ТАИФ исполнил желания участников федеральной акции «Елка желаний»
Генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов и председатель совета директоров АО «ТАИФ» — главный советник генерального директора АО «ТАИФ» по развитию Альберт Шигабутдинов приняли участие в акции «Елка желаний». Она организована Всероссийским благотворительным проектом «Мечтай со мной» и проходит третий год подряд. По условиям акции, исполнить мечты детей от 3 до 17 лет из малообеспеченных семей, с ограничениями по возможностям здоровья, сирот и пожилых людей (старше 60 лет) может каждый, кто неравнодушен к чужой беде. Добрые дела совершают простые люди, представители органов власти, руководители и сотрудники предприятий.
Заветные желания детей
«Шары» с заветными желаниями ждали своего часа на елке в холле республиканского Дома правительства. Здесь прошло заключительное в 2020 году заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга», на котором президент Татарстана призвал не оставаться в стороне от добрых дел.
— Каждому из нас не будет сложно сделать приятное ребенку. Есть просьба обратить внимание на эту елку, где вывешены (открытки) с пожеланиями детей и пожилых людей, — обратился к присутствующим Рустам Минниханов.
Президент решил сам подать пример и воплотить в жизнь мечты нескольких детей. 26 декабря он исполнил новогоднее желание 12-летнего Данияра Галиева из Зеленодольска. Мальчик увлекается спортом, занимается в художественной школе и участвует в марафонах. А еще — очень интересуется машинами, поэтому и мечта Данияра связана с ними. Он давно хотел прокатиться по настоящей гоночной трассе.
Впервые в жизни Данияр оказался в кабине легендарной машины под номером 511 — победителя ралли-марафона «Дакар-2020». Он занял место штурмана, Рустам Миниханов был пилотом, а механиком стал пятикратный победитель ралли «Дакар» Эдуард Николаев.
Президент Татарстана оказался на месте пилота не первый раз. Рустам Минниханов — заслуженный мастер спорта, призер российских чемпионатов и Кубков президента Татарстана по автокроссу и ралли-кроссу, бронзовый призер чемпионата Европы по автокроссу 2004 и 2005 годов. Эдуард Николаев также носит звание заслуженного мастера спорта и многократного победителя ралли-марафона «Дакар» в составе команды «КАМАЗ-мастер». В такой компании мечта Данияра наконец исполнилась.
ТАИФ присоединился к акции
Исполнить мечты других детей взялись руководители головной компании Группы ТАИФ. Им достались два шара с «Елки желаний». На следующий же день одно детское желание было исполнено. 10-летняя Арина Барышникова мечтала о теплом зимнем комбинезоне. Кроме нее в семье есть еще один ребенок, семья Барышниковых живет в поселке Константиновка.
Мама Арины работала в сфере разработки скважин, но теперь ухаживает за дочерью, которая страдает ДЦП. Несмотря на все трудности, выпавшие на ее долю, Арина растет общительной, веселой, любит музыку и прогулки. Поэтому теплый комбинезон зимой оказался очень нужным подарком. Его вместе с большой коробкой сладостей девочке вручили от имени председателя совета директоров АО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова. Арина в ответ подарила открытки, которые смастерила вместе с учительницей.
У Алины Халиулловой из Набережных Челнов другое заветное желание — швейная машинка. Генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов воплотил в реальность мечту школьницы, у которой нарушен слух.
— Я учусь в школе №88, в 9 классе. Мы занимаемся на уроках технологии шитьем, нас учат, как правильно это делать. Мы уже пробовали самостоятельно сшить фартук, халаты. И мне очень захотелось иметь дома собственную швейную машину, чтобы научиться делать это хорошо и сшить себе что-нибудь. Я очень удивилась и обрадовалась, когда нам позвонили и сказали, что я получу подарок.
Алина уже решила, что в первую очередь сошьет халат. Пока она знает только, как делать его выкройку, но готова изучить технологию полностью.
Проект, который объединяет неравнодушных
Заветные желания детей и пожилых людей, чье состояние здоровья угрожает жизни, начали исполнять в Татарстане в 2014 году. Сначала это была добровольческая инициатива, чтобы порадовать тех, кому особенно нужны новые впечатления и хорошие эмоции. В их числе люди, которые проходят длительное лечение, и семьи, оказавшиеся из-за этого в трудной жизненной ситуации. Больше двух лет назад идею поддержали на федеральном уровне, и она стала Всероссийским благотворительным проектом «Мечтай со мной».
Акция «Елка желаний» организована тем же проектом. Она проходит третий год подряд, вовлекая все больше людей, которые стремятся помочь другим.
В 2020 году на участие в акции из разных уголков России поступило более 26 тысяч заявок. Треть из них уже нашла своих исполнителей. С 5 декабря по 28 февраля следующего года партнеры акции и все желающие постараются исполнить остальные мечты людей, обратившихся за помощью. Им подарят нужные вещи — развивающие материалы и книги, детские игрушки, товары для хобби, одежду и наряды (костюмы), цифровую технику, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты.
Мечтают участники акции и о нематериальном: например, стать машинистом поезда, побывать в Москве или на новогоднем шоу, встретиться с кумиром.
В числе «помощников Деда Мороза» — президент и премьер-министр РФ, члены правительства России и депутаты Государственной думы, руководители региональных и муниципальных органов власти, представители крупного бизнеса, а также предпринимательского сообщества, ученые, медики, писатели, музыканты, певцы, тысячи просто неравнодушных людей, готовых творить добро. К ним может присоединиться каждый — ведь акция продлится до 28 февраля. Елки с желаниями установлены в общественных местах по всей России. Стать новогодним волшебником для того, кому очень нужно немного чуда, можно также на сайте проекта.
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