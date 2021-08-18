АО «ТАИФ» помогло собраться в школу казанским первоклассникам
Головная компания Группы ТАИФ — АО «ТАИФ» приняло участие в республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Средства были выделены на приобретение и комплектование портфелей для будущих первоклассников Вахитовского и Приволжского районов столицы Татарстана.
Церемония вручения состоялась в культурном центре «Чулпан», что на проспекте Победы в Казани. Силами района для мальчишек и девчонок, которым уже через две недели предстоит впервые переступить порог школы, а также их родителей была подготовлена культурная программа. А по ее завершении состоялось вручение портфелей со всем необходимым для учебы.
— Самые искренние слова благодарности нашим благотворителям за то, что на протяжении уже многих лет они поддерживают эту акцию, — подчеркнула со сцены заместитель главы администрации Вахитовского и Приволжского районов исполнительного комитета г. Казани Ольга Дроздецкая.
— Это прекрасная акция. Группа ТАИФ, как социально ответственная компания, огромное внимание уделяет вопросам благотворительности и каждый год с удовольствие откликается на призыв принять участие в акции «Помоги собраться в школу», — отметил представляющий АО «ТАИФ» и.о. руководителя пресс-центра головной компании Группы Леонид Козловский.
Справка
«Помоги собраться в школу» — республиканская благотворительная акция, призванная помочь собраться в школу детям из малообеспеченных семей. Проводится с 2007 года по инициативе республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности и при поддержке президента Татарстана. Организаторами акции в том числе выступают исполнительные комитеты муниципальных образований республики.
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