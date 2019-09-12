Руководитель АО «ТАИФ» поздравил с юбилеем гендиректора и коллектив ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»

Фото: Роман Хасаев

Уважаемый Рафинат Саматович! Коллектив Группы компаний ТАИФ поздравляет вас и в вашем лице всех сотрудников ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» со знаменательной юбилейной датой — 25-летием со дня образования!

25 лет — солидная дата, свидетельствующая о том, что холдинг преодолел большой, насыщенный и непростой путь, с честью выдержал все трудности и испытания на прочность. За эти годы «Татнефтехиминвест-холдингом» были приложены огромные усилия для того, чтобы грамотно и четко скоординировать работу всей нефтегазо­химической отрасли республики. И сейчас можно с уверенностью сказать — все, что было запланировано, воплотилось в жизнь! Сегодня нефтегазохимический комплекс Республики Татар­стан — это гордость нашей республики, надежный фундамент социально-экономического развития республики, позволяющий улучшать благосостояние людей, развивать промышленность, реализовывать самые амбициозные и масштабные проекты. Благодаря активной поддержке «Татнефтехиминвест-холдинга» Татарстан стал одним из лидеров по внедрению новаторских подходов и современных технологий, инноваций в нефтедобыче, нефтепереработке и нефтехимии, машиностроении и IT-сфере. Сегодня без эффективной работы ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» невозможно представить динамичное и успешное развитие экономики, в том числе нефтегазохимического комплекса Республики Татар­стан!

Искренне желаем вам, Рафинат Саматович, а также всему коллективу «Татнефтехиминвест-холдинга» новых профессиональных достижений, прогрессивных идей, осуществления самых амбициозных проектов и планов, уверенного движения вперед, а каждый следующий юбилей компании пусть будет отмечен яркими победами и достижениями на благо Республики Татарстан и Российской Федерации, на благо всех жителей нашей страны!

От имени Группы компаний ТАИФ Генеральный директор АО «ТАИФ» Р.А. Шигабутдинов.