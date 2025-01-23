Фарид Минигулов возглавил единственное в России производство полиальфаолефинов

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Главный советник председателя правления по нефтехимии АО «ТАИФ» Фарид Минигулов назначен генеральным директором ООО «ТАИФ-СМ» — производителя широкого ассортимента смазочных материалов и масел для легковых автомобилей, коммерческой техники, а также специального оборудования. Компания является единственным в России производителем базовой IV группы синтетических масел (ПАО).

— Планы на обозримое и отдаленное будущее очевидны, — в разговоре с журналистом «Реального времени» рассказал Фарид Минигулов. — Дальнейшее развитие и наращение объемов производства, разработка новых востребованных рынком видов смазочных материалов, а также расширение географии присутствия нашей продукции.