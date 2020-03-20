Джо Кэзер решил покинуть пост президента и председателя правления «Сименс АГ»

Фото: Максим Платонов

В руководстве давнего делового партнера ГК ТАИФ — немецкого концерна «Сименс» — перестановки. На внеочередном собрании наблюдательного совета «Сименс АГ» президент «Сименс АГ» Джо Кэзер сообщил о том, что он принял решение не продлевать свой контракт в качестве президента и председателя правления концерна. Его кандидатура будет выдвинута на пост председателя наблюдательного совета новой компании «Сименс Энергетика».

Выделение в публичный листинг компании «Сименс Энергетика» планируется завершить в конце сентября 2020 года. Ее директором на том же заседании наблюдательного совета был назначен теперь уже бывший генеральный директор Linde Engineering и исполнительный вице-президент Linde plc Кристиан Брух. Новым главным коммерческим директором создаваемой компании стала Мария Ферраро, до недавнего времени занимавшая должность коммерческого директора операционной компании «Цифровое производство».

Президентом и председателем правления «Сименс АГ» наблюдательный совет назначил Роланда Буша, до того момента исполнявшего обязанности заместителя генерального директора компании. Сообщается, что он официально вступит в должность не позднее следующего планового собрания акционеров.