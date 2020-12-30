ТАИФ исполнил желания участников федеральной акции «Елка желаний»

Генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов и председатель совета директоров АО «ТАИФ» — главный советник генерального директора АО «ТАИФ» по развитию Альберт Шигабутдинов приняли участие в акции «Елка желаний». Она организована Всероссийским благотворительным проектом «Мечтай со мной» и проходит третий год подряд. По условиям акции, исполнить мечты детей от 3 до 17 лет из малообеспеченных семей, с ограничениями по возможностям здоровья, сирот и пожилых людей (старше 60 лет) может каждый, кто неравнодушен к чужой беде. Добрые дела совершают простые люди, представители органов власти, руководители и сотрудники предприятий.

Заветные желания детей

«Шары» с заветными желаниями ждали своего часа на елке в холле республиканского Дома правительства. Здесь прошло заключительное в 2020 году заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга», на котором президент Татарстана призвал не оставаться в стороне от добрых дел.

— Каждому из нас не будет сложно сделать приятное ребенку. Есть просьба обратить внимание на эту елку, где вывешены (открытки) с пожеланиями детей и пожилых людей, — обратился к присутствующим Рустам Минниханов.

Президент решил сам подать пример и воплотить в жизнь мечты нескольких детей. 26 декабря он исполнил новогоднее желание 12-летнего Данияра Галиева из Зеленодольска. Мальчик увлекается спортом, занимается в художественной школе и участвует в марафонах. А еще — очень интересуется машинами, поэтому и мечта Данияра связана с ними. Он давно хотел прокатиться по настоящей гоночной трассе.

12-летний Данияр Галиев из Зеленодольска стал в тренировочном заезде штурманом у президента Татарстана. Фото: president.tatarstan.ru

Впервые в жизни Данияр оказался в кабине легендарной машины под номером 511 — победителя ралли-марафона «Дакар-2020». Он занял место штурмана, Рустам Миниханов был пилотом, а механиком стал пятикратный победитель ралли «Дакар» Эдуард Николаев.

Президент Татарстана оказался на месте пилота не первый раз. Рустам Минниханов — заслуженный мастер спорта, призер российских чемпионатов и Кубков президента Татарстана по автокроссу и ралли-кроссу, бронзовый призер чемпионата Европы по автокроссу 2004 и 2005 годов. Эдуард Николаев также носит звание заслуженного мастера спорта и многократного победителя ралли-марафона «Дакар» в составе команды «КАМАЗ-мастер». В такой компании мечта Данияра наконец исполнилась.

ТАИФ присоединился к акции

Исполнить мечты других детей взялись руководители головной компании Группы ТАИФ. Им достались два шара с «Елки желаний». На следующий же день одно детское желание было исполнено. 10-летняя Арина Барышникова мечтала о теплом зимнем комбинезоне. Кроме нее в семье есть еще один ребенок, семья Барышниковых живет в поселке Константиновка.

Мечту 10-летней Арины Барышниковой о теплом зимнем комбинезоне, воплотил председатель совета директоров АО «ТАИФ», главный советник генерального директора АО «ТАИФ» по развитию Альберт Шигабутдинов. Фото: Романа Хасаева

Мама Арины работала в сфере разработки скважин, но теперь ухаживает за дочерью, которая страдает ДЦП. Несмотря на все трудности, выпавшие на ее долю, Арина растет общительной, веселой, любит музыку и прогулки. Поэтому теплый комбинезон зимой оказался очень нужным подарком. Его вместе с большой коробкой сладостей девочке вручили от имени председателя совета директоров АО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова. Арина в ответ подарила открытки, которые смастерила вместе с учительницей.

У Алины Халиулловой из Набережных Челнов другое заветное желание — швейная машинка. Генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов воплотил в реальность мечту школьницы, у которой нарушен слух.

— Я учусь в школе №88, в 9 классе. Мы занимаемся на уроках технологии шитьем, нас учат, как правильно это делать. Мы уже пробовали самостоятельно сшить фартук, халаты. И мне очень захотелось иметь дома собственную швейную машину, чтобы научиться делать это хорошо и сшить себе что-нибудь. Я очень удивилась и обрадовалась, когда нам позвонили и сказали, что я получу подарок.

Алина уже решила, что в первую очередь сошьет халат. Пока она знает только, как делать его выкройку, но готова изучить технологию полностью.

Мечту Алины Халиулловой из Набережных Челнов воплотил генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов. От его имени девушке вручили швейную машинку. Фото: пресс-службы ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Проект, который объединяет неравнодушных

Заветные желания детей и пожилых людей, чье состояние здоровья угрожает жизни, начали исполнять в Татарстане в 2014 году. Сначала это была добровольческая инициатива, чтобы порадовать тех, кому особенно нужны новые впечатления и хорошие эмоции. В их числе люди, которые проходят длительное лечение, и семьи, оказавшиеся из-за этого в трудной жизненной ситуации. Больше двух лет назад идею поддержали на федеральном уровне, и она стала Всероссийским благотворительным проектом «Мечтай со мной».

Акция «Елка желаний» организована тем же проектом. Она проходит третий год подряд, вовлекая все больше людей, которые стремятся помочь другим.

Алина Халиуллова уже знает, что она сошьет первым на подаренной ТАИФом машинке. Фото: пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В 2020 году на участие в акции из разных уголков России поступило более 26 тысяч заявок. Треть из них уже нашла своих исполнителей. С 5 декабря по 28 февраля следующего года партнеры акции и все желающие постараются исполнить остальные мечты людей, обратившихся за помощью. Им подарят нужные вещи — развивающие материалы и книги, детские игрушки, товары для хобби, одежду и наряды (костюмы), цифровую технику, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты.

Мечтают участники акции и о нематериальном: например, стать машинистом поезда, побывать в Москве или на новогоднем шоу, встретиться с кумиром.

В числе «помощников Деда Мороза» — президент и премьер-министр РФ, члены правительства России и депутаты Государственной думы, руководители региональных и муниципальных органов власти, представители крупного бизнеса, а также предпринимательского сообщества, ученые, медики, писатели, музыканты, певцы, тысячи просто неравнодушных людей, готовых творить добро. К ним может присоединиться каждый — ведь акция продлится до 28 февраля. Елки с желаниями установлены в общественных местах по всей России. Стать новогодним волшебником для того, кому очень нужно немного чуда, можно также на сайте проекта.