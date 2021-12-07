СИБУР и ТАИФ объявили о кадровых перестановках
«Согласно достигнутым договоренностям между АО «ТАИФ» и ПАО «СИБУР Холдинг» по созданию объединенной компании, в результате которого на базе ПАО «СИБУР Холдинг» формируется крупнейшая нефтегазохимическая компания России и одна из крупнейших в мире, в руководстве АО «ТАИФ» осуществлены кадровые изменения», — сообщается в пресс-релизе компании.
Так, Руслан Шигабутдинов, сохранив за собой пост генерального директора АО «ТАИФ», избран в состав правления ПАО «СИБУР Холдинг».
Руслан Гиззатуллин, до недавнего времени занимавший должность заместителя генерального директора АО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям, избран членом правления — управляющим директором ООО «СИБУР». «В новом качестве он будет курировать вопросы повышения надежности и энергоэффективности, а также цифровизации производственных процессов всей объединенной компании», — сообщает компания.
Сергей Гринько, ранее возглавлявший функцию «Обеспечение производства» ООО «СИБУР», назначен заместителем генерального директора АО «ТАИФ» по экономике и финансам.
Справка
Руслан Шигабутдинов — генеральный директор АО «ТАИФ» с 2019 года.
В 1998 году с отличием окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Юриспруденция». В 1997 году начал работу в Группе компаний ТАИФ.
С 2010 по 2011 год возглавлял телерадиокомпанию «ТВТ».
С 2005 по 2019 год занимал должность заместителя генерального директора АО «ТАИФ» по корпоративному управлению собственностью и инвестициям.
В разные годы входил в состав и возглавлял советы директоров компаний Группы ТАИФ. С 2014 года возглавляет совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез», с 2018 года — совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Отмечен рядом наград и благодарностей, среди которых медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», медаль Республики Татарстан «За доблестный труд» и почетное звание «Заслуженный экономист Республики Татарстан».
С 2021 года — член правления ПАО «СИБУР Холдинг».
Руслан Гиззатуллин — член правления — управляющий директор ООО «СИБУР».
С 1997 года прошел путь от слесаря по обслуживанию оборудования электростанций на Кармановской ГРЭС ОАО «Башкирэнерго» до заместителя генерального директора АО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям. Под его непосредственным руководством реализованы инвестиционные проекты строительства новых генерирующих мощностей на Казанской ТЭЦ-1, Казанской ТЭЦ-2, Казанской ТЭЦ-3, а также программы повышения надежности электроснабжения и газоснабжения предприятий нефтехимического комплекса Республики Татарстан.
Имеет звания «Почетный энергетик» и «Заслуженный энергетик Республики Татарстан». Награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».
С 2021 года — член правления ООО «СИБУР».
Сергей Гринько — заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по экономике и финансам.
Окончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова по специальности «Финансы и кредит».
До прихода в СИБУР в 2007 году работал в компании PricewaterhouseCoopers.
В СИБУРе последовательно занимал руководящие должности в финансовых блоках «СибурТюменьГаз» и Тобольской промышленной площадки компании.
С 2017 года возглавлял «СИБУР — Центр обслуживания бизнеса» («СИБУР-ЦОБ», Нижний Новгород).
С 2019 года возглавлял Центр экспертизы процессов, занимался трансформацией операционной модели компании.
С 2020 года возглавлял функцию «Обеспечение производства».
С ноября 2021 года — заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по экономике и финансам.
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