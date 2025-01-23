Фарид Минигулов возглавил единственное в России производство полиальфаолефинов
Главный советник председателя правления по нефтехимии АО «ТАИФ» Фарид Минигулов назначен генеральным директором ООО «ТАИФ-СМ» — производителя широкого ассортимента смазочных материалов и масел для легковых автомобилей, коммерческой техники, а также специального оборудования. Компания является единственным в России производителем базовой IV группы синтетических масел (ПАО).
— Планы на обозримое и отдаленное будущее очевидны, — в разговоре с журналистом «Реального времени» рассказал Фарид Минигулов. — Дальнейшее развитие и наращение объемов производства, разработка новых востребованных рынком видов смазочных материалов, а также расширение географии присутствия нашей продукции.
Справка
Фарид Гертович Минигулов.
Родился 18 мая 1966 года в Нижнекамске ТАССР.
Образование:
— В 1989 г. — Окончил Казанский химико-технологический институт.
— В 1995 г. — Окончил аспирантуру при КХТИ.
Кандидат химических наук.
Трудовая деятельность
— В 1995-1997 гг. — начальник смены, начальник отделения завода СК ОАО «Нижнекамскнефтехим».
— В 1997-2000 гг. — ведущий инженер отдела стратегической научно-технической информации Управления международного научно-технического и экономического сотрудничества ОАО «Нижнекамскнефтехим».
— В 2000-2001 гг. — ведущий инженер отдела по инвестициям Управления собственности фондовым рынком и инвестициями ОАО «Нижнекамскнефтехим».
— В 2001-2004 гг. — главный инженер завода по производству полистиролов и переработке газового конденсата ОАО «Нижнекамскнефтехим».
— В 2004-2012 гг. — директор завода по производству поликарбонатов ОАО «Казаньоргсинтез».
— В 2012-2022 гг. — генеральный директор ОАО «Казаньоргсинтез» (ныне — ПАО «Казаньоргсинтез»).
— В 2014-2019 гг. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
— С сентября 2019 г. — депутат Государственного совета РТ шестого созыва.
— С августа 2022 г. — главный советник генерального директора АО «ТАИФ» по нефтехимии.
— С 2023 г. — главный советник председателя правления АО «ТАИФ» по нефтехимии, а с января текущего года, еще и генеральный директор ООО «ТАИФ-СМ»
Награды и звания:
— Заслуженный химик РФ.
— Заслуженный химик Республики Татарстан.
— медаль «1000-летие Казани».
— медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».
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