АО «ТАИФ» помогло собраться в школу казанским первоклассникам

Фото: Ринат Назметдинов

Головная компания Группы ТАИФ — АО «ТАИФ» приняло участие в республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Средства были выделены на приобретение и комплектование портфелей для будущих первоклассников Вахитовского и Приволжского районов столицы Татарстана.

Церемония вручения состоялась в культурном центре «Чулпан», что на проспекте Победы в Казани. Силами района для мальчишек и девчонок, которым уже через две недели предстоит впервые переступить порог школы, а также их родителей была подготовлена культурная программа. А по ее завершении состоялось вручение портфелей со всем необходимым для учебы.

— Самые искренние слова благодарности нашим благотворителям за то, что на протяжении уже многих лет они поддерживают эту акцию, — подчеркнула со сцены заместитель главы администрации Вахитовского и Приволжского районов исполнительного комитета г. Казани Ольга Дроздецкая.

— Это прекрасная акция. Группа ТАИФ, как социально ответственная компания, огромное внимание уделяет вопросам благотворительности и каждый год с удовольствие откликается на призыв принять участие в акции «Помоги собраться в школу», — отметил представляющий АО «ТАИФ» и.о. руководителя пресс-центра головной компании Группы Леонид Козловский.