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АО «ТАИФ», турецкая компания Enka и «ПАРК-Сервис» наводят порядок в Фуксовском саду

12:33, 18.04.2020 Сюжет:  Группа компаний «ТАИФ» – история, деятельность, партнеры
АО «ТАИФ», турецкая компания Enka и «ПАРК-Сервис» наводят порядок в Фуксовском саду
Фото: Ринат Назметдинов

«Решили вместе выйти и навести порядок»

Вместе с давними партнерами турецкой строительной компанией Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş и ландшафтной компанией «ПАРК-Сервис» АО «ТАИФ» провело субботник в одном из красивейших мест Казани — Фуксовском саду.

Ильгиз Латыпов: «Сегодня мы не только наводим порядок здесь, в Фуксовском саду, но еще и продолжаем посадку деревьев на берегу реки Казанка». Фото: Ринат Назметдинов

— И мы, и наши строители, которые здесь рядом работают, компания «ПАРК-Сервис», решили вместе выйти и навести порядок — освободить от мусора после зимы, сушняка и лишних веток этот красивый сквер. Недавно мы завершили благоустройство склона берега реки Казанка — это подарок от Группы ТАИФ городу Казань. Хочется, чтобы, когда завершится пандемия коронавируса, казанцы и гости нашей столицы снова могли сюда приезжать и любоваться прекрасным видом. Потому сегодня мы не только наводим порядок здесь в Фуксовском саду, но еще и продолжаем посадку деревьев на самом склоне. Раньше планировали вдоль дорожек высадить порядка 700 елей, кедров и лиственниц, из которых более 500 уже к этому моменту посажены. Сейчас приняли решение высадить около 1000 деревьев и продлить посадку до лестницы от НКЦ «Казань» — это уже не наша территория, но так будет красивее, — рассказал руководивший субботником Ильгиз Латыпов, заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по строительству и капитальному ремонту.

К 9 утра с территории Фусовского сада вывезли два грузовика мусора и веток. Фото: Ринат Назметдинов

— Нас на субботник вышло 22 человека. Все в масках. Но мы и работаем так каждый день — соблюдаем требования медиков: маски не снимать, сохранять безопасную дистанцию. Уборку в сквере начали в 8 утра и к 9 часам весь мусор уже собрали. Сейчас прореживаем ветки и выносим все, что не нужно. Уже два грузовика мусора вывезли. Потом посмотрим по окрестностям — другие территории рядом со стройкой. Мы всегда стараемся поддерживать порядок — так и самим приятнее работать, — поделился Мавлид Алиев, сотрудник турецкой строительной компании Enka.

Сергей Мурзов: «Правильная, хорошая обрезка поможет саду раскрыться во всей красоте». Фото: Ринат Назметдинов

«Очень красиво будет»

Чистка и прореживание деревьев и кустарников шли под руководством профессионалов:

— Здесь красивейшие деревья — боярышник, яблони, сирень... Мы убираем лишние ветви, сушняк, убираем те ветви, что закрывают проходы. Места срезов сразу обрабатываем, чтобы защитить растения. Правильная, хорошая обрезка поможет саду раскрыться во всей красоте. А еще по инициативе ТАИФа сажаем вдоль забора можжевельник. В прошлом году начали и в этом, вплоть по май, продолжим. Потом, когда строительный временный забор будет убран — здесь откроется живая оконтуренная двумя рядами можжевельника плотная изгородь. Очень красиво будет, — поделился планами директор ландшафтного предприятия «ПАРК-Сервис» Сергей Мурзов.

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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
Арсений Фавстрицкий
ОбществоПромышленностьНефтехимия Татарстан
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