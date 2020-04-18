АО «ТАИФ», турецкая компания Enka и «ПАРК-Сервис» наводят порядок в Фуксовском саду

Фото: Ринат Назметдинов

«Решили вместе выйти и навести порядок»

Вместе с давними партнерами турецкой строительной компанией Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş и ландшафтной компанией «ПАРК-Сервис» АО «ТАИФ» провело субботник в одном из красивейших мест Казани — Фуксовском саду.

Ильгиз Латыпов: «Сегодня мы не только наводим порядок здесь, в Фуксовском саду, но еще и продолжаем посадку деревьев на берегу реки Казанка». Фото: Ринат Назметдинов

— И мы, и наши строители, которые здесь рядом работают, компания «ПАРК-Сервис», решили вместе выйти и навести порядок — освободить от мусора после зимы, сушняка и лишних веток этот красивый сквер. Недавно мы завершили благоустройство склона берега реки Казанка — это подарок от Группы ТАИФ городу Казань. Хочется, чтобы, когда завершится пандемия коронавируса, казанцы и гости нашей столицы снова могли сюда приезжать и любоваться прекрасным видом. Потому сегодня мы не только наводим порядок здесь в Фуксовском саду, но еще и продолжаем посадку деревьев на самом склоне. Раньше планировали вдоль дорожек высадить порядка 700 елей, кедров и лиственниц, из которых более 500 уже к этому моменту посажены. Сейчас приняли решение высадить около 1000 деревьев и продлить посадку до лестницы от НКЦ «Казань» — это уже не наша территория, но так будет красивее, — рассказал руководивший субботником Ильгиз Латыпов, заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по строительству и капитальному ремонту.

К 9 утра с территории Фусовского сада вывезли два грузовика мусора и веток. Фото: Ринат Назметдинов

— Нас на субботник вышло 22 человека. Все в масках. Но мы и работаем так каждый день — соблюдаем требования медиков: маски не снимать, сохранять безопасную дистанцию. Уборку в сквере начали в 8 утра и к 9 часам весь мусор уже собрали. Сейчас прореживаем ветки и выносим все, что не нужно. Уже два грузовика мусора вывезли. Потом посмотрим по окрестностям — другие территории рядом со стройкой. Мы всегда стараемся поддерживать порядок — так и самим приятнее работать, — поделился Мавлид Алиев, сотрудник турецкой строительной компании Enka.

Сергей Мурзов: «Правильная, хорошая обрезка поможет саду раскрыться во всей красоте». Фото: Ринат Назметдинов

«Очень красиво будет»

Чистка и прореживание деревьев и кустарников шли под руководством профессионалов:

— Здесь красивейшие деревья — боярышник, яблони, сирень... Мы убираем лишние ветви, сушняк, убираем те ветви, что закрывают проходы. Места срезов сразу обрабатываем, чтобы защитить растения. Правильная, хорошая обрезка поможет саду раскрыться во всей красоте. А еще по инициативе ТАИФа сажаем вдоль забора можжевельник. В прошлом году начали и в этом, вплоть по май, продолжим. Потом, когда строительный временный забор будет убран — здесь откроется живая оконтуренная двумя рядами можжевельника плотная изгородь. Очень красиво будет, — поделился планами директор ландшафтного предприятия «ПАРК-Сервис» Сергей Мурзов.

1 / 21 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Арсений Фавстрицкий