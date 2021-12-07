СИБУР и ТАИФ объявили о кадровых перестановках

Фото: Роман Хасаев

«Согласно достигнутым договоренностям между АО «ТАИФ» и ПАО «СИБУР Холдинг» по созданию объединенной компании, в результате которого на базе ПАО «СИБУР Холдинг» формируется крупнейшая нефтегазохимическая компания России и одна из крупнейших в мире, в руководстве АО «ТАИФ» осуществлены кадровые изменения», — сообщается в пресс-релизе компании.

Так, Руслан Шигабутдинов, сохранив за собой пост генерального директора АО «ТАИФ», избран в состав правления ПАО «СИБУР Холдинг».

Руслан Гиззатуллин, до недавнего времени занимавший должность заместителя генерального директора АО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям, избран членом правления — управляющим директором ООО «СИБУР». «В новом качестве он будет курировать вопросы повышения надежности и энергоэффективности, а также цифровизации производственных процессов всей объединенной компании», — сообщает компания.

Сергей Гринько, ранее возглавлявший функцию «Обеспечение производства» ООО «СИБУР», назначен заместителем генерального директора АО «ТАИФ» по экономике и финансам.