликнулся на предложение Альберт Шигабутдинов.

«Подписывается соглашение…»

Итогом короткой, но очень насыщенной встречи стало соглашение о сотрудничестве между АО «ТАИФ» и компанией Enso Group. Документ скрепили подписями генеральный директор АО «ТАИФ» Тимур Шигабутдинов и основатель и председатель правления Enso Group Винай Малу.

Подписи под соглашением между компаниями поставили генеральный директор АО «ТАИФ» Тимур Шигабутдинов и основатель и председатель правления Enso Group Винай Малу. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Профильным специалистам с обеих сторон предстоит детальная проработка всех возможных направлений сотрудничества. Впереди — новые встречи, переговоры и договоренности. Вполне вероятно, что первые из них состоятся уже в мае этого года на площадке XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KAZANFORUM». Кроме того, впереди еще организуемый АИР Татарстана деловой форум «TIME: Татарстан — Индия. Взаимная эффективность» (TIME Business Forum: Tatarstan-India. Mutual Efficiency) и множество других событий, открывающих широкие возможности для завязывания, укрепления и развития деловых связей между татарстанским и индийским бизнесом.

Заинтересованность в этом в интервью татарстанским журналистам по итогам состоявшейся встречи еще раз подтвердил и сам господин Малу:

— Я очень впечатлен мощью Группы компаний ТАИФ. Области, в которых мы сможем наладить взаимовыгодные отношения, обширны! Индия — страна с одним из крупнейших рынков мира. Мы можем наладить поставки произведенной здесь продукции на индийский рынок. А также мы заинтересованы в продвижении в Индии тех уникальных технологий, с которыми мы здесь познакомились, — подчеркнул он.

Винай Малу: «Мы заинтересованы в продвижении в Индии тех уникальных технологий, с которыми мы здесь познакомились». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Одной из первых площадок для реализации технологических ноу-хау ТАИФа на индийской земле может стать новый портово-промышленный хаб, созданием которого сейчас совместно занимаются Индия и Россия.

А сам господин Малу на следующий день после встречи в ТАИФе посетил также Агентство инвестиционного развития РТ, где пообщался с представителями АО «ТАИФ-НК», ПАО «Татнефть», АО «Татнефтехиминвест-холдинга» и АО «Татспиртпром». Экономический и промышленный потенциал республики в целом ему представили в Едином презентационном центре Татарстана. Вечером в четверг, перед тем как отправиться домой, он был приглашен на встречу с раисом республики Рустамом Миннихановым и посетил Торгово-промышленную палату РТ.