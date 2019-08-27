Группа ТАИФ планирует построить газопровод для энергоустановки «Казаньоргсинтеза»

29 августа Группа компаний ТАИФ планирует подвести итоги тендера на выполнение проектной и рабочей документации по строительству для ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в ГК ТАИФ) газопровода, пропускной мощностью более 400 млн кубометров газа в год. Об этом сообщает Интерфакс.

Тендер был объявлен ООО «Газотранспортная компания» (так же входит в Группу ТАИФ) на площадке электронных торгов Onlinecontract.

Протяженность газопровода составляет 10 км. Согласно условиям тендера, разработка проектной документации должна быть завершена до 30 мая, а рабочей документации — до октября 2020 года. Начальная цена договора — 28,1 млн рублей.

Начать строительство газопровода планируется уже во втором квартале будущего года.